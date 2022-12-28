Как научить ребенка говорить «Нет»

Мы учим детей быть добрыми и не отказывать в помощи другим, но в жизни человек часто попадает в ситуации, когда нужно решительно сказать «Нет». А мы этого не умеем. Боимся обидеть. Перестать для кого-то «быть хорошим»...

Соглашаясь для других на всё, даже в ущерб себе, можно прослыть отзывчивым человеком, которого все любят и ценят. Только безотказные люди не выглядят успешными и счастливыми, так как являются объектом манипуляций других людей.

А умение отказывать формируется в детстве.

Почему важно уметь говорить «нет»

Как часто мы боимся обидеть окружающих отказом. Именно поэтому выполняем чужую работу совершенно бесплатно, одалживаем деньги, зная, что они нам самим очень нужны, разрешаем пользоваться своей дорогой вещью и переживаем за ее сохранность.

Есть еще масса случаев, когда мы соглашаемся на что-то вопреки своим интересам.

У детей неумение отказывать выглядит примерно так:

- силой «запихивает» в себя бабушкины пирожки или суп, потому что бабушка готовила специально для него, а потом болит живот;

- дежурит за одноклассника, потому что тот попросил, и опаздывает на тренировку;

- дает «списать» домашнюю работу и получает плохую оценку за ученический «плагиат»;

- соглашается помочь кому-то и оказывается в беде.

Неумение говорить «нет», к сожалению, может привести не просто к неудобствам, а и очень тяжелым последствиям. Безотказные люди полностью лишены способности прислушиваться к собственным интересам и расставлять приоритеты, они могут стать жертвой нечестных людей.

Что означает «Нет»

Детей не нужно учить отказывать всем и всегда. «Нет» требует обдуманного решения.

* Во-первых, человек должен четко понимать, что именно он хочет: учитывать свои потребности, желания и приоритеты. Другими словами, отказ всегда должен иметь объяснение (не оправдание):

- нет, потому что я хочу надеть платье в горошек;

- нет, потому что я не голоден;

- нет, потому что мне нужно быть вовремя;

- нет, потому что ты справишься с этим заданием сам;

- нет, потому что у меня есть планы на вечер;

- нет, потому что я вас не знаю, я вам не доверяю.

* Во-вторых, говоря «нет», вы отказываете в просьбе, а не обижаете человека. Конкретная просьба и отношение к человеку – это разные вещи. Отказывая в малом, нельзя потерять настоящую дружбу или большую любовь.

* В-третьих, объясните ребёнку, что не нужно переживать, чтотебя разлюбят, бросят, перестанут уважать, если отказать в просьбе. Этого не случится, если окружающие люди по-настоящему уважают тебя, а не используют. Они будут по-прежнему любить тебя и считаться с твоими интересами.

Однако, если после отказа кто-то перестанет с тобой общаться, значит, он не стоил твоего внимания.

Как учить ребенка говорить «нет»

Формируя умение отказывать, родитель может угодить в собственные ловушки: однажды ребенок обязательно скажет «нет» нам. Наберитесь терпения и начните планомерную работу.

Умение отказывать связано напрямую с ситуацией личностного выбора. Не нужно отказывать всегда и всем. Многие люди, действительно, нуждаются в твоей помощи, при этом тебе она почти ничего не стоит. Просто иногда неспособность отказать сказывается на своих интересах.

Чему нужно учить ребенка:

1. Помогать людям нужно, но в некоторых ситуациях правильно говорить «нет». Все зависит от конкретной ситуации и конкретных людей.

2. Ты сам себе хозяин. На все, что связано с телом, нужно твое согласие: прикосновение, игра, врачебное вмешательство, действия взрослых. Можно отказать кому угодно: директору, соседу, полицейскому, чужому взрослому. Есть сомнения – звони родителям. Если, конечно, это не критическая ситуация, связанная с риском для жизни и здоровья.

3. «Нет» - это не просто слово, а твоя жесткая позиция, поэтому говорить нужно твердо и уверенно. Здесь важно всё: слово, интонация, поза, действия. Не нужно говорить «нет», рассчитывая, что тебя будут упрашивать. Нет, значит, нет.

