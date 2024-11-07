Какие вопросы задать ребенку, чтобы поговорить, а не вызвать раздражение
Вы не виделись с ребенком целый день и хотите знать, как он себя чувствует, что новенького случилось и нет ли проблем. Как спросить об этом, чтобы не получить дежурное «нормально», а хорошо поболтать и обменяться эмоциями?
Зачем с детьми разговаривать?
Во многих семьях не принято долго общаться, да и к вечеру взрослые уже хотят скорее покончить с делами, расслабиться и «выдохнуть» — тут не до светских бесед. Но у разговоров с детьми очень много ценных свойств, особенно если сделать из них привычку или даже семейную традицию.
- Вы в курсе событий: знаете, к чему готовиться, что запланировать и где подстелить соломки.
- Ребенок привыкает общаться и больше доверяет вам — если, конечно, не критиковать и не отталкивать его.
- Ребенок чувствует себя нужным и важным, он может рассказывать о своих делах и сложностях — это профилактика тревожности и массы других проблем.
- Вы день за днем учите ребенка искусству вести беседу, говорить о самых разных вещах, подбирать слова, ловить невербальные сигналы и чувствовать собеседника. Это очень важное умение для всей жизни.
- В конце концов, это просто очень приятно и здорово! Вы «заглядываете» в детский мир, узнаете массу новых вещей, обмениваетесь эмоциями с сыном или дочкой.
|
Шесть уровней привязанности. Как укрепить связь ребёнок-родитель
Как выстроить благоприятный эмоциональный контакт с детьми любого возраста
Какие вопросы задавать малышам
Дошколята проводят в саду больше восьми часов — огромный срок! Но часто на вопросы мамы или папы: «Что вы делали сегодня? Чем занимались?» — отвечают: «Не знаю. Я забыл». Но скорее всего просто событий было слишком много, они перемешались, и ребенок не знает, как о них рассказать. А еще к концу дня малыш перегружен эмоциями, и ему надо немного отдохнуть.
Когда вы только встретились на площадке или в раздевалке садика, сперва просто обнимитесь, поцелуйтесь, скажите, как рады видеть ребенка. Спокойно помогите одеться, попрощайтесь с воспитателем и детьми, прогуляйтесь привычным маршрутом. Может быть он сам захочет рассказать, что произошло за день.
Но если ребенок все-таки молчит, начните рассказывать о своем дне: что вы делали на работе, что забавного видели на улице и что ели на обед. Скорее всего, ваш слушатель подхватит беседу и тоже будет рассказывать о своих впечатлениях.
Обращайте внимание на интересные детали: расскажите, какой горячей была ваша котлета и на нее пришлось дуть, какая громкая сорока сидела на ветке перед окном или как сильно вы замерзли по дороге на работу. Если малыш будет спрашивать о чем-то — обязательно отвечайте и вовлекайте в разговор. Так вы показываете пример, как можно рассказать о своем дне.
А чтобы помочь ребенку разобраться в событиях и выделить важное, задавайте очень простые вопросы:
- С кем ты сегодня играл?
- Что ты ел на обед? Тебе понравилось?
- А что ты больше всего любишь на полдник?
- Во что вы играли на прогулке? В «домик», в догонялки, в прятки?
- Ты из-за чего-нибудь огорчался, плакал сегодня? Радовался, смеялся?
- Книжку про кого вам сегодня читал воспитатель?
- Что тебе снилось во время сончаса?
- Что интересного принесли из дома или сделали твои друзья?
- Что тебе сегодня больше всего понравилось?
- А чем ты хочешь заняться дома, когда придем?
