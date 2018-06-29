Когда можно отпускать детей гулять без присмотра

С какого возраста стоит отпускать ребенка гулять одного? Как родители решают, способно ли их чадо погулять в одиночестве без лишних приключений?

Мы собрали доводы посетителей форума ю-мамы. И тех, кто считает, что малышей можно оставлять одних на улице, и тех, кто с этим категорически не согласен.

«Чем раньше — тем лучше»

Почему родители с раннего возраста отпускают ребенка гулять одного:

— Это формирует характер. Ребенок учится быть более ответственным и независимым, начинает сам отвечать за свои поступки и узнает гораздо больше информации один, чем под строгим родительским взглядом.

Подробнее о том, как научить ребенка быть ответственным, в нашем материале: Воспитание ответственности

— Потому что это безопасно. Двор видно из окна, на даче высокий забор и т. д. Ребенку мало что может навредить, а в таком случае — почему бы и нет?

— У родителей нет выбора. Работа отнимает слишком много времени, забрать из школы некому, и ребенок сам ходит домой из школы.

— Ребенок получает больше информации и общения. Если постоянно лезть в дела малышей, разнимать драки и вступать в диалог — ребенок не научится сам правильно строить коммуникацию. А дворовое общение — хороший способ поучиться разговаривать со сверстниками не по школьным вопросам.

— Это показывает родительское доверие. Детям важно знать, что мама и папа доверяют им и считают их достаточно взрослыми.

— Так поступают другие родители. Часто решение отпустить ребенка зависит от того, поступают ли также другие. И для малыша, и для мамы часто бывает важно не отличаться от остальных, чтобы ребенок не стал «белой вороной».

Мнения родителей:

«Если ребенка не учить самостоятельности, то он и во взрослом возрасте не сможет оценить опасность. У меня сын нынче летом в лагере сломал ключицу. Я ни в суд, ни в прокуратуру не пошла, т.к. считаю, что произошел несчастный случай, в котором вину можно возложить на меня: недостаточно, видимо, объясняла правила поведения на горке. Но если я или другие взрослые всегда будут держать его за руку, не давать ему кататься на горке, то он и не научится на ней кататься. Он полезет на нее в первый раз в 20 лет и свернет себе шею».



«Ничего страшного не случится, если шестилетка под родительским контролем самостоятельно зайдет в магазин и что-то там купит, например. Или погуляет в закрытом дворе (тут все зависит от степени безопасности места для прогулок вообще-то, а не от возраста. В соседнем с нами закрытом дворе, где родители явно не люмпены, все дети гуляют одни со старшего дошкольного возраста. Он закрыт, безопасен и в нем нет машин. В чем проблема?».



«У меня подругу в 5 лет с сестренкой 3х лет в 7 утра одну отправляли в садик — пройти 300 м до автобусной остановки, сесть в нужный автобус, доехать, так выйти, пройти 200 м, сдать сестренку и пойти самой в группу. Сейчас она с квадратными глазами маме — Мама!!! Как ты могла?, на что мама ей отвечает: а куда мне деваться было? у папы автобус на 6,30, у мамы в 7,10 на другой остановке. Детей отправляла — смотрела вслед и бежала на автобус на работу…»



«Сын в 7 лет учился в первом классе, в школу-домой со второй четверти ходил один, школа рядом, дорога односторонняя неоживленная, переходить просто, как дворовой проезд, с тех пор ему было разрешено гулять в определенном квадрате улиц, это было четко и строго оговорено. А во 2 классе один начал ходить еще и в спортшколу (не всегда получалось сопровождать, а бросать было жалко), это довольно далеко, сначала страшно было, потом привыкли все, „квадрат“ дозволенного тоже расширился. Когда ему было 9, мы переехали, а школа осталась по старому месту, возить было некому и некогда, сам добирался на транспорте, возвращался домой, один обедал, собирался в секцию и снова ехал, еще дальше, чем в школу. Справился, научился. Несмотря на то, что сам по себе он парень бесшабашный, очень ответственно к этому подходил. Никаких незапертых дверей, включенных утюгов, стояний на окнах и половины класса в гостях не случалось. С тех пор он гуляет один в принципе, где хочет, главное — мы должны точно знать, где он и быть на связи всегда. Но думаю, что дочку отпускать от себя буду попозже. И только в силу необходимости, без особой надобности биться за самостоятельность не собираюсь».

