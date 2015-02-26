Гиперопекающая мать

Мы начали рассказ о разных типах родительского отношения, которые психологи считают вредными для душевного и социального развития ребенка. В предыдущей статье мы пугливо прятались от упреков и назиданий авторитарной мамы, теперь попробуем уклониться от пленительной заботы гиперопекающей мамы. Нельзя сказать, что эти типажи бывают выражены ярко и во всей красе – разве что в кино, в анекдотах и у некоторых реальных редких женщин. Чаще всего мы можем найти в себе лишь пару-тройку живописных черт, большинству из нас очень далеко до «диагноза». Но если вы замечаете у себя признаки «мамочки-наседки», это повод задуматься и вовремя привести себя в порядок. Ведь никто не скажет, что ребенка не нужно опекать. Нужно! И младенца, и дошкольника, и подростка. Главная задача - найти разумный предел опеке и поставить границы заботе.

Гиперопекающая мама: вид снаружи

Роль сверхзаботливой и всепроникающей фигуры традиционно закреплена за женщиной. Это «мама-наседка», которая проходу не дает ребенку и превращается потом в катастрофическую тещу или «свекровище», сующую нос в дела выросших детей. Это «еврейская мамочка» из фильмов Вуди Аллена, которая хочет составлять единое целое со своим сыном. Давайте посмотрим, что отличает гиперопеку от разумной заботы?

Прежде всего, гиперопекающая мама стремится оградить ребенка от невзгод и ошибок. Даже ценой изоляции от внешнего мира. Она создает вокруг ребенка искусственную среду, уютный кокон, в котором он будет расти. Стерильный дом с мягкими насадками на углах столиков и тумбочек, полная тишина во время детского сна, быт семьи подчинен детскому режиму, прогулки в чистой части двора, бдительная охрана малыша от чужих детей и взрослых с их мнениями и нравами, в школу за ручку, ребенок мало общается со сверстниками, его ограждают от реальной жизни.

Забота гиперопекающей мамы тревожна, она вызвана тревогой, потому что тревожна сама мама. Она преувеличивает опасности, таящиеся в огромном мире. Ее повышенная тревожность передается ребенку вместе с пессимистическим взглядом на мир. Она любит играть на страхах ребенка, настраивать его на подозрительность и недоверчивость, внушая мысль, что мир опасен и непредсказуем.

Забота гиперопекающей мамы навязчива. Она почти не оставляет выбора. Шапочку и шарфик нужно надеть обязательно, непременно прочесть эту замечательную книжку, с уговорами и поцелуями, без агрессивного насилия – но обязательно. В этом смысле мама может быть превосходным манипулятором, который «протащит» нужное событие, мероприятие или вытянет из ребенка согласие пушистыми ласковыми щипцами.

При этом мама предвосхищает желания ребенка. Она бывает настолько внимательна к детке, что отлично видит: ребенок проголодался, устал, замерз, расстроился из-за ссоры с другом, - мама замечает миллион разных вещей. Что-то она может чутко «считывать», что-то – выдумывать в духе «мамочка лучше знает». Это нормально и здорово, что взрослый человек в силу своего опыта понимает, что происходит с ребенком. Но гиперопекающая мама почти постоянно направляет свое внимание на ребенка и предвосхищает его потребности. Ребенок еще не успевает сообразить, чего он собирается захотеть, - как над ним нависает добрая мама и незаметно помогает решить еще не осознанную проблему. Почему этим вредно увлекаться – мы расскажем ниже, когда речь пойдет о ребенке. Сейчас только отметим разницу: простая «достаточно хорошая мама» не направляет столько внимания на ребенка, поэтому ее малыш успевает получить свою долю опытов и невзгод в виде, скажем, мокрых колготок или шишки на лбу.

Мама то и дело тормошит ребенка и проверяет, все ли у него в порядке, не дает ему побыть в покое и сконцентрироваться на своих делах. Она весело или обеспокоенно вторгается в его занятия и процессы, чтобы убедиться, что у ребенка все хорошо, поддерживает его тем самым в перевозбужденном состоянии. Часто это выглядит как желание быть близкой с ребенком, поддерживать доверительные отношения и постоянный контакт.

Цель мамы – как можно дольше поддерживать свои преимущественные права на ребенка. Она старается внушить ребенку, что мама лучше всех понимает его и всегда готова помочь, что у мамы в этом просто нет конкурентов. Иногда в «черный список» заносятся даже родственники, друзья и приятели самого ребенка, которых мама может критиковать и обесценивать.

