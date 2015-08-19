«Как черные очки, так и меланхолия

гасят краски окружающего мира…»

Жан Кокто

Дети-меланхолики – самые нежные и ранимые из всех четырех типов темперамента. Тихие, спокойные, замкнутые. Часто их путают с флегматиками. В чем же разница? Что таится за их внешним спокойствием? Какие сильные и слабые стороны преобладают в их характере? Как правильно воспитывать таких детей, не нарушив их природу? Об этом в нашей статье.

Как узнать меланхоличного ребенка

В детском коллективе ребенка-меланхолика увидеть нетрудно. Обычно такой малыш очень плаксив, причем причины его слез многим непонятны. Он сторонится больших компаний детей, если и играет, то с одним-двумя ребятами. Движения его медленны, речь неторопливая, голос тихий. Он очень робок, стеснителен. Ему трудно оставить маму и самостоятельно взаимодействовать со сверстниками.

Ребенок-меланхолик послушен и взрослым создает только одну проблему: он несамостоятелен и боязлив. Меланхоличного малыша вы вряд ли оставите под присмотром соседки, если нужно на минутку отлучиться в магазин.

В детском саду такие детки испытывают настоящий стресс и часто так и не привыкают к нему. Оторванные от мамы и дома, они чувствуют себя как на острове среди чужеземцев. Они не решаются сказать, что не будут есть суп, что не могут выполнить задание, что им нужно в туалет и т.д.

Если ребенок-холерик выразит свое недовольство громкой истерикой, то меланхолик будет страдать и изо всех сил сдерживать свои эмоции, а потом не выдержит и разразится горькими слезами. Воспитатели разводят руками, им непонятно, почему при всей их внимательности к ребенку, он замкнут и так раним.

Хотя тот же плачущий в детском саду малыш будет спокоен и счастлив среди детей на детской площадке или в развивающем центре, потому что там сумеет с кем-то подружиться, ведь от близости с мамой будет чувствовать себя уверенным и защищенным

С флегматиком такой малыш похож своей медлительностью и спокойствием. Но если ребенок-флегматик уравновешен и внешне и внутренне, то у меланхолика чаще только маска спокойствия, за которой столько страхов, обид и страданий.

Конечно, есть у меланхоликов и свои сильные стороны. Такие дети склонны все начатое доводить до конца, аккуратны и дисциплинированы. Очень трудолюбивы. Во взрослой жизни они часто становятся профессионалами своего дела, потому что очень скрупулезны, дотошны.

Дети-меланхолики очень верны дружбе, но требуют такого же отношения и к себе. Они ревностно переживают, если их друг начинает общаться с кем-то еще. Они склонны сопереживать друзьям и даже жертвовать собой ради их интересов.

Еще одна отличительная особенность меланхоличных детей. Несмотря на свою неуверенность в себе, они очень самолюбивы и ждут постоянного внимания к своей особе. К примеру, позовут ребята малыша-меланхолика играть на детской площадке, а он через несколько минут возвращается к маме и жалуется: «Мальчики позвали меня, а сами со мной не играют!» Другими словами, такой ребенок безынициативен, его нужно учить взаимодействовать с товарищами.

В учебную деятельность меланхолики включаются медленнее, чем сангвиники и холерики. Им нелегко переключаться с одного вида деятельности на другой. Зато они любят четко следовать инструкциям или алгоритму действий.

Как правило, у таких деток аналитический склад ума. Они – маленькие эстеты, с удовольствием занимаются музыкой и рисованием. Творческие натуры.

Секреты воспитания

Так как дети-меланхолики очень ранимы и не отличаются коммуникабельностью, поддержка родителей им просто необходима. Именно от родителей зависит, смогут ли их детки адаптироваться к сложностям окружающего мира, реализовать себя как личность.

Воспринимаем меланхоличного ребенка как нежный, хрупкий цветок. Ни в коем случае не используем авторитарный стиль воспитания. Чтобы сохранить доверие ребенка, становимся для него старшими друзьями.

Итак, чем же могут помочь родители?

Бороться со страхами

Маленькие меланхолики впечатлительны, они сами придумывают себе страхи. Врожденный пессимизм только усугубляет их тревожность.

Чтобы избавиться от страха перед чем-либо, используем сильную сторону меланхоликов – склонность рассуждать, анализировать. Строим вместе с ним логическую цепочку и выясняем причину страха.

Приведу пример. У моей знакомой пятилетняя дочь боялась ходить на танцевальный кружок. С занятий она возвращалась довольной, танцевать нравилось, но как только наступало время идти на факультатив снова, дочь тревожилась, уговаривала маму остаться дома. После вопросов мамы девочка призналась, что не умеет самостоятельно расстелить или убрать покрывало для упражнений. Состоялся примерно такой диалог: «А что ты чувствуешь, когда нужно расстелить коврик? Ты боишься? Стесняешься? Переживаешь, что все умеют, а ты нет?» Дочь ответила: «Я боюсь, что не успею, а все уже начнут заниматься». Мама: «Почему ты думаешь, что учитель тебя не подождет? Так уже было?» Девочка: «Нет, потому что мне всегда помогала с ковриком Марина, и я успевала». Мама: «Но Марина поможет тебе и на этот раз» Дочь: «А вдруг ее не будет?» Мама: «Можно не ждать Марину, а научиться это делать самой. Давай сейчас и начнем. А учитель тебя все равно подождет, это я точно знаю. Если хочешь, я ее об этом попрошу».

