Я не знаю, чего хочу, или Почему нужно учить ребёнка делать выбор

Ежедневно каждому человеку приходится делать выбор: от простого «что надеть» до серьезных решений, связанных с работой или со сменой места жительства. Жизнь постоянно ставит нас в ситуацию выбора: зайти в переполненный автобус или подождать следующего, съесть пирожное или поберечь фигуру, провести выходные с семьей или посвятить свободные дни собственным делам.

Чем мы руководствуемся, делая выбор? Чувствами, желаниями, предпочтениями, приоритетами, доводами рассудка и многими другими факторами. Казалось бы, что тут сложного - просто слушай себя! Но, оказывается, слушать себя, не давить волю, понимать свои желания - это отдельное умение, которое закладывается в детстве.

Почему нужно уметь делать выбор

Родители уверены, что лучше знают, что нужно их ребенку. И это оправдано в младенчестве или позже, если касается здоровья. Но ребёнок растет, а мы продолжаем делать выбор за маленького человека, часто даже не интересуясь его мнением. Кто-то из детей начинает протестовать с возрастом, а кто-то привыкает плыть по течению.

А самое печальное, что это те самые родители, которые создав зависимых людей, сокрушаются из-за отсутствия в них самостоятельности во взрослом возрасте.

Из неумения выбирать вытекает неспособность принять решение. Такие люди не могут сделать карьеру, ведь они не умеют брать на себя ответственность. Они не могут поменять работу/изменить жизнь в несчастливом браке/уйти от токсичных отношений.

Умение делать выбор неразрывно связано с важными качествами: принимать решение, расставлять приоритеты и брать на себя ответственность.

Хотите воспитать ответственного, уверенного в себе, счастливого человека? Значит, учим детей делать выбор и принимать решения.

В жизни всегда есть место выбору

Выбор требует от человека расстановки приоритетов, понимания, что важнее в данный момент. И, что немаловажно, чего ему больше хочется. А для этого ребенок должен осознавать свои желания. Даже маленький ребенок осознает, чего хочет: пить или есть, эту игрушку или ту. Нормальный ребенок, а не тот, из анекдота:

— Сыночек! Иди домой!

— Мама, я замёрз?

— Нет, ты хочешь кушать!

Ребенок раннего возраста способен выбирать лакомство и игрушку, а дошкольник прекрасно осознает, чего хочет. При этом важно, чтобы ребенок формулировал свои желания и мотивировал их.

Первый шаг к выбору и умению принимать решение лежит именно в мотивировании своих желаний. Просто «хочу» не принимается мудрыми родителями.

Не критикуйте решение ребенка и примите его, если оно имеет объяснение:

- Я хочу пойти играть в чужой двор, потому что там новые качели;

- Я хочу пойти в парк, потому что мы давно там не были, а всегда играем на площадке;

- Я хочу именно это платье, потому что мне нравится цвет;

- Я хочу поехать к бабушке, потому что соскучилась;

- Я хочу это мороженое, потому что я его еще не пробовала.

Удивительно, как часто приходится выбирать. Иногда ребенок теряется, так как дилемма становится очень сложной. И тогда родителям нужно помогать. Но не выбирать за него, а добавить в список мотивов плюсы и минусы каждого варианта выбора.

Ситуаций для выбора множество: покупки, прием пищи, выбор деятельности, выбор одежды. Важно всегда предлагать ребенку принять решение. Выбор нельзя отменять, но им можно руководить.

Иллюзорность выбора

Настает время подумать о том, что выбором детей руководит взрослый. Другими словами, самостоятельность выбора ребенка очень сомнительна, но малыш пока этого не понимает, но учится принимать решение.

Давайте разберемся.

Выбор пищи.

Никто не заставляет вас готовить множество вариантов блюд, но учитывать мнение ребенка необходимо. Особенно это важно, чтобы приучать ребенка к здоровому питанию.

Спросите у ребенка:

- Какой хлеб купить?

- Какую кашу он предпочитает на завтрак?

- Сколько брокколи положить ему в тарелку?

- Какие фрукты хотелось бы на десерт?

Заметьте, мы не спрашиваем, хочет ли он кашу или брокколи, мы даем ему выбор в другом. Конечно, этот выбор иллюзорен, но он все-таки есть.

Покупки.

Спрашивайте мнение ребенка при выборе подарка для близких, одежды и, тем более, игрушек. Давайте ему выбор и спрашивайте мотивы:

- Какого цвета полотенце купим бабушке? Почему?

- Как ты думаешь, какую брошь лучше выбрать на синий пиджак?

- Ты выбираешь эту или эту куклу? Почему она тебе больше нравится?

