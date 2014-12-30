«Не хочу наказывать!»: 5 мнимых и 5 реальных причин

Родителям приходится иногда наказывать своих детей или что-то им запрещать, в противном случае семья рано или поздно столкнется с проблемами. Но не менее опасна и другая крайность — когда под видом благих намерений на ребенка выплескивается бессмысленная агрессия. Давайте поговорим о ложных и истинных поводах отказа от воспитательных мер.

Не увиливать от родительских обязанностей

Мы уже писали о том, почему важно ограничивать ребенка, устанавливать определенные последствия для его негативного поведения. Однако, зачастую родителям бывает трудно делать это. Тому есть несколько совершенно неоправданных причин.

Страх испортить отношения. Мама или папа не могут запретить ребенку даже откровенно неполезные вещи, потому что стараются изо всех сил искать его одобрения. Если взрослый боится поссориться, потерять любовь ребенка, его расположение — самое время задуматься, почему так происходит. Эти ощущения отчасти напоминают чувства подростка, во многом зависящего от мнения своих друзей. Такая зависимость — явно не то, что идет на пользу детско-родительским отношениям. Получается, дети становятся ответственными за удовлетворение эмоциональных потребностей родителей, то есть в некотором смысле члены семьи меняются ролями.

Корень проблемы может быть в неуверенности родителя в себе, его одиночестве, связанном с отсутствием супруга или формальными, напряженными отношениями с ним. Ребенок становится единственным близким человеком, отдушиной, и возникает страх нарушить эту тесную связь.

Это очень опасная ситуация, причем не только потому, что ребенок вырастает избалованным и привыкает чуть что эмоционально шантажировать взрослых («Ах-так, ты мне этого не разрешаешь? Значит, ты меня не любишь! Ты – плохая!») Опасна она и для будущей способности ребенка устанавливать зрелые отношения без зависимости от партнера. Те, для кого манипулировать любовью стало нормой, будут всю жизнь втягиваться в жертвование собой ради близких или, наоборот, станут их терроризировать.

Отчасти поможет решить проблему появление в жизни родителя других взрослых людей, друзей и близких, способных его психологически поддерживать, в частности — в его стремлении быть последовательным в воспитании сына или дочки. В подобной ситуации важно работать над собой, учиться видеть свои сильные стороны, хвалить себя, развивать уверенность в себе за счет профессиональных или творческих достижений. И тогда вместо слепого стремления во что бы то ни стало нравиться ребенку, у родителя возникнет понимание, что он в какие-то моменты должен брать на себя роль непреклонного воспитателя, уверенного в своей правоте. На самом деле, для психологического комфорта ребенка очень важно ощущать эту внутреннюю родительскую силу.

Родителю кажется, что ограничения или наказания равносильны отсутствию любви к ребенку. Такое искаженное представление может возникать по причинам, описанным выше, но иногда просто становится следствием неверных или неверно понятых педагогических идей. Тут стоит вспомнить, что есть и такой подход: «Степень вашей способности не идти на поводу у другого человека является мерой любви к нему». Если вы действительно желаете своему ребенку добра (а какой родитель желает обратного!), вы найдете в себе силы поступиться сиюминутным комфортом, чтобы преподнести чаду урок, который в дальнейшем поможет ему нормально развиваться.

Нежелание нарушать свои планы и банальная лень. К примеру, мама уже с пятницы мечтала о замечательном субботнем ужине в кафе, походе в гости или в кино. Однако в идиллию вклинивается неприятный инцидент, учиненный отпрыском. Вроде бы и надо остановиться, проговорить этот момент с ребенком, возможно, ввести какие-то санкции… Но так не хочется портить себе настроение из-за «ерунды» или терять время, и мама закрывает глаза на случившееся. В другой раз ей лень многократно настаивать на выполнении своей просьбы, и она спускает с рук ее игнорирование («Да ладно, проще самой сделать, чем его просить!») В третий раз — ей будет некогда разбираться. В итоге у ребенка формируется необязательность, ерундовые проступки становятся все серьезнее — родители пожинают плоды своего бездействия.

Родителям кажется, что любое наказание или ограничение болезненно для ребенка, потому что они сами в детстве страдали от несправедливости. Включается естественная склонность отождествлять собственные чувства с чувствами сына или дочки. Но вы и ваш ребенок — два разных человека, выросших в разных условиях и просто от природы имеющих разный эмоциональный склад. Люди, не получившие в детстве достаточного количества любви, могут очень болезненно реагировать на ограничения и запреты. Для уверенного в себе, любимого ребенка то же самое станет не тяжелой проблемой, а только причиной минутного неудовольствия. Если все же сомневаетесь, спросите себя: ваше наказание справедливо, адекватно поступку? Если да, значит, не о чем беспокоиться.

Восприятие собственного терпения как благодетели. Да, терпимость — важное качество, которого, к сожалению, многим современным родителям не хватает. Но есть и обратная сторона медали. Долго терпящий взрослый рано или поздно сорвется, причем незначительная детская шалость может в какой-то момент вызвать неадекватную реакцию, сопоставимую с прорывом плотины. И уж тут можно по-настоящему напугать ничего непонимающего малыша. Поэтому, чем ставить себе в заслугу умение стоически сносить все выходки дитятки, лучше научиться в адекватной форме выражать неудовольствие тем или иным поведением и своевременно пресекать его.

Когда действительно не стоит наказывать ребенка?

