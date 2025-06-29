Возрастные кризисы у детей: как пережить и поддержать ребенка

Да, это бывает непросто: меняется личность ребенка, отношения с людьми, представление о себе и мире. Но это очень важные этапы в жизни наших детей. И если их поддерживать, они войдут в новый возраст более сильными и целостными, сам процесс пройдет мягче, а у семьи появится меньше седых волос.

Что такое кризисы детского возраста

Для родителя это выглядит просто: ребенок стал вести себя непривычно, капризничает, ссорится, отдаляется от вас, а еще он «какой-то не такой». Ребенок растет, его психика и социальная жизнь усложняются, появляются новые желания, а за ними — новые вопросы и страхи.

В кризисные периоды ребенок развивается стремительно, это очень заметно со стороны и может напоминать революцию, которая начинается внезапно и так же неожиданно заканчивается. Без таких кризисов нормальное развитие невозможно. Каждый малыш, ребенок и подросток их проходит.

Хорошие новости: стабильные периоды занимают большую часть детства, а кризисы — это все-таки позитивные сдвиги, переход к новым формам поведения.

Задача семьи в это время — увидеть признаки кризиса, разобраться, что происходит, и помочь ребенку в течение нескольких недель или месяцев перейти в новый стабильный период сильным и открытым.

Кризис новорожденности

Само рождение — уже начало первого кризиса. Ребенок приходит в новую насыщенную среду, совсем не такую уютную, как мамин живот. Для него меняется все: надо самостоятельно дышать, есть, реагировать на холод, голод, звуки, свет. Поэтому первые 1-2 месяца считаются кризисными: младенец адаптируется к новой жизни и часто просит о помощи плачем — другого способа у него пока нет.

В это время окружите малыша максимальной заботой и теплом. Самой маме очень важно быть в комфорте и безопасности, а папа и другие родственники могут обеспечить надежный «периметр» маме и младенцу. Это поможет ребенку выстроить прочную связь с мамой и папой, а когда кризис минует — развиваться более спокойно и радостно.

Кризис одного года

В районе года ребенок осваивает ходьбу и речь, у него уже неплохо развита память, он может добираться до интересующих его предметов и общаться с разными людьми. Родители все чаще что-нибудь запрещают, многие вещи не удаются, и ребенок входит в новый кризис: становится капризным, эмоциональным, протестует, устраивает истерики, пытается все делать сам. Вместе с тем все чаще приходит к родителям в расстроенных чувствах за утешением, даже если злится на них.

Будьте терпеливыми и поддерживайте ребенка. Установите границы своими «можно» и «нельзя» и мягко их поддерживайте, так малышу будет спокойнее. Объясняйте ему, почему правила работают именно так. Поощряйте самостоятельность, даже если это требует времени и сил. Хочет есть сам, одеваться сам — прекрасно. Так вы направляете энергию в мирное русло, и ребенок отвоевывает себе права там, где это для него полезно.

Кризис трех лет

Это самый острый кризис детства. Ребенок становится упрямым и бунтующим, может говорить «нет» даже тому, что сам любит, просто чтобы показать свою независимость. Отказывается выполнять просьбы и впервые начинает обесценивать родителей, становится эмоциональным, но с трудом может выражать эмоции.

Контролируйте прежде всего себя: не срывайтесь, не кричите, не подавляйте малыша, но сохраняйте ведущую взрослую роль «вожака стаи». Будьте терпеливыми, последовательными и принимающими, когда надо — хитрите. Если у ребенка истерика, не меняйте правила, будьте рядом, оставайтесь спокойными и помогите ему справиться с сильными эмоциями. Отвлекайте, объясняйте, называйте чувства: «Ты злишься, тебе очень хочется эту игрушку, но мы не будем ее покупать, зато мы можем погулять и покачаться на качелях».

Помните, что малыш не виноват, он только учится справляться с эмоциями, и вы можете ему помочь. Для этого предлагайте ребенку выбор из двух вариантов, чтобы у него было ощущение контроля. Переключайте его внимание на комфортную сферу. С помощью игрушек разыгрывайте ситуации, чтобы он видел новые стратегии поведения.

Кризис семи лет

Ребенку все нужнее новые контакты и оценка других людей. Игра постепенно теряет важность, приходит время учебы, ребенок осознает себя не просто как отдельного человека, а как часть общества. Он начинает брать на себя ответственность и вникать в правила.

Уходят наивность и детская непосредственность, понять ребенка становится сложнее, появляется кривляние и манерность — ребенок подражает взрослым и проверяет их реакцию. Поступки могут быть странными: он задает неудобные вопросы, требует обосновать правила, хотя раньше просто следовал им. Иногда случаются вспышки агрессии.

Будьте терпеливы и оставайтесь рядом, пусть ребенок пробует и ошибается. Помогайте адаптироваться к учебным обязанностям, мотивируйте к дальнейшему развитию. Выслушивайте рассуждения ребенка, не критикуйте, мягко направляйте в нужных ситуациях. Помочь справиться с таким кризисом может друг семьи или школьный учитель: в этом возрасте оценки людей не из семейного круга становятся все важнее.

Подростковый кризис 13 лет

Ребенок переживает мощные физические и гормональные изменения, сильные эмоции и рост социальных требований. Подростки хотят, чтобы к ним относились, как ко взрослым, но не могут быть самостоятельными и нуждаются в любви и помощи. Из-за гормональных изменений их эмоции меняются стремительно — от безудержной радости до гнева или апатии. Часто дети конфликтуют, проверяют границы, штурмуют правила. Они очень ранимы и чувствительны к критике, зависимы от оценки сверстников.

Этот период бывает очень сложным для сохранения добрых отношений в семье. Но главное — беречь доверие и поддерживать контакт.

Откажитесь от жесткого контроля и уважайте желания подростка, но будьте в курсе всей его жизни, не пускайте ее на самотек. Устанавливайте разумные гибкие границы, следите за их соблюдением. Помните, что ребенку по-прежнему нужна поддержка и давайте ее так, чтобы он мог ее взять.

Часто подростковый кризис завершается внезапно для родителей, которые уже смирились с ролью нервного надзирателя: вдруг вы снова видите перед собой человека, с которым можно договориться и даже просто поговорить по душам.

Юношеский кризис 18 лет

Этот кризис отличается от подросткового тем, что роль спускового крючка здесь играют не гормоны, а надвигающиеся социальные изменения. Подросток ощущает ответственность за будущую жизнь, выбор профессии, поступление в вуз или колледж, зарабатывание денег.

Он может бояться новой жизни, неудач в любви, экзаменов, армии, работы, часто повышается тревожность, может стартовать юношеская депрессия.

В этом уже почти взрослом возрасте по-прежнему важна поддержка семьи, но без покушений на самостоятельность. Разговаривайте с сыном или дочкой, рассказывайте о своем опыте, слушайте его, обсуждайте будущее. Настройтесь на то, что пробовать, менять решение, выбирать лучшее и двигаться в новом направлении — нормально.

Ребенок в очередной раз выходит в новую жизнь, он ничего о ней не знает и не уверен, надо ли доверять старшим. И настоящий рост происходит там, где человек признает свою слабость и незнание мира — но пробует двигаться в нем, находить свои собственные точки опоры, интереса, любви. А пока ему нужна поддержка, родители могут быть рядом.