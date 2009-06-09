10 ошибок в воспитании детей, которые все когда-нибудь совершали

Все родители воспитывают детей в меру своего умения и понимания жизни и редко задумываются о том, почему в определенных ситуациях поступают так, а не иначе. Однако у каждой мамы в жизни бывают моменты, когда поведение любимого ребенка ставит в тупик. А может быть, сами взрослые, применяя радикальные методы воспитания, делают нечто такое, из-за чего потом бывает стыдно. В своих ошибках вы не одиноки, все родители их время от времени совершают. Но всегда лучше учиться на чужих ошибках, не правда ли?

Ошибка первая - обещание больше не любить

"Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя любить"

Мнение родителей:

Почему дети так часто спорят по поводу любой нашей просьбы? Может быть, они делают нам назло, как быть? Призывать к здравому смыслу? Да они просто не слышат, что взрослые им говорят. Угрожать? Это больше не действует. В таких случаях многие используют своеобразную козырную карту: "Теперь мамочка больше не будет любить тебя". Как часто многие из нас произносят эту фразу.

Мнение психологов:

Обещание больше не любить своего малыша - одно из сильнейших средств воспитания. Однако эта угроза, как правило, не осуществляется. А дети прекрасно чувствуют фальшь. Единожды обманув, вы можете на долгое время потерять доверие ребенка - малыш будет воспринимать вас как людей лживых.

Намного лучше сказать так: "Я буду тебя все равно любить, но твое поведение я не одобряю".

Ошибка вторая - безразличие

"Делай что хочешь, мне все равно"

Мнение родителей:

Зачем напрягаться? Спорить, искать аргументы, доказывать что-то малышу, нервничать? Ребенок сам должен научиться решать свои проблемы. И вообще, ребенка надо готовить к взрослой жизни, пусть он скорее станет самостоятельным. А нас оставит в покое.

Мнение психологов:

Никогда не надо показывать малышу, что вам все равно, чем он занимается. Кроха, почувствовав ваше безразличие, немедленно начнет проверять, насколько оно "настоящее". И, скорее всего, проверка будет заключаться в совершении поступков изначально плохих. Ребенок ждет, последует ли за проступок критика или нет. Словом, замкнутый круг. Поэтому лучше вместо показного безразличия постараться наладить с ребенком дружеские отношения, даже если его поведение вас совершенно не устраивает.

Можно сказать, например, так: "Знаешь, в этом вопросе я с тобой совершенно не согласен. Но я хочу помочь тебе, потому что люблю тебя. В любой момент, когда тебе это понадобится, ты можешь спросить у меня совета".

Ошибка третья -слишком много строгости

"Ты должен делать то, что я тебе сказала, потому что я в доме главная"

Мнение родителей:

Дети должны слушаться старших беспрекословно - это самый важный в воспитании принцип. Дискуссии здесь не допустимы. Не важно, сколько ребенку - 6 или 16 лет. Детям нельзя давать поблажек, иначе они окончательно сядут нам на шею.

Мнение психологов:

Дети обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то делают. Слишком строгое воспитание, основанное на принципах, которые не всегда понятны ребенку, напоминает дрессировку. Ребенок может беспрекословно исполнять все, когда вы рядом, и "плевать" на все запреты, когда вас рядом нет. Убеждение лучше строгости. В случае необходимости можно сказать так: "Ты сейчас делаешь так, как я говорю, а вечером мы спокойно все обсудим - почему и зачем".

Ошибка четвертая - детей надо баловать

"Пожалуй, я сделаю это сама. Моему малышу это пока не по силам"

Мнение родителей:

Мы готовы все сделать для нашего малыша, ведь дети всегда должны получать самое лучшее. Детство - такая короткая пора, поэтому оно должно быть прекрасно. Нравоучения, неудачи, неудовлетворенность - в наших силах избавить малышей от всех трудностей и неприятностей. Так приятно угадывать и исполнять любое желание ребенка.

Мнение психологов:

Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Нельзя держать единственное чадо под колпаком родительской любви, в дальнейшем это может привести к множеству проблем. Поверьте, когда родители убирают буквально каждый камушек с дороги малыша, от этого ребенок не чувствует себя счастливее. Скорее, наоборот - он ощущает себя совершенно беспомощным и одиноким. "Попробуй-ка сделать это сам, а если не получится, я тебе с удовольствием помогу", - вот один из вариантов мудрого отношения к дочери или сыну.

Ошибка пятая - навязанная роль

"Мой ребенок - мой лучший друг"

Мнение родителей:

Ребенок - главное в нашей жизни, он такой смышленый, с ним можно говорить обо всем. Он понимает нас, прямо как настоящий взрослый.

