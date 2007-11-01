Существуют простые детские вопросы, которые ставят взрослых в тупик. И даже не потому, что отвечать на них страшно или неловко, а скорее оттого, что подобрать нужные слова не всегда легко. Ведь приходится описывать многомерные явления, которые лежат в основе нашей жизни – мы и сами-то себе далеко не всегда можем это объяснить. Как познакомить ребенка с темой секса? И надо ли?.. С чем кушать детскую мастурбацию и где взять сил, чтобы не делать большие глаза? В ближайших статьях мы поднимем эти вопросы. А начнем «с самого простого» - попытаемся выяснить, откуда берутся дети и как дети об этом могут узнать.

Вопрос вопросов

Когда ребенок спрашивает: как появился я, как откуда взялся братик, котята, рыбки, – то часто это вопрос не столько о половых гаметах, копуляции и родовом канале, сколько о тайне жизни, о душе.

Откуда я взялся? – ведь сначала меня не было. Вообще. Что позволило мне появиться? И когда мы, таки, пускаемся в рассказы о том, как сынок или дочка выросли из маленькой крошечки у мамы в теплом животике, может быть, стоит прежде всего вспомнить о той силе, которая позволила этой крошечке в животе закрепиться и начать расти. И попробовать сказать об этом. Просто чтобы сынок или дочка знали – не только на уровне инстинктов, но и на уровне языка, а это важно, - что сначала была любовь, желание жить и давать жизнь, желание расти и заботиться. А почему так? – а потому что так. Это наш, человеческий способ жить на земле, по другому не получится.

Прежде отвечали просто: тебя нам послал Господь Бог, принес аист, тебя нашли в капусте, купили в магазине. Ведь если начать говорить правду о крошечке в животе, то рано или поздно придется ответить на вопрос о способе выхода ребенка из живота, а также о прелюдии всей этой истории.

Помню, лет в 5 спрашиваю маму: «Мааам, а откуда я у вас?» - мама закатила глаза и отвечает: «Я тебя в магазине купила!» - «Как?? - говорю, - Пошла и купииила?? Есть такие специальные магазины?? Что-то я никогда не видела…» - «А это магазины только для взрослых», - «Ааа…» - а сама думаю: ничего себе – в магазине купила. И Лешу, братика моего? Как колбасу какую-нибудь. А она сама выбирала или вместе с папой? И почему меня…Свезло мне – кто-то ведь так в магазине и остался на полочке сидеть. А она хоть мне обрадовалась? Или сразу в сумку сунула по-деловому.

Все эти образы и мифологемы позволяли избежать поименования тех сил, что ведут к продолжению рода. Да и как их назовешь? Никаких слов не хватит. Вот и в богатейшем русском языке нет литературных слов для обозначения размножения и плотской любви – культура строго секретит тему. А на каком языке говорить? Есть мат и есть гинекологическая латынь. Мат – как сакральные запретные слова для обозначения сакральных сил, а латинизмы – как медицинская маска, безопасное прикрытие для них. Есть еще поэзия, есть мифы, в которых все эти силы вскрываются в иносказательной форме… И в этом настойчивом сокрытии темы есть определенный смысл: плод должен быть запретным, чтобы оставаться сладким.

В общем, если сильно задуматься, то выходит, что с детьми об этом проще не разговаривать – поди, сами вырастут и разберутся. Ведь все упомянутые силы рано или поздно просыпаются в подрастающих человечках, волнуют их, направляют их интерес – вот когда интерес обозначится конкретно, можно будет, в конце концов, и подсунуть им книгу о половых вопросах. Или хотя бы дождаться возраста, когда ребенок способен адекватно воспринимать информацию – и тогда устроить ему «большой разговор». Или пусть им все расскажут в школе! Вот и великий советский педагог Макаренко советовал: "воспитывая в ребенке честность, искренность, прямоту, привычку к чистоте, привычку говорить правду другому человеку, проявлять внимание к его переживаниям и интересам, любовь к своей родине... мы тем самым воспитываем его в половом отношении". Может быть, так и надо?

О времена, о нравы, или Когда пора?

