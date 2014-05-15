Наказания. Как исправить поведение ребенка без наказаний

Все мы по-разному воспринимаем поведение своих детей. Во многом это зависит от нашего личного опыта (как воспитывали нас наши родители), социальной и культурной среды проживания. Для некоторых, если ребенок не сказал «спасибо» — уже плохое поведение, другие же совершенно спокойно реагируют на истерики или драчливость своего чада.

Между тем во многих случаях проблема находится именно в нас — взрослых. Ведь дети живут в своем мире. Они понимают всё буквально, поэтому реагируют на происходящее очень эмоционально. Тогда как мы требуем от них послушания, но забываем показать положительный пример, то есть — образец желательного поведения.

Вместо этого мы сами злимся, а детей ругаем за допущенные промахи или неправильное поведение (на наш взгляд), усугубляя ещё больше проблему. В чем же дело? Давайте вместе рассмотрим, как избежать типичных ошибок.

Какое поведение ребенка является проблемным?

По мнению психологов необходимо корригировать поведение малыша, если у него имеются:

* Проявления агрессии (ругается, дерется).

* Протестное поведение (отказывается выполнить просьбу, убегает или поступает наоборот).

* Игнорирование просьб и требований взрослых (например, отсутствует реакция на просьбу убрать игрушки или почистить зубы и так далее).

* Истерики (кричит, бросается на пол, бьется головой).

Почему такое поведение является проблемным?

! Потому что у ребенка затрудняется процесс обучения, а также возможность свободного общения как со сверстниками, так и с взрослыми.

! Кроме того, подвергается риску сам малыш и его окружение (например, если он убегает, залезает очень высоко, игнорирует просьбы остановиться, бросается тяжелыми или острыми предметами).

! При таком поведении сверстники отказываются с ребенком играть, поэтому ему тяжело влиться в коллектив в детском саду или школе, трудно находить друзей во дворе.

Каковы причины проблемного поведения?

Наиболее частые:

Предъявление излишне высоких требований к ребенку. Поэтому он из всех сил старается избежать того, что ему неприятно или сложно осуществить. Например, выполнение уроков по нелюбимому предмету.

Таким непривычным способом и плохим поведением малыш пытается привлечь к себе внимание взрослых, потому что нуждается в них (встречается наиболее часто).

Проблемное поведение — главный способ добиться желаемого: получить конфетку, новую игрушку и так далее.

Например, малыш хочет, чтобы вы в магазине купили для него конструктор. Вы говорите «нет», а ребенок начинает ныть, но вы не меняете своего решения. Тогда малыш начинает истошно кричать и бросаться на пол, поэтому вам становиться стыдно — и вы сдаётесь. Так ребенок запоминает, что добиться выполнения своих желаний можно при помощи плохого поведения, поэтому в дальнейшем всё чаще и чаще прибегает к такому способу.

Как уменьшить проявления проблемного поведения ребенка?

Существует два общих принципа:

* Необходимо показать ребенку пример желательного поведения.

* Активно поощрять его желательное поведение (похвала, вознаграждение).

Как показать ребенку пример желательного поведения?

Давайте рассмотрим это на конкретных примерах, разграничивая правильное и неправильное поведение, чтобы было понятнее.

I ситуация

Во время вашей игры c ребенком входит в комнату, например, бабушка. Малыш может выразить свое недовольство, обращаясь к бабушке со словами: «Уходи отсюда».

Хотя все знают, что кроха очень хорошо относится к бабушке, он её очень сильно любит и ему нравиться с ней играть.

На самом деле такое поведение ребенка объясняется тем, что ему просто очень хочется побыть с мамой и поиграть с ней, потому что игра интересная. Разумеется, ничего ужасного в этом нет. Ведь даже взрослые, когда хотят поговорить с близким или знакомым человеком, не хотят, чтобы при этом присутствовал кто-то третий, избавляясь от него вежливым способом. Но ребенку он пока неведом, поскольку кроха ещё мал.

