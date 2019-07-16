Ребенок ничего не хочет. Что делать?

Современные подростки удивляют своих родителей равнодушным отношением к миру: им совершенно ничего не интересно, кроме планшета и телефона. Родители предлагают разные варианты отдыха, модные кружки, путешествия, но натыкаются на стену безразличия. Кажется, что детям нужно только одно - сидеть в интернете. Как поступить? Как заинтересовать?

Что делает ваш ребенок, когда ничего не хочет?

Наши дети не похожи на нас, поэтому мы обеспокоены. Но стоит ли волноваться?

* Если ребёнок сидит без движения, потерял аппетит, смотрит в одну точку, лежит с закрытыми глазами, отказывается от общения или ограничивается дежурными фразами – стоит бить тревогу. Особенно срочно нужно обратить внимание на подобное состояние, если оно не свойственно вашему ребенку, и совсем недавно ваш подросток был активным и общительным. Перечисленные признаки свидетельствуют о подростковой депрессии, которую нужно лечить.

* Если ваш ребенок проводит время за гаджетами, изредка "угукая" в ответ на ваши вопросы, сделал из комнаты столовую и полностью погрузился в Интернет, то, значит, там его что-то заинтересовало гораздо больше, чем окружающая действительность. Важно понять, что его привлекает и насколько это опасно для несформированной психики. Помните, что подростки воспринимают мир совершенно по-другому.

Как вырастить ребёнка счастливым? Хотим ответить на вопрос, волнующий каждого родителя. Как сделать так, чтобы твой ребенок вырос счастливым человеком? Читать подробнее

Почему современные дети другие

Подростковый период называют временем «бурь и страстей» не зря: в течение нескольких лет происходит гормональная, физическая и психическая перестройка организма.

1. Формируется самосознание. Долгое время было хорошо и правильно то, что предлагали родители, но сейчас ребенок пытается понять сам: какой он, чего хочет, что ему нужно. Понять свои желания можно только при условии отказа от предложений других. Именно поэтому ребенку неинтересны предложения родителей, даже если они действительно стоящие.

2. Подросток переживает нейрофизиологические изменения. Центр удовольствия явно смещается. Ему становится интересно что-то новое или, напротив, комфортно оставаться в привычном состоянии. Гаджеты и связанные с ними действия часто вызывают то самое удовольствие. Проблема в том, что погружение в иллюзорный мир может быть очень глубоким, так как клетки произвольности и контроля еще не полностью созрели. Существует опасность формирования зависимостей.

3. Ведущим видом деятельности в этом возрасте является общение. Однако форма общения видоизменилась. Социальные сети, онлайн-игры, обмен фотографиями и видео, мессенджеры. Наши дети постоянно с кем-то на связи, а число неотвеченных сообщений может зашкалить, если телефон или планшет останутся без внимания в течение некоторого времени.

4. Подросток стремится к идеалу. Это связано с формированием самосознания, однако на пути самосовершенствования встает проблема заниженной самооценки. Наши дети в собственном восприятии недостаточно хороши. Это может подтверждать реальный мир. А Интернет позволяет им быть такими, какие они хотят быть: достаточно сменить аватарку, придумать новое имя, выдать желаемое за действительное и найти новых виртуальных друзей. Здесь можно найти единомышленников, не стесняться в выражениях, пожаловаться или рассказать что-то сокровенное. Хорошие девочки вдруг становятся плохими, а скромные мальчики – развязными героями. Это их тайный идеальный мир, возможность самовыражения, изучения себя нового.

5. Подросток меняется внешне. Он пока не понял, хорошо это или плохо, но ему неуютно в обычной одежде и обуви, с прыщами на лице и сальными волосами. Подсознательно ему хочется спрятаться в привычном для него мире – собственной комнате и виртуальном окружении.

6. Происходит переоценка мира. Подросток вдруг начинает оценивать мир с других позиций. Он задает себе ряд вопросов: зачем учиться отлично; что даст высшее образование; чего добились в жизни собственные родители? Люди оцениваются с позиции успешности, а не стараний, и лозунг «главное - участие», вообще не актуален. Отныне он будет заниматься только тем, что ему действительно нужно, и уважать тех, кто добился успеха в жизни. В этом есть проявление юношеского максимализма. И здесь важно понять, что именно он считает нужным и успешным, что для него черное, а что белое.

Как вернуть подростку вкус к реальной жизни

Собственно говоря, самого подростка устраивает его жизнь. В данный момент он хочет только одного: чтобы ему не мешали и не читали нотаций. Поэтому любые попытки взрослых рассказать о том, что это неправильно, не увенчаются успехом. Тем более бесполезно пытаться контролировать время использования гаджетов. Все это, за редким исключением, вызывает агрессию и обречено на провал.

Тем не менее, не нужно опускать руки, но и переходить на активные действия тоже не стоит. Помните, что вы имеете дело с подростком – почти существом с другой планеты, чей гормональный фон находится на грани взрыва, а ваши доводы не имеют для него смысла.

Вам потребуется терпение, мудрость и любовь.

Шаг 1: постарайтесь понять. Первым делом нужно понять, чем занят подросток, когда «ничего не делает». (Важно исключить возможность депрессии). Нам нужно определить, что именно привлекает подростка: игры, общение, возможность самовыражения (пишет стихи, музыку).

Не шпионьте за ним, а войдите в его мир официально – через соцсети и список контактов. Посмотрите, что его интересует, что он «лайкает», комментирует, какие группы посещает. Все это создаст определенную картину его внутреннего мира.

Шаг 2: разговаривайте с ним. Не читайте лекций о трате времени и неправильности жизни - это усугубит ситуацию и не принесет пользы. Найдите интересные для него темы, задавайте вопросы, слушайте каждое слово. Станьте для него интересным собеседником.

Шаг 3: перенаправляйте часть его времени. Важно уважать подростка и разговаривать в ключе его жизни. Не кричите: «вынеси немедленно мусор» или «уберись в комнате», а измените тактику: «когда освободишься, найди время для уборки в комнате (прогулке с собакой, помощи бабушке и др)». Не запрещайте ему «ничего не делать», а заберите часть времени на нужные дела.

Шаг 4: найдите направление для его развития. Здесь также нужно обойтись без нотаций. Важно найти мотивацию для его обучения и развития. Например, предложите заняться своим внешним видом вместе с опытными тренерами из хорошего спортивного клуба. Можно найти мотив для занятий иностранным языком, информатикой, актерским искусством, вождением автомобиля.

Шаг 5: поддерживайте. Подросток постоянно нуждается в поддержке: одобрении, похвале, участии. Интересуйтесь его делами: обратите внимание на внешние изменения, предложите сменить гардероб, подвозите на занятия. Помните, что любое новое дело требует времени для привыкания.

В общении с подростком важен диалог. Не объявляйте войну гаджетам, а вступите в переговоры. Искусство дипломатии – довольно сложное, вам потребуется масса терпения. Но вы же любите своего ребенка? Значит, все получится.