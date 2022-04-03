Всё больше прав и всё меньше обязанностей! Дети сегодня и 100 лет назад

Сегодня жалуются и на преждевременное взросление современных детей, и на их инфантилизм — причём, часто и на то, и на другое одновременно. Причина недовольства кроется, в первую очередь, в наших неоправдавшихся ожиданиях.

Чтобы разобраться в том, сколько правды в этих претензиях, стоит понимать, в каком обществе живут современные дети и вспомнить, каким было отношение к детству еще совсем недавно, сто-двести лет назад, и как менялись представления о детстве как таковом.

Дети и труд

В прошлом дети зарабатывали свое право на пропитание наравне со взрослыми, трудясь с ними бок о бок, порой даже не в соответствии с их возможностями. С развитием цивилизации о вопросах детства начали говорить, но детские руки по-прежнему рассматривались, как рабочие, вплоть до прошлого века.

В городах дети разносили газеты, выполняли курьерские поручения, чистили обувь, помогали мастерам и ремесленникам. Работа не требовала большого ума, зато нужна была быстрота и выносливость, да к тому же оплачивалась мало.

В сельской местности один день кормил год, поэтому в страду были рады любым рукам, даже самым маленьким и слабым. Можешь держать вилы? Значит, можешь работать. А если пока не можешь, будешь пастухом, или следи за домом: за младшими братьями и сестрами, домашними животными, стариками.

Кстати, в сельской местности до сих пор пропуски учебы по причине сельскохозяйственных работ считаются уважительными.

С развитием общества стали усиленно поднимать вопросы обучения детей. Однако вплоть до середины прошлого года многим детям по-прежнему было не до учебы. Кстати, обязательное восьмилетнее образование ввели в СССР только в 1958 году, а до этого достаточно было начального. Так что, научившись читать и писать (3 класса) наши прабабушки и прадедушки часто шли работать: на завод, фабрику или в колхоз. Там учились ремеслу, зарабатывали на хлеб, кормили свою семью.

Интересно то, что дети воспринимали эту ситуацию как должное. Во время страды в селе все до единого, кроме самых маленьких, были заняты трудом: либо дома, либо в поле. Праздно гуляющих подростков не было, да и просто не могло быть. В городах обеспечение ребенка напрямую зависело от его вклада в благосостояние семьи.

Для современных детей трудовые обязанности заменило образование. Однако отношение к нему не у всех ответственное. Вот и удивляется старшее поколение безответственности детей: на всем готовом, обязанностей никаких, а отдачи нет.

Детские игры

С чем ассоциируется детство? Конечно, с игрой. Правда, ребенок воспринимался как маленький взрослый, поэтому его обеспечивали всем необходимым из "взрослого набора": игрушечная посуда, прялка, орудия для охоты и труда, кукла (дочка) со всем необходимым для игрового ухода.

Играя, дети постигали мир взрослых, особенности их быта, отношений, трудовой деятельности. За примером для игры никуда ходить было не нужно: ежедневно все это наблюдалось непосредственно в семье. Дети точно оттачивали трудовые действия в игре так, что при наступлении времени они с легкостью заменяли игрушечные инструменты настоящими.

Конечно, ребенок должен много двигаться – это потребность детского организма и условие полноценного развития. На помощь приходят подвижные игры. Чтобы победить, нужно выше прыгать, быстрее и дольше бегать, дальше метать. В подвижных играх побеждал самый быстрый, ловкий, сильный. Хочется выиграть? Значит, нужно стараться. В играх, кстати, присматривали себе женихов и невест, здесь зарождались первые симпатии.

Игровую основу имели и загадки. Кто отгадает? И вот дети буквально «ломали» голову над простыми эпитетами или сложными перечислениями. А вместе с загадками развивалось мышление детей.

Долгое время детство рассматривалось как подготовительный этап к взрослой жизни. Осознание самоценности детства пришло довольно недавно. Истинно детскими игрушки и вещи стали в конце прошлого века, именно тогда из психологии к нам пришло понимание ребенка как личности.

Современные дети тоже играют в игры, только в них отражается современность: детская монополия, тематические лото, подготовка к школе. Каждая игра также имеет свою воспитательную задачу, развивает и обучает детей.

Отношение к игре не поменялось, поменялись сами игры.

Детские идеалы

Детям всегда нужны были идеалы для подражания. Их брали в фольклоре в сказках, у каждого народа были свои герои. Неважно, как их называли: Иван или Кмыр-батыр, Василиса или Пеймаханум, всех объединяли общие черты.

Девушки все были красавицами, ведь в них влюблялись главные герои. А еще были умницами, и им удавалось перехитрить ханов, царей или решить трудные загадки. Мужчины были сильными, меткими, заботливыми.

