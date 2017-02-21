5 мифов о воспитании настоящих мужчин

Общество смотрит на мальчиков с надеждой: “Ты будущий защитник! Опора семьи! Мамин помощник!” И это замечательные вещи, если не перегибать палку. Но иногда интуиция подсказывает маме или папе мальчика одну линию поведения - а стереотипы диктуют совсем другую. Как разобраться, где миф о воспитании настоящего мужчины, а где реальность?

За 20 век девочки получили гораздо больше свободы (по крайней мере, в западном мире). Сегодня никто не делает удивленные глаза, если девочка хочет хорошо зарабатывать, путешествовать или играть в волейбол. Но представьте мальчика, который любит возиться с малышами, готовить и делать украшения, при этом не дерется и отказывается играть в футбол. Воспитатель или учительница насторожится, сверстники будут смеяться, а родители задумаются, не пора ли показать ребенка специалисту?

Хорошо это или плохо, но век жесткого патриархата остался позади. Мы живем в мире, где мужская сила и выносливость по-прежнему высоко ценятся, но мужчинам уже позволено глубоко чувствовать, возиться с детьми, выбирать свой собственный способ жить. Мифы о настоящих мужчинах и мальчишках по-прежнему живы и прекрасны - как и любые мифы, где есть добро и зло, героизм и преодоление. Проблема лишь в том, что эти мифы иногда мешают нам видеть и любить того самого мальчика, который растет в нашей семье. И пытаясь вырастить сына “настоящим”, родители часто лишают его возможности быть “живым”.

1 Миф. Мальчики не плачут

Одно из первых требований кодекса “настоящего мальчика”: не показывай слез, крепись, не проявляй уязвимости. Игнорируй чувства. Если больно, страшно, тоскливо - усмехнись и скажи: “Все нормально”. Это - сила. Обесценивай отношения, чтобы не страдать от разлуки или отвержения. С ранимостью других тоже нечего церемониться. Какая еще близость с сестрой или теплота с матерью? - мальчикам это не положено. Не чувствуй. Не привязывайся. Терпи боль, справляйся сам.

Факт. У мальчиков тоже есть эмоции

Если не ударяться в крайности, то этот миф несет свою пользу. Отцы говорят сыновьям: “Не ной, ты же парень”, - и не спешат утешить его, взять на ручки и избавить от всех бед, как они поступили бы с маленькой дочкой. Так мальчик узнаёт, что человек должен помогать себе сам, а изливать свое горе и бесконечно жаловаться - бесполезно. Ты не утешишься и никого не порадуешь, только потеряешь уважение. Это в самом деле хорошая основа для будущей самостоятельной жизни. Ведь постоянно искать опору в других и выпрашивать ее - путь в никуда.

Но нужно помнить, что многие мальчишки испытывают и страх, и нежность, и растерянность. Им тоже бывает больно, обидно и грустно. И слезы - это результат стресса, который испытал ребенок. Если мы запрещаем мальчику показывать свои чувства, он будет вытеснять их и не узнает, что любое переживание - даже очень сложное - пройдет. Надо только двигаться дальше, и после слез, горя или страха снова придут безмятежность и радость. Мальчик, которого не стыдят за проявления чувств, будет человечно обходится и с чужими слезами: посидит рядом с расстроенным другом, предложит помощь или хотя бы не будет дразниться.

Важно только не давать ребенку застревать в своем чувстве, бесконечно пережевывать его, жаловаться и просить поддержки. Никто не хочет вырастить беспомощного плаксу, поэтому мы учим детей справляться с повседневным стрессом, переключаться на приятные и полезные дела.

2 Миф. Мальчиков нужно пореже обнимать

Еще один ночной кошмар родителей мальчишки - вырастить неженку и маменькиного сынка. Многие действуют решительно и сразу: редко целуют и обнимают ребенка, общаются с ним зычным командным голосом. Исследования показывают, что младенцев-мальчиков родители держат на руках меньше, чем девочек, разговаривают с ними менее ласково и не так быстро приходят на плач. В нашей культуре такое отношение к мальчикам заложено очень глубоко, и оно дает свои плоды очень быстро. Вот наглядный пример того, что мальчишки чаще учатся рассчитывать только на себя:

В одном психологическом эксперименте перед детьми-ползунками ставили такую задачу. Малыша опускают на пол, и он видит маму в паре метров перед собой, но от мамы его отделяет небольшое препятствие - невысокий валик из скрученного одеяла. Он вполне может перелезть через этот валик, если немного постарается. Мама начинает звать ребенка, протягивает к нему руки. Малыш ползет вперед, вот он уже добрался до препятствия. И здесь девочки и мальчики начинают вести себя немного по-разному. Большинство мальчиков штурмуют преграду и добираются до теплых маминых рук. А девочки чаще садятся на попу и начинают плакать, призывая маму на помощь.

Факт. Все мальчики разные, и некоторым нужно больше тепла и поддержки

Каждый ребенок хочет тепла и любви, это жизненно важно для него. В руках мамы, папы или бабушки он успокаивается, набирается сил и убеждается, что жизнь - хорошая штука. У него появляются новые желания идеи и смелость, чтобы их реализовывать. Напитавшись теплом и уверенностью, он снова уходит исследовать и завоевывать мир. Так он проводит все детство. В младенческом возрасте приходит на ручки, в дошкольном - залезает на колени, в школьном - приходит посидеть плечом-к-плечу или берет за руку.

