Как взрослому найти общий язык с подростком, сохраняя при этом собственное душевное равновесие? Психолог Детской больницы № 11 Дарья Фомина поделилась рекомендациями на эту тему.

Подростки часто сталкиваются с множеством эмоций, которые им бывает трудно контролировать. Например, тревожность, повышенная раздражительность, ранимость или беспокойство. Из-за этого у них могут возникнуть трудности в общении с окружающими, что, в свою очередь, приводит к конфликтам. И страдают от этого не только сами дети, но и их родители.

Угрюмое молчание

Подростковый период начинается в возрасте 12-13 лет. В это время, помимо адаптации к новым школьным предметам, происходит процесс социализации среди одноклассников. Подростки начинают познавать себя, искать своё место в обществе.

Отношения со сверстниками в возрасте 12-13 лет для них становятся более значимыми, чем с близкими людьми из семьи.

«Для детей все эти изменения становятся огромным стрессом. Часто родители, если видят его проблемы – плохие оценки, лень, протестное поведение – не разобравшись в ситуации, начинают обвинять ребёнка. Это только усугубляет ситуацию, и ребёнок начинает скрывать свои трудности, стараясь не показывать их окружающим», – отметила детский психолог.

В большинстве случаев такие взаимоотношения приводят к тому, что родители начинают воспринимать ребёнка как «неуправляемое существо с телефоном», а не личность, нуждающуюся в поддержке, помощи и понимании. Именно в этот момент может произойти перелом в отношениях. И доброта, поддержка со стороны взрослого могут кардинально изменить ваше общение и помочь сохранить душевное здоровье обоих.

«Часто дети в этом возрасте начинают сами себя критиковать за определённые поступки, что может привести к снижению успеваемости, демонстративному поведению или даже неврозам. Если к этому добавить чрезмерную критику со стороны родителей, ситуация только ухудшается. Поэтому очень важно отслеживать подобные моменты и в первую очередь разговаривать с ребёнком, а не кричать на него или наказывать за плохие оценки», – пояснила Дарья Фомина.

Ты уже взрослый!

Кроме того, в этот период родителям следует помнить, что мозг ребёнка ещё не полностью сформирован, и он не может в полной мере контролировать свои действия. Многие родители считают подростка «взрослым» и требуют от него выполнения «взрослых» обязанностей, таких как уборка и приготовление пищи. Однако это, по словам специалиста, может вызывать у ребёнка чувство давления и разочарования.

Дарья Фомина отмечает, что взрослому очень важно понимать – не все эмоции ребёнка и их проявления обязательно связаны с родителями. Возможно, его что-то беспокоит, о чём он не хочет с вами говорить. Ребёнок должен знать, что если у него будет необходимость поделиться своими переживаниями, то он всегда может найти надёжного родителя, который поддержит и поймёт его.

Что сделать родителям?

Если вы столкнулись с проблемами в воспитании ребёнка, прежде всего, стоит обратить внимание на то, что беспокоит его в школе. По мнению детского психолога, самой большой ошибкой родителей в этом случае будет сразу обвинять в проблемах телефон или компьютер.

«Телефон и компьютер могут быть лишь инструментами, помогающими ребёнку отвлечься от насущных проблем и быстро получить положительные эмоции. Например, он может играть в игры, переписываться с друзьями, слушать музыку или смотреть весёлые видео. Однако на самом деле у ребёнка могут быть более глубокие переживания, связанные с личными отношениями или учёбой», – говорит специалист.

Вы можете предложить свою помощь или поговорить с ребёнком о его эмоциональных трудностях. Если он не хочет делиться своими переживаниями, дайте ему понять, что вы всегда готовы помочь ему в силу своих возможностей. Помните, подростку очень важно чувствовать себя значимым и быть поддерживаемым.

Если родитель испытывает трудности в общении с ребёнком, ощущает страх или злость с его стороны, важно проанализировать причины такого поведения. Возможно, проблемы возникают не только в семье, но и в других сферах жизни подростка.

Загляните в себя

Важно также обратить внимание на собственное отношение к ребёнку и задать себе несколько вопросов:

1. Насколько часто вы его хвалите и поощряете? Не слишком ли много ругаете?

2. Позволяете ли вы ему быть собой в домашней обстановке или же перегружаете домашней работой и уроками? Достаточно ли времени он проводит в расслаблении и отдыхе?

3. Как часто вы его ругаете? Не слишком много? Может наоборот слишком мало, от того он не может принимать дисциплину?

Необходимо учитывать все эти факторы в комплексе. Постепенно внутренняя работа поможет вам построить хорошие отношения с взрослеющим ребёнком.

Помните, такое поведение подростка — это не навсегда. Со временем, если родители будут оказывать правильную поддержку, подросток сможет научиться управлять своими эмоциями и находить более конструктивные способы выражения чувств.