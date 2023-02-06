Ваш старший ребёнок должен помогать с младшим? Как не перегнуть палку?

Когда в семье появляется младший ребенок, родители часто сталкиваются с необходимостью поручить старшим детям некоторые обязанности по уходу за ним. Присмотреть, пока мама ненадолго отлучилась, покормить или поиграть, а то и более сложное задание для супергероя, «комбо»-предложение: забрать из секции, переодеть, накормить и развлечь. Как не перегнуть палку в воспитании? Давайте разбираться!

Должен ли старший ребёнок присматривать за младшим

Психологи рекомендуют обязательно поручать старшему ребенку присмотр за младшим (конечно, обязанности должны быть по возрасту). Ограничивая старших, вы как будто показываете им, что они не справятся.

Вы можете столкнуться с парадоксом: подросток скорчит недовольную гримасу, услышав просьбу подать стакан воды брату, и в то же время он с обидой спросит, почему вы не даете ему разогреть кашу: «Я же не дурак!»

Как обычно, родителям приходится балансировать на скользкой тропинке: слева обиды и справа обиды.

Список «стоп-фраз», которых следует избегать в общении со старшими:

- «Он же еще маленький!» Этой фразой вы навсегда отобьете интерес старшего ребенка к обязанностям. Дети до 18 лет законно считают себя детьми с равными правами у братьев и сестер.

Не забудьте, что жизненного опыта у старшего – нет, как и у младшего. В этом они равны. Он может осознать только то, в чем он уже себя проявил, что у него получается на «5»: активные прогулки или сборка конструкторов, кулинария или рисование. Сделайте акцент на его достоинствах, а не на разницу в возрасте.

- «Покажи ему то, что умеешь, а я пошел!» Не оставляйте ребенка в прострации, не давайте абстрактных советов «ты сам разберешься». Если он любит кулинарию, то не должен учить малыша готовить пиццу. Можно начать с азов: как называется кухонная утварь, как использовать разные виды продуктов. Если они вместе собирают «Лего», то младший может искать и подавать детали. При заправке постели старший поручает малышу расправить все углы.

- «Ему можно, а ты уже взрослый!» Врать, ломать вещи, пренебрегать гигиеной, кидать продукты на пол, переедать сладостей – в любом возрасте недопустимо. Не сравнивайте детей вслух – делайте это в уме, если вам хочется.

Упорство родителей в убеждении «он ничего не понимает, а ты должен» программирует на всю жизнь. Нередко старшие братья и сестры, становясь взрослыми, не могут избавиться от пренебрежительного отношения к младшим. Они уже «запрограммированы» и по умолчанию считают младших ниже себя, менее разумными. Потому что родители старательно им это внушили.

Обозначим основные проблемы и их решения:

- Двойные стандарты. Если спускать младшему с рук то, за что достается старшему, вы рискуете спровоцировать серьезный конфликт. И наверняка будете считать виноватым – старшего ребенка. Он может «мстить» по мелочам – как вам, так и малышу. Это проявление защиты: дети не могут принять, почему только им должно быть плохо, и почему мир жесток. Постарайтесь действовать справедливо. И тогда старшие дети перенесут эти принципы на свои семьи и на своих детей.

- Чрезмерная ответственность. Если разница между детьми – менее 12 лет, то старший не справится с обязанностями на 100% ни физически, ни морально. Если только он не прирожденный воспитатель, обожающий возиться с малышами. Подать суп – да, присмотреть на детской площадке – нет, это огромная ответственность. У детей отсутствует взрослый навык «глаза на спине». Младший может стукнуться, упасть, подраться, и старший будет чувствовать себя виноватым и переживать. Семилетний ребенок не удержит четырехлетнего от опасных поступков, а то и подсадит на подоконник, подаст острый предмет по просьбе. Всё, что происходит в таких случаях – зона ответственности взрослого.

- Паника. Старший ребёнок должен знать номера родителей, соседей, всех экстренных служб, уметь действовать в случае непредвиденной ситуации, не открывать дверь незнакомцам, уметь оказывать базовую первую помощь. Если в семье несколько детей – обязательно показывайте им обучающие видеоролики и мультфильмы, читайте популярную литературу по ОБЖ.

- Возможность выговориться. После того, как дети провели время вдвоем, расспросите не только младшего, что ему понравилось и запомнилось, но и старшего. Подскажите, дайте совет задним числом.

Где граница обязанностей «старшого»

Помощь остаётся помощью только в том случае, если она эпизодическая. Если старший ребёнок остаётся с младшим ежедневно, она превращается в трудную обязанность, не соответствующую возрастным возможностям. Не давите на него воображаемым долгом – наймите няню. Или примите ситуацию такой, какая она есть – старшие дети ведь не планировали расширение семьи.

Психологи предупреждают: поручая старшим детям уход за маленькими братьями и сестренками, вы формируете в том числе их будущее: желание иметь собственных детей, отношение к слабым и зависимым от них людей.

Все, что закладывается в детстве, может «выстрелить» уже в своей семье. Если родители учат старших воспринимать малыша как проблему, такой она и остается. Партнеры, друзья, учитель и ученик, хороший пример для подражания и подражатель – это здоровые отношения между детьми.