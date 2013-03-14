Ребенок увидел секс родителей. Что делать?

Секс – неотъемлемая часть супружеской жизни. Вы решили расслабиться и предаться ласкам, как вдруг ребенок проснулся или внезапно вошел в вашу спальню? Как себя вести? Что говорить ребенку? И что делать, чтобы такого больше не повторилось?

Ребенок cтал свидетелем секса родителей. Это плохо или очень плохо?

Вообще, мнение психологов по поводу того, какой отпечаток накладывает на ребенка то, что он увидел секс родителей, не совсем однозначно. Одни придерживаются теории, что это огромная психологическая травма, и что даже если сразу в поведении ребенка это никак не проявилось, то все равно глубоко запечалилось в подсознании, и так или иначе проявится позже. Возможно, это будут какие-то сексуальные комплексы или расстройства, или просто сложные отношения с противоположным полом.

Мнение другое: наблюдение за сексом родителей – это вполне поправимая неприятность и опасения психологической травмы явно преувеличены – ссоры между родителями гораздо сильнее травмируют ребенка. Поэтому, прежде всего, нужно заботиться о психологическом комфорте в доме: в семье, где есть открытость и доверие, ребенок с пониманием примет некоторые неожиданные подробности семейной жизни.

Существует и альтернативное мнение, что наблюдение за родителями во время интимного контакта может быть полезно для ребенка. В частности, такое мнение выражает автор знаменитой книги «Как вырастить ребенка счастливым» Жан Ледлофф, американский психотерапевт, которая 2,5 года провела в племенах индейцев, где изучала их гармоничную жизнь. В племенах индейцев присутствие ребенка, когда родители занимаются любовью, воспринимается как нечто само собой разумеющееся: «вероятно, что, не присутствуя при сексе родителей, ребенок теряет с ними важную психобиологическую связь, которую он стремится обрести вновь. Это стремление позже превращается в комплекс Эдипа или Электры — подавленное чувство вины из-за желания секса с родителем противоположного пола, в то время как ребенку была нужна всего лишь пассивная роль наблюдателя».

Тем не менее, в современном обществе детей оберегают от подобного опыта, предпочитая знакомить с сексуальной жизнью лишь теоретически. Поэтому, если вдруг ребенок внезапно застает родителей за занятиями любовью, это становится довольно-таки щекотливой ситуацией для родителей.

Реакция ребенка – какая она может быть?

В разном возрасте реакция ребенка в случае, если он увидел занимающихся сексом родителей, будет различна. Возрастные рамки, конечно, довольно условны, особенно, касательно самых маленьких детей – все зависит от индивидуальных особенностей ребенка, от его психики и т.д.

0-12 месяцев. Первый год жизни можно охарактеризовать как «ребенок еще ничего не понимает». Это, конечно, не совсем так: ребенок знает своих родителей, узнает и папу и маму, его пугают громкие и необычные звуки. Конечно, редко кому в голову придет заниматься сексом при играющем ребенке, все-таки более подходящее для этого время – сон малыша. Если же ребенок внезапно проснется и застанет взрослых за спокойными (без громкого шума) интимными ласками, он с интересом понаблюдает. Другая реакция – это плач, но не от того, что ребенок увидел «нечто», а от того, что его забыли, на него не обращают внимания, ему скучно, ему хочется к маме на ручки, а мама занята папой… В этом случае нужно вовремя взять ребенка на руки, покачать, дать грудь, отвлечь игрушкой - малыш быстро упокоится. В таком возрасте громкая ссора, скандал могут напугать ребенка гораздо больше, чем мирное «выполнение супружеского долга».

1-7 лет. Дети еще не понимают, что такое секс. Возможно, вы уже знакомили детей с половыми различиями и не раз рассказывали, откуда берутся дети. На каком-то теоретическом уровне дети что-то знают, но психологически они не готовы к пониманию. Поэтому, видя секс родителей, они понимают увиденное по-своему. Реакцией детей в данном возрасте может быть испуг, стресс, психическое расстройство. Кто-то, видя секс родителей, воспринимает его так, словно папа обижает маму, в дальнейшем у ребенка появляется страх потерять мать или защитить ее от отца. Непосредственно в острый момент ребенок может наброситься на родителей и попытаться их разнять. Некоторые дети, переживая увиденное, замыкаются в себе. Кто-то начинает вести себя вызывающе, утраивает истерики.

