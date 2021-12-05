О мамах, идеальных и не очень. Шесть стилей воспитания

Существуют ли идеальные мамы? Конечно, нет, потому что идеальных людей в принципе не бывает. Но, все-таки, чисто теоретически, давайте представим это сказочное создание.

Это женщина без вредных привычек, которая придерживается здорового образа жизни и учит этому детей. У нее высокие нравственные принципы. Она строга и нежна одновременно, многого добилась в жизни во всех сферах и своим примером воспитывает детей. В воспитании придерживается демократического стиля, но при необходимости использует свой авторитет.

А на практике каждая конкретная мама, пусть и далекая от совершенства, любит своих детей и воспитывает так, как чувствует, и пользуется теми приемами, которые видела у своей матери. Вот в ней иногда и просыпаются черты от негативных типов матерей.

Негативные типы матерей

Сразу отметим, что такая классификация условная, и в чистом виде данные типы встречаются крайне редко, а вот отдельные проявления мы видим сплошь и рядом. Пробуждение той или иной черты провоцируют стрессы, конфликтные ситуации, депрессия или просто усталость. Давайте познакомимся поближе и, возможно, в чем-то узнаем себя.

Мать-наседка

Это мама с повышенной тревожностью за судьбу ребенка и ярко выраженной гиперопекой.

Мамина тревожность – явление заразительное. Постоянное беспокойство вызывает капризы и тревожность самого ребенка. Поэтому с самого рождения ребенок растет капризным, постоянно требует внимания к себе, часто болеет. Мама-наседка все делает за ребенка, не давая возможности овладеть элементарными навыками самообслуживания. Границы между личностью мамы и ребенка стираются, и есть общее «мы»: мы проснулись, мы заболели, мы плохо покушали, нам не понравился мультфильм.

Ребенок вроде бы и стоит на пьедестале, но ему не дают принимать решение, потому что мама все уже решила и даже сделала. Со временем многие дети учатся использовать свое положение и начинают командовать и манипулировать взрослыми.

Дети вырастают несамостоятельными (маменькины сыночки), часто эгоцентричными, избалованными, не способными преодолевать трудности. Будучи взрослыми, они долгое время не расстаются с родителями или, напротив, резко обрывают все связи, вырываясь из-под опеки, и сразу считаются неблагодарными.

Примерьте мать-наседку к себе. Ответьте на вопрос: А не делаю ли я за ребенка то, что он может сделать сам?

Мать – царевна Несмеяна

Существуют очень рациональные и практичные женщины. Они, как правило, образованные и интеллектуальные. На первом плане у них забота о физическом благополучии, а эмоциональная сторона жизни их мало интересует. Такая мама очень щепетильно относится к домашним обязанностям, включая и заботу о ребенке. Дома идеальный порядок, всегда приготовлена здоровая полезная пища, ребенок ухожен до мелочей: вымыт, отглажен, воспитан и даже знает правила этикета.

В семье не проявляют эмоций. Разговоры носят деловой характер: что было, что нужно. Игры ребенка должны быть тихими и безопасными, игрушки используются при условии, что потом все будет на своих местах.

Любое перемещение малыша по дому сопровождается нотациями, почему это ему делать нельзя. Ребенку постоянно «читают мораль», стыдят за неправильные действия, указывая на вопиющие перспективы.

Мама не проявляет чувств к ребенку. Она считает, что ее бесконечный труд и забота уже это демонстрируют. При этом она может говорить о любви, но слова не будут подкреплены проявлением чувств. Любые эмоции подавляются, как ненужные.

Здесь не делают спонтанных покупок, не спрашивают, что хочет ребенок. Здесь руководствуются только словами: «надо» и «должен».

Дети вырастают эмоциональными инвалидами: холодными и черствыми. Они не умеют радоваться и огорчаться, а, значит, не умеют любить и быть счастливыми.

Примеряем образ: А что важнее для меня: порядок вокруг или детская радость и непосредственность?

Суматошная мать

Эта мама очень хочет все делать правильно, но не знает, как, и кидается из крайности в крайность. Противоречивость во всем: поведении, эмоциях, суждениях. Она импульсивна и легко поддается настроению.

Только что разрешила лечь спать попозже и через несколько минут отругала детей и отправила спать. Разрешила поиграть в прятки, отругала за шум и поставила в угол, стало жалко, начала задабривать и разрешила что-то еще.

В воспитании нет системы. Эмоции не контролируются, и детям очень сложно подстроиться под поведение мамы. Мама не является для ребенка опорой. Суматошная мать не ставит цели и не учит идти к ним. Она действует спонтанно здесь и сейчас, при этом всегда не уверена в правильности своих действий.

Примерка: А часто ли бывает, что я сама отменяю принятые мною решения?

Спящая красавица

Мама будто и не живет, а лишь готовится к жизни. Она всегда о чем-то мечтает, строит планы, рассуждает о чем-то большом, считая мелочным и ненужным заботу о близких и элементарные домашние дела. Она любуется собой, считая, что родилась для чего-то более важного и великого, чем выслушивание рассказов о детском празднике или приготовление ужина.