Давайте сначала зададим себе вопрос: достаточно ли нашим современным детям того, что знали о половых вопросах их дедушки и прадедушки в том же возрасте? Посмотрим правде в глаза. Может быть, пятьдесят лет назад девушка и могла выйти замуж не ведая о сексуальной стороне брака, и даже стать в конце концов счастливой женой. Сегодня это едва ли возможно.

Представьте себе на минутку, какие нравы царили до Первой Мировой войны. Если 18-летней девушке предстояла встреча с юношей, ее должна была сопровождать пожилая матрона, к тому же, они должны были вернуться домой засветло. Сегодняшние 14-летние девчонки разгуливают одни, да и без особых ограничений во времени. И ведь человеческая природа не изменилась, наши прабабушки и прадедушки, жившие сто лет назад, испытывали те же чувства, что испытываем сегодня и мы, мужчин и женщин влекло друг к другу раньше точно так же, как и теперь. Изменился мир, в котором мы живем.

Окружающее нас и наших детей пространство пронизано сексом. Достаточно поглядеть на примелькавшиеся, но говорящие рекламные плакаты, прочесть названия кинофильмов, взглянуть на оформление книг и школьных тетрадей. Сегодня вы и шагу не сделаете, чтобы не получить порцию секса в той или иной упаковке. И если вам в детстве не рассказали, "откуда берутся дети", или это произошло слишком поздно, то сегодня во имя любви к своему ребенку лучше объяснить ему все подробно и с полной ответственностью. Просто для того, чтобы помочь ребенку сохранять адекватность и уберечь детку от возможных жизненных трагедий. Кроме того, если этого не сделаете вы, то ребенок узнает об этом со стороны, а в каком виде – это уж как повезет данному конкретному ребенку

Решила сыну в 8 лет рассказать чокаво... Говорит: «Да, мама, я знаю... Все трахаются.... Это называется *баться.... У женщин - дыра...." И все в таком роде!!! Абсолютно домашний воспитанный ребенок! Просветил соедский мальчик аж год назад! Я все смотрю, умиляюсь как он в солдатики играет, а он уже давно знает о сексе, причем в таких словах и в такой форме!!!!!!!!

Мне в 6 лет объяснили всё мальчишки во дворе - это была суперужасная новость!!! Я не могла себе представить, что мои родители этим ужасом занимались, и я появилась на свет в результате такой бяки. Рассказала подружке и мы вместе неделю страдали.

Я в 8 лет ещё ничего не знала, это точно. Были какие-то намеки со стороны дворовых приятелей о том, как всё бывает, но не в конкретных выражениях, именно намеки. Выглядело это так, словно ВСЕ должны об этом знать, и переговаривались полунамеками, недоговаривали, загадочно улыбались, делали большие глаза. Книгу "Откуда берутся дети" я прочла под партой в 7 классе, была в шоке от совершенно целомудренной позы, изображенной в книге (т.н. миссионерская), как-то мне всё это было неприятно, странно, а страннее и неприятнее всего было то, что мама ни слова не говорила в этом направлении.

Невербальные сигналы

Итак, информировать ребенка в вопросах секса и полового размножения сегодня просто необходимо. Предупрежден – значит, вооружен. Но есть еще большой вопрос: как предупреждать?

Ребенок с самого рождения является сексуальным существом. Он получает особое удовольствие от сосания груди и телесного контакта с родителями, он исследует свое тело и находит эрогенные зоны и почти всегда становится свидетелем родительских интимных сцен – хотя бы поцелуев, объятий. Года в три он начинает проявлять уже сознательный интерес к вопросам пола и, например, спрашивать, почему он ходит в туалет не так, как девочка, и что это там делают две смешные собачки, почему они залезли друг на друга.