Если ребенок болеет или только что пережил сильный стресс. В сложной ситуации дети могут нарочито плохо себя вести, стараясь заполучить внимание взрослых. Важно попытаться за не слишком адекватным с вашей точки зрения поведением увидеть его причину. Не следовать за раздраженным тоном малыша или подростка, а напрямую предположить: «Похоже, ты расстроен чем-то (если знаете, чем именно, назовите). Могу я тебе помочь?» Ребенок будет вам благодарен, если вы выслушаете его, обнимите, поддержите. И после этого с большей готовностью вернется к выполнению установленных в семье требований.

Понятно, что в сложных для ребенка ситуациях и сами родители тоже зачастую испытывают стресс. Понимая это, вдвойне важно постараться не углубляться в воспитательные моменты в этот период, чтобы они не превратились в обычную ссору.

Если родители в плохом настроении по своим личным причинам. Когда взрослые расстроены, сердиты или разгневаны, им стоит повременить с установлением запретов и ограничений. Иначе они рискуют скатиться в банальное «сливание» собственного дурного настроения на ребенка. Это, казалось бы, очевидное правило нарушается чаще всего. Почему-то проступки любимого чада начинают особенно часто бросаться в глаза уставшей и раздраженной маме или нервничающему из-за проблем на работе папе. Если вам плохо, начните с решения своих проблем. Воспитание немножко подождет.

Если проступок ребенка абсолютно выбил вас из колеи. Речь не идет о том, чтобы оставить серьезный проступок безнаказанным, а только о том, что прежде чем действовать, нужно успокоиться. Все-таки любое наказание — это не месть за содеянное, а действие, формирующее в дальнейшем более правильное и безопасное поведение ребенка.

Конечно, родители — не идеальные машины по воспитанию, и увидев разбитую статуэтку, давно ставшую семейной реликвией, или узнав о том, что их восьмиклассник курит за углом школы, не могут не отреагировать эмоционально. Просто важно это признать: «Сейчас я очень сильно расстроен тем, что ты сделал. Твое поведение недопустимо, и ты будешь наказан. Я приду в себя и решу, как поступить». Конечно, такое откладывание не должно быть долгим, потому что маленький ребенок просто забудет о своем поступке, а большой — может сильно тревожиться.

Чтобы убедиться в важности принятия решений на холодную голову, представьте вопящую в истерике маму: «Я убью тебя, негодный! Ты у меня неделю из комнаты не выйдешь! Ты у меня полгода гулять не пойдешь!» и т.д. Сможет она воплотить в жизнь такое наказание? Нет. А ребенок усвоит на будущее, что родительский гнев явление хоть и неприятное, но временное. Воспитательный эффект нулевой.

Когда правило, которое нарушил ребенок, не было четко оговорено в семье, если раньше подобное поведение многократно повторялось и считалось допустимым. Ребенок просто посчитает, что вы непоследовательны и несправедливы. Если вы хотите что-то поменять в вашем укладе, обсудите это в отвлеченной обстановке. К примеру, так: «Знаешь, мне кажется, ты уже достаточно большой, и уже можешь сам помыть за собой посуду. Я прошу тебя, чтобы в раковине не было грязной посуды, когда я возвращаюсь с работы. Этим ты мне очень поможешь. Показать тебе, как ставить тарелки в сушилку?» Согласитесь, это куда эффективнее, чем однажды, явившись с работы, внезапно начать возмущаться: «Почему никто кроме меня в этом доме не может чашку за собой помыть? Грязь такая! Никакого компьютера сегодня!» Кроме недоумения и обиды ничего не получите. И действительно, с чего бы вдруг дитятке кинуться мыть эту посуду, если всю жизнь это было маминой обязанностью?

Если воспитательный порыв возник на основе суждения другого человека, и никак не связан с вашим личным восприятием поведения ребенка. В целом, взгляд со стороны может быть очень полезен. Вот только стоит не слепо следовать рекомендациям, а принять их к сведению и хорошенько обдумать.

Вокруг нас куча людей, желающих дать совет, как именно правильно воспитывать ребенка. Но их ценности и семейные традиции могут отличаться от наших; у их детей совершенно другой характер; наконец, они могут не вполне правильно представлять, как складываются отношения в вашей семье, и судить, основываясь на неверных данных.

«Вы вконец ребенка избалуете!» — предостерегает дедушка. «Нельзя же так строго!» — тут же возмущается бабушка. «В этом возрасте от детей нужно требовать того-то и того-то», — объясняет воспитательница в детском саду. «А я всегда своему так говорю…» — делится опытом подруга. И вот накрученный всеми этими советами родитель хватается за голову и в запале берется за воспитание.

Пожалуй, тут нужно сказать: «Стоп!» и для начала ответить себе на несколько вопросов. Видите ли вы проблему в поведении своего ребенка? Мешают ли ему такие поступки сегодня или, возможно, станут мешать в будущем? Почему окружающие обратили внимание на эту ситуацию? Честный разговор с собой позволит нащупать наиболее правильную реакцию на происходящее.

Воспитывать (наказывать и ограничивать) ребенка, безусловно, нужно. Главное, чтобы вся жизнь не превращалась в исполнение тяжких родительских обязанностей, в ней должно быть куда больше места для любви, удовольствия, озорства и творчества. Мне кажется, разумное и своевременное вкрапление воспитательных моментов как раз и создает почву для легких и радостных отношений с детьми.