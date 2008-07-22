Воспитываем в ребенке усидчивость

Психологи утверждают, что внимательные и усидчивые дети намного опережают в развитии своих сверстников. Чтобы ваш ребенок был, что называется, впереди планеты всей, начните с воспитания у него усидчивости.

Развивая у малыша усидчивость, вы одновременно активизируете у него память, внимание и мыслительные способности. В итоге он лучше и быстрее запоминает информацию, учится ее анализировать и выделять важные моменты. Главное – развивать у ребенка такие качества не от случая к случаю, а каждый день. Тем более, что занятия не отнимут у вас много времени и сил, а принесут огромное удовольствие и родителям, и малышу.

Первые месяцы

С момента рождения малыш награжден природой безусловными рефлексами, которые помогают ему спасти свою жизнь при надвигающейся опасности. На яркий свет и громкий звук кроха реагирует плачем. Движения воздуха заставляют младенца принимать защитную позу: он обхватывает себя ручками – эти реакции и есть первые проявления внимания малыша. Постепенно врожденные рефлексы перерастают во внимание. Но без помощи взрослых подобное превращение вряд ли осуществимо.

Через 3-4 месяца после рождения кроха может сосредоточить на одном предмете уже около трех минут (для малыша это очень много). Именно в этом возрасте пригодятся карусели-мобили, погремушки на стойке, развивающие коврики – ребенок вслушивается в мелодии, агукает им в такт, следит за передвигающими предметами, стремится дотянуться до них руками. Правда, подобные занятия надоедают крохе уже через несколько минут. Но и эта недолгая сосредоточенность на объекте уже огромный прогресс!

Ничто не привлекает внимание малыша так, как ваше лицо. Пусть он рассматривает ваши глаза, нос, рот. За этим занятием он может провести и двадцать минут. Если вы улыбнетесь, то малыш ответит вам тем же, а если нахмуритесь – он насупится вслед за вами. Для обучения малыша концентрироваться на предмете помогут специальные пособия: геометрические фигуры (белые на черном фоне, либо черные на белом фоне), сложные геометрические орнаменты и изображение радуги.

Ребенку, который научился ползать, необходимы мобильные игрушки: машинки, разные по размеру мячики, мыльные пузыри, которые можно рассматривать и пытаться дотянуться до них.

Уже шагаем

В конце первого года жизни вы отмечаете два праздника – первого шага и первого слова. С этого момента родителям может показаться, что ребенка просто подменили. Вокруг него начинает накаляться воздух, буквально за секунду он успевает сделать тысячу дел. И сейчас основная задача родителей – научить ребенка концентрироваться на чем-то одном в течении нескольких минут.

Для развития внимания в этом возрасте необходимо больше общаться со своим крохой. Чем лучше малыш понимает речь, тем активнее развивается его концентрация на предмете. Не ленитесь рассказывать ребенку об игрушках, с которыми он любит играть. Например, возьмите машинку и расскажите, как она называется, какого она цвета, что у нее есть колеса и кабина. Обязательно покажите многофункциональность каждого предмета. Например, куклу можно купать, кормить, она может танцевать и спать. Таким образом, мы постепенно начинаем развивать у ребенка и воображение.

Не стоит увлекаться: не давайте ребенку сразу гору игрушек, стараясь рассказать сразу про все. В поле зрения ребенка должно быть всего две-три игрушки, тогда он каждой сможет уделить больше времени и научиться концентрироваться.

Прекрасно подойдут для тренировки усидчивости и внимания пазлы с небольшим количеством элементов, деревянные кубики или конструкторы с крупными деталями, мозаики для малышей.

Любое ваше совместное творчество – это подходящее время для общения с ребенком и обучения его концентрации на предмете. Больше рисуйте, лепите, делайте совместные аппликации. Пусть ребенок изобразит (естественно, в своей манере) дом, машинку или дерево. Не ограничивайте его фантазию. Затем попросите его отдать вам рисунок и на минуту отвернуться. Добавьте в картинку новую деталь – солнышко, бабочку, тучку. Покажите художнику его творение и попросите определить, что там изменилось. Такие занятия развивают еще и наблюдательность.

Первые увлечения

Внимание двухлетнего малыша можно сравнить с зеркалом, в котором отражаются все его увлечения. Он занимается только тем, что ему интересно. Специалисты называют такое внимание пассивным (непроизвольным). Оно определяется качеством объекта, на котором сосредоточен кроха. Чем он занятнее, тем дольше малыш будет заинтригован. Внимание в этом возрасте еще не стойкое и ребенок может часто бросать даже самое любимое для себя дело.

Сейчас речь становится новым средством, с помощью которого вы привлекаете и удерживаете внимание малыша. Слуховое сосредоточение очень пригодится ему в школе. Больше читайте вслух, просите пересказать рассказ, рассматривайте картинки.

Ваша основная задача на этом этапе развития стимулировать превращение пассивного внимания в активное (произвольное). Для того, что бы научить непоседу концентрироваться на объекте, объясните малышу, что у любого занятия есть цель. Показывайте ребенку конечный результат каждой игры. Он должен быть простым и интересным. Тогда ребенок будет работать на конечный результат и не будет отвлекаться, пока его не достигнет.

Предлагайте ребенку игры, связанные с классификацией предметов по какому-нибудь одному признаку. Например, синие игрушки в корзинку, красные уносим в коробку. Для концентрации внимания очень хороши игры на мелкую сортировку – перекладывание бусинок по форме, горошин и фасоли, пересыпание их ложечкой из чашечки в бутылочку.

Различные шнуровки, собирание бус, выкладывание орнаментов также стимулируют развитие усидчивости и внимания.

Умение переключаться

Важное достижение третьего года жизни – переключение внимания. Проведите простой эксперимент: когда малыш увлечен игрой, подойдите к нему, задайте какой-нибудь вопрос (не исключено, что придется повторить вопрос два-три раза). Увидете: ребенок ответит вам, а затем продолжит свое занятие. Это значит, что у него уже началось формироваться двухканальное внимание и скоро он сможет делать два дела одновременно.

Учите ребенка переключать внимание с одного вида деятельности на другой. Сначала мотогонки, затем рисование, после – математика.

Малыш начинает понимать сказки, песенки и стихи о предметах, которых нет в данный момент рядом. Закрепить это умение можно на практике. Встретив на прогулке кошку, предложите ребенку вспомнить, где еще он видел похожее животное. Меняйтесь ролями: ребенок спрашивает, а вы отвечаете и «случайно» ошибаетесь. Пусть поправляет вас. Такие игры нужны для формирования активного внимания.

Детские психологи и педагоги рекомендуют родителям создать все условия для развития такого важного качества как внимание. Дело в том, что именно внимание запускает или притормаживает психические и физиологические реакции. Феноменальная память, уникальное логическое и образное мышление, железная сила воли – результат хорошо развитого внимания.

Журнал "Baby Land"