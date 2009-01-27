Как, кого и когда наказывать?

Почему наказания являются практически неотъемлемой частью воспитания, универсальной для всех времен и народов? Дело, конечно, не в такой странной традиции родителей всего мира, а в том, что все дети обладают одним схожим качеством. Буквально с годовалого возраста, как только начинают уверенно стоять на ногах, они стремятся проявить самостоятельность во всем.

По мере взросления тяга эта только увеличивается – и это абсолютно нормально. В том, что дети хотят большей независимо­сти от взрослых, и заложена основа их развития. Но поступки, которые они совершают при поиске границ самостоятельности, далеко не всегда могут нас радовать. Более того, иногда они совершенно выходят за рамки дозволенного в обществе или нашей отдельно взятой семьи.

Наказания – это, по сути, и есть определение этих рамок ограничения для ребенка в принятии решений. Однако оправданы они только в том случае, если все другие воспитательные меры не имели успеха.

Правила проведения

Многих родителей волнует вопрос – как именно наказывать детей? Что именно можно сделать, чтобы ребенок понял – то, что он делает, является недопустимым?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Считается, что можно запретить в качестве наказания какое-то занятие, которое нравится ребенку. Например, поход в кино или компьютерные игры. Но сказать, что для всех это будет действенной мерой, нельзя. Все зависит от характера, возра­ста и уже сложившихся отношений в семье.

Можно ли бить ребенка?

По этому поводу тоже есть разные мнения. Сами дети не оценивают это наказание как самое ужасное (под словом «бить» имеется в виду чувствительное, но не сильное рукоприкладство, а не нанесение телесных повреждений). Более того, оно позволяет им сбросить с себя чувство вины и даже обидеться на родителей.

Что действительно недопустимо в качестве наказания – бойкот и отвержение: «Ты больше мне не сын!», «То, что сделал, настолько ужасно, что я буду помнить об этом всегда и никогда тебя не прощу!» Вот это слишком жестоко по отношению к ребенку любого возра­ста – насколько бы ужасен ни был его поступок.

За что?

За что именно наказывать – тоже важный во­прос. Вы уверены, что проступок стоил принятия таких мер? И не бывает ли так, что, наказывая ребенка, вы просто проявляете раздражение? Может, сам ребенок и не имеет никакого отношения к вашему состоянию, а вас просто выводят из себя конфликты на работе, неважное самочувствие, неудачный день, а сын или дочь просто попадается под горячую руку?

Применять наказания можно только после того, как вы неоднократно объяснили правила поведения и уверены, что ребенок их понял. И, конечно, он должен знать, за что его наказывают.

Позаботьтесь сами о том, чтобы количество наказаний сводилось к минимуму. Старайтесь предусмотреть возможные проступки и обратить внимание ребенка на это. «Ты можешь забыть, что нужно вернуться домой в девять, так что давай я тебе позвоню», – такой договор вполне возможен с подростком, так как в этом возрасте общение с друзьями становится невероятно значимым.

И, конечно, не стоит провоцировать ребенка на поступки, которые потом потребуют наказания. Если вы оставляете 13-летнего сына одного на неделю и при этом разрешаете пригласить друга – не стоит ругать его потом за беспорядок. Радуйтесь, что не произошло ничего более неприятного.

Очень часто наказания бывают абсолютно бессмысленными. Например, в случаях, когда наказывается поведение, разрешенное взрослым. Когда родители сами приходят домой, во сколько хотят, и при этом не отчитываются ни перед кем, наказывать ребенка за опоздание с улицы можно сколько угодно – он все равно будет вести себя так же, как взрослые.

Будьте осторожны!

Наказания могут привести к хорошим результатам, если в воспитательной системе семьи они занимают незначительное место, бывают действительно заслуженными и при этом не отнимают у ребенка ощущения, что его любят и желают ему добра. В других случаях наказания могут только отрицательно по­влиять на развитие детей и на отношения в семье.

Постоянные наказания за малейшие проступки, как и вообще излишняя строгость в воспитании, приводят к зависимости, несамостоятельности и неумению принимать решения. Такие люди даже во взрослом возрасте стараются избегать неудач и мало проявляют активность в чем бы то ни было. А с такими установками достичь успеха очень трудно. Так что подумайте, так ли важно для вас, чтобы ребенок был послушным.

В подростковом возрасте результатом строгих наказаний может быть самый настоящий бунт. Причем бывает это и у детей, которые до того боялись, что называется, слово сказать.

«В тихом омуте черти водятся», – говорят окружающие в этом случае. Но, на самом деле, просто наступил предел терпения, который бывает не только у взрослых.

Чем больше наказаний, тем сложнее строить теплые доверительные отношения. Да, ребенок может быть послушным, может не повторить свою ошибку, но, если при этом он руководствуется страхом, – мы не можем быть уверены в его психологическом благополучии.

Строгость приводит к тому, что люди начинают врать, причем касается это и детей, и взрослых. Ведь не остается выбора: если никакие объяснения не принимаются, приходится обманывать, чтобы избежать наказания.

Особые переживания

Часто от наказаний страдают и сами взрослые. Прежде всего от чувства вины перед ребенком и жалости, которые возникают сразу после свершившегося «возмездия». К таким угрызениям совести склонны родители, которые сами по характеру очень впечатлительны и ранимы. Они долго помнят неприятности такого рода из своего детства и считают, что их ребенок страдает не меньше. Изменить эти переживания существенно вряд ли возможно – как и любые другие особенности характера. Но не позволяйте эмоциям управлять своим поведением. Дети быстро понимают, как воздействовать на взрослых, – и с каждым разом такие ситуации будут становиться еще сложнее. Доброта и мягкость тоже не идут на пользу, если они переходят все разумные границы.

Восстановление мира

По какому бы поводу ни состоялось наказание, необходимо как можно скорее восстановить мир в семье. Ничего страшного, если вы и возьмете на себя эту миссию – подойдите к ребенку, поговорите… Можно просто так, о чем-то, не относящемся к недавнему событию.

Если вы не сдержались и накричали на ребенка, то стоит извиниться. Вы не упадете в его глазах – совсем наоборот, ведь только действительно умные, справедливые люди могут извиняться. Объясните, почему вас так возмутил поступок, почему вы так вышли из себя. Больше старайтесь говорить о своих чувствах, а не о поступке, который уже совершен.

Не стоит постоянно напоминать ребенку о его промахах. Напротив, стоит проявлять доверие и в следующий раз.

Демонстрируйте ребенку свою любовь, не зависящую ни от чего. Это главное условие воспитания и залог того, что ребенок будет стремиться быть лучше.