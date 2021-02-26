10 признаков, что вы слишком строги с ребенком

Как понять, правильно ли вы воспитываете своих детей, не слишком ли вы строги или, может, наоборот, разбаловали их донельзя? Расскажем на 10 примерах поведения ребёнка, которые помогут понять, что вы слишком строгий родитель.

Разумная строгость необходима в воспитании: детям спокойнее, когда они хорошо понимают, где проходит граница между допустимым и недопустимым поведением. Однако порой родители перегибают палку — строгость в отношениях с ребенком становится важнее любви и радости.

1. Ребенок часто вам врет

Все мы знаем, что врут обычно тем, кому нельзя говорить правду. Да, у детской лжи иногда бывают другие причины (например, неуемная фантазия), но чаще всего дети обманывают, когда боятся наказания. Можно говорить о своих проблемах или признаваться в неблаговидных поступках, когда знаешь, что в ответ получишь поддержку, помощь, сочувствие. Но нет смысла говорить начистоту, если этим только создашь себе еще одну проблему в виде разгневанного родителя.

2. Вам очень важно, чтобы ребенок вас слушался

Как правило, детям приятно чувствовать себя хорошими, поэтому они готовы подчиняться определенным правилам семьи. Но это происходит только тогда, когда правил очень немного, когда они разумны и выполнимы. А вот если родители прописывают ребенку инструкции на все случаи жизни, начинается сопротивление. К примеру, одно дело — просто делать уроки, а другое — делать их именно там, так и тогда, когда сказала мама.

Если вы постоянно переживаете, что ребенок вас не слушается, то, скорее всего, вы слишком много от него требуете или чересчур опекаете. На самом деле полное послушание — совсем не обязательное и уж точно не единственное условие «выращивания» здорового, успешного и счастливого ребенка. Более того, слишком послушные дети не очень приспособлены к жизни. Именно они рискуют кинуться во все тяжкие, оказавшись без присмотра, или поддаться на дурной призыв из соцсетей.

Для нормально развивающегося человека, едва он начинает ходить и говорить, важно утверждать свое «Я», то есть уметь не соглашаться со взрослыми и делать что-то по-своему . Радуйтесь, если ребенку это удается!

3. В вашей семье дисциплина важнее радости

Порой всем нам приходится что-то запрещать или чего-то требовать, но запреты и требования не могут быть основой отношений с ребенком. Все-таки главная задача родителей — быть для своих детей опорой и поддержкой, согревать их теплом и наполнять любовью. Если командный тон звучит в доме куда чаще, чем веселый смех — это верный признак, что пора снизить градус строгости. Вы ведь не хотите, чтобы ребенок вспоминал о своем детстве как о жизни по армейскому уставу?

Чем больше в семье приятных моментов — совместных игр, прогулок, озорства, тем лучше взаимопонимание между взрослыми и детьми. И тем больше шансов, что дисциплина возникнет сама собой, как естественное следствие теплого общения.

Воспитание ребенка. Холодная отсутствующая мать Эта статья для того, чтобы мамы могли задуматься, поработать над собой и впустить больше счастья и свободы в свою и детскую жизнь! Читать дальше

4. Ребенку запрещено ошибаться

Некоторым родителям каждый неуместный или невежливый поступок чада кажется чем-то ужасным. И они начинают ругать и стыдить ребенка, будто бы нет иного способа остановить неправильное поведение. На самом деле малыши могут просто не понимать, что принято или непринято в обществе, что может повредить окружающим. К примеру, ребенку можно спокойно объяснить, что тете в трамвае было неприятно, когда он показал на нее пальцем и называл толстой. Но при этом согласиться, что кроха не хотел ничего плохого, что он не знал, что так говорить нельзя, поэтому не виноват. Но теперь он знает, и вы просите его больше так никогда не делать.

