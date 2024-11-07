Форум
Елена Кормильцева
Психология

Какие вопросы задать ребенку, чтобы поговорить, а не вызвать раздражение

Вы не виделись с ребенком целый день и хотите знать, как он себя чувствует, что новенького случилось и нет ли проблем. Как спросить об этом, чтобы не получить дежурное «нормально», а хорошо поболтать и обменяться эмоциями? 

Зачем с детьми разговаривать?

Во многих семьях не принято долго общаться, да и к вечеру взрослые уже хотят скорее покончить с делами, расслабиться и «выдохнуть» — тут не до светских бесед. Но у разговоров с детьми очень много ценных свойств, особенно если сделать из них привычку или даже семейную традицию.

  • Вы в курсе событий: знаете, к чему готовиться, что запланировать и где подстелить соломки.
  • Ребенок привыкает общаться и больше доверяет вам —  если, конечно, не критиковать и не отталкивать его.
  • Ребенок чувствует себя нужным и важным, он может рассказывать о своих делах и сложностях — это профилактика тревожности и массы других проблем.
  • Вы день за днем учите ребенка искусству вести беседу, говорить о самых разных вещах, подбирать слова, ловить невербальные сигналы и чувствовать собеседника. Это очень важное умение для всей жизни.
  • В конце концов, это просто очень приятно и здорово! Вы «заглядываете» в детский мир, узнаете массу новых вещей, обмениваетесь эмоциями с сыном или дочкой.

Какие вопросы задавать малышам

Дошколята проводят в саду больше восьми часов — огромный срок! Но часто на вопросы мамы или папы: «Что вы делали сегодня? Чем занимались?» —  отвечают: «Не знаю. Я забыл». Но скорее всего просто событий было слишком много, они перемешались, и ребенок не знает, как о них рассказать. А еще к концу дня малыш перегружен эмоциями, и ему надо немного отдохнуть.

Когда вы только встретились на площадке или в раздевалке садика, сперва просто обнимитесь, поцелуйтесь, скажите, как рады видеть ребенка. Спокойно помогите одеться, попрощайтесь с воспитателем и детьми, прогуляйтесь привычным маршрутом. Может быть он сам захочет рассказать, что произошло за день.

Но если ребенок все-таки молчит, начните рассказывать о своем дне: что вы делали на работе, что забавного видели на улице и что ели на обед. Скорее всего, ваш слушатель подхватит беседу и тоже будет рассказывать о своих впечатлениях. 

Обращайте внимание на интересные детали: расскажите, какой горячей была ваша котлета и на нее пришлось дуть, какая громкая сорока сидела на ветке перед окном или как сильно вы замерзли по дороге на работу. Если малыш будет спрашивать о чем-то — обязательно отвечайте и вовлекайте в разговор. Так вы показываете пример, как можно рассказать о своем дне.

А чтобы помочь ребенку разобраться в событиях и выделить важное, задавайте очень простые вопросы:

  • С кем ты сегодня играл?
  • Что ты ел на обед? Тебе понравилось?
  • А что ты больше всего любишь на полдник?
  • Во что вы играли на прогулке? В «домик», в догонялки, в прятки?
  • Ты из-за чего-нибудь огорчался, плакал сегодня? Радовался, смеялся?
  • Книжку про кого вам сегодня читал воспитатель?
  • Что тебе снилось во время сончаса?
  • Что интересного принесли из дома или сделали твои друзья?
  • Что тебе сегодня больше всего понравилось?
  • А чем ты хочешь заняться дома, когда придем?

Эти вопросы помогают ребенку вспомнить подробности дня и «выгрузить» что-то тревожащее, лучше познакомиться со своими эмоциями — особенно если вы поможете подобрать правильные названия для них: например, «Сначала я испугался, потом разозлился». На эмоциональных переживаниях как раз стоит сосредоточить внимание — это поможет ребенку разбираться в чувствах и улучшать свой эмоциональный интеллект.

Какие вопросы задавать младшеклассникам

Со школьниками говорить уже проще, но они часто бывают очень увлечены собственными делами: играми с друзьями, впечатлениями, своими мыслями и фантазиями — поэтому на вопросы о делах отвечают коротко и емко: «Нормально». 

Но вам-то надо узнать, что происходит в жизни ребенка. Поэтому дайте ему немного прийти в себя после всех дневных событий и найдите подходящую минутку для разговора. Может быть, лучше всего поболтать на прогулке, когда вы идете домой после продленки, а может, за ужином или перед сном — главное, чтобы у каждого из вас был для этого небольшой запас сил и внимания.

Задавайте простые наводящие вопросы:

  • Сегодня был хороший день?
  • Чем занимались на перемене или на продленке?
  • Что сегодня было самым трудным для тебя?
  • Ты помог сегодня кому-нибудь? А тебе кто-нибудь помог?
  • Учитель ругался? А из-за чего? Хвалил вас? За что?
  • Какой урок больше всего запомнился?
  • А у кого-нибудь в классе были неприятности?
  • Что вы сегодня ели в столовой? 
  • Кто-нибудь из класса принес в школу что-то интересное?
  • Ты обижался сегодня на кого-нибудь?

В возрасте 7-11 лет дети уже могут не просто пересказать события, а порассуждать, выразить свое мнение — и это стоит поддерживать и поощрять. Порассуждайте вместе с ребенком о том, что его задело, выскажите мнение, вспомните похожие истории из своей жизни. По-прежнему обращайте внимание на эмоции, их названия и их причины. Коротко поговорите о желаниях и планах — школьный день дает массу поводов для этого, и так вы поможете сыну или дочке научиться вести беседу, лучше понимать себя и свои чувства.

Какие вопросы задавать подросткам

С подростками родители часто стараются просто «не связываться», чтобы не испортить друг другу настроение в конце дня. Но кроме колючек, вспыльчивости и замкнутости у ребят бывают периоды открытости, когда они готовы поболтать или что-то высказать.

Вот эти «просветы» важно ловить: с подростками родители перестают «рулить» ситуацией, но должны по-прежнему внимательно следить за ребенком и общаться, когда это возможно, быть в курсе его увлечений, следить за его здоровьем.

Поэтому кроме «Как дела в школе?» — можно задавать мимоходом другие, более интересные вопросы, хотя бы ради отвлекающего маневра, который поможет разговорить юное существо:

  • Какая самая смешная вещь случилась сегодня?
  • Какой учитель в школе самый страшный? Почему?
  • Что сейчас модно у твоих одноклассников?
  • Вы с классом планируете какую-нибудь поездку или экскурсию?
  • У вас в школе есть особые компании или группировки?
  • А в твоем классе есть тот, над кем все шутят или издеваются?
  • Вы в школе обсуждаете какие-нибудь увлечения или проблемы?
  • Чем занимаются твои друзья кроме школы?
  • Как бы ты хотел отдохнуть?
  • Ты о чем-нибудь беспокоишься? Могу я тебе помочь?

Разговор с подростком может дать заряд бодрости и освежить восприятие мира, а иногда он требует очень много терпения, любви, сил и такта. И часто пример хорошего общения — это лучшее, что мы можем дать детям в этом возрасте. 

Конечно, главное в разговоре с ребенком любого возраста — быть рядом с ним по-настоящему, слушать внимательно и отвечать с уважением. Тогда он увидит, что все эти вопросы не «для галочки», а вы по-настоящему им интересуетесь.