Неправильное поведение

Нельзя ругать или укорять ребенка. Например, говоря: «Как ты себя ведешь?», «Мне стыдно за тебя». И после чего спокойно продолжить игру. К сожалению, ещё и бабушка иногда совершенно искренне обижается или проявляет напускную обиду. При этом она говорит: «Я обиделась на тебя», «Буду плакать», «Я уйду совсем и больше вообще не приду» и так далее.

Правильное поведение

Необходимо прервать игру и произнести слова, обращаясь к ребенку: «Скажи так: бабушка, подожди, пожалуйста, нас на кухне. Мы немножечко поиграем с мамой, а потом придем к тебе». Постарайтесь добиться, чтобы ребенок произнес эти слова, затем продолжите игру. Бабушка должна согласиться и сказать: «Ну, конечно, я подожду, а вы поиграйте». Затем удалиться.

Как правило, если ребенок маленький, то он совершенно спокойно реагирует на ваши слова, в том случае, если он получает желаемое. При этом у него закрепляется образец правильного поведения.

Если ребенок упорно отказывается произносить необходимые слова, игру следует прекратить.

II ситуация

В семье несколько детей и все хотят покачаться на качелях прямо сейчас, поэтому они спорят между собой о том, кто первый удостоится этой чести.

Неправильное поведение

Наиболее часто взрослые игнорируют эту ситуацию, полагая, что дети сами между собой разберутся, поскольку это их проблемы. Либо произносят слова: «Сейчас вообще соберу качели (или закрою всех в комнате, наказав), поэтому никто качаться не будет», «Пусть вначале покачается Сережа, потому что он младше/старше» и так далее.

Правильное поведение

Предложите детям: «А давайте посчитаемся, чтобы никому не было обидно». Как правило, выясняется, что дети знают считалки, потому что часто ими пользуются во дворе или в школе. Однако им в голову не приходит воспользоваться ими, чтобы разрешить спорную ситуацию дома.

Либо предложите тянуть жребий. Например, тот, кто вытащит короткую палочку, качается первым.

Обычно детям это нравится. Они расценивают такое ваше отношение к ним, как некую справедливость.

III ситуация

Дети не могут поделить игрушку, мячик или другой предмет.

Неправильное поведение

Нельзя ругать детей или предлагать уступать одному ребенку в пользу другого. Также нельзя говорить: «Как тебе не стыдно?», «Никто с тобой больше не будет играть», «Ты старше», «Ты же мальчик/девочка» и так далее. Тем более, нельзя говорить, что ребенок плохо или некрасиво поступает. Так вы только настроите одного ребенка против другого. Либо закрепите в сознании укоряемого ребенка, что он какой-то не такой, как все. И это в будущем может стать основой для его заниженной самооценки.

Правильное поведение

Вначале необходимо вернуть игрушку первому ребенку (у которого её отобрали), а второму («агрессору») предложить попросить игрушку, сказав: «Дай, пожалуйста, поиграть». Обычно такая тактика позволяет решить конфликт довольно быстро и миром.

Если не помогло, то объясните, что необходимо уметь делиться и дружить, играть вместе намного веселее, можно обменять свою игрушку на желаемую.

Учите ребенка ждать в очереди (например, покататься на качелях), что когда братик или сестричка наиграется с игрушкой, то отдаст её.

Важно!

Конечно, когда ребенок мал, он не знает какие слова произносить в конкретных ситуациях. Поэтому помогите ему: сами их произнесите. Если это необходимо, то повторяйте их несколько раз. До тех пор, пока ребенок сам не станет их произносить в нужном месте и в нужное время.

Как научить ребенка ждать?

Ждать — важнейший навык для малыша, но он самостоятельно его получает редко, поэтому чаще всего этому необходимо его учить.

1. В начале определите время, в течение которого ребенок способен ждать.

Например, засеките время, в течение которого малыш спокойно, без истерик и требований ждет начало мультфильма. Оно может быть как достаточно длинным — 5-10 минут и более, так и коротким — не более одной минуты. Все зависит от конкретного ребенка.

2. Затем заведите таймер на время ровно вполовину меньше.