Гиперопекающая мама порой не гнушается сомнительными методами заботы (перечисляем реальные случаи из жизни). Она может до школьного возраста, чтобы не волновать детку, не говорить малышу, что вот этот дядя, который раз в месяц-другой заглядывает к ним в гости и приносит денежки, - это на самом деле его папа, с которым она в разводе с младенческого возраста ребенка. Мама может залезть в карманы к спящему подростку и проверить не только их содержимое, но и содержимое найденной флэшки, чтобы убедиться, что ребенок в порядке, ведь она отвечает за него до 18 лет. Запрещать дочери-подростку гулять по вечерам, устраивать слезные истерики, ради того чтобы девочка была дома в 7 часов, когда мама приходит с работы. Упорно лезть в отношения ребенка с друзьями и в юношеские любови, чтобы дать совет и уберечь от ненужных страданий.

Что чувствует ребенок гиперопекающей мамы?

Ребенок в семье с гиперопекающим родственником лишен возможности противиться своему положению, потому что очень долго не догадывается об альтернативе. В обыкновенной ситуации подрастающий ребенок видит не только жизнь семьи, он постепенно выходит в «большой социум»: друзья и их семьи, детский сад, школа, кружки, люди в транспорте и магазине, телевидение, сетевое общение, книги, - и все эти «внешние» опыты корректируют картину мира и формирующиеся установки, показывают разные стороны жизни. Но у гиперопекающей мамы ребенок во многом ласково изолирован от мира, а мир представлен ему как опасное и подозрительное место. Ребенок огражден от влияний извне, и мама часто становится его «эксклюзивным скульптором» на продолжительное время. Что же удается вылепить маме?

Ребенок растет тревожным. Его так оберегают и опекают, что он волей-неволей делает вывод: мир – источник враждебности, без мамы и папы я не справлюсь. Тем более, если мама подавляет самостоятельность ребенка и у него не накапливается собственный опыт побед и преодолений, ребенку просто не на что опереться, остается только тревожиться и надеяться на помощь мамы. Детка впитывает страхи, которые культивируются в семье: «Упадешь, простудишься, порежешься, обидят, побьют, попадешь под машину!» Чем большим количеством правил и предостережений насыщен быт семьи, тем выше в ней тревожный фон, тем легче формируются детские страхи.

Ребенок не понимает себя и своих желаний. Психоаналитики говорят, что «нависающая» над ребенком мать, готовая удовлетворить все его потребности, не дает ребенку «просвета», чтобы почувствовать свое желание и найти способ попросить о нем – и тем самым ощутить себя как отдельное телесное и социальное существо. Ребенок становится как бы несуществующим, растворенным. У ребенка не образуется отдельного Я, которое может желать. Матери кажется, что она ни в чем не ограничивает свободу ребенка, а только поддерживает и одобряет все его желания. Но фокус в том, что при слиянии с матерью ни одно желание ребенка не является собственным, это всегда симбиоз. То есть, самой своей безграничной угодливостью и вечной подстройкой мать проникает в Я ребенка и поселяется внутри.

Личность ребенка остается инфантильной, с размытыми границами. Ребенок воспринимает гиперопекающую маму как часть себя, причем часть инструментальную, неодушевленную, послушную желаниям ребенка. Ему очень сложно психологически отделиться от такой мамы и ощутить свои границы. Ведь для формирования границ очень важно знать, что есть другие люди со своими желаниями, и их желания отличаются от твоих. Если взрослый растворен в ребенке и закрывает его потребности, жертвуя своими, то ребенок надолго или навсегда остается убежденным, что другие люди созданы для него, у него создается иллюзия, что мир – всегда к его услугам. С такой иллюзией ребенок получает надежную социальную дезадаптацию и сложности с общением вне семейного круга.

Ребенку сложно устанавливать контакты с новыми людьми. В детстве у него не формируется потребность в общении и расширении связей, часто ему комфортно дома, без компании. У него мало опыта построения и разрыва отношений, не исследованы разные чувства и процессы в отношениях. В юношеском и во взрослом возрасте он нередко становится одиноким, ему сложно трезво оценивать людей и сближаться, еще сложнее отдаляться после сближения. Он может переживать «качели» в отношениях с партнером: сближение ведет к слиянию и ожиданиям, что любимый «все поймет» и образует вместе с ним островок надежды в опасном мире, как мама. Но чуть только любимый показывает, что он не мама и понимает не все, - случается испуг и дистанцирование.

