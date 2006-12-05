Какой вам достался ребенок?

Наследство потомкам

Когда-то в старой классической психологии выделяли четыре основные типа темперамента: сангвиники, холерики, флегматики и меланхолики. Под каждым типом подразумевали ряд определенных психологических свойств. Например, сангвиники — это люди жизнерадостные, уравновешенные, отличаются быстрой реакцией. А флегматики — инертны, спокойны, на все реагируют медленно, зато упорны и трудолюбивы.

Но современная практическая психология не считает, что по наследству может передаваться вся группа психологических особенностей, которая объединяется общим понятием — тип темперамента. Было бы наивно считать, что у сангвиников рождаются сангвиники, а у флегматиков — флегматики. Наследуются только отдельные черты темперамента, они передаются не через один какой-то определенный ген, а через группу генов. И пока ученые установили только три отдельные черты, которые переходят от предков к потомкам:

— общительность (или необщительность — у каждой особенности есть два полюса),

— двигательная активность — высокая или низкая,

— эмоциональность — с негативным фоном или с позитивным, радостным.

«Тихоня» и «душа компании»

Вообще-то всем маленьким детям свойственна настороженность к чужим, но необщительных людей в младенчестве просто обуревает страх незнакомцев. Первые его проявления можно заметить у таких детей уже в 4 месяца, когда остальные младенцы еще доброжелательно встречают всех, склонившихся над их колясками.

А в 6–8 месяцев этот страх уже хорошо заметен. Малыш прижимается к матери, когда видит чужих людей, отворачивается, плачет, долго не может привыкнуть к новым взрослым, которые входят в его жизнь. Он может не узнать члена семьи, с которым общался постоянно, например папу, если расстался с ним на 3–4 недели. Такие дети боятся новых игрушек и новых вещей, они устают от громких звуков и яркого света, от поездок в транспорте. Им очень тяжело в детском саду, они не играют с другими детьми, в школе у них мало друзей и они трагически переносят любые изменения в своей жизни: не только переход из одной школы в другую, но даже смену соседа по парте. И, повзрослев, они все также будут держаться в тени.

Их антиподы — дети очень общительные. Маленькие — они всем надоедают своей болтливостью, они всюду встревают, на уроках тянут руку вверх не потому, что знают, как ответить, а потому, что устали слушать и хотят говорить сами. Подростки и взрослые — они легко становятся лидерами или душой компании. Но суперобщительные и радостные могут получиться уж больно простоватыми, им может не хватать чуткости и тонкости восприятия.

«Бука» и «колокольчик»

Дети, родившиеся с негативным эмоциональным фоном, в младенчестве начинают день с плача, они сразу просыпаются в дурном настроении. Их трудно развеселить и отвлечь от печали. В школе они отличаются большой тревожностью, вечно беспокоятся. В подростковом возрасте их бросает из крайности в крайность, эмоции их очень неустойчивы, хорошее настроение легко сменяется плохим. Это с ними приключаются такие истории, когда предмет человек знает, а на экзамене так мандражирует, что ответить ничего не может.

А на другом полюсе — люди, родившиеся с радостным эмоциональном фоном. Такие в детстве просыпаются с улыбкой на устах, рано начинают смеяться, всегда всему радуются, эдакие колокольчики. В школе у них легко складываются отношения и с ровесниками, и с взрослыми, они нравятся окружающим. Такой «колокольчик» с легкостью становится лидером в младшей школе, он из тех, кто приглашает к себе на день рождения весь класс. У него легко проходит переходный возраст: он не бунтует, не объявляет войну родителям и учителям, его характер и в пубертате остается уравновешенным. В общем, удобный ребенок. И взрослым он будет приятным — контактным и не взрывным.

«Живчик» и «соня»

Наследственная двигательная активность хорошо изучена психологами.

Есть люди, которые всю жизнь громко говорят, быстро двигаются, с шумом распахивают двери… Они все делают энергично, и энергия у них не кончается. В раннем детстве такие «живчики» отличаются смышленым умом. Дело в том, что моторная активность малышей тесно связана с интеллектуальным развитием: кто больше обежал углов и больше разломал машинок, тот больше успел увидеть и узнать. Примерно в 5 лет связь между моторной активностью и развитием интеллекта пропадает.