Все без исключения были добрыми, за что их любили окружающие. Они почитали родителей (просили благословения, заботились, защищали), берегли своих близких. Конечно, в сказках можно встретить и подлость, и зависть. Однако завистники и клеветники обязательно были наказаны, и дети усваивали, что это плохо.

Интересно, что все приключения заканчивались свадьбой и крепкой семьей. В этом усматривалась цель каждого человека.

Современные идеалы - принцессы София и Моана не кичатся своим происхождением, и поэтому их все любят. А Белоснежка и Золушка умеют делать все домашние обязанности и заботиться о других. Белль тянется к знаниям, а Мерида очень смелая. Каждую героиню любят и уважают, потому что они этого достойны.

Современные герои отличаются от Ильи Муромца, но тоже сильные, смелые, умные, а, главное, добрые. Они спасают мир или отдельных людей и при этом успевают любить, вспоминают и ценят свою семью. В отличие от героев прошлого им прибавили глобальных задач.

Главные ценности не изменились – изменились только герои.

Дети и отношения

Отношения в семье также имеют историческую основу.

Долгое время семейные ценности напрямую зависели от вероисповедания. Большие семьи, строящиеся на духовных ценностях, были крепкими. Здесь с детства учили правильно расставлять приоритеты, знать свое место. Поэтому и жили вместе несколько поколений без ссор и конфликтов.

Уход от духовных семейных традиций связан с революцией и переходом к новому строю. Правда, здесь была попытка замены ценностей, но жизнь показала, что неудачная. Старые традиции изжили себя, а новые не успели появиться.

Особенности взаимоотношений в маленьком мирке под названием «семья» являются отражением отношений в обществе. Агрессия в обществе непременно вызывает агрессивность ее членов.

Это связано со стрессовыми факторами. Стресс порождает агрессию, а она, как пар в кипящем чайнике, обязательно должна найти выход. Однако пар идет снизу (от источника тепла) вверх, а с агрессией все наоборот. Не имея возможность вернуться туда, откуда пришла, она устремляется вниз. Получив порцию агрессию от начальства, менеджер среднего звена сорвется на подчиненном, тот найдет выход на тех, кто от него зависит. Так цепочка обязательно приведет к детям.

В чем виноват ребенок? Не выполнил задание, получил плохую оценку, не подчинился с первого раза. Повод найти можно, но причина в другом: в агрессии, полученной сверху. Правда, сами себе мы в этом не признаемся.

Наша страна постоянно живет в стрессе. Только за последнюю сотню лет мы пережили смены общественного строя, коллективизацию, лихие 90-е, экономические кризисы и санкции. Много раз нас касались вооруженные конфликты. Мы переживаем и обсуждаем то, чего не понимаем, и это тоже вызывает агрессию.

Параллельно со всеми событиями незаметно происходит разобщение детей и родителей. А длится этот процесс больше 100 лет. Почему? Потому что у родителей есть важные вопросы, которыми заняты мысли. Неудивительно, что, оказавшись в тесном контакте с собственным ребенком, родитель теряется, чувствует себя неуверенным и утверждает свои позиции с помощью силы.

Как вариант комфортного официального разобщения в прошлом веке были детские сады с суточным пребыванием и школы-интернаты, а сейчас школы с полным пансионом и обучение за границей. Да и обучение на дому с помощью домашних педагогов – это ни что иное, как разобщение. О каком контакте может идти речь, если постоянно работающие родители видят своих детей только спящими.

Современные дети: инфантилизм или раннее взросление

То, что молодежь пошла не та, говорили еще древние греки. Так что нынешнее старшее поколение не оригинально. Но что с ними не так?

Одни говорят, что они слишком много знают, благодаря Интернету, имеют собственное мнение, не уважая мнения старших.

Другие сетуют на несамостоятельность молодых людей в практической деятельности, на поверхностность их знаний, сравнивая это явление с инфантилизмом.

Можно, конечно, ругать современных детей за неуважение к старшим, но, откровенно говоря, не всех старших следует уважать.

Время предъявляет свои требования не только к детям, но и к взрослым, просто взрослые этого не замечают. И одними лозунгами «ты должен» уже не обойтись. Взрослым стоит научиться понимать это и адаптироваться к требованиям современности. Так что, прежде чем предъявлять претензии к детям, давайте начнем с себя.

История детства – явление уникальное. Кажется, мир полностью изменился, но на деле изменилось в нем не все. И пока одни подростки изучают высшие материи и выступают с лекциями, другие выходят замуж и рожают детей.

Все относительно. Но, так или иначе, в наших силах сознательно проводить в жизнь тот образ детства, который мы считаем правильным.