8-14 лет. Приходит адекватное понимание, что такое секс. Дети ощущают всю щекотливость или запретность темы. Конечно, последние годы темы секса подаются как вполне обыденные: надо с ребенком об «этом» говорить открыто, откровенно, спокойно, честно. Но не все родители могут преодолеть свое смущение (ведь их-то воспитывали по-другому), да и сверстники порой подкинут «пищу для размышления», поэтому в голове ребенка в связи с этой темой просто масса переживаний и мыслей. В этом возрасте ребенок уже может подавить свои эмоции (страх, испуг, желание громко расплакаться), поэтому он может длительное время наблюдать (подслушивать) за родителями, не будучи при этом замеченным. Такие наблюдения могут возбуждать ребенка, ребенок может начать мастурбировать, может появиться желание оказаться на месте одного из родителей. Однако, потом это вызывает у ребенка чувство вины, стыд, неловкость. Так же могут возникнуть чувство негодования или брезгливости, что родители занимаются ЭТИМ.

14-18 лет. В этом возрасте приходит не только полное понимание, что такое секс, но и психологически дети уже готовы нормально воспринимать мысль, что родители занимаются «этим». Некоторые подростки нарабатывают уже свой сексуальный опыт, делятся со сверстниками. Подростки осознают, что секс – это нормальная составляющая любой семейной жизни, где люди любят друг друга. Поэтому взрослые дети уже не будут врываться в спальню родителей, зная, что это личное пространство мамы и папы. Таким образом, вероятность быть застигнутыми детьми врасплох уже невелика. И даже если это случится, то вряд ли кто-то будет сильно потрясен или получит психологическую травму. Скорее всего, ребенок испытает смущение, неловкость от того, что появился в неподходящий момент.

Опыт ю-мам

«…помню с детства родительские охи и ахи, меня это, кстати, очень, пугало, думала - маме плохо, возраст у меня был 2.5-3 года»

«А у меня есть воспоминания как родители, думая, что я сплю, пыхтели друг на друге. До сих пор неприятный осадок в душе. Все наши комплексы-проблемы родом из детства»

«Я, когда мне было уже лет 10, наверное, впервые увидела маму голой переодевающейся перед папой - ни секс между ними, а просто маму одевалась на работу и была голой и папа это видел. Вот это для меня был стресс - я поверить не могла, что мама не стесняется папу и может ходить перед ним голой. А все потому что, никогда ни разу в жизни родители нас с сестрой даже намек на секс между ними не давали - нет секса в СССР»

«Мой муж рассказывал, что заставал пару раз своих родителей в движении "под одеялом". Ему было лет 10-12. И знаете, не стал он маньяком никаким, а нормальный мужик, с нормальной психикой»

Как «шифроваться» от детских глаз?

Да, появление малыша вносит свои «правила игры», уже не всегда можно позволить себе спонтанность и импровизацию - ведь бодрствующий ребенок порой просто следует за родителями по пятам. Да и спящий малыш не дает возможности полностью расслабиться, так как в любой момент может проснуться.

Какие же меры предосторожности следует соблюдать, чтоб не быть застигнутыми врасплох.

* Подключить бабушек к прогулкам с детьми, оставлять детей бабушкам погостить.

+ можно делать все, что хочется! никто ничего не увидит и не услышит.

- необходимо наличие бабушек, желающих провести время с внуками.

* Переносить занятие сексом как можно дальше от спящего ребенка: уйти в другую комнату, кухню, ванну. Даже если квартира однушка-студия, то можно разграничить пространство зонированием (ширмы, перегородки, стеллажи, шторки).

- нужно дождаться, когда ребенок уснет;

+ риск быть застигнутыми невелик: пока ребенок «вошкается» и просыпается, пока топает к вам – уже можно его услышать и успеть сделать вид, что ничего не происходит.

* Быть аккуратным с совместным сном, когда ребенок и родители спят в одной постели. Нужно четко разграничивать постель для сна и супружеское ложе. Даже если сложилась такая ситуация, что родители берут ребенка на ночь в свою постель, то для секса в этом случае нужно обустроить какое-то другое место - кресло, диванчик, балкон, ванна.

+ это вариант сохранить полноценную супружескую жизнь, несмотря на наличие в родительской постели спящего ребенка;

- если родители берут ребенка спать в свою постель, значит, ребенок беспокоен и плохо спит одни, есть вероятность, что когда родители отлучатся из постели «по своим делам» ребенок проснется.

* Учить детей уважать закрытые двери и личное пространство. Это относится к детям постарше (от 5-ти лет). Учить детей стучаться при входе в родительскую спальню; родители ответно должны стучаться, входя к ребенку, если его дверь закрыта (это, порой, кажется излишним - но уж если вводить какие-то правила со стуком, то они должны быть одинаковы для всех членов семьи).

+ закрытая дверь бережет личное пространство родителей;

- ребенок может забыть, что нужно стучать, и все-таки войдет в неподходящий момент.

* Установить в спальне защелки (замки) и не забывать ими пользоваться. Правда, у детей возникает интерес: а что же там такое интересное происходит, если родители так тщательно закрываются? Надо быть готовым дать ответы на вопросы.

