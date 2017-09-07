Мама! Я не Катя, я Белоснежка!

Прекрасное утро, вы приготовили завтрак и зовете сына к столу. Но на крик: «Илюша, иди кушать!», — никто не отзывается. Приходится встать и подойти к ребенку, который сидит в другой комнате. «Ну и почему ты не пошел? Я же тебя звала!» — «Потому что я не Илюша! Я Лунтик!».

И что делать? Отзываться на другое имя, кроме как на «Лунтик», он не хочет, как не уговаривай. Даже голову не повернет. На площадке представляется всем Лунтиком, в саду тоже. Что происходит и как это прекратить? Значит ли это, что когда ему исполнится 18, он пойдет и сменит имя в паспорте?

Редакция Tlum.Ru разбирается в этой ситуации. Приводим для вас мнения психологов и рассказы родителей, у которых дети за один день превратились из Саш и Маш в Рапунцелей и Аладдинов.

Почему дети хотят называть себя по-другому ?

Мир детей намного шире, чем наш. В нем есть место магии, волшебству, чудесам и сказке. И все это для них настоящее, все рядом с ними. Любая увиденная вещь, прочитанная книга, просмотренный мультфильм могут перевернуть их жизнь с ног на голову, потому что они видят это впервые. Например, впервые увидев на экране Жасмин, каждой девочке хочется побыть принцессой, примерить на себя эту роль.

Если ваша дочь начала называть себя Мулан, значит чем-то этот персонаж ей понравился, она хотела бы быть похожей на нее, поэтому кроме имени может копировать и поведение героини. Это обычная ролевая игра, как игра в куклы, только не с игрушками, а с собой. Если ребенок целый вечер называет себя Мулан и ведет себя как Мулан, в этом нет ничего страшного, это остаточное впечатление от просмотра мультфильма.

Бывает, что дети меняют такие имена каждый день, в этом случае не стоит бить тревогу, как и было сказано — это игра. Но бывают случаи, когда дети очень упорны в своем желании сменить имя, шантажируют родителей и ставят всех вокруг в неудобное положение. В таком случае стоит начинать действовать.

Что стоит делать, если Витя теперь Молния МакКуин?

Для начала, если ваш Витя попросил называть его МакКуин, иначе на прогулку он не пойдет, один раз поддайтесь на его уговоры. А пока будете гулять, расспросите, а почему именно это имя? Что в нем такого особенного? Постарайтесь понять причину, ведь это может быть не только потому, что этот герой сильно понравился малышу, любимцы сменяются часто.

Причины выбора имени персонажа

— Причина может быть в том, что у этого героя та же проблема, что и у вашего чада, и взять его имя — это как попросить о помощи. «Я Человек-паук ! Но не потому что крутой, а потому что в школе ребята считают меня неудачником, а я хочу подружиться с ними».

— Родители должны объяснить ребенку, что он может быть только собой и больше никем. Проявите ласку, больше разговаривайте с ребенком, чтобы он знал, что его любят таким, какой он есть. Если таким образом он лишь пытался привлечь к себе внимание, то после того, как вы пообщаетесь, он успокоится.

— Возможно, вашему ребенку просто не нравится свое имя. Например, мама все время называет Владислава Славкой, а он хочет быть Владом. Но так как мама игнорирует эту просьбу, он берет себе имя, которое совершенно не похоже на свое.

— Возможно, ребенку не нравится интонация, с которой вы говорите его имя, уменьшительно ласкательный суффикс. Поговорите и попытайтесь вместе найти 5−10 вариантов сокращений. Одно из них должно понравиться и ему, и вам.

При всем этом стоит настойчиво называть ребенка настоящим именем. Поддаваться можно только на короткое время, со словами вроде: «Хорошо, сейчас ты будешь Белль, но потом я хочу снова увидеть свою любимую Лизу». Очень важно отличать игру и реальность. В игре запрещать ребенку быть кем-то другим не стоит, но он должен четко знать границы.

Где стоит поставить грань между игрой и реальностью?

Взрослым нужно четко показать ребенку, когда ему можно быть Котенком Гавом, а когда это уже лишнее. Рекомендуется озвучивать временные рамки вслух, при этом надо учитывать, что ребенок плохо понимает понятия «10−15 минут». Лучше будет сказать: «До того момента, как мы сядем за стол — ты котенок, но после — моя дочка».