При этом необходимо, чтобы ребенок видел стрелки таймера (купите его заранее с большими стрелками). Объясните малышу, что когда стрелка достигнет определенной цифры на циферблате и таймер зазвонит, он получит желаемую вещь или вкусность, посмотрит мультфильм и так далее. Благодаря чему он будет иметь визуальное представление о том, сколько предстоит ждать. Ведь ребенку очень трудно понять, что такое одна или две минуты.

3. Предложите подождать и начинаете хвалить за то, что он ждет.

Поскольку время очень короткое, то ребенок его выдержит. В результате у него появится уверенность, что он порадовал маму, поэтому в следующий раз постарается потерпеть несколько дольше.

После того, как таймер зазвучит, вы выполняете просьбу ребенка: просмотр мультфильма, он получает мороженое или конфету и так далее. То есть награждаете его. Такая тактика поможет ему ждать более длительное время в следующие разы.

4. Постепенно увеличиваете время ожидания.

Так дети учатся ждать всё дольше и дольше.

5. Учитывайте, что маленький ребенок ждать долго не может.

Поэтому следует быть готовым к ситуациям, когда предстоит длительное ожидание: очередь в поликлинике, ситуации в аэропорту и так далее.

Для этих ситуаций психологи советуют запастись «коробкой ожидания». Приготовьте её заранее, собрав в неё симпатичные и приятные для малыша мелочи: игрушки, планшет и так далее.

И тут важно запомнить один момент: необходимо дать эту коробку ребенку ещё до того, как он станет вести себя плохо, а не после этого. В противном случае вы покажете своим собственным поведением малышу, что он сможет получить желаемое только после того, как он начнет капризничать.

На заметку маме

Если у ребенка нет настроения для занятия сегодня, то отложите его на следующий день. В конце концов, у вас тоже не каждый день имеется настроение ходить на работу или получать новые знания. Поэтому отнеситесь с понимаем к расположение духа вашего чада.

Что делать, если ребенок не хочет отпускать маму?

Такая ситуация довольно распространена и каждая мама знает, что не всегда это можно осуществить безболезненно для ребенка.

Поэтому старайтесь следовать нескольким простым советам:

Не уходите незаметно для ребенка! Поскольку такое действие только усилит его тревогу и бдительность. Поэтому в следующий раз он с ещё большей настороженностью будет следить, чтобы мама вдруг не исчезла.

Лучше заранее расскажите малышу, куда вы уходите и когда вернетесь. Чтобы было понятнее для ребенка, сделайте наглядное пособие: нарисуйте картинки и расскажите с их помощью.

Определите временные рамки вашего возвращения. Например, когда кроха проснется, после его прогулки на улице и так далее.

Старайтесь не затягивать процесс прощания, даже если кроха плачет, то решительно поворачивайтесь и уходите. Со временем он запомнит, что мама уходит, но вернется, когда сказала. Поэтому он будет вас спокойно отпускать, а на сам ваш уход безмятежно реагировать.

Скажите «нет» частице «не»

Дети не понимают слов: не беги, не шуми, не трогай. Поэтому лучше будет, если вы замените все слова с частицей «не» на слова-действия. То есть необходимо говорить, что должен делать ребенок. Например, не беги — стой, не прыгай — сядь, не кричи — помолчи, не трогай — положи на стол игрушку или в кроватку куклу (тут тоже важна конкретика) и так далее.

Такое поведение особенно важно в опасных ситуациях. Например, ребенок взял в рот мелкую деталь игрушки (шарик и другие) или острый предмет (кнопка, скрепка). Вместо слова «не глотай» необходимо сказать «выплюнь». Такая инструкция действует куда эффективнее.

Скажите «нет» риторическим вопросам и туманным выражениям

Дети воспринимаю все буквально, поэтому не понимают таких вопросов: «Что ты там копошишься/делаешь?», «Не пора ли в кроватку?», «Не хочешь ли ты собрать машинки/кукол?», «Может пойдем на улицу погулять?» и так далее. Малыши просто не видят в них смысла.

Поэтому давайте четкие инструкции ребенку: «Собери кубики в коробку», «Положи кукол в кроватку», «Заведи машинки в гараж», «Сейчас мы ложимся спать/идем гулять» и так далее.

Как правильно поощрять желаемое поведение?

