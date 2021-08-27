20 правил хорошего воспитания глазами ребенка
Наверняка вы читали много книг о воспитании, чтобы принести ребенку больше пользы, "правильно" его воспитывая. Но что если сделать «перевертыш» и дать слово ребенку? — пусть он расскажет, как с ним обращаться. Давайте послушаем ребенка из его «точки мудрости», из самых глубин души, которая знает: всем детям придется вырасти и прожить длинную жизнь. Как же тогда их лучше воспитывать?
1. Не балуй меня, говори «Нет» спокойно, не извиняйся за отказ. Ведь только так ты покажешь, что я не царь и бог в этом мире. А чем раньше я это пойму, тем сильнее стану. Тогда я прекращу думать, что в жизни можно
2. Говори со мной честно. Любую правду можно рассказать подходящими словами, хотя бы часть правды. Ведь если ты обманываешь меня или скрываешь
3. Не давай мне привыкать к плохим привычкам. Даже если я очень сопротивляюсь, а ты хочешь меня пожалеть, или тебе некогда, или нет сил. Отвыкать от них мне будет еще тяжелее.
4. Прислушивайся к моему мнению. Так я узнаю, что такое уважение. Это не значит, что нужно поступать, как я скажу. Но дай мне понять, что меня услышали, и ответь
5. Не делай мне замечания при всех. Ведь мое воспитание — наше с тобой личное дело. Лучше отведи меня в сторонку или скажи тихонько с глазу на глаз. Так я лучше тебя пойму и скорее всего не буду вредничать. А еще тогда я почувствую, что ты не хочешь меня унизить в присутствии других.
6. Не пугайся
7. Лучше дай мне увидеть последствия моих действий. Помоги мне с этим разобраться, но не покрывай меня постоянно и полностью. Мне нужно понять, что каждый поступок имеет последствия, и некоторые вещи лучше не делать. Чем раньше я это пойму, тем меньше серьезных ошибок в жизни совершу.
8. Не раздражайся, когда я надоедаю тебе. Иногда я просто хочу пообщаться и не могу найти нормальную тему для разговора. Если тебе некогда или надо отдохнуть, так и скажи: «Давай ты сейчас почитаешь книжку или поиграешь, а потом мы с тобой
9. Дай мне самому научиться разным вещам. Это очень важно для меня. Когда я сам
10. Не огорчайся слишком сильно, когда я говорю тебе обидные слова и веду себя плохо. Я вовсе не ненавижу тебя — просто я не могу справиться с сильными чувствами, бунтую против твоей власти и пытаюсь тебя продавить. Но не пугайся и не иди у меня на поводу. Ведь из нас двоих взрослый и сильный человек — это ты. Покажи мне пример выдержки и самоуважения.
11. Не повторяй все по сто раз. Лучше отвлекись от своих дел и договорись со мной один раз
12. Не требуй от меня правды, когда сердишься. От страха я могу придумать
13. Дай мне пример стабильности. Если твое поведение будет последовательным — и я научусь этому. Я вырасту с уверенностью, что в мире есть порядок, и на него можно положиться. Но если ты сначала разрешаешь мне
14. Отвечай на мои вопросы. Находи для этого время, помоги мне искать ответы в хороших проверенных местах. Иначе я перестану спрашивать тебя и пойду искать того, кто будет охотнее со мной общаться —
15. Верь мне, когда я рассказываю о своих переживаниях. Я не выдумываю. Не говори, что мои страхи — неважные. Ведь мне становится еще страшнее, когда ты этого не понимаешь. Мне некому больше принести свой страх, обиду, горе, а сам я с ними не справлюсь. Будь рядом и помоги это пережить, чтобы я мог успокоиться.
16. Не делай вид, что ты никогда не совершаешь ошибок. Очень трудно иметь идеальных маму или папу. Кажется, что они такие далекие и ты их недостоин. К тому же однажды я все равно пойму, что ты притворяешься, и мне будет очень неприятно.
17. Покажи мне, что просить прощения — это важно. Не думай, что извиняться передо мной — ниже твоего достоинства. Если ты извиняешься за свою неправоту — ты учишь меня быть человечным, внимательным и добрым.
19. Не забывай, что я быстро расту. Ты привыкаешь ко мне — а я уже снова меняюсь. Я буду становиться другим несколько раз за нашу с тобой общую жизнь, не пугайся этого. Тебе придется перестраиваться очень часто.
20. И последнее — люби меня
Фото: www.pexels.com