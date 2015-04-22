Гендерное воспитание или Как вырастить счастливого мальчика? и девочку?

Что за глупость и половое неравенство? – скажете вы. – Как вырастить счастливого ребенка, человека? – вот правильный вопрос! И с одной стороны, это точно так. Но с другой – мы живем в таком мире, где за мужчиной и женщиной все еще закреплены разные роли. И дети впитывают это из воздуха. Давайте посмотрим, что такого говорят мальчикам и девочкам и делают с ними, отчего они растут счастливыми и сильными мужчинами, женщинами – да и просто людьми.

Почему мы такие разные?

«Почему у тебя в комнате такой бардак? Ты же девочка!» «Дерется, весь дневник исписан замечаниями, настоящий пацан!» «Что ты ноешь, как девчонка!», - это еще самая вершина айсберга разных фраз, жестов и картинок, которые формируют гендер – представление о том, что можно и нужно мальчику/мужчине и отдельно – девочке/женщине.

Конечно, мы все понимаем. Мы как любящие родители всей душой за то, чтобы любить ребенка без связи с полом, видеть в нем личность и следовать за его собственными интересами и склонностями. Современный мир нас в этом поддерживает, он тоже считает, что мужчины и женщины одинаково хорошо могут стоять у плиты, руководить бизнесом и заниматься наукой. Время тотального разделения функций прошло, за ношение мужской одежды и мужские замашки хрупкую деву больше никто не назначит ведьмой и не сожжет на костре, как Жанну д’Арк. А мужчина… Да, он не может родить и кормить грудью, зато может оформить декрет и сидеть с ребенком, если жене больше нравится зарабатывать.

Социологи, психологи, феминистки – все говорят о сближении гендеров, наше общество допускает сегодня не только равенство мужчины и женщины, но и обмен ролями. Пусть кто-нибудь попробует высмеять женственного мужчину или отправить на кухню брутальную леди, - он столкнется с желчным непониманием. И все же, мужчины и женщины – это по-прежнему два мира, две галактики. Не знаем, что принесет нам далекое будущее, но одно можно сказать точно: для поколения наших детей различие между мужским и женским поведением будет актуально.

Хотя бы потому что в течение тысячелетий и западная, и восточная культуры впитывали традиционную разницу между мужчиной и женщиной, их разные роли и назначения, – и аккуратно упаковывали это в образы и архетипы. Король Артур – сильный воин и справедливый правитель, никогда не плачет. Женщина-«Весна» Боттичелли – прекрасна, пассивна и вся погружена в себя. И эти образы обладают силой тысячелетней выдержки: сказки, песни, мифы, изобразительное искусство – все транслирует именно такую картину, где женщина – нежная, любящая муза, защитница домашнего очага, а мужчина – сильный и рациональный воин, исследователь и добытчик. Время изменилось, а образы – еще нет, и нам сложно этому что-то противопоставить. Пройдут годы, в кино и литературе появятся новые герои, которые будут играть по новым правилам, и они немного вытеснят прекрасное «старье».

А пока нам предстоит увлекательное занятие – научить своих детей сидеть на двух стульях, чтобы хорошо адаптироваться к обществу и брать от жизни все. С одной стороны, дети должны спокойно и с уважением относиться к разнице между мужскими и женскими правилами. Но с другой стороны, должны видеть за «девочками» и «мальчиками» реальных людей с их сильными и слабыми сторонами и относиться к ним (и к себе!) прежде всего по-человечески, уклоняясь от «девичьих» или «пацанских» манипуляций.

Мальчик и девочка под микроскопом

Конечно, мальчишки отличаются от девочек уже в самом нежном возрасте, - это подтвердит любая мама, детский психолог или педиатр. Мальчики рождаются, в среднем, крупнее, да и потом опережают девочек в росте и весе. Исследования нейропсихологов показывают, что траектории развития мозга у мальчиков и девочек не совпадают. И неясно, чем это вызвано в большей мере – биологической программой или поведением родителей, которые с первых дней жизни уже по-разному относятся к младенцам-мальчикам и малышкам-девочкам, вынуждая детей по-разному приспосабливаться к этому миру.