Учить общаться

Так как дети-меланхолики очень застенчивы, с ними нужно репетировать сцены знакомства, беседы со сверстниками на примере мягких игрушек. Научите сына (дочь) нескольким интересным играм, которые он потом сможет предложить сверстникам. Затем, выйдя на детскую площадку, помогите малышу завязать знакомство. Меланхолику недостаточно сказать: «Иди, познакомься с тем мальчиком». Нужно вместе подойти к малышам, выделить среди них самого улыбчивого и контактного и организовать беседу, выявить общие интересы, возможно, пригласить гости.

Развитию коммуникативных навыков способствуют спортивные секции, айкидо, к примеру. Этот вид спорта учит ребят защищаться, а не нападать. Ребята работают группой и парами, их уверенность и общительность растет с каждым занятием.

Чтобы другие дети интересовались вашим тихим и часто грустным малышом, нужно помочь сделать его популярным среди остальных. Это, кстати, не так трудно, потому что во взаимоотношениях дошкольников нет еще той крепкой дружбы, о которой мы думаем. Чаще детскими отношениями двигает интерес, любопытство и даже маленькая корысть.

Если провести опрос «Почему я дружу с…», ответы будут примерно такие:

у него много игрушек, которых нет у меня;

с ним интересно, потому что он знает много игр;

он добрый, помогает мне в…;

он меня не обидит;

он приглашает меня в гости и на день рождения.

Думаю, ребенку-меланхолику легко соответствовать всем этим пунктам. Правда, большой компании друзей у него не будет, лишь потому, что ему они не нужны. Один общительный друг спасет вашего малыша от робости.

Проявлять самостоятельность

Меланхоличный ребенок не может легко, не задумываясь, как сангвиник, попросить о помощи другого человека. Он испытывает такую нерешительность, какую нам трудно понять. Поэтому, если малыш не умеет что-то делать сам, а вас не окажется рядом в нужный момент, он испытает настоящий стресс. Воспитывайте его самостоятельность как можно раньше: учите его обслуживать себя (одеваться, обуваться, заправлять кровать, складывать вещи и др.), развивайте учебные навыки согласно его возрасту (вырезание, лепка, рисование, письмо и т.д.). Такие малыши очень медлительны, поэтому часто родители уступают соблазну все сделать за сына (дочь) и лишают его независимости.

Хорошо, если ребенок будет чувствовать себя необходимым вам. Просите его о помощи, давайте посильные задания и хвалите в благодарность.

Быть легкомысленными

Меланхолики по природе своей очень консервативные, сжатые в рамках своих правил и принципов. Небольшая порция беспечности и легкомыслия поможет им быть более устойчивыми перед стрессами. Смейтесь вместе над пролитым стаканом сока, гуляйте под дождем без зонта, прыгайте по лужам и совершайте другие чудачества в пределах разумного.

Научить постоять за себя

Дети-меланхолики могут быть объектами нападок со стороны сверстников. Если вы замечаете такие ситуации часто по отношению к вашему ребенку, то нужно их строго пресекать. К сожалению, психика меланхоликов настолько тонкая, что они склонны к суицидам.

А что делать самому ребенку в случае, если его обидели? Психологи рекомендуют обсудить это с самим ребенком, учить его принимать решения самостоятельно, не ждать помощи родителей. Спросите малыша: «Что ты сейчас чувствуешь? Злость? Обиду? Страх?» Ребенок попросит совета, а вы предложите ему несколько вариантов: закричать, убежать, ударить, спокойно сказать свое пожелание, пойти и рассказать воспитателю. Прогнозируйте вместе, что будет, если выбрать тот или иной вариант. Уверенность ребенку придаст понимание того, что он любим вами и не одинок в своей беде.

В дошкольном возрасте можно предлагать ребенку игры, которые учат переживать и бороться с агрессией. К примеру, известные нам бои подушками. Можно в ролевых играх дать малышу сыграть одновременно две роли: злой и доброй игрушки и поинтересоваться, кем ему понравилось быть больше.

Мне кажется, детям с меланхолическим типом темперамента чуть сложнее, чем другим. Но не стоит забывать, что темперамент – это лишь материал, из которого под воздействием семьи, школы, окружающей среды вырастает характер ребенка. При нашей поддержке, своем терпении и упорстве ребенок-меланхолик научится преодолевать слабые черты своего темперамента и станет уверенной самодостаточной личностью.

Читайте также:

Темперамент. Дети-флегматики. Особенности воспитания

Темперамент ребенка и воспитание. Дети-сангвиники

фото: http://globallookpress.com/