4. Отказывать нужно, даже если тебя уговаривают. Нет – это твердая позиция, и обратного хода она не имеет. Как часто дети позволяют себя уговорить, и случаются неприятности: от пробы наркотиков до поездки с чужим человеком. Никакие доводы и уговоры не должны помешать твоей твердой позиции.

5. Отказывай правильно: будь вежлив, назови причины своего отказа, но не оправдывайся. Другие люди должны понять, что у тебя есть свои интересы и принципы, и с ними нужно считаться.

Если тебе делают непристойное предложение (подшутить над кем-то, взять деньги, рассказать о чем-то личном), называй вещи своим именами: это не шутка, а издевательство, воровство, предательство. Не изменяй своим принципам.

6. Не бойся отказом обидеть другого. Хороший человек и настоящий друг поймут, а мнение других тебя не должно волновать. Кстати, отказ – хорошая проверка дружбы.

7. Умение отказывать – это не проявление трусости, а повышение своей личной безопасности. Сколько детей пострадало из-за того, что не смогли отказать или попались «на слабо». Весь экстрим подростков лежит через неумение отказать, боязнь показаться трусом. «Нет» - не страх и не глупость. Иногда отказать всему коллективу сложнее, чем согласиться.

Когда учить ребенка говорить «Нет»

Начать никогда не поздно, даже если за закрытой дверью сидит ваш сын-подросток. Правда, в этом случае сделать это будет очень трудно, так как для формирования такой непростой позиции нужен авторитетный взрослый, а родители у подростков не в авторитете.

Учить говорить «нет» нужно с раннего детства. В три года ребенок отрицает все, это проявление возрастного кризиса. Здесь важно не подавлять детский негативизм без разбора, а учить отделять правильное «нет», от любого другого. Пусть ребенок переживет кризис отрицания.

В дошкольном возрасте учите ребенка понимать собственные желания, постоянно давая выбор, пусть даже иллюзорный:

- Ты будешь кашу рисовую или гречневую? (Каша не обсуждается, но выбор есть)

- Какое платье ты наденешь сегодня? (Само платье, как вид одежды, не обсуждается)

- Мы пойдем в поликлинику с утра или после обеда? (Поликлиника не обсуждается)

- Мы будем гулять во дворе или пойдем в парк? (Прогулка не обсуждается).

Если ребенок отвергает все, пусть объяснит или что-то предложит. Если не знает, что делать, добивайтесь ответа, учите принимать решение.

В младшем школьном возрасте учите детей управлять своим эмоциями, развивайте его эмоциональный интеллект. Пусть ребенок проговаривает свои чувства: злюсь, боюсь, счастлив, огорчен, обрадован. Пусть объяснит? почему, это даст шаг к формированию эмоционально-здоровой личности.

В это время обращайте внимание на способность отказывать, учите его говорить «нет» и принимайте его выбор. Правда, иногда нужна родительская мудрость:

- Ты совсем не хочешь есть? Хорошо, тогда совсем ничего не нужно есть: никаких конфет и чипсов.

- У тебя болит голова от уроков? Значит, ей нужно отдохнуть и от компьютера, телевизора и музыки.

Учите ребенка понимать, что действительно нужно, а что только таким кажется. При проявлении безотказности спросите, почему он это сделал. Если есть правильные доводы, то похвалите за помощь другим, а если неспособность отказать привела к неприятным последствиям, то задайте вопрос, почему он не отказал.

В подростковом возрасте сложно воспитывать, но можно учить ребенка расставлять приоритеты. Сначала всегда то, что действительно важно для него самого: его здоровья, его будущего, его благополучия.

Помогайте своему ребенку определять последствия его решений, познакомьте его с Гражданским и Уголовным кодексами, чтобы он понимал свои права и ответственность. Учите понимать собственные чувства и страхи. А, главное, показывайте, что у него есть тыл.

Умение говорить «нет» - это особенность сильной личности. Подарите своему ребенку счастливую собственную жизнь, научите его говорить «нет» всему тому, что мешает ему быть здоровым, успешным и счастливым.