+ за закрытую на замок дверь никто не проникнет: можно расслабиться и не опасаться быть увиденными;

- первое время ребенку будет трудно преодолеть желание непременно попасть к родителям в комнату, как только дверь закрывается, поэтому его будет тянуть к закрытой двери – возможно, ребенок будет настырно стучать в дверь, либо тихо стоять под ней (тогда есть вероятность быть услышанными).

* Учиться делать все тихо и незаметно: молча и под одеялом – подойдет, когда ребенок очень чутко или беспокойно спит, а уйти в другую комнату, кухню, ванну нет возможности (например, когда семья проживает с другими родственниками)

- скучно, но надо рассматривать это лишь как временный вариант;

- не всегда возможно в силу темперамента супругов;

+ вариант позволяет не отказаться от секса только из страха, что ребенок может проснуться от шума.

* Пересмотреть свое отношение к сексу: перестать его воспринимать как сильную страсть, которую тут же нужно удовлетворить. Планировать и находить в этом плюсы.

- теряется спонтанность,

- не всегда удается все спланировать;

+ отсутствует ощущение, что ребенок мешает интимной жизни родиетелей.

И, конечно, отдельно подчеркнем, что не стоит воспринимать опасность быть «застуканным» ребенком как некоторую трагедию: так нельзя, а то услышит, здесь нельзя, а то увидит, иначе просто придется от секса отказаться из страха быть замеченными. Меры предосторожности, конечно, следуют соблюдать, но без излишних страхов и опасений - ведь существует мнение: то, чего мы так боимся, с нами обязательно случится.

Опыт ю-мам

«Мы до 4,5 ребенкиных лет жили в однокомнатной квартире. Сексом занимались только когда, ребенок спит в своей кровати. Когда стала постарше, то под одеялом или покрывалом, чтоб если проснется посреди ночи, то никаких подробностей не увидела»

«Сексом занимаемся, когда ребенок спит, или в другой комнате, пока ребенок смотрит мультики»

«…старший спал, когда мысль о сексе вообще возникала, если просыпался вдруг, то действие прекращалось и переходило в ванную»

«Дома, когда дети спят, когда дети гуляют с бабушкой или когда дети у бабушки в гостях»

«Когда ребенок занимает нашу кровать, уходим на диван в другую комнату»

«Моей пока полтора года, занимаемся, когда она уснет, тихонечко без охов-ахов, обкладываем ее подушками, она спит на диване, а мы на полу этим делом. В будущем планирую к бабушке пару раз в недельку отправлять ночевать - благо живет недалеко»

«…сын крепко спит, ну, и кроме комнаты есть еще кухня и ванная»

«Подросшие дети имеют обыкновение отсутствовать дома по своим делам: садик, школа, тренировка, в гости к кому-нить...»

«Мы на кухню ходим или в ванную - спинку потереть»

Ребенок увидел секс родителей - что делать?

Варианты поведения родителей в каждом случае очень индивидуальны: все зависит от возраста ребенка, того, что именно увидел ребенок, в какой момент вошел или проснулся. Нужно помнить следующие моменты:

* Часто ребенок «считывает» реакцию родителей: если родители сами испугались сложившейся ситуации, то и ребенок может испугаться. Поэтому нужно в первую очередь родителям взять себя в руки, проявить спокойствие и доброжелательность.

* Ребенок все понимает по-своему: ему в голову не придет, что родители занимаются чем-то «этаким», возможно, он подумает, что папа обижает маму.

* Нет ничего «смертельно страшного», если ребенок увидел секс родителей, это ситуация, конечно, особенно щекотливая, но вполне разрешимая и поправимая.

Ситуация 1. Ребенок увидел прелюдию

Что делать: отвлечь ребенка, сказать, что мама с папой просто обнимаются и целуются; сказать, что так поступают люди, когда любят друг друга, обнять, поцеловать ребенка, продемонстрировать, что вы тоже его любите. Как правило, мама и папа итак при детях обнимаются и целуются, поэтому у ребенка не возникнет никаких тревог по поводу увиденного, разве что вопросы - почему родители не «в пижамах»? На этот вопрос не сложно найти ответ любому родителю (жарко, переодевались, ну, или захотелось обниматься без одежды - взрослые так иногда делают - им это нравится).

Ситуация 2. Ребенок застал родителей в «разгар событий»

Что делать: прежде всего, нужно накинуть на себя одежду, подойти к ребенку. Необходимо понять реакцию ребенка и действовать в соответствии с этим. Возможно, ребенок ничего спросонья не понял, тогда логично сделать вид, что ничего не было и проводить ребенка спать. Если малыш испугался или плачет, то нужно сначала обнять его, успокоить, возможно, отвлечь какой-то игрой. Затем, в соответствии с возрастом и вашей фантазией, разогнать страхи ребенка,

варианты:

- все хорошо, мама с папой так любят друг друга;

- мама с папой так играли, но такая игра только для взрослых;

- родители так танцевали;

- родители делали зарядку для взрослых;

- это такой особый вид массажа для взрослых;

- мама и папа делали братика или сестренку.

