Ребенок кусается. Что делать?

Малыш неожиданно начал кусаться. Что это: проявление дурного характера, недостаток воспитания или попытка выказать свои чувства и эмоции? Почему это происходит и как бороться? Что делать, если ребёнок кусает сам себя?

Нелёгкая доля родителей кусаки

Вот уж чего ни один родитель не хочет, так это чтобы ребёнок кусался. Кусачий ребёнок — настоящая проблема. И, прежде всего, для близких.

Но начинать борьбу с этой малоприятной привычкой нужно с осознания того, что ваш ребёнок не садист и не изверг. Более того, он даже не уникум, которого нужно изучать специалистам. Кусающиеся дети — довольно распространённое явление. Полегчало? Тогда попробуем понять, почему дети кусаются, и узнаем, как правильно поступать с кусаками.

Почему дети кусаются?

Для начала давайте разберёмся в причинах повышенной «кусачести». Для маленьких детей, ещё не умеющих говорить вовсе или делающих это пока не слишком хорошо, привычный и — главное! — доступный способ выразить свои чувства — кусание. Причём, так они могут выражать не только раздражение и злость, но и печаль, и даже любовь. Расстроенный, разгневанный или переполненный любовью, малыш действует, не задумываясь. Так, как ему проще и быстрее выказать свои эмоции. Вот и начинает кусаться.

Многие смогут вспомнить случаи, когда крохи кусали их во время грудного вскармливания, особенно, если давно не видели маму, или были сильно голодны, или мама прибежала не по первому зову. А разве мы, взрослые, не говорим иногда своим драгоценным чадам что-нибудь вроде «ты мой сладенький, так бы и съела тебя!», а ещё — разве не целуем, не прижимаем к себе сильно? Бывает ведь, и нередко. Вот и у детей также. Только мы уже умеем владеть собой, а малыши ещё нет.

Кроме того, крохам сложно понять и принять то обстоятельство, что папа с мамой и другие близкие люди существуют не только для того, чтобы всячески потакать их желаниям и молниеносно выполнять любые требования.

Дети постарше, от полутора лет, чаще кусаются в состоянии обиды или ярости. Причём обычно это происходит, когда ребёнок начинает посещать детский сад или остаётся на попечении няни. И это понятно. Малыш оказывается в непривычной обстановке, родители оставляют его среди чужих людей и уходят, а воспитательница занята не только им, а ещё и другими детьми. Ребёнок привык быть центром маленькой семейной Вселенной, а тут вдруг ему в этом праве отказывают. Или рядом вместо родной мамы оказывается совершенно посторонняя тётя. Как тут не разозлиться и не начать действовать самым очевидным образом?

Хотя склонность действовать зубами по поводу и без повода может шокировать и пугать окружающих, на самом деле это не патология, а нормальная реакция малышей, ещё не умеющих сдерживать себя и действующих импульсивно. Но с этим вполне можно бороться.

Что делать, если ребенок кусается?

Итак, ребёнок укусил кого-то . Нередко первый родительский порыв наказать. А уж если подобное происходит не впервые, то сдержаться еще более сложно. Но придётся. Действовать нужно по-другому :

1. Не ругайте и не наказывайте, демонстрируйте понимание

Вместо того, чтобы отругать или наказать, спокойно скажите: «Ты сейчас рассердился (в этом месте можно уточнить на что именно, так ребёнок убедится, что вы его действительно понимаете). Я знаю, что у тебя на это есть причины. Но кусаться нельзя!». Важно, чтобы малыш понял, что вы признаёте его право на обиду, раздражение и другие сильные эмоции.

2. Покажите другие способы выразить эмоции

Далее необходимо показать ребёнку, как нужно и можно действовать. Говорите как можно более просто и при этом образно и ярко. Например: «Кусаться нельзя. Ты человек. А кусаются только животные. Или ты у нас акула?»

После этого объясните, что когда малыш сердится, он может сказать об этом, обидеться, топнуть ногой или даже крикнуть, но вот кусаться нельзя категорически. Ведь он же не животное.

Обратите внимание! Сначала необходимо подобным образом поговорить с ребёнком сразу после «преступного деяния», а потом ещё раз обсудить, когда вы оба будете спокойны, в момент особой доверительности и близости друг другу.