И очень во многом детское отношение к телу, телесному удовольствию, сексу и продолжению рода будет зависеть от того, какой образец реакции на все эти явления преподнесут ему значимые взрослые. Имеются ввиду не сами слова. Очень много информации передается невербально и самим умолчанием – ведь любое умолчание очень даже наполнено. Дети великолепно чувствуют, как некоторые вещи заставляют родителей напрягаться. Они впитывают родительское отношение к телу через прикосновения - с тех пор, как их носили на руках, гладили, купали, обнимали. Они считывают родительские реакции по микрожестам, мимике, а также микрозапахам гормонального происхождения, которые отражают наши эмоциональные состояния и воспринимаются бессознательно. И если целующиеся мама с папой при внезапном появлении ребенка нервно вздрагивают, если они игнорируют специфические вопросы и торопятся переключить внимание ребенка с двух смешных собачек на лирический пейзаж, - то скорее всего, в более старшем возрасте во время случайных постельных сцен по ТВ ребенок будет бегать на кухню «попить водички». Да и в дальнейшем ему придется приложить усилия, чтобы более свободно и радостно воспринимать сексуальную сферу.

Я помню, как года в четыре звонко спросила: "Откуда появляется ребенок?" - все взрослые напряженно замерли в стоп-кадре, на секундочку, и бабушка (она была, типа, главная) отчеканила: "Из яй-ца!" - в доме снова все пришло в движение%))) А я подумала: ой, гонюууть... Что-то тут нечисто. Но дальше спрашивать не стала – уж очень они разволновались

Конечно, подделать невербальную реакцию невозможно. Она вылезет сама, выдавая взрослого с головой – как есть. Она же будет транслировать ребенку установки взрослого.

Рассказывает воспитатель средней группы детского сада: "Из-за двери игровой комнаты я услышала стоны, томные аханья и восклицания: "Давай займемся любовью!" Войдя в комнату, я увидела, как девочки старательно укладывают на куклу Барби ее кавалера и озвучивают сцену, имитируя экстаз. И я в ужасе воскликнула: "Перестаньте заниматься этой гадостью!" Теперь я чувствую, что поступила неправильно, но как надо было повести себя в той ситуации, до сих пор не знаю".

Поэтому если вы считаете, что ваше собственное отношение к теме пола оставляет желать лучшего и при этом желаете того самого лучшего - ребенку, то лучше покопаться в себе загодя, попробовать поговорить о сексе друг с другом – хотя бы на тему «как и когда говорить об этом с детьми». И если при этом родителей не «накроет» - то и для ребенка нужные слова и жесты, несомненно, найдутся. Ведь по наблюдениям психологов, если у родителей нет особых сексуальных комплексов, то и дети воспринимают эту сферу также очень естественно и спокойно.

Методы преодоления смущения

И все-таки, подбирать нужные слова и отсеивать избыточную информацию бывает довольно сложно. Родители избегают говорить о беременности и деторождении в присутствии посторонних, в неподобающих местах или во время других занятий, что вполне естественно: интимные вещи хочется обсуждать в уютной безопасной обстановке.

У меня тут Дашка спросила, а как ребенок вылезет из животика, в машине дело было... Папа даже дернулся за рулем... Я говорю, Даш, да я уж и не помню, как с тобой было (типа, отмазалась)..... Хорошо, в 5 лет особо не задумалась. А то бы сказала: "Мать склероз что ли?" :)))))

Хотя иногда смущение не оставляет взрослых вообще: им сложно заставить себя связать пару нужных понятий, они краснеют, бледнеют, заикаются и всячески избегают особых детских вопросов и специфических разговоров.

И если родитель не может подобрать нужных слов, если он не в силах заставить себя набросать нехитрые схемы и рисунки, то на помощь ему могут прийти книги и кассеты, посвященные вопросам деторождения, секса, полового развития. Можно листать странички или просматривать видеоряд вместе с ребенком, можно и попросту вручить источник знания детке с надеждой, что просматривая его раз за разом, он все замечательно усвоит.

Захожу в комнату, а ребенок притихший сидит, разглядывает фоторепортаж родов... ООООООО! Поднимает на меня глаза и задумчиво говорит: теперь знаю, из попы... Только тогда малыша срочно мыть надо... Я говорю: "Да, вроде, помню, что там еще есть дырочка...", (ну, в общем, разговор двух умалишенных :)))))), Она: "Ага через которую писают...". Я чуть рядом не грохнулась... Говорю, что по-моему, еще одна должна быть.... Боже мой!!!!!! Это был кошмар! Потом говорю: "Cмотри, тетя и дядя улыбаются, ребеночек на руках чистенький, и ты также у меня и папы на ручках была".