В такой ситуации нельзя ругать ребенка; выгонять его из комнаты; кричать, что он маленький и это его не касается; не надо впадать в панику и вести себя как преступники, застигнутые на месте преступления – это подчеркнет, что ребенок увидел что-то нехорошее, закрепит страх и стыд ребенка.

Также не стоит говорить, что-то вроде «вырастешь - все узнаешь», так как недосказанность рождает любопытство, и ребенок будет сам додумывать, а это чревато детскими страхами и тревогами. Доброжелательный и спокойный тон - залог спокойствия ребенка. Еще желательно, чтобы в беседе с ребёнком приняли участие оба родителя, так как малыш может подумать, что молчащий родитель на него сердится.

В процессе улаживания щекотливой ситуации, нужно еще и не забыть спросить ребенка: почему же он проснулся и пришел к родителям? Возможно, он хочет пить, в туалет или ему приснился страшный сон.

Ситуация 3. Ребенок увидел «нечто» (откровенные позы, ролевые игры)

Что делать: прежде всего, отвлечь ребенка, объяснить, что все хорошо, то есть предпринять меры, предложенные в предыдущем пункте. Если ребенка сильно потрясло увиденное, то можно обратиться к психологу. Специалист проведет диагностику и выявит, есть ли у ребенка психологическая травма. А так же даст рекомендации, как вести себя далее с ребенком, возможно, предложит какие-то игры, через которые будет идти прорабатывание ситуации. Возможно, понадобится консультация психолога и для самих родителей, так как они порой переживают за случившееся не меньше ребенка, а дети очень чувствительны к тревогам родителей.

Ситуация 4. Ребенок ничего не видел, но слышал

Что делать: вполне возможно, что ребенок слышал какие-то непонятные звуки, но, во-первых, не факт, что они его испугали сильно, во-вторых, не факт, что он связывает эти звуки с родителями. Поэтому, прежде всего, стоит разобраться, как трактует ребенок то, что он слышал. Возможно, достаточно будет объяснения, что это кино по телевизору показывали или соседи шумели.

Ситуация 5. Вы не заметили, что ребенок видел (слышал) секс, но поведение и вопросы ребенка указывают на это

Что делать: не стоит дотошно выпытывать, что же конкретно видел и слышал ребенок – он все равно не сможет точно передать, но почувствует особый интерес родителей к происшедшему. Таким образом, повышенная тревога и интерес родителей может акцентировать внимание ребенка на случившемся. Тогда как сам он, возможно, придал этому меньшее значение. Нужно просто не увиливать от вопросов, а доброжелательно и спокойно на них ответить в соответствии с возрастом ребенка. Если ребенок замкнулся и его поведение сильно отличается от привычного, то стоит обратиться к психологу, возможно, ребенок получил психологическую травму.

Ситуация 6: ребенок увидел секс одного из родителей не с супругом (с любовником)

Что делать: это самая печальная ситуация, потому что ко всему прочему ребенок стал еще и свидетелем измены. И если в предыдущих ситуациях (в случае секса между родителями) ребенка можно было успокоить тем, что родители так любят друг друга, то в данном случае явная нестыковка: если мама с этим дядей любят друг друга, то как же папа? Да, надо признать, что в данной ситуации, невозможно дать ребенку каких-либо объяснений, в которые он бы поверил безоговорочно, успокоился и отпустил ситуацию. В любом случае у ребенка в душе останется тревога, обида, чувство недосказанности, дети хорошо чувствуют предательство, обман.

Бережёного Бог бережёт!

Секс – неотъемлемая часть супружеской жизни, однако, это действие предназначено только для двоих – для мужчины и женщины. Третий человек, будь то совсем ничего не понимающий малыш или подросток со зрелой психикой, как говорится, лишний. Поэтому стоит принять все меры, чтобы не быть застигнутыми врасплох!

Но даже если это и случилось, следует помнить, что все поправимо: ребенку все можно объяснить понятным ему языком. И если ребенок в первый момент будет потрясен, правда и доверительные отношения родителей помогут уладить ситуацию. Поэтому, ограждая ребенка от созерцания секса родителей, не стоит забывать про его сексуальное воспитание. Возможно, вам будут интересны статьи по этой теме.

Откуда я взялся? http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2831

Как рассказать ребенку о сексе? (Теория) http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2853

Как рассказать ребенку о сексе (практика) http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2867

Дети и секс http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2920

фото: http://globallookpress.com/