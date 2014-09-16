Переходный возраст. Что нужно взрослеющим детям?

Каждый малыш и сладкий кроха рано или поздно подрастает и становится неведомым морским ежом – отстраненным и рвущимся на свободу. Когда это случается, как сохранить гармоничные отношения с взрослеющими детьми и свой душевный покой? Посмотрим, что советуют психологи и опытные практики.

Простые нужды

Есть обычный порядок вещей: родители дают – дети берут. Просто потому что родители большие, а дети маленькие, и наоборот быть не должно (пока мама с папой крепко стоят на ногах). Этот порядок зарождается в первые недели и месяцы жизни, закрепляется в течение всего детства и напоминает о себе почти всю жизнь. Мы даем малышу молоко, пюре из брокколи, подгузники, машинки, няню с развивающими играми, непромокаемый комбинезон, велосипед, скейт, репетитора к ЕГЭ. Весь этот накопившийся «долг» ребенок никогда нам не вернет – но он передаст его своим детям.

И весь этот набор простых и осязаемых вещей, которые нужны ребенку, меняется месяц за месяцем, год за годом. С возрастом ребенок начинает регулировать этот поток все больше (если мы к нему, конечно, прислушиваемся). С 3-5 лет детка помогает выбирать для него игрушки, книжки и одежду, с 5-7 уже довольно четко заявляет, какие секции и занятия он будет посещать, а какие нет. В школьном возрасте выбирает летний лагерь, участвует в обсуждении отпускных планов семьи, в подростковом возрасте способен подобрать обои и мебель для своей комнаты. Постепенно приходит то самое время, когда ребенок хочет отказаться от вещей, которые дают ему родители. И не потому что вещи уже «не те» или «родители плохие», а просто он чувствует, что таким образом сможет повзрослеть, стать самостоятельным.

Для некоторых родителей это становится шоком и громом среди ясного неба: скажем, сын или дочка приносит продукты и собирается готовить себе сам. Кто-то считает, что чаду слишком рано отказываться от помощи и пусть он лучше на свои откуда-то взявшиеся деньги купит что-то полезное или отложит на важные цели, скатается заграницу, пусть он лучше усерднее учится, пока молод… Но для взрослеющего ребенка отказ от родительской помощи – это очень важный шаг, которому не нужно противиться, чтобы не помешать кровиночке встать на ноги не только финансово, но и морально. «Мама, папа, я сам», - это фраза, к которой родитель, вообще-то, должен быть готов с 3-летнего возраста своего малыша. Но в 16-20 лет услышать такие слова бывает особенно сложно, потому что это финальное «я сам», оно означает отделение детки от родительской семьи. После этого нам останется, словно на спортивном соревновании, стоять в рядах зрителей, наблюдать за процессом и постараться не вмешиваться без нужды.

Безопасность

У нас на слуху есть понятие «базовая защищенность», которое означает очень приятную и важную для жизни вещь. Если ребенок чувствовал себя в безопасности с раннего возраста и в критические моменты жизни, то и во всей взрослой жизни он будет вполне безмятежен и открыт новому опыту, смел и готов к действию. Ему не придется часть своей энергии регулярно тратить на постоянную тревожность и организацию внутренней обороны «на всякий случай». Давайте посмотрим, что означает безопасность для малыша и для взрослеющего ребенка.

Младенец будет чувствовать себя защищенным, если его берут на руки, качают или разговаривают, если мама или папа находится в поле зрения и готов к контакту. Дошкольнику нужно почти все то же самое, но в других пропорциях: больше игр, разговоров и свободы, меньше телесного контакта. Для младшего школьника безопасность – это когда мама или папа готовы ему объяснить все странные и пугающие вещи, которые с ним случаются, готовы обнять, поддержать и помочь справиться со сложностями. Подростку 12-15 лет для безопасности нужны некоторые изыски: чтобы при необходимости ему могли помочь, но чтобы не навязывали свое мнение, свои вкусы и взгляды на жизнь, чтобы относились с уважением и принимали как личность. Для старших подростков одна из составляющих безопасности – это самоконтроль его мамы с папой, когда они все больше верят в него как в самостоятельного человека, поддерживают и делятся опытом, но внутренне понемногу отпускают и справляются со своими переживаниями по этому поводу. Для взрослого ребенка, как ни странно, безопасность будет состоять в том, что после его взросления родители найдут себе увлекательные дела и занятия и не будут морально «сидеть на загривке» у чада и его новой семьи.