Если ребёнок кусается, не умея выразить свою любовь, покажите ему, как нужно это делать. Обнимайте и целуйте его, поясняя: «Я тебя очень люблю, поэтому нежно обнимаю и ласково целую. А кусаться нельзя, люди так не делают, когда любят кого-то ».

3. Воздействуйте на воображение и играйте

Подберите книжки или мультфильмы, герои которых кусались или совершали другие неправильные действия (например, мультфильм «Птичка Тари» по книге Б. Заходера «Ма-Тари-Кари» ). Вместе посмейтесь над персонажами, обсудите увиденное. Если ребёнок ещё совсем маленький, придумайте простые короткие истории про сердитого зубастого волка или кусачую змейку.

). Вместе посмейтесь над персонажами, обсудите увиденное. Если ребёнок ещё совсем маленький, придумайте простые короткие истории про сердитого зубастого волка или кусачую змейку. Отличный способ научить малыша выражать свои чувства безопасно для окружающих — проигрывание сценок, в которых персонажи кусаются. Пусть маленький кусака побудет в роли обиженного или возьмёт на себя обязанности родителя и попробует урезонить кусачего героя, научит его не пускать в ход зубы. Почаще используйте в сценках вербальные (словесные) способы выразить эмоции («я очень сержусь», «я чувствую обиду», «я не хочу играть в такую игру» и т. д. ).

). Поиграйте в игру «Рассердился». Например, «Акула (кенгуру, медведь, зайчик и т. д. ) рассердились». По очереди показывайте, как по-разному сердятся герои, а потом попросите показать, как сердитесь вы, воспитательница в детском саду или друзья малыша. Так он сможет увидеть, что люди и животные ведут себя не одинаково. Обсудите, как можно сердиться, а как нельзя.

) рассердились». По очереди показывайте, как сердятся герои, а потом попросите показать, как сердитесь вы, воспитательница в детском саду или друзья малыша. Так он сможет увидеть, что люди и животные ведут себя не одинаково. Обсудите, как можно сердиться, а как нельзя. Поработайте с мимикой и жестами, чтобы ребёнок понял: выражать свои чувства можно по-разному . Перед зеркалом постройте рожицы, покажите разные эмоции: грусть, раздражение, гнев, обиду, радость, удивление, восхищение и т. д.

. Перед зеркалом постройте рожицы, покажите разные эмоции: грусть, раздражение, гнев, обиду, радость, удивление, восхищение Научите ребёнка рисовать свои отрицательные эмоции, а потом рвать или комкать рисунки и выкидывать их.

Конечно, ждать моментального исправления кусаки не стоит. Но при ваших правильных и последовательных действиях вскоре ситуация улучшится и ребёнок перестанет кусаться.

Укушу сам себя

Другая довольно распространённая ситуация, когда ребёнок кусает сам себя. Причин для этого три:

Желание избежать наказания

Провинившийся ребёнок кусает себя, чтобы его не наказывали. Родители в такой ситуации обычно пугаются, теряются и забывают о проступке. А хитрец и доволен. Покажите, что вы раскусили его хитрость, и ребёнок прекратит кусать себя.

Признание вины

Так делают дети, которые считают себя уже достаточно взрослыми и готовы понести наказание. С такими детьми обычно хватает спокойного разговора, чтобы он перестал заниматься «самокусанием».

Неумение выразить гнев

Рассердившись на кого-то , кусают себя дети, которые не могут дать отпор обидчикам и выразить свои чувства, а обида так велика, что они видят только один выход — сделать больно себе. Объясните, что он имеет право на эмоции и их демонстрацию. Научите его выражать эмоции безопасно (см. Алгоритм действий).

Если укусили вашего ребёнка

Обычно дети страдают от кусак в детском саду. Поэтому предупредите воспитателей и попросите их понаблюдать за ситуацией.

Поговорите с родителями кусаки. Не обвиняйте их или ребёнка, продемонстрируйте, что вы понимаете сложность ситуации и сочувствуете им. Предложите им прочесть эту статью и применить советы на практике.

Объясните своему ребёнку, что, если его обижают, он может позвать на помощь, дать отпор и показать, что не будет бессловесной жертвой.

Фото: http://www.globallookpress.com