Существует два основных способа:

Обязательно хвалите малыша, даже если у него не всё хорошо получилось.

Особенно в те моменты, когда у ребенка хорошее и желательное поведение, не откладывая. Например, ждал долго в очереди в поликлинике, удержался от драки с сестрой или братом (хотя ему очень хотелось показать свое превосходство), поделился игрушкой и так далее.

Причем обязательно проговаривайте именно за какой поступок вы его хвалите. Например, скажите, что вы видели, как он очень рассердился на брата, но сдержался. Сообщите ему, что гордитесь его поступком, он молодец и умница.

Для выражения своей похвалы используйте мимику (улыбайтесь), слова, доброжелательную интонацию и жесты (обнимайте, гладьте по голове).

Помните, что ребенок не получает удовольствия от выполненного действия. Ему гораздо важнее знать, что он порадовал маму. Поэтому в следующий раз он постарается опять заслужить от вас похвалу.

Хорошо действует система накопления баллов.

Например, за хороший поступок или поведение ребенок получает некое вознаграждение (звездочку, кружок, магнит). Обязательно вывешивайте их на специальную доску, чтобы не только ребенок, но и все члены семьи видели его достижения.

При этом обязательно предварительно договоритесь с малышом, что при накоплении определенного количества жетонов (балов) он получит вознаграждение: новую игрушку, шоколадку, пирожное, посещение аттракциона, поход в игровой центр или кино и так далее.

Следуя этому пункту, также не забывайте хвалить ребенка за каждое достижение. Ведь он так старался!

Как хвалить ребенка?

Взрослым кажется, что раз они похвалили, то этого достаточно. На самом деле это не всегда так.

Отличия эффективной похвалы от неэффективной

Примеры:

1. Ребенок помыл за собой чашку или тарелку, положил их на место.

Конечно, если ребенок мал, возможно, его старания не привели посуду к состоянию идеальной чистоты. Но он сделал это САМ! Поэтому достоин похвалы.

Неэффективная похвала: «Какой ты молодец. Вот так и мой, чтобы каждый день сияла посуда». Это неэффективная похвала, а скорее нравоучение.

Эффективная похвала: «Какая красота и чистота. Как здорово! Ты — молодец!»

2. «Наконец-то ты выучил это стихотворение!» — неэффективно. Поскольку так вы выражаете свое недовольство тем, что ребенок так долго не мог запомнить стихотворение, а не хвалите его.

«Я рада, что ты выучил стихотворение. Ты — умница! И уже совсем взрослый!» — эффективно.

3. «Я видела, как брат/сестра дразнил (а) тебя, но ты не обратил не это внимание. Я надеюсь, что когда меня не будет дома, ты поступишь так же» — неэффективно. Поскольку выражает ваше сомнение, что именно так и будет.

«Молодец! Ты очень старался, чтобы не ударить или обидеть брата/сестру. Я тобой горжусь» — эффективно.

Еще несколько общих советов:

Не преувеличивайте заслуги ребенка и не выражайте неадекватный восторг по поводу его поступков, поскольку он почувствует фальшь и уже не будет вам верить.

Всегда говорите спокойно.

Никогда не игнорируйте и не упускайте те моменты, которые действительно заслуживают вашего одобрения.

Все эти приемы несложны. Если начинать их применять с раннего детства, то можно избежать проявлений нежелательного поведения ребенка и применения наказаний.

Существуют ли ситуации, когда допустимы наказания?

Да. К ним можно прибегнуть лишь после того, как:

Вы выясните причины плохого поведения ребенка и обязательно устраните их

Дадите примеры желательного поведения

Будете систематически поощрять хорошее поведение малыша

Только после этого вы можете подумать о самом наказании, каким оно должно быть, как его использовать.

P.S. Конечно, способов, помогающих родителям самостоятельно справиться с нежелательным проведением ребенка, существует много. Однако, к сожалению, они не всегда эффективны. Поэтому в сложных ситуациях обращайтесь за помощью к детскому психологу. Он выявит истинную причину нежелательного поведения именно вашего ребенка и разработает программу её устранения. И чем раньше вы обратитесь за помощью к специалисту, тем лучше как для малыша, так и для вас.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/