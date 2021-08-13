Что делать, если ребенок вас не слышит и не понимает? Золотые правила общения

Часто родители жалуются, что ребенок их не понимает. Выражается это в конфликтах, обидах, игнорировании требований. Особенно сложно найти взаимопонимание со старшим дошкольником, который стоит на пороге этапа школьной жизни и демонстрирует признаки возрастного кризиса.

Секрет взаимопонимания кроется в самом понятии: «взаимо – понимание», то есть понимание друг друга. Несколько правил помогут сделать общение с ребенком гармоничным.

Правило 1. Равновесие

Любое обращение к ребенку должно иметь равновесие. Разобьем свое обращение на две части, при этом обе части должны быть примерно равны.

Равновесия запретов и разрешений

Чем больше требований к ребенку, тем больше уважения к нему. Старший дошкольник уже может взять на себя ряд обязанностей и отвечать за их выполнение, ровно как может многое делать без спроса взрослых. Достичь баланса здесь помогут правила.

Именно Правила, которые устанавливает взрослый, дают ограничения и разрешения:

- ты можешь брать свои игрушки в любой момент, если будешь самостоятельно их убирать;

- ты можешь пригласить в гости друга, если сам потом уберешь в своей комнате;

- ты можешь без спроса брать яблоки, если предварительно их помоешь.

Обратите внимание, что мы не говорим: нельзя есть грязные яблоки. Мы расширяем зону самостоятельности ребенка и устанавливаем запреты с помощью правил. Правила - основа баланса запретов и разрешений.

Равновесие эмоций и чувств

Опытные родители знают, что нельзя допускать эмоционального переутомления детей – тех случаев, когда отдельная эмоция переходит крайние пределы. Эмоции необходимо уравновешивать. Огорчения должны сменяться радостью; переживания и волнения сменяются удовлетворенностью, гнев – раскаянием и милостью, злость – нежностью и добротой.

Только балансом мы достигаем эмоционального комфорта и благополучия наших детей.

Равновесие похвалы и критики

Ребенок нуждается в поддержке и похвале, но также необходима критика его негативных поступков. Сохранить баланс здесь можно путем четкого понимания: мы любим ребенка целиком, а критикуем отдельные поступки. Мы ругаем ребенка за негативное поведение, но при этом продолжаем его любить. Мы позволяем ему ошибаться и самому исправить свои ошибки. Мы хвалим ребенка, мотивируя похвалу.

- Мне очень нравится твой рисунок, но, думаю, что лучше было бы подобрать более нежные краски для передачи весеннего пейзажа.

- Я очень горжусь, что ты бегаешь быстро, но сегодня мне было стыдно, когда ты толкнул мальчика, который тебя обогнал.

Человек учится на своих ошибках, тем самым получая собственный опыт, и это тоже баланс.

Правило 2. Нет обидам

Процесс взаимодействия не всегда протекает гладко. Ребенку бывает сложно усваивать новые правила, смириться с ограничениями и запретами, брать на себя ответственность. Естественно, что ребенок будет пытаться обойти ограничения и правила, нарушить запреты.

Да и взрослые люди далеко не идеальны: невыполненные обещания, неконтролируемые эмоции, несправедливые замечания, завышенные требования. Эти ситуации обязательно сопровождаются детскими обидами и конфликтами.

Обиды имеют свойство накапливаться. Мелких обид не бывает. Маленькая обида остается в душе ребенка, никуда не исчезая. Следующая обида накладывается на предыдущую. В психологии это явление называют «Снежный ком». Суть его в том, что недопонимание взрослых и детей наслаивается пластами и однажды обязательно развалится, разрушая взаимопонимание между взрослым и ребенком. А если такой ком не развалится, то может достичь огромных размеров и построить стену между взрослым и детьми.

Снежный ком собирается из неразрешенных обид, то есть того, что осталось тяжестью на детской душе. Взрослым необходимо взять под контроль процесс накопления ребенком опыта, пусть даже негативного. Детскую обиду нужно развеять. Хотя сделать это можно и не сразу, а дав немного времени подумать.