Ребенок для нее ошибка или помеха. Она не готова отдавать свою жизнь другим людям, так как сама еще не жила. Она всегда чего-то ждет: должности, счастья, любви. Она не умеет радоваться простым вещам, не заботится о других, потому что считает, что все должны заботиться о ней. Она исключительная, вот только этого никто не подтверждает.

Ребенок в такой семье ощущает себя ненужным. Он очень одинок, поэтому, либо привлекает к себе внимание демонстративными поступками, либо уходит в себя, придумывая свой мир. Таким детям нужна психологическая помощь.

Примеряем: А разве я кому-то что-то должна? Разве я заслужила такую жизнь? Я достойна большего.

Вечный ребенок

Этот тип матерей появляется из-за незрелости родителей. Женщина не готова брать на себя ответственность за других людей, но при этом сама уже является матерью. Она ощущает себя жертвой: ее обижают, с ней не считаются, ей мешают. Она сама нуждается в заботе и внимании, она истерична и ранима.

Она ждала, что ребенок украсит ее жизнь, а взамен получила хлопоты и заботы. Очень обидно, что дети не слушаются, не помогают, не делают ничего сами.

Дети с такой мамой очень рано становятся самостоятельными. Они привыкают обращаться за помощью к другим членам семьи, а маму не воспринимают как старшую. Они вырастают с недостатком материнской любви, потому что их мама больше требует, чем дает.

Примеряем образ: Я сама еще не отдыхала. Я себе пока не позволяю покупать дорогие вещи, а уж тем более детям. А обо мне кто-нибудь подумал?

Унтер Пришибеев

Мама с авторитарным стилем воспитания. Только она знает, что нужно ребенку, и как правильно поступить. Она устанавливает жесткие правила и не терпит их нарушений. Она не слушает и не признает мнение окружающих. Она – надзиратель, командир, судья и палач. Мама часто срывает свой гнев на ребенке, раздражается по любому поводу.

Дети в такой семье вырастают забитыми, неспособными принимать решение, с низкой самооценкой. Их психическое состояние часто вызывает опасение. Для такой мамы ребенок должен быть роботом или бессловесным солдатом, но не личностью.

Примеряем: Мне совсем не интересно, что ты хочешь (думаешь)! Я не спрашивала тебя, почему ты не смог ответить, я спросила, почему стоит двойка?

Одна ситуация – шесть реакций

Чтобы окончательно разобраться, давайте разберем несколько ситуаций на примере.

Ситуация 1. Мама забирает ребенка из детского сада. Ребенок долго одевается.

Мать - наседка быстро сама одевает ребенка, застегивает пуговицы, потому что «пока он сам будет долго одеваться, вспотеет, а, выйдя на улицу, заболеет. Мне дорого здоровье своего ребенка».

Мать – царевна Несмеяна диктует ребенку инструкции, что за чем надевать, комментирует каждое действие, торопит, дает негативную оценку.

Суматошная мать заставляет одеваться самого, тут же начинает сама завязывать ему шнурки и застегивать пуговицы, затем начинает на него кричать, что он ничего не умеет делать.

Мать - Спящая красавица молча ждет, пока ребенок оденется, несмотря на то, что время затянулось.

Мать - Вечный ребенок истерит, что она опоздает, чуть не плачет, упрекает ребенка, что он ей все портит.

Мать - Унтер Пришибеев торопит и угрожает расправой: «если ты сейчас не оденешься, то весь вечер проведешь в углу».

Ситуация 2. Ребенок получил плохую оценку за невыученный урок.

Мать - наседка: «Ты, наверное, плохо себя чувствуешь. Расстроился? Или ты из-за плохого самочувствия не ответил? Учительница к тебе придирается? Я разберусь».

Мать – царевна Несмеяна: «Меня это не удивляет. Я всегда знала, что ты безответственный. Садись и готовься к урокам».

Суматошная мать: «Поешь и садись за уроки. Лучше сразу садись, поешь, когда все сделаешь. А, может, ты плохо себя чувствуешь? Я все у тебя проверю! Нет, так ты не станешь самостоятельным!»

Спящая красавица: «Я всегда знала, что из тебя ничего не получится. Ты не можешь даже сам делать уроки. Я не собираюсь тратить на тебя время. Разбирайся сам».

Вечный ребенок: «От тебя одни неприятности. Почему я из-за тебя должна переживать и краснеть в школе? Со мной в детстве никто уроки не делал. Не подходи ко мне, пока не исправишь двойку».

Унтер Пришибеев: «Ты наказан: неделю никаких прогулок, телевизора и сладостей. Иди в свою комнату и не попадайся мне на глаза».

Естественно, что во всех этих ситуациях будет правильным конструктивный диалог, помощь, совместные действия и компромисс. Ребенок должен всегда осознавать, что его слышат и понимают.

Понятно, что в некоторых ситуациях мы можем вести себя как наседки (ребенок заболел), несмеяны (подготовка к рабочей неделе) или как боевые командиры. Единичные случаи не считаются, а говорят о том, что мы не роботы. Но если в описании выше вы все-таки узнали себя, нужно задуматься.

Конечно, все мамы разные, но и дети у нас не с конвейера: каждый требует особого подхода, отдельных методов и приемов. И все же мы мамы. А, значит, хотим видеть своих детей счастливыми. Так, может, стоит начать воспитание с себя?