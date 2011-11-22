Детство без баловства

"Скажите, в каком возрасте дети начинают баловаться?"

С "мамского" форума

Никогда не задумываясь над вопросом, что такое детское баловство, когда оно начинается и с чем его едят, я оказалась на удивление к нему подготовлена.

Нет, у меня не идеальный ребенок. Нет, я не идеальная мать. И – что нуждается в обязательном уточнении – я не слепа в своей материнской любви и не идеализирую своего ребенка. Но я утверждаю: баловство – понятие придуманное, в природе его не существует. И я имею смелость отнести это утверждение не только к своему ребенку, но и вообще ко всем детям.

Давайте разберемся! Что мы, взрослые, называем баловством? Действия ребенка, которые или мешают нам, или отличаются от наших представлений о том, что должен делать малыш в данный момент и в данной ситуации, или поведение ребенка, которому мы не находим объяснения и которое нас почему-то беспокоит.

А что есть баловство, с точки зрения ребенка? Например, в разгар интересного разговора родителей с гостями малыш начинает громко стучать палкой по коробке. Все уверены, что он балуется, но ребенок делает это не потому, что хочет досадить взрослым. Ему интересно, что станет с коробкой – прогнется ли? Сломается ли палочка? А может, что-то еще произойдет с этими предметами – ведь многие трансформации ему кажутся загадочными и непредсказуемыми! Или он вдруг остро ощутил нехватку родительского тепла и интуитивно пытается хоть на несколько секунд привлечь к себе внимание.

Выкинул папины часы в мусорное ведро? Продолжает так делать, несмотря на внушения? Еще бы! Ведь папа сразу становится таким эмоциональным! Меняются голос, лицо, интонации, движения. Пусть они даже становятся пугающими – но ведь это так интересно! Это нечто новое, за чем хочется наблюдать снова и снова.

Малыш начинает "беспричинно" хныкать и канючить именно в тот момент, когда мама в беседе с подругой по телефону подошла к самой кульминации откровений? Скорее всего, он просто чувствует себя обделенным: уже полчаса мама так бурно выражает эмоции, и все они его не касаются (психологически это почти как если бы мама демонстративно ела всякие вкусности, а ему не дала бы ни конфетки).

А еще ребенок ощущает, что с ним мама чаще говорит "понарошку", что настоящих сильных эмоций он почему-то у нее не вызывает (или вызывает редко), а вот сейчас можно вклиниться, впрыгнуть в фонтан чувств – и это шанс, что его тоже окатит волной сверкающих брызг искренности.

Малыш носится, сшибая все на своем пути, и не внемлет никаким увещеваниям? Баловство? А может, у него давно не было должной физической активности, и накопленную энергию он просто не может держать в себе?

Путается под ногами, норовит попасть "под руку" или забраться на колени – как раз тогда, когда руки заняты? Отложите на 5 минут дела, обнимите маленького, посидите немного с ним рядом, баловство исчезнет, как не бывало…

Одним словом, если присмотреться к любой из ситуаций, в которых дети "балуются", то получается, что баловства, как такового, в природе не существует!

Я попробовала упорядочить эти ситуации, и они довольно стройно организовались в несколько групп:

1. Знакомство с миром. Ребенок изучает свойства окружающего мира (физического или эмоционального).

2. Моральный дискомфорт. Ребенок пытается привлечь внимание взрослых. Что, в свою очередь, может происходить потому, что:

- ему не хватает внимания, эмоциональных контактов, проявлений любви со стороны взрослых;

- ему скучно, и его не научили (или – если он маленький – ему еще не время) какое-то время играть самостоятельно.

3. Физический дискомфорт.

- У ребенка что-то болит, а он не отдает себе в этом отчет или не может это выразить.

- У него накоплен избыток энергии, которую некуда девать.

Конечно, мы сейчас не говорим о взрослых детях, которым не привиты элементарные навыки культурного поведения. Речь также не идет о детях с какими-либо отклонениями в психике или физиологии – в этом случае о баловстве и вовсе нет речи.

Вот и получается, что, вместо того, чтобы задумываться о причинах так называемого баловства, нам, взрослым, стоит обратить внимание на потребности наших детей и научиться лучше их понимать.