Наблюдения показывают, что девочек с самого рождения чаще берут на руки, больше и нежнее утешают, а с мальчиками родители обращаются немного «по-спартански». Уже к ползунковому возрасту разница в поведении малышей и малышек становится, в среднем, заметна. В одном из экспериментов ползунков сажали в отдалении от мамы, между мамой и ребенком был небольшой барьер; мальчики ползли вперед, доползали до барьера и, в основном, начинали штурмовать или обходить его, чтобы пробиться к маме. Девочки же чаще добирались до барьера и садились перед ним плакать, чтобы мама пришла и спасла.

К ходячему возрасту разница становится еще ощутимее: мальчику требуется больше пространства для игр, он исследует разные комнаты и углы, всю детскую площадку и штурмует третье измерение; девочки же могут компактно играть в уголочке и дольше возиться с предметами. Мальчики более рисковые, активные, шумные, им бывает сложно сосредоточиться на кропотливом занятии. Девочки более чувствительны, настроены на контакт и общение, они легче адаптируются к новым условиям (и к детскому саду тоже), распорядку дня, им проще завоевать любовь и симпатию. Именно поэтому девочки становятся хорошими хранительницами домашнего очага, а мальчики – руководителями компаний и изобретателями.

Но только представьте: если бы в нашем мире храбрость и воля считались важными женскими качествами, тогда родители беспокойно тормошили бы дочку, засевшую в уголке: «Вставай, пойдем побегаем! Догоним вон ту кошку, а смотри, какая машина!» - и девочка день за днем становилась бы активнее. Ведь мы порой сами не замечаем, как формируем качества ребенка с первых дней жизни только из-за его пола. Мальчиков реже берут на руки, больше стимулируют самостоятельность и инициативу и почти не развивают удобную усидчивость. «Ладно! – говорят мальчики. – Мы все узнаем и сделаем сами, берегитесь». Девочек больше милуют и нежат, не слишком поощряют их к активности, и девочки знают, что с людьми всегда можно договориться, улыбнуться, поплакать, топнуть ножкой, раз это помогает в жизни, и далеко ходить не надо.

Последние исследования психологов и нейрологов говорят, что в норме любой навык развивается тренировкой. Малыша любого пола можно научить эмоциональному общению и чуткости – если мы с готовностью откликаемся на его сигналы и сами чутки к нему, активности и смелости – если мы помогаем ему радостно исследовать новые горизонты и преодолевать преграды, кропотливому труду – если мы будем вместе с удовольствием копошиться с мелкими предметами, рисованием или лепкой. Главное – найти такие занятия, чтобы ребенок погружался в них с головой хоть на пять минут и получал радость.

Программируем на «мальчиковость» и «девочковость»

Большую часть времени мы программируем сыновей и дочек на мужское и женское поведение без слов и даже без намерений – мимоходом, не осознавая и совершенно не придавая значения. Мы покупаем девочкам платьица, кукол и посудку, а мальчикам – штаны покрепче, машинку и беговел. Мы нежно расчесываем дочкины локоны и вплетаем ленточки в прическу, а мальчиков стрижем под супергероя и надеваем кепку. Девочки идут с мамой в гости на девичник, мальчики с папой меняют колеса машине. Еще дети слушают сказки и смотрят мультики, в которых женские героини прекрасны и нежны, как цветок, а мужские герои – на адреналине сражаются с чудовищами.

Но наступает время, когда родители волей-неволей начинают рассказывать детям, что значит быть мальчиком или девочкой. Транслируют те самые навязшие стереотипы, многие из которых вполне разумны и полезны, если не доводить до абсурда и пояснять на примерах.

«Девочек нельзя обижать», «Девочкам нужно уступать», «Мальчики не плачут», «Девочка должна вести себя красиво», «Мальчики не играют в кукол, а девочки не бегают с автоматом».

Почему эти установки могут быть вредны?