Так постепенно отношения с ребенком перестраиваются на волну дружбы и взаимного уважения, в них становится все меньше власти и эмоционального давления или манипуляций и все больше отношений на равных. Конечно, в какой-то мере ребенок навсегда останется для родителей малышом, они будут его где-то опекать и поддерживать, а он будет с удовольствием принимать их заботу и тепло (например, кушать любимые котлеты в гостях у мамы). Но очень важно вырастить и прокачать другую линию отношений со своим большим ребенком, где вы оба – взрослые и относитесь друг к другу с уважением.

Особые отношения с подростком

Давайте вникнем в тему по пунктам. В нашей культуре существует история о сложных подростках, изматывающем возрасте от 12 до 16. И благодаря этому предупреждающему мифу многие родители относятся к своим пубертатным деткам снисходительно и терпимо, дают им «перебеситься» и ждут, когда чада войдут в удобоваримую форму. Но что стоит за этой сложностью и можно ли помочь детям?

С одной стороны, играют свою роль вполне физические причины: рост тела, неравномерный рост систем организма и «инсталляция» взрослых физиологических программ, - с этим очень не просто сладить, это постоянная усталость, возбудимость, тревожность. Вспомните, как вы чувствовали себя во время беременности с ее изменениями, при этом беременность длится 9 месяцев, а вот подростковая перестройка растянута на несколько лет.

Но с другой стороны, пубертатные сложности вызваны ощущением самостоятельности подростков. Именно в подростковом периоде они вдруг понимают: ого! у меня есть моя собственная жизнь, и я могу делать, что хочу! Очень важный и ценный смысл этого открытия заключается в том, что ребенок начинает сам наощупь искать свое призвание, свои цели и ценности. Природой в него заложено много упорства, желаний (и дури, сказали бы многие), и он что есть сил старается отмахнуться от того фонового шума, который мешает ему слышать главный мотив своей жизни. Снаружи это выглядит как негативизм: ребенок отрицает все, что ему советуют, внушают и позиционируют как правильное и нужное. И чем настойчивее его пытаются «загнать в стойло», тем отчаяннее он становится и тем выше вырастает стена между родителями и ребенком.

Но при всей своей вредности, подросток очень нуждается во взрослом опытном наставнике, который сможет одновременно уважать его свободу и делиться опытом, рассказывать о жизни и разбирать сложные ситуации. Подросток все равно будет искать такого друга-руководителя – среди старших друзей, среди учителей, родственников или друзей родителей – если собственные мама с папой с этой ролью не справляются. Ему нужен взрослый друг, чтобы помочь понять себя, оценить свои способности и возможности в большом мире, увидеть путь своего роста и реализации, найти свое место в сложном мире взрослых.

Вплоть до двадцати лет с хвостиком молодые люди еще ищут таких наставников, даже если внешне ведут себя уверенно и вызывающе. Взрослый друг-руководитель очень хорош для нормального развития в сложный период жизни. Это ни в коем случае не отношения равных, но они строятся на уважении. И тут вскрывается интересная вещь: вся сложность пубертатного периода может быть сглажена, если родители при первых признаках подросткового негативизма и поисков себя начнут перестраиваться на новый тип отношений с ребенком. Таких отношений, где мама и папа уже не властвуют и безраздельно заботятся, а советуют, разъясняют, страхуют и ориентируют (хотя и могут сказать жесткое «нет» в критической ситуации).

Ошибки, которые допускают родители

Чтобы обеспечить ребенку переход из состояния «маленький зайка» во «взрослый кекс», придется постепенно изменить некоторые свои привычки. К сожалению, многие мамы и папы, вслед за старшим поколением, до сих пор предпочитают отстраниться или делать вид, что ничего не меняется, но это вряд ли поможет сохранить мир в семействе.

* Не стоит отказывать вредному подростку в совместной деятельности на том основании, что ребенок изменился, и ваши старые общие дела ему неинтересны. По-прежнему берите его с собой в гости к друзьям или идите на прогулку, за покупками, мыть машину, готовить вкусняшки, на рыбалку или для других дел. Просто будьте с ним чуть серьезнее и честнее по возрасту. В совместных делах и за разговорами не только вы лучше узнаете характер и степень изменений растущего чада, но и он сможет присматриваться к внутреннему миру взрослых, к глубине их мыслей и переживаний, чтобы взрослые не становились для подростка «странными чудиками» с их нервами и капризами.