Моя старшая в 5 лет посмотрела специальную детскую кассету и после этого было задано два вопроса: 1) ну, теперь вы, родители, знаете все? 2) папа - а ты тоже с мамой лежал? Кстати слово "трахаться" в кассете тоже используется и у детей вырабатывает правильное отношение к ненормативной лексике, дети просто понимают что для красивых отношений существуют красивые слова

Специальные издания хороши тем, что информация в них подается в той форме и объеме, которые соответствуют определенному возрасту – просто пролистайте несколько книг, чтобы понять, какая из них лучше подойдет вашему ребенку. В Интернете также можно найти различные иллюстрированные «курсы» на тему «Откуда берутся дети» - практически, на любой вкус. Например, такие: раз, два, три.

Хотя дети могут очень по-разному отнестись к информации, преподнесенной в книжке. Одни листают книгу с интересом, других какое-то время шокирует ситуация вокруг пола и деторождения – и это во многом связано с невербальной информацией о теле и поле, которую ребенок впитал с малолетства.

Неловкость можно преодолевать также, переводя разговор в научное медицинское русло – таким образом тема своеобразно механизируется, и становится легче передавать нужную информацию.

Сынуле сейчас 4 года, и мы с ним замечательно смотрим и читаем «Детскую медицинскую энциклопедию», листаем странички, и там среди прочего - чем отличаются мужчина от женщины, а также как развивается плод и т.п. Рассказываю спокойно, как и обо всем остальном, и ребенок воспринимает нормально, и никаких проблем у нас пока нет. Не знаю, всем ли детям подошел бы такой способ, т.к. мой вообще большой реалист, и эту самую медицинскую энциклопедию предпочитает сказкам - потому что там, как он выразился, "все как есть, а не придумано".

Я же свое смущение преодолеваю "соскальзывая" в биологический подход. На вопрос "а почему это так?!" с удовольствием перехожу в плоскость: "У всех высших позвоночных оплодотворение внутреннее, неэкономно разбрасываться своим генетическим материалом и производить массу потомства, из которых выживут единицы..." Яна все это слушает с выражением: "Все чудесатее и чудесатее!" Примерить к себе идею беременности в девять лет сложно, хоть и любопытно. Но посмотреть на себя как на высшее позвоночное с ценным генетическим материалом...

«Растим дерево»

Хотя, может быть, самый простой способ избежать смущения и в то же время постепенно донести до ребенка все необходимые сведения – выдавать ему информацию маленькими порциями, выражаясь простыми честными словами, ни в коем случае не пускаясь в дебри и не растекаясь мыслью по древу. Иначе ребенок как минимум отключится.

Муж рассказывал как ему лет в 5 на вопрос о целующихся людях ответили, что это "особенности взаимотношения полов", вот он завис:)))

Детка в 3, 5 и даже 7 лет еще не пытается понять систему в целом. Ребенка в таком возрасте интересуют отдельные «почему». Одно «почему» следует за другим – с интервалом от нескольких дней до нескольких месяцев, информация переваривается, сопрягается и постепенно ребенок из всех добытых сведений веточка за веточкой выращивает стройное «дерево» понимания сути вопроса. Вот почему важно, чтобы отдельные «веточки» были для него полностью ясны! От избытка информации ребенок может запутаться, начать фантазировать – хотя это тоже не так страшно, позже он обязательно прояснит ситуацию.

Саше объясняли, что надо вести себя аккуратно, потому что у тети Лены в животике ребенок – Саша с другом носились вокруг нее и не понимали почему им нельзя запрыгнуть на колени и т.п. Тогда ей объяснили на примере котят (она до этого наблюдала на Украине беременную кошечку, а потом и на котят любовалась). В общем, ребенок походил задумчивый, а потом выдал тихонечко подруге на ушко: "Тетя Лена, у тебя там котята, да?"