Потому что если взрослый раз за разом произносит их в виде императивного слогана, без разумной расшифровки, то ребенок запоминает это и в дальнейшем – даже во взрослой жизни! – может привычно следовать правилу без учета обстоятельств. И это заводит его в дебри сложных отношений, насилия над собой и нечестных манипуляций. «Приберись, ты же девочка!» - практически, равно: «Девочки должны всегда прибираться, если ты не держишь свое место в чистоте – то ты плохая девочка», - и далее страх, тревога, фрустрация, потеря воли к победе. Еще это как будто подразумевает, что вот мальчику можно жить в беспорядке, а девочка вырастет и покорно будет прибирать дом за мужем и домочадцами, глотая обиду и не решаясь привлечь их к уборке, ведь девочка-то здесь – она! Да, в нашей культуре женщины чаще и с бОльшим удовольствием наводят чистоту и красоту, но будет лучше, если девочке об этом расскажут по-доброму и подробнее, чем одной программной фразой с маркером «тыжедевочка». Поэтому, если вы поймали себя на повторении вслух правила про мальчиков или девочек или услышали его от воспитателя, учителя, бабушки, от самой детки, - то хорошо бы вместе с ребенком разобрать эту фразу по косточкам и тем самым облегчить ему дальнейшую жизнь. Потому что иначе программные фразы могут быть поняты самым неудобным образом как девочками, так и мальчиками - ведь эти правила действуют в обе стороны:

«Девочек нельзя обижать» = «Если ты мальчик, то разрешать девочкам нужно все, чего они хотят, иначе ты их обидишь, ни одна девочка/женщина в радиусе 50 метров не должна страдать, иначе ты не мальчик или очень плохой мальчик. Если ты девочка – обидься, и так добьешься своего».

«Девочкам нужно уступать» = «Если девочка хочет, отдай ей все: красивый камушек, очередь в игре, интересный проект на работе, жилплощадь, ползарплаты. Если ты девочка – тяни из мужчины все, что тебе нужно, он должен уступить или погибнуть от стыда».

«Мальчики не плачут» = «Мальчики – это такие железные сверхлюди, они умеют легко справляться с болью и проблемами, без слез и переживаний, а если ты так не умеешь – ты недомальчик и плохой мужчина. Если же ты девочка и твой мальчик плачет – брось его, он хлюпик».

Поэтому ребенку нужно не просто гипнотически бубнить: «Причешись, ты же девочка», - но и объяснять по-человечески, не воздевая палец к небу, почему же это так. Правда, для начала об этом придется подумать самим и найти простые честные слова, без ханжеского налета. Это не займет много времени, зато после пары-тройки повторений гармонично и гуманно уляжется в голове ребенка и будет направлять его поведение (хотя бы до тех пор, пока он не решит пересмотреть это в сознательном возрасте). И помните: если с ребенком на темы девочек и мальчиков не поговорите вы – за вас это обязательно сделает общество. Как? – об этом вы можете узнать только спустя много лет, наблюдая за выросшим ребенком, который набивает шишки.

Почему от этих установок есть польза?

Потому что ребенок должен познакомиться с одобряемыми образцами поведения. Ведь общество будет ждать от него именно этого, и именно в связи с поведением принимать или отталкивать ребенка. Сложно надеяться, что на жизненном пути, начиная от дворовой площадки и детского сада, ребенку встретятся сплошь просветленные и осознанные люди. Скорее всего, это будут самые обычные малыши и взрослые, которые легко поднимут на смех мальчика-плаксу или отстранятся от боевой гром-девицы, и тем самым немного усложнят таким детям общение и развитие в своей группе. Поэтому если у детки есть особенности характера, которые выделяют его на общем фоне девочек или мальчиков, лучше помочь ему как-то это сгладить. Ранимого мальчика хотя бы внешне делать более мужественным (подчеркнуто мальчишечья куртка, занятия айкидо, книжки про героев), а девочку – более женственной (в чудесном платьице и с изящными манерами любая хулиганка выглядит очень мило).

Женская и мужская инициация

Чуть раньше или чуть позже ребенок превращается в взрослого. Он не только перерастает родную мать и находит способы заработать деньги – он также перестраивается психологически, переходит от инфантилизма к внутренней самостоятельности. В нашем обществе есть одна особенность: девочкам будто разрешается дольше оставаться маленькими, юными существами, не превращаясь во взрослую ответственную женщину, а вот мальчикам взрослеть приходится быстро, резко и четко.