- Ты обиделся? Я сразу это понял по тому, что ты сидишь, не играя и не разговаривая. А на что ты обиделся? Давай я угадаю (далее следует разбор ситуации). А почему я так сказал? А что можно было бы сделать мне? А тебе?

Обратите внимание, что здесь много вопросов, а, значит, определяется диалог. Проговоренная ситуация перестает быть обидой.

Правило 3. Принятие

Ваш ребенок – уникальная личность. Другого такого нет, и никогда не будет. Уникальность малыша состоит из физических данных и психических особенностей. Все, что в нем есть, основывается на наследственности, которая досталась ребенку от родителей.

Понятно, что природа иногда создает сочетания, которые не всегда нам нравятся. Ребенок не состоит целиком из одних наших достоинств, увы, он собирает и наши недостатки.

Принимая своего ребенка, мы принимаем самих себя. Поэтому не ищите минусов в детском поведении и внешности, а принимайте уникальность своего ребенка, как свою собственную. Не обманывайте ребенка ложными характеристиками, не ищите виноватых в его неудачах. Принимайте его целиком и учите жить, решая свои проблемы и развивая свои способности.

- Ты испугался выступать на сцене? Это бывает, мне тоже в детстве было страшно, мы потренируемся, и это пройдет.

- Я тоже в детстве с трудом справлялась с нагрузками на физкультуре, но занялась спортом и стало легко! Я предлагаю начать заниматься спортом прямо сейчас.

Безусловно принимать ребенка – значит, любить его не за то, что он красивый, умный, способный, и так далее, а просто так, просто за то, что он есть!

Правило 4. Называйте ребенка по имени

Вы помните, как долго и тщательно выбирали имя ребенку? Имя – самая приятна мелодия для любого человека, как справедливо сказала Карнеги.

Однако современные родители часто заменяют имя безобидными прозвищами: зайка, лапушка, принцесска и др. Безусловно, они имеют право «жить» в бытовом общении как игровой момент, но не несут никакой личностной нагрузки.

Имя – это личность человека, пусть пока еще и очень маленького. Свое имя человек слышит с рождения. Близкие люди называют имя малыша нежно, ласково, с любовью. Малыш, не понимая слов, в звуке имени улавливает любовь. Принятие любви вместе с именем остается с человеком навсегда!

Называя ребенка по имени, мы подчеркиваем, что нас интересует он и его мнение, а не что-то обезличенное. Играя с вариантами имени, мы можем успокоить малыша, настроить на серьезный лад, подчеркнуть его значимость.

- Машенька, ты обиделась?

- Маша, ты собралась в детский сад?

- Как объявят на празднике твое выступление? «Выступает - Иванова Мария».

- А что по этому вопросу думает Мария Алексеевна?

Каждое обращение имеет свою эмоциональную окраску, которую ребенок безошибочно улавливает.

Правило 5. Я+ТЫ

Чтобы обращения к детям были эффективными, нужно строить их по формуле «Я+ТЫ». Я – это эмоции и чувства взрослых. Ты – действия и поступки ребенка.

- Мне было приятно, что ты хорошо вел себя в гостях.

- Мне было стыдно за тебя, когда ты грубо разговаривал с бабушкой.

Мы снова вернулись к равновесию: балансу взрослого и ребенка.

Вы уже обратили внимание, что в формуле «Я+ТЫ» чего-то не хватает? Не хватает знака равенства. Чему равно «Я+Ты»? Конечно, «МЫ». В нашем высказывании появляется третья часть, объединяющая взрослого и ребенка.

- Я была рада увидеть, как ты замечательно выступил на празднике, давай всегда будем тщательно готовиться ко всем мероприятиям.

- Я очень переживала, когда ты без спроса ушел с детской площадки, давай договоримся, что ты будешь всегда сообщать мне, если хочешь куда-то отойти.

МЫ – складывается из наших общих чувств и эмоций, запретов и разрешений и установленных правил, требований и любви к ребенку.

Мы – основа равновесия.

Мы – основа взаимопонимания.