Мнение психологов:

Дети готовы сделать все, чтобы понравиться своим родителям, ведь папа и мама для них главнейшие люди на свете. Малыши даже готовы погрузиться в сложный мир взрослых проблем, вместо того чтобы обсуждать свои интересы со сверстниками. Но при этом их собственные проблемы так и остаются нерешенными.

Ошибка шестая - денежная

"Больше денег - лучше воспитание"

Мнение родителей:

Мы слишком стеснены в средствах, поэтому не можем себе позволить даже побаловать ребенка, постоянно приходится ему во всем отказывать, он донашивает старые вещи и т.п. Словом, будь у нас больше денег, мы были бы лучшими родителями.

Мнение психологов:

Любовь не купить за деньги - звучит довольно банально, но это так. Часто бывает, что в семьях с невысоким достатком взрослые делают все, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Но вы не должны чувствовать угрызения совести за то, что не можете исполнять все его желания. На самом деле любовь, ласка, совместные игры и проведенный вместе досуг для малыша намного важнее содержимого вашего кошелька. И, если разобраться, совсем не деньги делают ребенка счастливым, а осознание того, что он для вас САМЫЙ-САМЫЙ.

Ошибка седьмая - наполеоновские планы

"Мой ребенок будет заниматься музыкой (теннисом, живописью), я не позволю ему упустить свой шанс"

Мнение родителей:

Многие взрослые мечтали в детстве заниматься балетом, учиться игре на пианино или играть в теннис, но у них не было такой возможности. И теперь главная цель пап и мам - дать детям самое лучшее образование. Не важно, если малышам этого не очень-то и хочется, пройдет время, и они оценят старания взрослых.

Мнение психологов:

К сожалению, дети не всегда оценивают усилия родителей. И часто блестящее будущее, нарисованное взрослыми в своем воображении, разбивается о полное нежелание ребенка заниматься, скажем, музыкой. Пока малыш еще маленький и слушается взрослых, но затем... желая вырваться из клетки родительской любви, начинает выражать протест доступными ему способами - это может быть и прием наркотиков, и просто увлечение тяжелым роком в ночные часы. Поэтому, заполняя день ребенка нужными и полезными занятиями, не забывайте оставить ему немного времени и для личных дел.

Ошибка восьмая - слишком мало ласки

"Поцелуй и прочие нежности не так уж и важны для ребенка"

Мнение родителей:

Приласкать младшую сестренку? Какая ерунда! Поцеловать маму? Пообниматься с папой? Да на это нет времени. Многие взрослые считают, что ласки в детском возрасте могут привести в дальнейшем к проблемам в сексуальной ориентации. Короче, никаких объятий и поцелуев - есть более нужные и серьезные вещи.

Мнение психологов:

Дети любого возраста стремятся к ласке, она помогает им ощущать себя любимыми и придает уверенности в своих силах. Но помните, желание приласкаться должно все-таки в большинстве случаев исходить от самого ребенка. Не навязывайте детям свою любовь активно - это может оттолкнуть их.

Ошибка девятая - ваше настроение

"Можно или нет? Это зависит от настроения"

Мнение родителей:

Неприятности на работе, плохие отношения в семье, как часто взрослые "выпускают пар" на ребенка. Многие уверены, что в этом нет ничего страшного. Достаточно потом пригласить малыша и купить давно обещанную игрушку, и все будет в порядке.

Мнение психологов:

Родители должны показывать малышу, что их радуют его хорошие поступки и расстраивают плохие. Это создает у детей сознание в непоколебимости жизненных ценностей. Когда взрослые в угоду своему эгоизму и настроению сегодня разрешают что-то, а завтра это же запрещают, ребенок может понять только одно: все равно, что я делаю, главное, какое у мамы настроение. Однако, если вы чувствуете, что себя не переделать, лучше заранее договориться с ребенком: "Итак, когда у меня хорошее настроение, тебе не будет позволено делать все, что ты захочешь. А если плохое - постарайся быть ко мне снисходительным".

Ошибка десятая - слишком мало времени для воспитания ребенка

"К сожалению, у меня совсем нет времени для тебя"

Мнение родителей:

Многие взрослые очень загружены на работе, но каждую свою свободную минутку стараются проводить с детьми: они отводят их в сад и в школу, готовят для них, стирают, покупают все, что им нужно. Дети должны сами понимать, что у родителей просто нет времени поиграть и почитать с ними.

Мнение психологов:

Взрослые часто забывают простую истину - если уж родили ребенка, надо и время для него найти. Малыш, который постоянно слышит, что у взрослых нет на него времени, будет искать среди чужих людей родственные души. Даже если ваш день расписан по минутам, найдите вечером полчаса (в этом вопросе качество важнее количества) посидеть у кроватки малыша, поговорите с ним, расскажите сказку или почитайте книжку. Крохе это необходимо.

Источник: http://www.babyhelp.kiev.ua/?/index/