Ребенок испытывает сложности при создании семьи. Если ребенок сохраняет преданность маме, то партнеры для него могут оставаться на почетном втором плане, и едва ли они увидят в глазах этой мамы одобрение или благодарность. Часто дети выбирают инфантильных партнеров, которых мама сможет «удочерить/усыновить» и воспитывать вместе с ними. Или ребенок воссоздает в собственной семье отношения, похожие на детско-родительские, а потом возмущается, пугается и бежит из них или агрессивно подавляет партнера, как будто мстя маме в его лице.

Во взрослом возрасте часто случается разрыв с мамой. Гиперопекающая мама рассчитывает, что ребенок и его семья будут ее опорой и отрадой в старости. Но как только мама старится и ослабевает, ребенок впервые в жизни чувствует свое превосходство и дух свободы, часто он бежит от нее и держит большую дистанцию. Порой ребенку удается убежать из родительской семьи раньше: уехать в другой город на учебу или работу, вступить в скороспелый брак. Часто ребенок старается прервать общение с родителями, и только честная самостоятельная работа над собой, выход из инфантильных позиций может подтолкнуть его к возобновлению контакта с мамой, но уже с других позиций, которые мама не всегда готова принять. Скорее всего, она будет стараться «вернуть ребенка в семью», «образумить» его.

Что чувствует гиперопекающая мама, вид изнутри

Первое и главное, о чем хочется сказать: гиперопекающие родители – как правило, не злодеи. Они сами бывают несчастны, и гиперопека – это следствие их беды.

Самое очевидное в гиперопекающей маме – ее тревожность. Она остро чувствует угрозу, исходящую от мира, и хочет защитить самое дорогое, что у нее есть, - ребенка, она уходит в ребенка с головой и в этом успокаивается. Волноваться за малыша естественно, но гиперопекающая мама выискивает или выдумывает источники потенциальной опасности, это становится навязчивой идеей. Иногда это происходит после случая реальной опасности, когда мама чуть не потеряла ребенка или потеряла другого ребенка или близкого. Мамой могут руководить страхи. Страх одиночества, страх перед старостью, страх оказаться ненужной и всеми покинутой.

Есть способы отличить здоровый страх от нездорового. Одно из главных отличий здоровой тревоги – способность управлять ею и обсуждать ее. И не впадать в гнев от того, что нас окружают беспечные глупцы, которые не понимают, как все это опасно. Еще одно важное отличие – способность отделить свою тревогу от нужд ребенка. Например, детка хочет впервые остаться ночевать в гостях. Понятно, что в первый раз родителю будет тревожно. Но гиперопекающая мама откажется от такой идеи без раздумий и только потом приведет ребенку аргументы, придумает их или «возьмет с потолка». А простая «достаточно хорошая мама» будет в состоянии честно обсудить идею, прежде чем принять решение. Она посмотрит, у кого ребенок хочет остаться, можно ли доверять этой семье и т.д. Она в состоянии понять, что ее тревога – не повод мешать ребенку жить и открывать для себя этот интересный мир.

Иногда мама склоняется к гиперопеке из-за неудавшейся личной жизни. Она словно отключает для себя тему любви и отношений с мужчинами, и всю себя посвящает ребенку и отношениям с ним. Если при этом мама не дорожит друзьями, профессиональной практикой и другими сферами своей жизни, ребенку приходится особенно туго.

Порой корни гиперопеки находятся в детстве самой мамы. У нее могли быть сложные отношения с собственной матерью, от которой она сама все еще не отделилась, не выросла внутренне. И тогда ее младенческая привязанность к собственной маме и детские надежды переносятся на взаимоотношения с собственным ребенком. В психоанализе это называют непроделанной «работой горя».

Как перестать быть гиперопекающей мамой

Если вы заметили, что ваша тревожность или страхи заставляют вас «нависать» над своим малышом и все глубже входить в роль гиперопекающей мамы, то лучше вовремя остановиться и обдумать всю эту важную ситуацию. Ведь если продолжать в том же духе – хорошо не будет ни маме, ни малышу. Но «выскочить» из своей тревожности и отказаться от гиперопеки тоже не так-то просто. Что же может помочь?

