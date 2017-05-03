Учим ребенка ходить в магазин: когда и как?

Научить ребенка делать покупки - важное дело. Это развивает память, самоконтроль и умение общаться со взрослыми, повышает самооценку ребенка, воспитывает чувство ответственности и учит распоряжаться деньгами. Да и родителям становится проще вести хозяйство, если сына или дочку можно отправить в магазин за продуктами.

Сегодня мы расскажем, какие приемы помогут обучить ребенка грамотному шоппингу.

Каждому возрасту - свои покупки

1 - 3 года.

Самые маленькие детки обычно еще не понимают, что происходит при выборе продуктов или одежды. В этом возрасте главная задача - “отделаться малой кровью”: избежать слез и капризов в магазинах. Запаситесь терпением, печеньками и водой, усадите малыша в коляску или тележку для покупок с сиденьем и следуйте рекомендациям, которые мы дадим в этой статье.

4 - 7 лет.

Дошколята чаще всего спокойно ходят с мамой или папой за покупками и с удовольствием помогают выбирать товары. В конце концов, поход в магазин - замечательное развивающее занятие. Здесь ребенок может увидеть то, что раньше встречал только на картинках, он вовлекается в ведение хозяйства, учится считать деньги и узнает много нового. В этом возрасте вы можете давать ребенку простые поручения: выбрать хлеб, расплатиться за сок, сложить в тележку пять упаковок йогурта. Ближе к семи годам большинство детей впервые самостоятельно идут за покупками.

8 - 11 лет. Младшеклассники могут быть настоящими помощниками по хозяйству. Для них поход в магазин - уже не игра, а рядовое ответственное задание. В этом возрасте им лучше давать конкретные поручения: писать небольшой список покупок, примерную стоимость каждого товара и давать деньги с небольшим запасом. Дети рады, если на сдачу им разрешают купить себе какую-нибудь приятную мелочь. Так они учатся считать деньги и распоряжаться ими. Именно в этом возрасте они делают большинство ошибок во время покупок, теряют деньги, их могут обсчитать, - но не стоит переживать: только так они наберутся опыта и научатся контролировать процесс. Самостоятельные походы в магазины одежды, книг, канцелярских товаров у младшеклассников эпизодические: детям еще нужен родительский контроль и совет.

12 - 15 лет.

Младшие подростки вполне могут выполнять более сложные поручения: например, следить, чтобы у кота всегда был запас еды. Или регулярно пополнять холодильник молочными продуктами, хлебом и колбасой известного производителя. Деньги на продукты и поездки можно уже оставлять из расчета на неделю. При покупке серьезных вещей: обуви, одежды, гаджетов - родителям все еще лучше сопровождать сына или дочку, чтобы оценить выбор, расплатиться и проследить за порядком. Но мелочи вроде тетрадей, носков, трусов и резинок для волос дети уже могут покупать сами. Просто дайте им сумму, в которую нужно уложиться.

Старше 15 лет.

Старшие подростки - почти взрослые люди. Постарайтесь постепенно доверять им покупки “как большим”: пусть отправляются в супермаркет сами или помогают вам с тяжелыми тележками и пакетами. Пусть научатся выбирать себе одежду и обувь, исходя из отпущенных денег. Конечно, все приходит с опытом, но дети учатся быстро. В этом возрасте стоит завести банковскую карту для безналичных расчетов и рассказать ребенку о финансовой безопасности, кредитах (которые ему обязательно предложат), оплате товаров и услуг в интернет-магазинах. Лучше, если перед выходом в большой мир ребенок познакомится с этими вещами под вашим надзором.

С малышом за покупками, или Истерика у кассы

Большинство детей знакомятся с магазинами с рождения. Мамы идут за продуктами и берут с собой малыша в коляске - а как иначе? Нельзя сказать, чтобы маленьким детям очень нравился этот процесс: они часто скучают и хнычут, карапузы постарше требуют дать им что-нибудь интересное с полки, а девочки и мальчики вплоть до 4-5 лет легко могут разрыдаться из-за отказа купить игрушку или конфету.

Поэтому при походе в магазин с малышом важно с самого начала “прикрыть тылы” и соблюдать простые правила:

- берите с собой печеньки, водичку и любимые игрушки, которыми вы отвлечете расстроенного малыша;

не ходите в магазин с голодным и усталым ребенком;

- обходите стороной полки с игрушками и сладостями;

- объясняйте малышу, что в магазине нужно вести себя тихо, нельзя кричать и требовать, не подкрепляйте неправильное поведение: например, покупая голосящему крохе желанные конфеты, иначе последующие походы в магазин будут еще сложнее для вас обоих;

- если обычно ребенок выпрашивает десяток сладостей и ненужных игрушек в супермаркете, договаривайтесь заранее о том, что вы купите для него: творожный сырок, шоколадный батончик, конфеты к чаю - и напоминайте о договоре;

- когда вы разрешаете малышу что-то выбрать, всегда укажите ему круг выбора, за который он не должен выходить, так ему будет проще справиться с задачей и не расстроиться.

Если кроха стабильно плохо ведет себя в магазинах, лучше пока не брать его с собой. Скоро он подрастет, и многое изменится.