А позже «живчики», наоборот, могут отставать от сверстников в развитии, потому что на уроках им трудно сосредоточиться, они постоянно отвлекаются.

Их антиподы — дети малоподвижные, вялые, как бы спящие на ходу, обычно не настораживают взрослых: как бы ребенок ни был заторможен, он все-таки всегда живее взрослого.

Вялые плохо спят в младенчестве, их эмоции проявляются слабо: они не плачут, а попискивают, обычно плохо едят, засыпают во время кормления.

В детстве они медленнее развиваются, чем их энергичные ровесники: им будет чуть труднее учиться, они накопят чуть меньше знаний… Эти «спящие красавицы и красавцы» в школе могут оказаться в троечниках. Но если им уделять побольше внимания, заниматься с ними специально, не полагаться на то, что они сами все в жизни схватят, к взрослому возрасту они вполне могут по интеллекту и обогнать энергичных ровесников.

Как сгладить крайности

Темперамент — это только предпосылка к тому, как человек будет вести себя в жизни, считают сейчас ученые. Генетические особенности свойств психики — не окончательный диагноз, есть еще воспитание родителей, свой собственный сознательный контроль, влияние интеллекта — все то, что может сгладить крайности: притушить утомительную активность «живчика», например, взбодрить вялого «соню» или придать уверенность «тихоне».

Многочисленные исследования, самое представительное из которых — Нью-Йоркское лонгетюдное исследование темпераментов, начавшееся в 1962 году и продолжающееся до сих пор, доказали, что генетические особенности темперамента поддаются коррекции, психика человека пластична. Врожденные психологические особенности можно сгладить, и легче всего это сделать в детстве.

«Тихоню» надо учить общаться с другими детьми, не давать ему замыкаться на бабушке. Сначала у себя дома, в привычной обстановке. Заранее проговорив, во что, как и где «тихоня» будет вместе со своими гостями играть. Очень важно, чтобы первый визит гостей прошел гладко — положительный опыт общения «тихоню» поддержит. Его ни в коем случае нельзя бросать в компанию детей, как щенка в воду, замкнется еще больше! И когда подрастет, в школе защищайте его от нападок учителей и других взрослых, он должен чувствовать, что у него есть крепкие тылы.

Всем хорош «душа компании», только бы не вырос глуповатым. Его как можно больше надо развивать интеллектуально, чтобы научился рефлектировать — оценивать себя со стороны. Ведь мы начинаем задумываться, что мы представляем собой, только когда у нас не складываются отношения с другими людьми. А когда ты всем нравишься, нет и повода для самоанализа, для самосовершенствования.

«Живчикам» надо помочь израсходовать физическую энергию. В спорт их, в спорт! Впрочем, физическая активность меньше всего поддается коррекции, так что энергия в вашем «живчике» будет клокотать до седых волос.

С вялыми «сонями» надо заниматься в том темпе, который им по силам. Увидели, что ребенок устал — дайте ему отдохнуть. Отдохнул — сажайте его читать, считать, развиваться снова. И так не спеша, все объясняя и все разжевывая, гните свою линию.

«Букам» надо внушать уверенность в себе, искать им надежного друга-скалу, к которому можно прислониться.

искать им надежного друга-скалу, к которому можно прислониться. А «колокольчики» — счастливый тип — никаких изменений не требуют, им и расти интеллектуально легко, они и запросто вписываются в любой коллектив.

***

Но вот мы ценой продуманных, упорных, многолетних усилий сделали-таки из своего замкнутого ребенка вполне контактного человека, например. Или из «буки» вырастили вовсе не плаксивого невротика, а вполне устойчивую ровную личность. А какие у нас будут внуки? Угадайте с трех раз!

В том-то и парадокс, вполне вероятно, что нам снова придется проявлять свой недюжинный педагогический талант: у вполне адаптированных наших детей могут родиться «тихони» и «буки»! Ничего не попишешь — наследственность. А вот какие свойства темперамента нашим внукам перейдут от папы, а какие от мамы — ученые предсказать пока не могут, тут уж как гены лягут!