Конечно, будет хороша работа с психологом, который сможет помочь маме сконцентрироваться на себе и своей жизни, снять страхи, найти опоры, отделить свою тревогу от малыша и его реальных потребностей. Сделать это своими руками без профессиональной поддержки не всегда удается.

Зато самостоятельно мы можем сделать другие вещи – и этим обязательно стоит заняться, потому что работа с психологом не может заменить наших собственных стараний, она может их только отлично дополнить и поддержать.

Первый универсальный совет: заняться собой. Оглянуться вокруг, поднять из памяти свои давние мечты и планы. Вспомнить, что вы любите, чем хотели бы заниматься и что приносит вам радость (помимо любимого малыша!) Это очень важно, потому что именно радость, удовольствие от исполненного и уверенность в себе делают нас сильнее. И это страшно полезно не только для нас, но и для ребенка.

Далее, нужно помнить, что в нашей жизни есть несколько важных направлений. Семья, профессия, друзья, собственный образ и имидж, любовь, образование, искусство и другие прекрасные сферы. Так получается, что если мы опираемся только на одну-две из них, а в остальных не развиваемся, не растем, - то это приводит к печальным результатам. Нам становится сложно жить и радоваться, взаимодействовать с людьми и чувствовать себя нужными и ценными. Так что если мама слишком погрузилась в ребенка, то ей стоит, например, заняться своим телом и здоровьем, прокачивать себя как профессионала и учиться интересным вещам, укрепить контакты с подругами, начать посещать театр или почаще скачивать красивые фильмы…

Конечно, говорить легко. Мама может давно находиться в вялотекущей депрессии или настолько забыть об учебе, театрах и прочих радостях жизни, что страшно даже браться за это, нет веры в себя, нет мотивации. И это не ее вина, а беда. Тогда нужно аккуратно и бережно брать себя, понемногу завлекать интересными вещами, мало-помалу делать полезные и хорошие дела для собственного роста, удовольствия и повышения значимости. Вчера почитали книгу, сегодня вышли темным вечером на пробежку, завтра нашли ценные для профессионального роста курсы. Наша личность меняется только в ходе активной деятельности, а силы и уверенность приходят во время разных полезных занятий, и шаг за шагом можно нежно и аккуратно изменить себя и свою жизнь.

Далее, важно держать себя в руках, общаясь с ребенком. Стараться больше наблюдать, не вмешиваясь, и трезво взвешивать: нужна ли ребенку сейчас наша помощь или он отлично справляется сам? Вообще, одна из главных вещей, которым родитель может научить ребенка, это самому определять, когда и какая помощь ему нужна, и эту помощь просить. Либо отказываться от помощи, если она не требуется. Тогда ребенок понимает, что когда ему нужно, он может позвать, и мама придет. Когда ему не нужно, он может попросить, и мама уйдет. Без условий и наказаний. Это очень быстро формирует чувство ответственности за свои дела и свою жизнь.

Чтобы отделить нужное вмешательство от ненужного, постарайтесь принимать решения на основе трезвой оценки о том, что принесет ребенку реальную пользу? Он лезет на дерево: так он становится смелее, увереннее в себе и важнее в глазах друзей. Залез уже слишком высоко, становится опасно, ребенок, слезай! И постарайтесь давать временной зазор между своим опасением и призывом к ребенку, наблюдайте за ним. По словам психологов, у детей, которых уже много опекали, силен голос детской совести, и они даже самостоятельно стараются вести себя хорошо. Но даже если ребенок получает негативный опыт – ушибается или хватает двойку в школе – то ведь личный опыт действует гораздо сильнее любых нотаций!

Если есть возможность, подключите к занятиям с ребенком других родственников, не склонных к гиперопеке, чтобы малыш видел больше моделей взрослого адекватного поведения. Отправляйте его в гости к бабушке, пусть старший брат гуляет с ним, а папа учит уроки. Да и сами чаще прислушивайтесь к мнению близких.

Избегайте выражений «мама лучше знает», предлагайте ребенку выбор в разных ситуациях, уважайте его желания, выслушивайте их, вам может открыться много потрясающе ценных сторон вашей детки. Если вы сможете дать ребенку больше свободы и уважения, но в то же время сохранить нормальную требовательность и собственную отдельную позицию, чаще наблюдать, чем вмешиваться, - вскоре вы удивитесь, каким сознательным и самостоятельным может быть ваш ребенок!