* Не нужно запрещать подростку участвовать во взрослых разговорах на основании: «Мал еще!» Разрешите ребенку вступать в ваши беседы о сложных вещах, подскажите ему подобающую форму общения, уважительно отнеситесь к его мнению, и если он заблуждается, не отмахивайтесь, а объясните, подискутируйте, покажите на своем примере, как нужно вести переговоры. Тогда постепенно его умение разговаривать со старшими отполируется, приобретет новые измерения, и между ним и миром взрослых не будет той пропасти, которая привычна для подростков.

* Не конфликтуйте с ребенком, стремясь во что бы то ни стало настоять на своем. На таком поле боя выигрывает только плохое настроение, тревожность и бессонница. Стойте на своем – но не ссорьтесь с ребенком, не давайте эмоциональному чаду шансов развязать конфликт, поддерживайте дружелюбный тон и корректные формы разговора, показывайте на собственном примере, как можно справляться со своими эмоциями. Рано или поздно подросток воспримет такой человечный способ разговора.

* Не нужно освобождать подростка от обязанностей в семье на том основании, что он много учится (а еще, положа руку на сердце, из-за того что нам удобнее и проще сделать все самим, чем возиться с неудобным деткой). Как правило, это логично приводит к эгоизму и пренебрежению к труду. А вот включая подростка в круг домашних дел, вы всерьез способствуете его взрослению, даете ему простые бытовые навыки для жизни, учите его заботиться о других.

* Не нужно давить на подростка, когда он излишне категоричен в своих оценках, когда он яростно выступает против чего-то или критикует кого-то – в этом возрасте дети особенно чувствительны к любым несправедливостям (даже и надуманным). Конечно, можно понять тревогу родителей: когда перед твоим носом ярится и щетинится недоросль, который по «мясо-костным характеристикам» догнал или перегнал тебя самого, то поневоле заволнуешься и захочешь рыком поставить его на место, - это инстинкты. Но попробуем быть человечнее, погладим своего внутреннего зверя, а потом терпеливо и уважительно объясним подростку свою точку зрения и напомним о правилах поведения.

* Не нужно отстраняться от подростка, когда он снова и снова приходит со своими переживаниями, страданиями или «дурацкими вопросами», когда в десятый раз волнуется, что «у него здесь что-то закололо». Вы-то знаете, что это «фигня» и «пройдет», а он – нет. Успокойте ребенка, вы же опытный взрослый, побудьте с ним, выслушайте, расскажите о похожих вещах, которые происходили с вами. Для подростков мучительно родительское равнодушие, поддержите человека. Одна девушка пришла ночью к маме, оттого что не могла заснуть: страшно, тревожно, истощилась от экзаменов, - мама-врач технично скормила детке димедрол и отправила в постель. А можно было обнять, обласкать, поговорить.

* Если подросток приходит к вам с серьезными вопросами об учебе, любви, важных решениях, никогда не отмахивайтесь даже белым флагом в духе: «Я в тебя верю! Ты сделаешь правильный выбор!» Найдите время, искренне поговорите с ребенком, обсудите тему, посоветуйте, расскажите, как было у вас или ваших друзей.

* Не ставьте принципы, правила и детское благополучие (каким оно видится вам) выше ваших доверительных отношений. Не подрывайте детское доверие своими поступками, многие вопросы можно отлично решить вместе, нужно только побороть собственный страх перед некоторыми темами и найти силы и время для разговоров с ребенком. Одна 16-летняя девочка вернулась домой ясным летним вечером и нашла на столе свой личный дневник, раскрытый на тех страницах, где она писала о сексе со своим любимым мальчиком и о курении травы, - так мама хотела показать, что все знает. На следующий день мама отправила девочку на пару месяцев на дачу под «дачный арест», но она не знала и не узнала потом, что дочка уже была беременна и решала, как быть. Вернувшись осенью в город, девушка собрала по друзьям деньги на поздний аборт.

* Допуская ребенка ко взрослым темам и взрослым разговорам, не нужно нагружать его своими личными сложными переживаниями и откровениями, пугать его во имя безопасности, это пойдет подростку только во вред. Вспомните: когда он был крохой и получал свой первый прикорм, приучался к пище со взрослого стола, вы давали ему пюре на кончике ложечки, кусочки сухого хлеба и немного сока, вы не ставили перед ним тарелку борща и бутерброд с салом. Так и в вопросах взросления души важна постепенность и бережность. И очень важна ваша устойчивость и сила. С сильным и адекватным родителем не страшно взрослеть.

Уважение, доверие и вера в потомка, терпение и готовность работать над отношениями еще несколько непростых лет помогут вам аккуратно выпустить ребенка в мир взрослых, сохранить с ним добрые отношения и помочь ему стать сильным, заботливым, внимательным человеком.