Не стоит разрешать детям «заигрываться» за едой и во время занятий. Если малыш мнит себя мультяшным рыцарем, то за ужином он может сделать катапульту из ложки, чтобы захватить тарелку салата. Во время занятий это тоже будет сильно отвлекать малыша, так как гораздо больше внимания он будет уделять тому, чтобы не выходить из образа.

Но если вы играете, отдыхаете, рядом никого нет и малыш хочет быть собачкой Бродягой, то почему бы и нет? Подыграйте ему. Если рядом с вами есть другие люди, постарайтесь объяснить ребенку, что собачки не играют с другими детьми на детской площадке или не умеют рисовать, а он этим и занят. Поэтому пусть сейчас он побудет Лешей, а когда появится возможность побегать на четвереньках и полаять — он снова станет Бродягой.

Истории родителей

Мы собрали для вас истории родителей из соцсетей и родительских форумов о том, как называют себя их малыши и как сами взрослые на это реагируют:

«Я себя вот называла Емелей в 5 лет. На меня ооочень большое впечатление произвела сказка. И еще просила меня стричь „под Емелю“. Стригли)».

«Только у нас дома бегал: 1) Михайл Потапович (медведь), который периодически что-то не ел («Медведи это не едят»), и уж тем более некоторые вещи не делал («Не медвежье это занятие»); 2) Кристофер Робин с Любимым Винни соответственно; 3) Алеша Попович. Ну Алеша это было СИЛЬНО, я и интернет излазила и психологам писала, и дома кошмар был. Он даже посторонним людям говорил, что он Алеша Попович, если спрашивавши, как зовут или «Кто это к нам пришел?».

«Моя просит называть ее Элли. Ну пускай будет Элли, мне не жалко. Спросила, можно ли ее все так будут называть. Сказала — легко: в 14 лет при получении паспорта хоть помидором можешь обозваться. Её это полностью устроило».

«Мой был Капелькой Аквамарис, Тотошкой, Элли, Пушистиком, сыночком Вагнером, Настей (я при этом, соответственно, Кока — Настина мама) паровозиком из Ромашково и т. д. но в основном он, конечно, Джимми-Джимми ».

«Моя дочка называет себя Русалочка-зайчик . Видимо несколько любимых героев, ну и зачем определяться? Всем представляется этим новым именем. Когда я ее называю по-другому — поправляет. Мне нравится — фантазии детские такие трогательные».

«На группе подготовке к школе была одна девочка, с темой про Карлсона (она каждый раз хотела быть им, и чтобы я — Малыш, и чтобы мы непременно пекли плюшки…). А я хотела, чтобы она играла в то, во что играет вся группа, чтобы делала задания (ее родители тоже хотели этого). Договорились на том, что да, сейчас мы ИГРАЕМ все вместе в Карлсона, который будет воровать плюшки — ну, и дальше играли в настольную игру (всей группой!): Давайте представим, что это не фигурки в мешочке, а плюшки, которые надо утащить Карлсону у Фрекен Бок. Но вы можете доставать не любые — а только те, что нарисованы на карточке, и надо их искать наощупь! А потом — в другую игру. И девочка легко на это пошла, и отзывалась без проблем на имя и играла в другие игры (без Карлсона) потом».

«Летом был Лехой, а я Василисой из Мухтара, сейчас он агент Макмисл из Тачек 2».

«У нас имя зависит от цвета одежды, если красная — Молния Маккуин, если серая — Макмисл, зеленая — Филмор и т. д. по всем персонажам „Тачек“».

«Я знавала такого мальчика, было ему 4 года: посмотрит мультфильм стопятнадцать раз — и вперед! „Я — Геркулес!“ Потом посмотрит мультфильм „Тачки“, и он — Молния-МакКуин . Помнится, прихожу к ним домой, меня встречает его няня: „Сегодня Леня Буратино“. Уже не удивляло: так и обращаешься к нему весь день, Буратино, мол, иди чай пить. Потому что только на это имя отзывался:))) Игра такая».

«А мои, насмотревшись свинку пепу, стали пепой и джорджем, но это ничего, дело в том, что мы с папой мама-свинья и папа свин (в этом месте громко хрюкнуть). У мелкого на этой почве сдвиг в головешке произошел и он назло всем стал сестренку называть ИНЯ. Теперь у меня очаровательные джордж и иня, а да! еще и папа-свин . хрю!».

«Кем только не был мой сын до сих пор. Был и Д’артаньяном и Вуди из Истории игрушек, был Королем Артуром… Мелкий сейчас Ежик, иногда Бараш. Ничего ужасного не вижу. Пусть будет кем хочет».

Источник: Источник: Tlum.Ru