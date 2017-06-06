Правила безопасности для ребенка. Обучаем с помощью мультиков

Уже буквально на следующей неделе к нам приходит лето. И пусть начинается оно без жары и с дождями, но это все равно та беззаботная пора, когда дети могут уйти гулять на весь день или пойти купаться на речку. Беспокоиться об отдыхе на природе вполне естественно, однако есть совершенно несложные правила, выучив которые, малыш будет в полной безопасности и в лесу, и на речке, и на море.

Мы собрали для вас эту «летнюю инструкцию», благодаря которой вы можете повторить все то, что нужно объяснить своему ребенку об отдыхе на природе. Для простоты обучения к каждому правилу мы подобрали соответствующую серию «Аркадия Паровозова», которую вы можете посмотреть с детьми, чтобы закрепить результат.

Правила поведения в лесу

Если вы с детьми любите пройтись по грибы, по ягоды, то вам нужно заранее подготовиться. Одежда малыша должна быть яркой и заметной, чтобы в лесу вы могли увидеть его издалека. Сам ребенок должен знать, что он всегда должен находиться в зоне слышимости родителей и отходить от них не дальше чем на 10−15 метров. Если ребенок не может докричаться до сопровождающих, он должен оставаться на месте и продолжать звать на помощь. Ни в коем случае не надо идти и искать родителей самому, можно заблудиться куда сильнее!

Желательно подобрать комплект одежды с длинными рукавами, а еще заправить штанины в носки или сапоги. Это нужно для того, чтобы уберечься от клещей. Дополнительно можно обработать одежду специальным репеллентом. Кепка защитит ребенка от падения тех же клещей или других насекомых сверху.

Бояться стоит не только клещей, не забывайте о комарах, оводах, осах и пчелах. Объясните малышу, что если он заметил черно-желтое насекомое, то не стоит махать руками или прыгать на месте, нужно спокойно пройти мимо, не провоцируя нападение. Если вы увидели вдалеке гнездо, срочно покиньте эту часть леса, но не бегом, а быстрым шагом.

Также обходите стороной муравейники и норы. Кроме кротов и других мелких животных, там могут жить змеи. Если в лесу, куда вы ходите, много мелких норок, советуем надевать на ноги резиновые сапоги — часто они спасают от укусов.

Убедитесь, что ребенок точно знает, что нельзя пробовать незнакомые ягоды и грибы, да и знакомые нужно сначала показать родителям. Если вы не уверены, можно ли есть тот или иной дар леса, лучше не рискуйте и выбросите его. Если ваш ребенок съел что-то несъедобное, постарайтесь вызвать рвоту, после чего немедленно отправляйтесь в больницу. Если вы видели, что именно положил в рот малыш, но не знаете, что это — сорвите и возьмите растение с собой. Это облегчит работу врачей.

Не забывайте, что кроме ядовитых ягод, есть ядовитые растения и насекомые, которых лучше не трогать. Держитесь подальше от ярких пушистых гусениц, крапивы, осоки и борщевика. Если ваш ребенок получил ожог от того, что потрогал что-то не то, сразу же покиньте лес, чтобы обработать кожу малыша. А еще лучше носите с собой походную аптечку с пластырями, бинтами, обеззараживающим средством и мазью от ожогов.





Если вы идете с ребенком в поход, то убедитесь в том, что он знает правила разведения костров. Не разрешайте детям разводить огонь в одиночку и всегда тщательно гасите кострище при уходе. Даже от тлеющего пепла может начаться лесной пожар!

Правила поведения на воде

Какое лето без купания? На речке, озере и в море есть свои правила безопасности. Если ваш ребенок купается в реке с сильным течением, он не должен заплывать далеко к центру, пусть купается около берега и, как только его начнет сносить в сторону, возвращается на сушу. Следите, чтобы ребенок не замерз, устраивайте перерывы в купании каждые 10−20 минут, и всегда тщательно растирайте ребенка полотенцем после выхода из воды.

Если дети ходят купаться без вас, напомните им о том, как опасно купаться в грозу. Как только начинается дождь — нужно покинуть речку или озеро и отправиться домой. По дороге следует избегать высоких одиноко стоящих деревьев, прятаться лучше всего в овражках или под кустарником.

Если вы купаетесь в море во время отпуска, то объясните ребенку, что он должен держаться подальше от скалистых частей пляжа, особенно в плохую погоду. Если поднялись сильные волны — из воды надо выходить. Также в море нельзя заплывать за буйки, иначе вы можете оказаться на пути водного транспорта.

Если ваш малыш чувствует себя на воде не очень уверенно — купите ему нарукавники, надувной круг или плавательный матрас. Но помните, что это не гарантия безопасности — перед купанием всегда проверяйте, хорошо ли надуты средства защиты и следите за ребенком на воде.

Если вы с детьми отправились в аквапарк, всегда внимательно относитесь к инструкции безопасности, которую вам зачитывают работники парка. Вы должны знать вес и рост ребенка, чтобы понимать, можно ли ему прокатиться на той или иной горке. Никогда не скатывайтесь вниз до разрешающего сигнала смотрителя, иначе вы можете врезаться в предыдущего человека.

Поведение на улице

Летом солнце бывает довольно беспощадно, поэтому будьте уверены, что ребенок правильно одет, прежде чем отпустить его на улицу. Лучше всего одеть малыша в закрывающую кожу легкую одежду, обязательно наденьте на него головной убор, чтобы избежать солнечного удара. Скажите ребенку, что если у него вдруг закружится голова, то он должен сразу же прекратить игру и отойти в тень. И не забывайте про солнцезащитный крем!

Лето — это еще и пора велосипедов, роликов, самокатов и прочего детского транспорта. Отпуская ребенка на прогулку «верхом» убедитесь, что дороги, по которым он поедет, безопасны, что он надел средства защиты и знает правила дорожного движения.

Также, если вы едете на дачу или в деревню, повторите с ребенком правила поведения с бездомными или чужими животными. Объясните, что нужно делать, если собака ведет себя агрессивно, а именно спокойно уходить, не срываясь на бег и не провоцируя нападение. При возможности забраться на дерево или другую возвышенность, куда она не доберется и ждать помощи взрослых.

Кстати, про деревья. Дети обожают по ним лазить. Объясните ребенку, что это очень вредно для растений, и что дети сами рискуют оттуда свалиться. Но поскольку полностью отучить детей от этой забавы трудно, хотя бы разъясните им, как выглядят крепкие ветки, а как сухие, и что делать, если хочется взять яблоко с самой верхушки.

Берегите себя и хорошего вам отдыха!

Источник: Tlum. Ru