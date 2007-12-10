Безопасность ребенка: как общаться по телефону

Чтение новостей в СМИ вызывает у подавляющего большинства родителей плохо скрытое раздражение. Статьи о пропавших детях, а также о хитрых преступниках, обманом добивающихся своей цели, – все это пугает родителей и создает у них порой ощущение безнадежности. Если такие страшные вещи происходят – ничего тут, мол, не поделаешь.

С другой стороны, знать состояние дел в нашем обществе необходимо, поскольку мы в нем живем. Если мы не хотим чего-то замечать, это вовсе не означает, что этого с нами в принципе не может случиться. Но тогда мы должны определиться в отношении к происходящему. Необходимо внутренне принять для себя, что такая опасность есть и что мы должны выработать эффективные контрмеры.

Рассмотрим типичный пример

Ваш сын хочет научиться кататься на двухколесном велосипеде. Вы прекрасно понимаете, что в случае неудачного падения на большой скорости ребенок может получить тяжелую травму, а попав под машину, он может даже рисковать своей жизнью.

Тем не менее, вы спокойно рассказываете ему об устройстве велосипеда, обучаете правильной посадке, технике езды, способам оказания первой помощи при различных травмах.

Затем вы, держась рукой за сиденье велосипеда, медленно двигаетесь рядом с едущим ребенком. Со временем, через несколько дней, вы ненадолго отпускаете его в «свободный полет». Даже если ребенок упадет, на маленькой скорости это будет не очень опасно. Пройдет время (для кого – неделя, для кого – месяц, для кого – год), и ребенок уверенно поедет сам.

Интересно то, что о технике вождения вы говорить больше не будете, хотя все опасности, названные ранее, остались. Просто вы к тому времени убедите себя, что ребенок обучен, подготовлен, прошел практику и уверен в себе.

Точно так же нужно действовать в случае обучения ребенка основам личной безопасности!

Допустим, вы узнали из новостей, что маленький мальчик, находясь дома один, по телефону договорился о встрече с якобы папиным товарищем. Потом он еще и открыл незнакомцу дверь, вследствие чего семья осталась без денег и ценностей, а мальчик получил сильный стресс.

Поняв, что ваш ребенок также может попасть в сходную ситуацию, вы начинаете с ним примерно следующий разговор:

- Сынок, помнишь сказку Корнея Чуковского «Телефон»?

- Помню, мама.

- Что автор спрашивал у позвонившего ему слона?

- Он спрашивал: «Кто говорит? Откуда?»

- То есть, как нужно разговаривать с позвонившим тебе человеком?

- Нужно спросить, кто говорит и откуда он.

- А что нужно рассказывать о себе?

- Не знаю...

- Давай договоримся, что о себе ты ничего рассказывать не будешь, поиграешь в разведчиков. Если ты дома вдруг остался один и тебе позвонил незнакомый человек, ты можешь сказать «Алло», узнать, кто звонит, откуда и зачем, но про себя ничего не рассказывать. Потом скажешь, что все передашь, положишь трубку и перезвонишь мне.

- А если он спросит, один я дома или нет?

- Скажешь, что не один.

- А если он попросит позвать маму или папу, а вас не будет никого дома?

- А ты скажи, что родственники отдыхают и подойти к телефону не могут.

- Какие родственники, если я дома один?

- Я же говорю, мы играем в разведчиков. Как ты знаешь, это такие люди, которые сами про всех все стараются узнать, но про себя ничего не рассказывают, сохраняя тайну. Давай договоримся, что информация о том, что ты один остался дома, – наша семейная тайна. Выдавать ее незнакомым людям нельзя. Скажешь, что родственники отдыхают, повесишь трубку, а потом сразу позвонишь мне.

- А может, мне вообще с ним не разговаривать?

- Можно и так. Но как только звонить прекратят, опять-таки сразу звони мне.

- А, понял. Если я дома остался один и мне позвонили, я трубку могу брать, а могу и не брать. Если я снял трубку, а со мной заговорил незнакомый человек, то что бы мне по телефону ни говорили, я должен разговор прекратить, сказав, что родственники отдыхают, и повесить трубку. В любом случае я должен сразу же позвонить тебе или папе и рассказать о звонке.

- Молодец, сынок. Теперь тебя можно оставлять одного.

Из этого диалога мы видим, что мама, искренне беспокоясь за сына, выяснила, что он не знает, как разговаривать по телефону. Отталкиваясь от знакомой сыну сказки «Телефон» и используя желание сына играть в разведчиков (спайдермена, трансформера и т.д.), мама спокойно объяснила сыну, как себя нужно вести.

Она не запугивала его ужасами нарушения правил разговора, она почти не говорила, чего НЕ ДОЛЖЕН делать сын. Все внимание было сконцентрировано на том, что он ДОЛЖЕН был говорить и делать. В итоге - обученный сын, спокойно воспринявший урок. Теперь он уверен в своих знаниях и в случае внезапного звонка, скорее всего, не растеряется.

Таким образом, любые новости можно и нужно анализировать, извлекать из них уроки для себя и позитивно преподавать эти уроки своим детям.