Притом, выращивая дерево, ребенок обнаруживает новые вопросы и задает уже их. Дети очень любознательны, они большие умницы – и способны сами себе все разложить по полочками, требуя у взрослых содержимого для новых полочек, обнаруженных в системе.

"Вот вы знаете, когда рождается ребенок, пуповину перерезает врач. Кошечка пуповину перегрызает... А лошади????"

Значит, знает Соня, что лялька растет из клеточки маминой, когда папина клеточка с ней соеденится. Знает, что мама пъет таблетки, чтобы клеточки не соеденялись. И тут посреди троллейбуса до нее логически доходит, что если про то, как лялька растет, она знает, а что делается с клеточкой, из которй лялька не растет?

Так что метод «выращивания дерева» своей простотой и эффективностью выгодно отличается от метода «больших разговоров» - конечно, если дерево начали растить с раннего возраста, предлагая ребенку достоверную информацию, а не в 8-9 лет, когда многие «ячейки памяти» на тему размножения уже забиты сомнительными данными.

Мама воспитывала меня одна. На мой вопрос, откуда берутся дети, она отвечала, что женщина покупает в аптеке таблетку, пьет ее, и через некоторое время ей разрезают живот и оттуда достают мальчика или девочку. При этом она демонстрировала мне свой шов на животе. И я этому долго и упорно верила! Потом в школе мы на перемене вдруг стали обсуждать эту тему с девочками. И каково же было мое удивление, когда одна из них сказала, что дети вылезают (!) "оттуда". Я этому не поверила. Летом я поехала в пионерлагерь. Здесь мое просвещение продолжалось, набирая обороты. Что я только не услышала! Я была просто убита! Не могла вообразить себе такое! Но тут же одна девочка все опровергла, сказав, что для того, чтобы забеременеть, достаточно и мужчине и женщине надеть на ночь трусы больше своего размера, и все! Так мы и решили, что, когда будем взрослыми, воспользуемся именно этим способом...

Ложная информация опасна не только тем, что может запутать всю понятийную сетку. Она способна глубоко импринтироваться и направлять ожидания ребенка, отражаясь на его поведении – даже уже во взрослом возрасте.

Сначала мама говорила мне, что детей покупают в магазине. Но когда мы ждали сестренку, ей пришлось признаться, что дети растут у мам в животах. Но как же их достают оттуда? – Да разрезают живот ножницами и достают. Потом зашивают, ничего страшного. Я расту, дорастаю до подростка и узнаю, что дети рождаются «оттуда». И вот мой моск собирает все имеющиеся данные и начинает снить мне такккие сны, Фрейд отдыхает. Что я собираюсь рожать маленькую девочку, лежу на спине и страдаю. И вот ко мне приходит мама с большими портновскими ножницами, и – о ужос!! – разрезает мне то самое место. Маленькую девочку достают, меня зашивают двумя стежками, но я не могу ходить – мои внутренности вываливаются через дыру!! А девчонки вокруг хихикают в ладошки. Родов в роддоме и гинекологических инструментов боялась. Эпизиотомию мне делали – не знаю, связано ли это. Но сны были архинеприятные

Во времена нашего детства в ходу было замалчивание сведений о поле и размножении, сегодня же обозначилась другая крайность: родители порой пытаются рассказать детям как можно больше всего, просто-таки прочесть им курс лекций по внутриутробной жизни и этапам процесса родов, в то время как ребенку достаточно элементарных понятий. Информацию стоит упрощать и дозировать не из ханжеских соображений, а просто для того чтобы ребенок не запутался и не был оглушен странными для него образами.

Нас с братом мама пыталась просветить, читала разные книжки, сама рассказывала. Шем был на год старше, и хихикал (во многом знании много печали). Я была серьезна, сразу норовила маме пересказать, что и как. Говорила: "сначала член входит во влагалище".

В детском саду мне вполне хватало информации, что дети рождаются у мамы из животика (вот тетя, у нее скоро будет маленький, можно пощупать как он там пинается), более того, я чувствовала себя просвещенной на фоне сверстников, которые верили в капусту.