- Какой спортивный костюм тебе больше нравится? Посмотри, какой удобнее и выбери.

- Выбери, какое печенье купить к чаю.

Конечно, налицо снова иллюзорность, но она оправдана материальными возможностями и необходимостью. Но в любом случае выбор есть, просто он мотивируется заранее родителями.

Когда ребенок просит купить что-то конкретное, не входящее в ваши намерения, то не отказывайте ему, а попросите объяснить мотив покупки. Если объяснения ребенка логичны, то задумайтесь над тем, чтобы выполнить желание. Мечты должны сбываться, а сюрпризы запоминаются на всю жизнь.

Выбор деятельности.

Планы на вечер, выходные или отпуск нужно обсуждать заранее. Для этого важно спросить желания ребенка и соотнести их со своими возможностями. Желания должны быть. Их отсутствие должно настораживать взрослых.

- Выбери, какую книжку мы почитаем перед сном.

- В какой парк ты хотел бы поехать в выходные?

Снова иллюзорность? В какой-то степени, да, но она все равно дает мотивируемый выбор.

Выбор одежды

Каждый день возникает вопрос, что надеть. Не нужно самостоятельно подготавливать одежду на следующий день, обсудите выбор одежды с ребенком. При этом важно, чтобы ребенок объяснил свой выбор.

Если с решением ребенка вы не согласны, то предложите другой вариант и мотивируйте его. Мы снова прибегаем к иллюзорности.

- Какую водолазку тебе приготовить к джинсам на завтра: красную или синюю?

- В какой футболке ты пойдешь гулять? Что больше подойдет к синим брючкам?

Покупать одежду для ребенка нужно вместе с ним, исключение могут составить мелочи: носочки, трусики. Важные вещи нужно примерять, и при этом нужно спрашивать мнение малыша.

Давайте ребенку выбор, даже если вам кажется это несерьезным. Малыш должен учиться взвешивать все за и против, принимать доводы других людей, осознавать, что решение принимал он сам.

Несколько советов родителям

1. Откажитесь от авторитарного воспитания.

Не давите на ребенка. Часто родители считают, что в доме только два мнения: моё и неправильное. Не давая возможность выбирать, вы лишаете ребенка возможности прислушиваться к своим желаниям.

2. Позвольте ребенку решать свои проблемы.

Дети часто ошибаются, а на ошибках, как известно, учатся. Поэтому позволяйте ребенку исправлять свои ошибки.

- Разлил молоко (чай)? Вытри сам.

- Разбил тарелку? Аккуратно собери осколки.

- Поссорился с другом? Подумай, как помириться, и сделай это.

Не спешите делать что-то за ребенка, разберитесь, справится ли ребенок сам или будет нужна ваша помощь, и предоставьте поле для самостоятельности.

3. Давайте возможность ребенку определять свое свободное время.

Дети должны учиться находить себе занятие. Сначала может быть сложно – хныканье и жалобы на скуку, но со временем дети научатся определять себе занятия. Нужно терпение.

4. Признайте возможность передумать.

Не может быть единственно верного выбора. Позволяйте ребенку менять свое мнение, но пусть объясняет при этом, почему он передумал. Позволяйте ребенку быть мобильным там, где в этом есть смысл. Конечно, сорванный цветок нельзя вернуть на клумбу, но в других случаях вполне можно поменять свое решение. Кстати, привязанность к первоначальному решению может породить капризы и негативизм, а это уже отклонение в поведении.

5. Учите ребенка отказываться от чего-то.

Выбор – это не только приоритет, но и умение отказаться от чего-то мелкого в пользу большого и важного. Иметь все невозможно. Оговаривайте количество покупок сразу (купим только одно мороженое - шоколадное или фруктовый лед?), и учите выбирать одну вещь между двумя понравившимися.

6. Приводите примеры выбора.

Читайте ребенку сказки, где главные герои всегда стоят перед выбором, а правильное решение является судьбоносным для главного героя. Обращайте на это внимание, попробуйте предположить последствия неправильного выбора. Книги для детей помогут вам формировать у ребенка мысли, что выбор очень важен в жизни.

7. Показывайте личный пример выбора

Показывайте личный пример решительного поведения. Пусть вас иногда одолевают сомнения, анализируйте последствия и принимайте решения. Ребенок должен это видеть, знать о сомнениях, давать советы.

Умение выбирать – важное качество. Учите ребенка выбору. И пусть его решения кажутся предсказуемыми и несерьезными, но это его решения. Со временем выбор будет сложнее, а решения важнее. При этом сам ребенок станет уверенным и ответственным.