Составляем список покупок

Список покупок - отличный способ принести домой все нужные вещи, обойти стороной ненужные и сэкономить деньги. Список дисциплинирует и освобождает голову в суете супермаркета, без него мы обязательно что-нибудь забудем. Время от времени привлекайте ребенка к составлению таких списков. Если он еще не умеет читать и писать - не беда! Ведь можно рисовать: маленький батон рядом со словом “хлеб”, яблочко, бутылку молока.

Так сын или дочка постепенно понимают, какие продукты и в каком количестве нужны семье. Дети узнают, что сахар не портится, и его можно купить много, а вот молока и хлеба надолго не запасешь. После совершения покупки в кассовом чеке можно увидеть все цены и общую сумму - так дети вовлекаются в тему экономики и учатся считать деньги.

Девочки и мальчики с 6-7 лет вполне способны пройти по знакомому магазину с маленькой тележкой и собственным списком продуктов из 3-4 пунктов, пока папа или мама с большой тележкой делают основные покупки. Договоритесь встретиться у кассы, проверьте, что выбрал ребенок, похвалите его. Пусть он сам расплатится за свою часть покупок.

Учимся выбирать товар

Отправляясь в магазин вместе со взрослыми, ребенок волей-неволей запоминает, какое молоко пьет семья, йогурты от какого производителя выбирает мама. Вы можете комментировать, почему кладете в корзину именно эту колбасу, почему не хотите купить вон тот красивый праздничный сыр, чем обоснован выбор определенной марки макарон. Рассказывайте ребенку о качестве продуктов, школьника научите читать состав и определять срок годности. Расскажите, что надо следить за целостностью упаковки: например, молоко или кефир могут протекать.

Разрешайте ребенку что-нибудь выбрать. Если вы с ним не согласны, объясните свой отказ, попробуйте найти компромисс и выбрать что-то похожее вместе с ребенком. Иначе у него пропадет желание проявлять инициативу и снизится уровень доверия к вам.

Если вы с ребенком выбираете не продукты, а одежду, обувь, другие вещи - тоже рассказывайте коротко о причинах своего выбора. Особенно если речь идет о подростке, который скоро сам будет покупать себе футболки, джинсы, носки и аксессуары.

Важно! Научите ребенка оперативно складывать покупки в пакет: на дно - самые тяжелые и твердые крупы, консервы, лук и картошку, наверх - самые легкие и хрупкие яйца, помидоры, салат. Ну, и высший пилотаж: дома сразу же разобрать покупки и разложить по местам.

Считаем деньги

Даже если ребенок освоил счет, не спешите давать ему сложные задания в магазине, во всем нужна постепенность. Например, чтобы привыкнуть к идее сдачи, нужен опыт. Чтобы понять, что булка хлеба за 24 рубля стоит 10 + 10 + 10 рублей - и шесть рублей вернут назад, тоже нужен опыт.

Первые самостоятельные покупки должны быть простыми, чтобы ребенок понимал, что происходит и получал удовольствие от полезного чувства контроля. Пусть он купит хлеб и мороженку или молоко и пряники. Дайте ему сумму денег с небольшим запасом и поясните, сколько будет стоить покупка.

Ребенок подрастет - увеличится и сумма денег, внутри которой он должен контролировать покупки. Лет с 10 вполне можно отправлять детей в магазин с целым списком продуктов. С 12-13 - оставить ребенку сумму денег на неделю и доверить важное дело - скажем, следить, чтобы в холодильнике всегда было молоко, хлеб, йогурты, масло, сыр. Дальше - больше. Если вы регулярно брали с собой в супермаркет помощника-подростка, то постепенно он научится самостоятельно выбирать мясо, овощи, фрукты и прочие нужные вещи. Этот навык очень пригодится сыну или дочке уже в студенческие годы.

Отправляем ребенка одного в магазин

Размер магазина, как и стоимость покупки, тоже должен зависеть от возраста ребенка. Если ваш шестилетка готов сходить за хлебом, то отправляйте его в ближайший маленький ларек. Идеально, если вы можете наблюдать за перемещениями ребенка из окна. У него должен быть телефон, деньги на покупку, пакет и четкие инструкции: как идти до магазина и что просить у продавца. Ну, и, надеемся, что технику безопасного поведения на улице (Читайте: Безопасность ребенка в большом городе) вы со своим малышом отработали “на ура”.

Младшеклассника вполне можно отправлять в знакомый небольшой магазин, чтобы он не растерялся, не устал и смог найти все нужные отделы. Крупные магазины и супермаркеты под силу разве что подросткам. Постарайтесь, чтобы с возрастом ребенок освоил доступное ему разнообразие вариантов: делал покупки в и в Ашане, и в магазинчике на углу, и на рынке у бабушек. Поощряйте самостоятельность в вопросах шоппинга, учите сравнивать цены и качество, ловить распродажи и выбирать действительно нужные вещи.

Дети быстро учатся всему и быстро растут. Как знать, когда и куда упорхнет ваш ребенок после совершеннолетия? Ясно одно: опыт грамотного покупателя точно пригодится ему в самостоятельной жизни.