Эти вопросы помогают ребенку вспомнить подробности дня и «выгрузить» что-то тревожащее, лучше познакомиться со своими эмоциями — особенно если вы поможете подобрать правильные названия для них: например, «Сначала я испугался, потом разозлился». На эмоциональных переживаниях как раз стоит сосредоточить внимание — это поможет ребенку разбираться в чувствах и улучшать свой эмоциональный интеллект.
|
5 мифов о том, как вырастить ребенка счастливым
Понемногу из родительства уходят спонтанность и живое чувство, а вместо них возникает много правил сомнительного качества
Какие вопросы задавать младшеклассникам
Со школьниками говорить уже проще, но они часто бывают очень увлечены собственными делами: играми с друзьями, впечатлениями, своими мыслями и фантазиями — поэтому на вопросы о делах отвечают коротко и емко: «Нормально».
Но вам-то надо узнать, что происходит в жизни ребенка. Поэтому дайте ему немного прийти в себя после всех дневных событий и найдите подходящую минутку для разговора. Может быть, лучше всего поболтать на прогулке, когда вы идете домой после продленки, а может, за ужином или перед сном — главное, чтобы у каждого из вас был для этого небольшой запас сил и внимания.
Задавайте простые наводящие вопросы:
- Сегодня был хороший день?
- Чем занимались на перемене или на продленке?
- Что сегодня было самым трудным для тебя?
- Ты помог сегодня кому-нибудь? А тебе кто-нибудь помог?
- Учитель ругался? А из-за чего? Хвалил вас? За что?
- Какой урок больше всего запомнился?
- А у кого-нибудь в классе были неприятности?
- Что вы сегодня ели в столовой?
- Кто-нибудь из класса принес в школу что-то интересное?
- Ты обижался сегодня на кого-нибудь?
В возрасте 7-11 лет дети уже могут не просто пересказать события, а порассуждать, выразить свое мнение — и это стоит поддерживать и поощрять. Порассуждайте вместе с ребенком о том, что его задело, выскажите мнение, вспомните похожие истории из своей жизни. По-прежнему обращайте внимание на эмоции, их названия и их причины. Коротко поговорите о желаниях и планах — школьный день дает массу поводов для этого, и так вы поможете сыну или дочке научиться вести беседу, лучше понимать себя и свои чувства.
Какие вопросы задавать подросткам
С подростками родители часто стараются просто «не связываться», чтобы не испортить друг другу настроение в конце дня. Но кроме колючек, вспыльчивости и замкнутости у ребят бывают периоды открытости, когда они готовы поболтать или что-то высказать.
Вот эти «просветы» важно ловить: с подростками родители перестают «рулить» ситуацией, но должны по-прежнему внимательно следить за ребенком и общаться, когда это возможно, быть в курсе его увлечений, следить за его здоровьем.
Поэтому кроме «Как дела в школе?» — можно задавать мимоходом другие, более интересные вопросы, хотя бы ради отвлекающего маневра, который поможет разговорить юное существо:
- Какая самая смешная вещь случилась сегодня?
- Какой учитель в школе самый страшный? Почему?
- Что сейчас модно у твоих одноклассников?
- Вы с классом планируете какую-нибудь поездку или экскурсию?
- У вас в школе есть особые компании или группировки?
- А в твоем классе есть тот, над кем все шутят или издеваются?
- Вы в школе обсуждаете какие-нибудь увлечения или проблемы?
- Чем занимаются твои друзья кроме школы?
- Как бы ты хотел отдохнуть?
- Ты о чем-нибудь беспокоишься? Могу я тебе помочь?
|
10 фраз, которые нельзя говорить подростку
Это поддерживает мир в доме и создает вам образ небезнадежного человека, которому можно доверять
Разговор с подростком может дать заряд бодрости и освежить восприятие мира, а иногда он требует очень много терпения, любви, сил и такта. И часто пример хорошего общения — это лучшее, что мы можем дать детям в этом возрасте.
Конечно, главное в разговоре с ребенком любого возраста — быть рядом с ним по-настоящему, слушать внимательно и отвечать с уважением. Тогда он увидит, что все эти вопросы не «для галочки», а вы по-настоящему им интересуетесь.