Юная женщина-девочка очаровывает окружающих, по меньшей мере, лет до тридцати, а мальчика начинают шпынять, если он ведет себя «как ребенок» или «как девчонка» уже в подростковом возрасте. Наивная игривая девушка для всех приятна и вкусна, ей противопоказано слишком рано взрослеть, становиться серьезной и целеустремленной. А наивный и легкомысленный юноша у окружающих вызывает только настороженность и некоторую брезгливость, разумные родители хоть и принимают его таким, но подталкивают к самостоятельности и ответственности.

И для девочек, и для мальчиков все это несет и плюсы, и минусы. Девушкам удается избежать удара в голову с требованием немедленно повзрослеть, они могут растягивать удовольствие быть маленькой и опекаемой, постепенно переключаться на взрослые уровни, аккуратно перестраиваться, искать себя, а тем временем - ловить восторженные взгляды окружающих и подпитываться этим. Но есть и риск: они могут надолго зависнуть в состоянии юной нимфы, которая хочет только порхать, получать заботу и восхищение и не развить собственные опоры, которые помогут юной деве стать прекрасной взрослой женщиной.

Мальчикам приходится взрослеть и экстренно дозревать в сжатые сроки. Сначала все умиляются бойкому малышу, выполняют его капризы и подыгрывают, а в районе подросткового возраста вдруг начинают грузить требованиями и строить. Мальчик может сопротивляться в гневе или впадать в тихую депрессию, для него это случается слишком неожиданно. Но если его жалеют и лелеют, то в районе совершеннолетия, глядя на сверстников и старших товарищей, юноша вдруг понимает, что выглядит как лузер и с этим жить нельзя, и ему все равно приходится быстро взрослеть. Эта экстренность сопровождается сильным стрессом, взрослеющему мальчику очень нужна поддержка – почти как спортсмену. Правда, мальчикам обычно есть с кого брать пример, в отличие от девочек, которые не всегда имеют перед глазами образ взрослой зрелой успешной женщины - в нашем мире обильно культивируется поклонение именно женщине-нимфе.

Между мальчиком, девочкой и человеком

Научить ребенка, с одной стороны, более-менее соответствовать гендерным нормам, а с другой, мыслить самостоятельно и по-человечески – не так-то просто, но вполне реально. Для этого не нужно читать ему длинные лекции и готовить презентацию в PDF о мужских и женских социальных ролях. Но если всякий раз, когда речь будет заходить о девичьих или мальчишечьих вещах, вы не пожалеете пяти минут, чтобы честно копнуть чуть глубже в тему и найти простые слова и пояснения, соответствующие возрасту ребенка, - этого будет достаточно, чтобы упорядочить детский опыт и приучить его мыслить критично и человечно. «Девочек нельзя обижать». А мальчиков можно? А если девочка сама дерется? А если она обижается, чтобы добиться своего? «Мальчик должен терпеть». А если его обидели несправедливо? А если больно, страшно и хочется просить о помощи? А если чего-то Очень Хочется и Нужно? – дети охотно обсуждают эти темы, потому что это важно для них.

Хорошую роль в воспитании играет этикет. Он, как ни странно, упрощает жизнь. Если вы заведете в доме пособие по этикету, да и сами будете обучать ребенка правилам поведения, это станет для него хорошей поддержкой. Ведь когда человек на автопилоте красиво выполняет этикетные правила, он не только выглядит изящным, прекрасным и заслуживающим доверия в глазах окружающих, но и во многом понимает условность этих норм. А еще – обусловленность – откуда правила взялись, как это сложилось исторически, и почему люди ведут себя так. Скажем, почему, когда пара поднимается по лестнице, женщина идет первой, а мужчина вторым? – потому что у женщины, например, может быть длинное платье и каблуки, и если она оступится, то сильный мужчина ее поймает. А если она еще и беременна, представляете?

Родители, хотят они этого или нет, все равно будут воспитывать ребенка, имея в виду его пол: мы грузим мальчика ответственностью, а девочку – изяществом. Вслед за нами общество навешивает мальчикам силу и лидерство, а девочкам выдает домашний очаг и бусики. И это не так уж плохо! - вредно только слепое вбивание стереотипов. Но стоит отнестись к теме с долей осознанности и при случае обсуждать ее с ребенком – и гендерные маяки засияют по-другому, помогая с уважением относиться к мужскому и женскому мирам и уклоняться от специфических гендерных багов и манипуляций.

