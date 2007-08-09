Ваш малыш растет с каждым днем и становится все более самостоятельным. Он не только познает окружающий мир, но и пытается активно принимать участие в его преобразовании. И однажды он настойчиво говорит: «Я хочу тебе помочь» или «Давай вместе».

Обычно желание помогать возникает у детей в возрасте «почемучек», то есть после 2,5 – 3 лет. Возможно, связано оно с тем, что ребенок начинает активно осваивать различные социальные роли. Другими словами, это поведение, которое ожидается от ребенка обществом, соответствующее моральным нормам, правилам и т.д.

Реализация желания помогать необходима для его дальнейшего успешного становления как личности . Так что вам не стоит бояться подобного рвения к домашним делам, оно абсолютно естественно. Конечно, не стоит отказывать ребенку в стремлении помогать, если его действия не нанесут вреда здоровью (например, не стоит поощрять малыша, когда он хочет помыть ванну самостоятельно или вместе с вами, а вы используете какие-то химические средства – это может нанести вред не только ручкам, но и органам дыхания вашего малыша).

Принимать – не принимать?

От того, насколько вы принимаете или не принимаете помощь вашего малыша, зависит очень многое в его дальнейшем развитии. Принимая его помощь, вы даете своему ребенку возможность почувствовать его значимость для вас . Также это позволит ему стать более уверенным в себе, что станет залогом успешности во многих сферах деятельности.

Могут сложиться две различные ситуации. Первая – если ребенок настойчиво выражает желание помочь, но вы вынуждены ему отказать по причинам, кажущимся вам рациональными. Либо ребенок хочет помочь и вы готовы ему доверить какое-то дело. Тогда в первом случае отказ должен прозвучать в мягкой спокойной форме, когда вы обязательно объясните ему причину отрицательного ответа, а если он продолжает настаивать, то мягко переключите его на другой вид деятельности. А во втором случае необходимо ясно и четко объяснить ребенку, как правильно и эффективно выполнить задание, которое вы ему поручаете. В дальнейшем эта помощь окажется полезной не только для вас, но и для него.

Например, если ваш ребенок проявляет желание вам помочь в тот момент, когда вы возитесь с тестом на кухне, не стоит отказывать ему в этом. Дайте ему кусочек теста, и пусть он делает с ним то, что считает нужным (конечно же, под вашим чутким руководством). Правда, для вас это чревато уборкой гораздо большей площади, чем планировалось ранее, но это того стоит.

Так вы поддержите его желание помогать, у вас будет постоянный помощник, и в дальнейшем ребенок станет воспринимать домашнюю работу не как катастрофу, а как нормальное явление. А для него возня с тестом полезна тем, что при работе руками, а в частности пальчиками, развивается тонкая моторика, что способствует развитию речи.

Труд – это тоже познание мира

Также необходимо учитывать еще и тот фактор, что в возрасте 2,5 – 3 лет ведущей формой деятельности является игра. Через игру ваш ребенок учится взаимодействовать с окружающей средой, она позволяет маленькому человечку перенимать ценности, правила и нормы поведения, принятые в данном обществе. Этот возраст идеален с точки зрения приучения малыша к домашнему труду. Любой психолог скажет, что труд является важнейшим условием в развитии человека, а для ребенка – еще одной возможностью познания окружающего мира.

Однако не стоит сразу же нагружать ребенка большим количеством заданий . Наиболее оптимальным было бы все делать постепенно, учитывая интересы вашего малыша. Также не стоит забывать и о его возрасте – от этого будет зависеть сложность того или иного поручения.

Предлагаем вам начать приучение вашего ребенка к домашним обязанностям с уборки игрушек . Во-первых, это одно из самых простых поручений, которое, тем не менее, медленно но верно приучает его к ответственности. Во-вторых, это учитывает его потребность в игре. В-третьих, такое поручение показывает, что вы доверяете ребенку и нуждаетесь в нем. И наконец, при уборке мелких игрушек развивается мелкая моторика, что способствует, как было сказано ранее, развитию речи.

Приучаем к труду

Стоит учитывать несколько моментов , если вы решили, что ребенок готов выполнять определенную работу по дому:

1. Вам, родителям малыша, необходимо договориться о том, что пришло время посвятить малыша в хитрости домашнего труда. Также вам необходимо договориться о том, как вести себя в различных ситуациях, как поощрять ребенка. То есть необходимо привести к общему знаменателю ваши (родительские) представления о домашней труде.

2. Не нужно приучать ребенка к обязанностям, если он устал, раздражен или болен. Также не стоит поручать ему задание, если вы сами раздражены. Неумелое выполение поручения может вызвать у вас раздражение, и, возможно, негативную реакцию, а это чревато не только отказом ребенком от дальнейших попыток помочь вам, но и к тому, что малыш вообще откажется выполнять работу по дому.

3. Следует решить, в какой последовательности ваш малыш будет осваивать мир домашней работы – определить, что может делать ваш ребенок согласно возрасту, а что нет. Давай ребенку те задания, которые ему по силам.

4. Не стоит сразу полностью перекладывать на ребенка ответственность за качество выполненного поручения – те же игрушки стоит начать собирать вместе. И только со временем можно полностью доверить малышу выполнение того или иного задания.

5. Не стоит говорить малышу командным голосом: «Иди и убери свои игрушки»,– это может спровоцировать обратную реакцию. Вместо этого можно ласково объяснить малышу, что у каждой игрушечки есть свой домик, и сейчас игрушечки уже устали и хотят пойти отдыхать в свои домики. Предложить ему вместе помочь игрушкам «разойтись» по местам. Для малыша это будет не только домашней обязанностью, но и интересной игрой.

6. Ребенок пытается вам помогать? Оцените его помощь и искренне похвалите. Однако не стоит поощрять его труд маленькими подарочками, сладостями или другими вкусностями. Иначе помощь может перестать быть только помощью, а стать залогом получения определенной выгоды для вашего малыша.

7. Если у ребенка что-то не получается, то не стоит его ругать за это, вы должны оказать ребенку поддержку. Например, можно сказать, что вам было очень приятно, что малыш попытался оказать вам помощь, и не беда, если что-то не получилось – это не страшно, и в следующий раз обязательно получится.

8. Даже если вы считаете, что ребенок уже самостоятельно может выполнять то или иное задание, никогда не оставляйте его одного – прежде всего, для его же безопасности, чтобы он чувствовал ваше участие. Кроме того, так вы можете по ходу выполнения работы корректировать его действия.

