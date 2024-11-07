Какие вопросы задать ребенку, чтобы поговорить, а не вызвать раздражение

Вы не виделись с ребенком целый день и хотите знать, как он себя чувствует, что новенького случилось и нет ли проблем. Как спросить об этом, чтобы не получить дежурное «нормально», а хорошо поболтать и обменяться эмоциями?

Зачем с детьми разговаривать?

Во многих семьях не принято долго общаться, да и к вечеру взрослые уже хотят скорее покончить с делами, расслабиться и «выдохнуть» — тут не до светских бесед. Но у разговоров с детьми очень много ценных свойств, особенно если сделать из них привычку или даже семейную традицию.

Вы в курсе событий: знаете, к чему готовиться, что запланировать и где подстелить соломки.

Ребенок привыкает общаться и больше доверяет вам — если, конечно, не критиковать и не отталкивать его.

Ребенок чувствует себя нужным и важным, он может рассказывать о своих делах и сложностях — это профилактика тревожности и массы других проблем.

Вы день за днем учите ребенка искусству вести беседу, говорить о самых разных вещах, подбирать слова, ловить невербальные сигналы и чувствовать собеседника. Это очень важное умение для всей жизни.

В конце концов, это просто очень приятно и здорово! Вы «заглядываете» в детский мир, узнаете массу новых вещей, обмениваетесь эмоциями с сыном или дочкой.

Какие вопросы задавать малышам

Дошколята проводят в саду больше восьми часов — огромный срок! Но часто на вопросы мамы или папы: «Что вы делали сегодня? Чем занимались?» — отвечают: «Не знаю. Я забыл». Но скорее всего просто событий было слишком много, они перемешались, и ребенок не знает, как о них рассказать. А еще к концу дня малыш перегружен эмоциями, и ему надо немного отдохнуть.

Когда вы только встретились на площадке или в раздевалке садика, сперва просто обнимитесь, поцелуйтесь, скажите, как рады видеть ребенка. Спокойно помогите одеться, попрощайтесь с воспитателем и детьми, прогуляйтесь привычным маршрутом. Может быть он сам захочет рассказать, что произошло за день.

Но если ребенок все-таки молчит, начните рассказывать о своем дне: что вы делали на работе, что забавного видели на улице и что ели на обед. Скорее всего, ваш слушатель подхватит беседу и тоже будет рассказывать о своих впечатлениях.

Обращайте внимание на интересные детали: расскажите, какой горячей была ваша котлета и на нее пришлось дуть, какая громкая сорока сидела на ветке перед окном или как сильно вы замерзли по дороге на работу. Если малыш будет спрашивать о чем-то — обязательно отвечайте и вовлекайте в разговор. Так вы показываете пример, как можно рассказать о своем дне.

А чтобы помочь ребенку разобраться в событиях и выделить важное, задавайте очень простые вопросы:

С кем ты сегодня играл?

Что ты ел на обед? Тебе понравилось?

А что ты больше всего любишь на полдник?

Во что вы играли на прогулке? В «домик», в догонялки, в прятки?

Ты из-за чего-нибудь огорчался, плакал сегодня? Радовался, смеялся?

Книжку про кого вам сегодня читал воспитатель?

Что тебе снилось во время сончаса?

Что интересного принесли из дома или сделали твои друзья?

Что тебе сегодня больше всего понравилось?

А чем ты хочешь заняться дома, когда придем?

Эти вопросы помогают ребенку вспомнить подробности дня и «выгрузить» что-то тревожащее, лучше познакомиться со своими эмоциями — особенно если вы поможете подобрать правильные названия для них: например, «Сначала я испугался, потом разозлился». На эмоциональных переживаниях как раз стоит сосредоточить внимание — это поможет ребенку разбираться в чувствах и улучшать свой эмоциональный интеллект.

Какие вопросы задавать младшеклассникам

Со школьниками говорить уже проще, но они часто бывают очень увлечены собственными делами: играми с друзьями, впечатлениями, своими мыслями и фантазиями — поэтому на вопросы о делах отвечают коротко и емко: «Нормально».

Но вам-то надо узнать, что происходит в жизни ребенка. Поэтому дайте ему немного прийти в себя после всех дневных событий и найдите подходящую минутку для разговора. Может быть, лучше всего поболтать на прогулке, когда вы идете домой после продленки, а может, за ужином или перед сном — главное, чтобы у каждого из вас был для этого небольшой запас сил и внимания.

Задавайте простые наводящие вопросы:

Сегодня был хороший день?

Чем занимались на перемене или на продленке?

Что сегодня было самым трудным для тебя?

Ты помог сегодня кому-нибудь? А тебе кто-нибудь помог?

Учитель ругался? А из-за чего? Хвалил вас? За что?

Какой урок больше всего запомнился?

А у кого-нибудь в классе были неприятности?

Что вы сегодня ели в столовой?

Кто-нибудь из класса принес в школу что-то интересное?

Ты обижался сегодня на кого-нибудь?

В возрасте 7-11 лет дети уже могут не просто пересказать события, а порассуждать, выразить свое мнение — и это стоит поддерживать и поощрять. Порассуждайте вместе с ребенком о том, что его задело, выскажите мнение, вспомните похожие истории из своей жизни. По-прежнему обращайте внимание на эмоции, их названия и их причины. Коротко поговорите о желаниях и планах — школьный день дает массу поводов для этого, и так вы поможете сыну или дочке научиться вести беседу, лучше понимать себя и свои чувства.

Какие вопросы задавать подросткам

С подростками родители часто стараются просто «не связываться», чтобы не испортить друг другу настроение в конце дня. Но кроме колючек, вспыльчивости и замкнутости у ребят бывают периоды открытости, когда они готовы поболтать или что-то высказать.

Вот эти «просветы» важно ловить: с подростками родители перестают «рулить» ситуацией, но должны по-прежнему внимательно следить за ребенком и общаться, когда это возможно, быть в курсе его увлечений, следить за его здоровьем.

Поэтому кроме «Как дела в школе?» — можно задавать мимоходом другие, более интересные вопросы, хотя бы ради отвлекающего маневра, который поможет разговорить юное существо:

Какая самая смешная вещь случилась сегодня?

Какой учитель в школе самый страшный? Почему?

Что сейчас модно у твоих одноклассников?

Вы с классом планируете какую-нибудь поездку или экскурсию?

У вас в школе есть особые компании или группировки?

А в твоем классе есть тот, над кем все шутят или издеваются?

Вы в школе обсуждаете какие-нибудь увлечения или проблемы?

Чем занимаются твои друзья кроме школы?

Как бы ты хотел отдохнуть?

Ты о чем-нибудь беспокоишься? Могу я тебе помочь?

Разговор с подростком может дать заряд бодрости и освежить восприятие мира, а иногда он требует очень много терпения, любви, сил и такта. И часто пример хорошего общения — это лучшее, что мы можем дать детям в этом возрасте.

Конечно, главное в разговоре с ребенком любого возраста — быть рядом с ним по-настоящему, слушать внимательно и отвечать с уважением. Тогда он увидит, что все эти вопросы не «для галочки», а вы по-настоящему им интересуетесь.