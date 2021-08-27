20 правил хорошего воспитания глазами ребенка

Наверняка вы читали много книг о воспитании, чтобы принести ребенку больше пользы, "правильно" его воспитывая. Но что если сделать «перевертыш» и дать слово ребенку? — пусть он расскажет, как с ним обращаться. Давайте послушаем ребенка из его «точки мудрости», из самых глубин души, которая знает: всем детям придется вырасти и прожить длинную жизнь. Как же тогда их лучше воспитывать?

1. Не балуй меня, говори «Нет» спокойно, не извиняйся за отказ. Ведь только так ты покажешь, что я не царь и бог в этом мире. А чем раньше я это пойму, тем сильнее стану. Тогда я прекращу думать, что в жизни можно чего-то добиться слезами или злостью — и научусь договариваться, смиряться, ждать и трудиться ради своих желаний.

2. Говори со мной честно. Любую правду можно рассказать подходящими словами, хотя бы часть правды. Ведь если ты обманываешь меня или скрываешь что-то важное — я это чувствую и очень тревожусь. А еще — перестаю доверять тебе.

3. Не давай мне привыкать к плохим привычкам. Даже если я очень сопротивляюсь, а ты хочешь меня пожалеть, или тебе некогда, или нет сил. Отвыкать от них мне будет еще тяжелее.

Ребенок не понимает слово «нет» 10 советов родителям, которые помогут научить ребенка слышать запреты. Читать дальше

4. Прислушивайся к моему мнению. Так я узнаю, что такое уважение. Это не значит, что нужно поступать, как я скажу. Но дай мне понять, что меня услышали, и ответь что-нибудь . Иначе я чувствую себя пустым местом и начинаю себя вести очень плохо.

5. Не делай мне замечания при всех. Ведь мое воспитание — наше с тобой личное дело. Лучше отведи меня в сторонку или скажи тихонько с глазу на глаз. Так я лучше тебя пойму и скорее всего не буду вредничать. А еще тогда я почувствую, что ты не хочешь меня унизить в присутствии других.

6. Не пугайся из-за моих ошибок и плохих поступков. И не притворяйся, что это — страшные преступления. Иначе я тоже испугаюсь и рассроюсь, но потом почувствую подвох и буду меньше тебе доверять.

7. Лучше дай мне увидеть последствия моих действий. Помоги мне с этим разобраться, но не покрывай меня постоянно и полностью. Мне нужно понять, что каждый поступок имеет последствия, и некоторые вещи лучше не делать. Чем раньше я это пойму, тем меньше серьезных ошибок в жизни совершу.

8. Не раздражайся, когда я надоедаю тебе. Иногда я просто хочу пообщаться и не могу найти нормальную тему для разговора. Если тебе некогда или надо отдохнуть, так и скажи: «Давай ты сейчас почитаешь книжку или поиграешь, а потом мы с тобой чем-нибудь займемся». Только выполняй обещания.

9. Дай мне самому научиться разным вещам. Это очень важно для меня. Когда я сам чего-то добиваюсь — только так я становлюсь сильнее и верю в себя по-настоящему . Поэтому не нужно лишней опеки. Хотя если ты точно видишь, что я не справляюсь и мне плохо от этого, — конечно, помоги!

10. Не огорчайся слишком сильно, когда я говорю тебе обидные слова и веду себя плохо. Я вовсе не ненавижу тебя — просто я не могу справиться с сильными чувствами, бунтую против твоей власти и пытаюсь тебя продавить. Но не пугайся и не иди у меня на поводу. Ведь из нас двоих взрослый и сильный человек — это ты. Покажи мне пример выдержки и самоуважения.

11. Не повторяй все по сто раз. Лучше отвлекись от своих дел и договорись со мной один раз по-хорошему . Иначе я перестану слышать тебя и воспринимать всерьез, мы будем ссориться и злиться друг на друга.

12. Не требуй от меня правды, когда сердишься. От страха я могу придумать что-нибудь , лишь бы меня перестали ругать. Лучше сперва успокойся, а потом поговори со мной. И не забывай: я пока еще не могу вдумчиво объяснить, почему я сделал то или это, что я чувствую и чего именно хочу. Но если ты будешь со мной разговаривать по душам, я обязательно этому научусь.

13. Дай мне пример стабильности. Если твое поведение будет последовательным — и я научусь этому. Я вырасту с уверенностью, что в мире есть порядок, и на него можно положиться. Но если ты сначала разрешаешь мне что-то , а потом ругаешь за это, объявляешь важное правило, а потом не следишь за его выполнением, — меня это сильно портит.

14. Отвечай на мои вопросы. Находи для этого время, помоги мне искать ответы в хороших проверенных местах. Иначе я перестану спрашивать тебя и пойду искать того, кто будет охотнее со мной общаться — где-то вне дома или в интернете, когда подрасту. И этот кто-то может тебе не понравиться. Но скорее всего, ты даже не узнаешь.

15. Верь мне, когда я рассказываю о своих переживаниях. Я не выдумываю. Не говори, что мои страхи — неважные. Ведь мне становится еще страшнее, когда ты этого не понимаешь. Мне некому больше принести свой страх, обиду, горе, а сам я с ними не справлюсь. Будь рядом и помоги это пережить, чтобы я мог успокоиться.

16. Не делай вид, что ты никогда не совершаешь ошибок. Очень трудно иметь идеальных маму или папу. Кажется, что они такие далекие и ты их недостоин. К тому же однажды я все равно пойму, что ты притворяешься, и мне будет очень неприятно.

17. Покажи мне, что просить прощения — это важно. Не думай, что извиняться передо мной — ниже твоего достоинства. Если ты извиняешься за свою неправоту — ты учишь меня быть человечным, внимательным и добрым.

19. Не забывай, что я быстро расту. Ты привыкаешь ко мне — а я уже снова меняюсь. Я буду становиться другим несколько раз за нашу с тобой общую жизнь, не пугайся этого. Тебе придется перестраиваться очень часто.

20. И последнее — люби меня сильно-сильно и показывай это! Говори мне об этом, обнимай меня, читай мне сказки, гуляй со мной, поддерживай меня, когда мне трудно, смотри мне в глаза и улыбайся. Я хочу помнить о твоей любви всю жизнь. Я тоже так тебя люблю! Всегда. Твой ребенок.

Фото: www.pexels.com