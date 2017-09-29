Если ребёнок боится посторонних

В жизни почти каждого ребёнка бывает период, когда он начинает сторониться, а то и откровенно бояться посторонних. Почему так бывает, и что делать родным, чтобы облегчить малышу этот непростой этап роста?

Детские страхи — явление вполне нормальное. И боязнь посторонних — один из первых страхов. Как правило, он появляется у малышей в период от восьми месяцев до полугода и проявляется у всех по-разному .

Разумеется, психологи не могли не обратить внимание на этот детский страх и всесторонне изучили его. Их выводы и ответы на вопросы обеспокоенных родителей мы собрали в этой статье.

Почему малыш боится?

Что же такое происходит с малышом, что он вдруг начинает бояться посторонних? Причин возникновения этого страха несколько:

Причина 1

Дети в возрасте «вокруг года» уже хорошо понимают отличия между знакомыми и незнакомыми лицами. Они узнают близких и настораживаются в присутствии чужих, тех, кого пока не знают или знают недостаточно хорошо. По этой причине иногда случаются курьёзные ситуации, связанные с тем, что в этот период ребёнка могут напугать даже радикальные изменения в облике мамы или папы. Причём ничуть не меньше, чем приход вовсе незнакомого человека. Стоит маме значительно изменить свой образ — и кроха уже не сразу узнаёт её и даже сторонится. Ему требуется время, чтобы привыкнуть к «новой» маме.

Причина 2

Малыш постепенно начинает осознавать, что мама, самый близкий для него человек, не является с ним единым целым. Поэтому её уход для крохи самая настоящая трагедия, ведь он боится, что она уйдёт навсегда. Именно по этой причине ребёнок может начать сторониться даже любимую бабушку. А уж если вместо мамы с ним остаются малознакомые люди, то для него это и вовсе кошмар кошмарный.

Причина 3

Страх посторонних — это проявление инстинкта самосохранения. Ведь, демонстрируя настороженность или даже испуг от присутствия посторонних, ребёнок таким образом привлекает внимание родителей, показывает им свою обеспокоенность и просит о защите.

Почему разные дети боятся по-разному ?

Хотя в той или иной степени боязнь чужих свойственна большинству детей, все они реагируют на посторонних по-разному . Если одни малыши просто не доверяют незнакомцам, сторонятся их и стараются не иметь с ними никаких дел, то другие реагируют куда более бурно, вплоть до громкого рёва или попытки убежать от «страшного чужого человека». Любая из этих реакций абсолютно нормальна.

Сила проявления боязни посторонних зависит от нескольких факторов:

личностных особенностей ребёнка

Как ни крути, есть экстраверты, открытые миру и окружающим, с готовностью и удовольствием идущие на контакт, и есть интроверты, погружённые в свой собственный мир и не желающие пускать в него «кого ни попадя».

образа жизни семьи

Когда гости в семье редкость, а на улице мама с ребёнком гуляют вдали от людей, то велика вероятность, что страх посторонних у малыша будет выражен довольно сильно, ведь он не привык к чужим. Невольно провоцирует возникновение боязни чужих и излишне робкая мама, либо мама-интроверт .

поведения гостей и встречающихся ребёнку людей

Если на малыша эмоционально «накидывается», делает ему «козу» и обещает «показать Москву» огромный шумный «дядя» или его страстно и долго обцеловывает с головы до ног незнакомая «тётя», то в следующий раз он вряд ли захочет стать объектом навязчивого внимания «подозрительных» взрослых.

Что делать родителям «мизантропа»?

Несмотря на то, что период мизантропии ребёнка не самое простое время для родителей (особенно, если сами родители общительные и открытые люди), всё же нужно набраться терпения и учесть несколько советов, которые дают психологи. Правила, сформулированные специалистами, для родных маленького «мизантропа» просты и при этом вполне действенны, способны значительно улучшить ситуацию и помочь ребёнку.

О чём же важно помнить?

По возможности не планируйте на возраст от восьми до восемнадцати месяцев никаких серьёзных изменений в жизни ребёнка. Первое посещение яслей, отпуск без малыша или выход мамы на работу лучше отложить на то время, когда маленький «мизантроп» перестанет бояться чужих. Обычно всё нормализуется в период после полутора лет, хотя, конечно, есть и особенно робкие и чувствительные дети, которым нужно больше времени для преодоления боязни посторонних и адаптации в обществе.

Не считайте, что с малышом происходит что-то неправильное, не стесняйтесь проявлений нелюдимости, ведь они совершенно нормальны: большинство детей в той или иной степени подвержены страху чужих. Не вините ни ребёнка, ни себя, ни неправильное воспитание, примите сложившуюся ситуацию как данность и просто подождите, всё обязательно наладится.

Постарайтесь уделять крохе как можно больше внимания. Исследования показывают, что дети, чувствующие себя под надёжной защитой близких, реже и в меньшей степени боятся посторонних.

Если ребёнку предстоит общение с посторонними, предупредите близких о том, что не стоит пугать малыша излишним напором, брать на руки против его воли или обещать «съесть такого сладенького».

Даже самого маленького «мизантропа» можно и нужно знакомить с окружающими по всем правилам, обязательно представляя ему гостей или встретившихся на улице «тёть» и «дядь». Всем своим видом продемонстрируйте радость от встречи, возьмите ребёнка на руки, чтобы он чувствовал себя защищённым, и познакомьте его со взрослым, немного рассказав о госте: «Это моя подруга тётя Ира, она очень добрая. Я её очень люблю и сильно по ней соскучилась».

Забудьте о сомнительном методе воспитания, при котором непослушного ребёнка обещают отдать «чужому дяде», «милиционеру» и т. д. Такие обещания способны сделать невротика даже из уравновешенного ребёнка, а уж малышу, переживающему и без того непростой период боязни посторонних, они и подавно могут навредить.

Придерживайтесь правила нескольких «не»:

1. Не заставляйте ребёнка «выходить в люди» насильно.

2. Не просите его целовать или обнимать незнакомых или малознакомых людей и уж тем более идти к ним на руки.

3. Не стыдите и не высмеивайте кроху за нелюдимость (ни в коем случае не говорите что-то вроде «он у нас трусишка» или «что ты как маленький») и не позволяйте делать это другим.

Если следовать приведённым советам, то этот этап взросления ваш малыш преодолеет быстро и безболезненно, а вы будете нервничать и волноваться гораздо меньше.