И если минус «больших разговоров» в раннем возрасте заключается в том, что ребенок попросту еще не уложит в голове все данные, то детка постарше уже будет «все знать».

Личный опыт был стандартный и дурацкий: к моменту, когда мама, краснея и бледнея, решила устроить "большой разговор", я уже все знала из других источников, причем со странными подробностями.

Но тем родителям, которые в силу собственных соображений склоняется к методу большого разговора, стоит посоветовать прибавить к разговору еще и соответствующую книгу, чтобы ребенок – уже читающий ребенок – мог сверяться с этим источником и постепенно прояснял для себя картину в целом.

Родители поступили не очень смело, но честно, спасибо им: подарили мне лет в 11 энциклопедии о сексуальной жизни. До этого я черпала сведения из журналов «Здоровье» в кладовке, фантасмагорических рассказов мальчишек во дворе и пару раз пролистанной книги «Откуда берутся дети», которую друг отыскал в тайничке у своей мамы. Причем, помню, что из книги друга момент с половым актом я совершенно не вкурила – посчитала его какой-то глупой причудой взрослых, отдельной примочкой. А вот по своим энциклопедиям постепенно выяснила что и как. Мне нравилось их перечитывать, особенно в подростковом возрасте – это приносило какое-то успокоение.

И – пачка примеров!

Повезет тем родителям, чьи дети сами зададут вопросы, на которые папа-мама смогут дать лаконичные ответы. Но бывает так, что малыш ничего не спрашивает. В таком случае стоит спровоцировать разговор самим, подкинуть ребенку «семечко» - пусть выращивает. Многие родители уже в два-три года рассказывают детям «сказки на ночь» о том, как они росли у мамы в животе. Послушайте же такую сказочку и варианты того, как можно говорить с ребенком о деторождении, – может быть, это поможет вам в разговорах с собственными детьми

Жили-были мама и папа. Они очень любили друг друга, обнимались, целовались и даже спали в одной кроватке. И вот они захотели, чтобы у них был ребеночек. И у мамы в животе стал расти маааленький мальчик. И это был Ванечка! Сначала он был очень маленький и сидел у мамы в животике тихо-тихо. Потом Ванечка подрос, стал большооой, занимал уже весь животик – и животик тоже стал большой. Мама и папа гладили животик и Ванечку в нем, целовали его и разговаривали с ним. А потом Ванюша совсем вырос и захотел выйти к маме с папой из живота. Под животиком открылась специальная дверка и Ваня из нее вылез! Мама и папа обрадовались, взяли Ванюшу на ручки, мама стала кормить его молочком из тити. И все остальные тоже очень обрадовались: бабушки, дедушки, кошка, – все сказали: «Здравствуй, Ваня!» А потом Ваня еще больше вырос, научился бегать, разговаривать и сам есть кашу ложкой – вот какой большой у нас мальчик!

Ребеночек растет у мамы в животе – там ему тепло и безопасно. А вот когда он вырастает большой и достаточно сильный, он из животика выходит.

Как выходит? – Через специальную дырочку внизу; эта дырочка обычно маленькая, но для ребеночка она растягивается, а потом снова закрывается. Как рот: мы же можем закрыть рот и сделать его маленьким, а можем широко открыть.

Я хочу посмотреть на эту дырочку! – А нельзя. У всех на теле есть особые места, которые никому нельзя показывать и давать трогать. Кстати, тут же неплохо было бы спросить, знает ли он, какие именно это места.

Как ребенок попадает к маме в живот? – У мамы есть особое семечко (маленькая клеточка) и у папы есть свое особое семечко. Папа передает свое семечко маме, они соединяются у мамы в животе и превращаются в маленького человечка, который начинает расти.

Как папино семечко соединяется с маминым? – У папы – длинный пенис, как палка. У мамы внизу – щель, которая называется вагина. Папа вводит свой пенис в мамину вагину и там из него выходит папино семечко. А мамино семечко сидит в животе и ждет. Папино семечко подбегает к маминому – и они соединяются.