Даже подросший ребенок мог не учесть всех последствий своего поступка или просто что-то забыл, потерял, перепутал. Но ведь он — живой человек, и для него естественно порой ошибаться. Оставьте за ребенком право чувствовать себя хорошим, несмотря на эту ошибку. Лучше научите, как исправить ситуацию, извиниться, помириться и т. д.

5. Вы «отучаете» ребенка от «неправильных» эмоций

Слишком строгие родители считают, что их детям нужно не только слушаться, но еще и не сожалеть по поводу запретов. Им не просто запрещено лениться, но и выказывать недовольство нелюбимыми домашними делами. Им нельзя разочаровываться и сердиться, а тем более гневаться.

Вместо того, чтобы научить ребенка узнавать, контролировать и безопасно проявлять сложные эмоции, строгие родители их просто запрещают.

6. Ваши требования не учитывают состояние ребенка

Для слишком строгих родителей мнение окружающих о поведении ребенка важнее, чем его самочувствие. Они лучше отправят переутомленного подростка в школу, чем потерпят пятиминутное неудовольствие учительницы по поводу пропуска уроков. Вслед за посторонними людьми на улицах и в магазинах они забывают, что для здорового трехлетки естественно бегать, прыгать, шуметь и задавать миллион вопросов, и почему-то требуют стоять смирно.

На самом деле, любящий, да и просто разумный родитель не станет давать указаний, которые явно противоречат потребностям и возможностям чада. Вспомните, как Король, пренебрегая этикетом, повелевал Маленькому принцу зевать, когда узнал, что тот долго был в пути и не спал. А еще повелевал солнцу закатиться, только дождавшись «благоприятных условий». Будьте таким же мудрым правителем!

«Не хочу наказывать»: 5 мнимых и 5 реальных причин Родителям приходится иногда наказывать своих детей или что-то им запрещать, в противном случае семья рано или поздно столкнется с проблемами. Поговорим о ложных и истинных поводах отказа от воспитательных мер. Читать дальше

7. Ребенок боится делиться с вами своими переживаниями

Нет смысла говорить по душам с человеком, который в ответ будет критиковать и стыдить. Который скажет, что ребенок чувствует совсем не то, что следует. А потом выдаст подробную инструкцию, как жить дальше, без всякого учета желаний маленького человека.

8. Вы считаете, что физические наказания — крайняя воспитательная мера

Увы, в некоторых семьях до сих пор живет миф о том, что шлепки и подзатыльники могут как-то исправить поведение ребенка и потому допустимы в особых случаях. На самом же деле, эффективность «ремня» во взращивании хороших качеств не то что нулевая, а отрицательная. Для родителя рукоприкладство — это опыт собственного бессилия и последующего чувства вины. Для ребенка за таким «воспитанием» стоят только боль, обида и злость. Физическими наказаниями нельзя сформировать чувство ответственности или умение контролировать себя. Если родители видят у ребенка какое-то совершенно неадекватное, не поддающееся никакой корректировке поведение, то куда правильнее будет обратиться за помощью к психологу, чем хвататься за ремень.

9. Учителя говорят, чтобы вы меньше давили на ребенка

Обычно педагоги просят родителей «тщательнее следить», «больше требовать» и «лучше контролировать», потому что им проще работать с детьми, которых уже вымуштровали в семье. Так что если даже учителя указывают на вашу чрезмерную строгость — это точно повод задуматься.

10. Вы сами устаете от своей строгости

В нормальной ситуации ребенок «воспитывается» естественным образом. Он берет пример со старших, подчиняется тем же правилам, что и остальные члены семьи. Он чувствует свой организм и не делает то, что вредит его здоровью. При этом родителю не приходится непрерывно направлять и контролировать чадо, особенно когда оно уже вышло из младшего дошкольного возраста.

Если вашего ребенка нужно постоянно держать в ежовых рукавицах, если он требует такого количества контроля, что вам некогда вздохнуть, то, скорее всего, вы просто слишком много требуете от ребенка. А главное, предъявляете непомерные требования к самому себе.

Фото: globallookpress.com