«Чем позже — тем лучше»

Почему родители не хотят отпускать детей гулять одних:

— Оживленное дорожное движение. Если дети на улице сталкиваются с наземными переходами или рядом со двором есть оживленная дорога, родители вполне естественно беспокоятся о том, что может произойти авария.

— Незнакомцы. Вторая большая опасность — «добрый» незнакомый дядя. Дети не всегда знают, как реагировать на то, если с ними заговорил чужой взрослый с набором фраз от стандартной «хочешь конфетку?» до «мама зовет, давай провожу…».

— Различные травмы. Многие родители боятся, что их ребенок может без надзора получить серьезную травму и никто не успеет быстро среагировать, поэтому предпочитают следить за тем, чтобы их наследник ниоткуда не свалился самостоятельно.

— Старшие товарищи. Многих детей обижают в школе, и двор — это место столкновения с обидчиками. И если мама может уладить любой спор так, чтобы до драки не дошло, то сами дети скорее всего быстро перейдут от слов к делу.

— Ребенок психологически не готов к этому. Он слишком рассеян, может потеряться или потерять половину своих вещей. Придет домой — шапка неизвестно где, портфель в школе забыл и штаны на нем чужие.

— Ребенок сам не хочет гулять один. У него есть фобия, если он не видит маму с папой, ему становится некомфортно и страшно.

Мнения родителей:

«Я боюсь одних отпускать, в основном из-за машин и собак. Боюсь, что на авто тупо не видно ребенка. (сама вожу, и знаю, как они мечутся). А собака — даже просто может подбежать от любопытства, а мои боятся, начинают удирать и тогда азарт — кусают их))) (у самой 5 собак было, как так с детьми получается не понимаю)))».

«У нас вот засада, никогда не отпущу, видимо, магазин через дорогу напротив дома, мусорка тоже через дорогу и все это нерегулируемые переходы/перебегания, до пешеходника и светофора далеко идти. Вижу часто вечером мелкоту с портфелями, гуляют после школы, это второклассники скорее всего, первоклашек не наблюдала и из малюток, которые гуляют одни, только одного видела, но он уже подрос, так там семья неблагополучная, все остальные с родителями или старшими детьми, только в закрытых дворах наверно сами гуляют».

«Я часто вижу детей 4−5-6 лет одних во дворе, без родителей или с бабушками и старшими братьями-сестрами. Бабушки обычно кучкуются, ребенок один на трехметровой небезопасной горке. Дети постарше болтают со своими сверстниками, на братьев-сестер им пофигу. Один раз ребенок чуть не убился с этой горки, другого собака мимо пробегающая укусила, третьего качелей сбило, а взрослые этот момент упустили, так как заняты собой в это время. И если у меня есть возможность водить ребенка и следить за ним - я буду это делать. У меня запасного ребенка нет».

«Раньше другое время было, я с 6 лет ходила одна к подружке за 2 квартала и гуляла одна. Свою дочку не отпущу лет до 9 точно».

«Две недели назад про случай читала — мама девочку 11 лет отпустила в 7 часов к сестре, девочке нужно было дойти до остановки метров 300 и сесть в автобус, а на нужной остановке ее ждала сестра. Не дошла — знакомый мужик-сосед предложил довезти, потом изнасиловал и сбросил в шахту. Всем городом искали неделю. Это только физически такие дети выглядят как взрослые, а на деле - наивные еще, мозг детский. Я не оставляю, не отпускаю. Сыну скоро 7».

Советы психологов

В младшей школе ребенка лучше контролировать. Кроме возможных опасностей, он еще и сам не понимает последствия своих действий и может ненароком «загуляться» на пару часов или уйти с площадки, где вы его оставили, пока вы будете литрами пить валерьянку и обзванивать все возможные службы помощи.

Начиная со средней школы, можно отпускать ребенка одного, если дорога от школы до дома безопасна (нет темных пустырей, на дороге людно, переходы надземные или подземные). Также можно оставить его играть на площадке, если вы уверены, что ваше чадо усвоило всю информацию, необходимую ему для безопасности.

Делать переход к самостоятельным прогулкам стоит постепенно — сначала оставили на 5 минут, забежав в магазин, потом на 10, полчаса и т. д.

Главное — не оглядывайтесь на других. Если родители одноклассников разрешают им гулять одним, это не значит, что вы должны делать также. Только вы знаете своего ребенка и понимаете, как будет лучше для него.

Читайте также: Безопасность ребенка в большом городе

Формирование у детей безопасного стиля жизни

Помощь в создании материала: Рекомендательный сервис для детей и родителей tlum.ru