Все мальчишки разные, кто-то смел и активен от природы, а кому-то нужно больше тепла и заботы в сложных ситуациях. И когда ребенок приходит за поддержкой, нужно помнить о двух вещах. Первое: он ваш сын и вы лучше всех знаете его. Что с ним сейчас происходит? Какая поддержка ему нужна? И второе, не менее важное: очень полезно для него - научиться справляться с трудностями самому, найти опору в себе. Так он станет сильным и счастливым человеком.

Поэтому родители мальчика постоянно ищут золотую середину: как не оттолкнуть ребенка, когда ему правда нужна помощь и тепло, и не скатиться при этом в гиперопеку и заботливое кудахтанье.

3 Миф. Пистолетам и машинкам - да! Мишкам и куклам - нет!

Нас с детства учили: мальчикам - машинки, девочкам - куклы. К чему это часто приводит? Взрослые мальчики по-прежнему играют в машинки, а семьей и детьми занимаются выросшие девочки.

Это было актуально на протяжении веков, когда мужчина “добывал мамонта” и ходил на войну, а на женщине держался весь дом и быт. Но теперь что-то изменилось в нашем обществе. Женщина вырвалась из дома, как джинн из бутылки, и весь 20 век доказывала, что на многое способна. Сегодня мы говорим о равенстве полов, хотим видеть полные счастливые семьи, домашнюю работу за нас делают бытовые устройства. На западе наметилась тенденция: все больше пап занимается детьми и даже берет отпуск по уходу за малышом. Образ благополучного отца, который нянчит ребенка и счастлив при этом, стал позитивным и даже модным.

Факт. Мужская жизнь гораздо богаче

Если мама или папа дарит мальчику мишку, куклу или пупса, то это похоже на инициацию. Родители будто говорят: “Смотри, я хочу, чтобы ты мог заботиться о малышах и прочих живых существах. Это хорошо и правильно, это - можно!” Притом у мальчика может быть целый гараж машинок и ящик пластиковых пистолетов и топоров. Отлично! Пупса можно катать в машине, вооружать, защищать, укладывать спать. Ведь мальчик - не просто будущий защитник, он еще и будущий папа.

Поэтому включайте в ролевые игры сына элементы “семейного” стиля - просто чтобы показать эту часть нашей жизни. И чтобы потом выросший мальчик не зевал от тоски в семейные выходные, не зная, куда себя деть и куда бежать от этой скуки и вины за свою невключенность в семейство.

То же самое касается любой помощи по дому, кулинарных навыков и стирки-уборки. Не пресекайте интерес ребенка к таким вещам, а лучше подогревайте! Помогите ему овладеть элементарными навыками самообслуживания. Тогда ваш взрослый сын не будет зависеть в быту от “женской силы” ни морально, ни физически и сможет спокойно вести хозяйство или разделить домашние дела с другими членами семьи.

4 Миф. Мальчишки есть мальчишки. Тестостерон победит воспитание

Есть давнее убеждение, что поведение мальчиков определяется их физиологией. Мальчики - это агрессия, риск, штурм, захват и насилие. А значит, мальчики - это воины, охотники, политики, ученые, космонавты и пожарники. Мы привычно назначаем мальчиков “узниками биологии” и считаем, что их поведение является врожденным.

Что из этого следует? С одной стороны, мы не слишком ругаем их, когда они “ведут себя как мальчишки”. Как будто мальчику “положено” драться, перебегать дорогу в опасном месте и разбивать окна. С другой стороны, мы надеемся, что “типичный” мужской характер сам проложит себе дорогу, без наших воспитательных усилий.

Опасность этого мифа в том, что люди думают, будто они не в силах повлиять на личность мальчика и его эмоциональное развитие, хотя на самом деле это возможно.

Факт. И мальчики и девочки - пластичные существа

Исследования биологов, нейрологов и психологов показывают: многое в жизни и поведении мальчиков и девочек зависит от воспитания. Генетические задатки и особенности характера, тестостерон в зрелом возрасте - это важно, но они не определяют на 100% развитие человека. Очень многое зависит от раннего детского опыта, от среды, в которой растет ребенок, от ярких впечатлений, которые повлияли на его картину мира.

Поэтому не думайте, что рисковое поведение и агрессия сына - это неизбежность. Или что робкий и тревожный мальчик рано или поздно “опомнится” и на волне мужских гормонов станет смелым и открытым. Об эмоциональном интеллекте ребенка лучше заботиться с ранних лет, помогать ему проживать чувства, учить самоконтролю и правилам поведения.

5 Миф. В неполной семье мальчик не станет настоящим мужчиной

Считается, если мальчик растет без отца, без отчима или авторитетного деда, то ему закрыта дорога в мужской мир. Женщины своим влиянием растворят его силу и привяжут к юбке. Ему не с кого будет брать пример. Матери, которая растит сына одна, нужно искать для него “образцы мужества”: отдать в Суворовское училище или хотя бы в секцию карате с харизматичным тренером. И пореже обнимать, запрещать слезы и нытье, поощрять решительность - в общем, делать все, чему учат мифы о воспитании мальчиков.

Факт. Мужская культура сделает свое дело

Ребенок растет не только внутри семьи - он видит целый мир вокруг: двор, садик, школа, общественные места, семьи друзей. Чтобы из ребенка вырос мальчик, а не девочка, у него должна быть мальчиковая (а не девичья) одежда и мальчиковые дела и развлечения. Через них он приобщается к той самой мужской культуре и будто приобретает компас для движения в мужском мире.

Мужская культура отличается от женской, у нее свои правила и ценности. Например - драки: для мальчиков это не только вражда, но и способ установить контакт, предъявить себя, занять какое-то место в группе. Или соперничество: для мальчика нормально хотеть быть победителем, стремиться стать лучше других. Это побуждает развиваться, улучшать свое мастерство.

Еще один важный момент - радость преодоления. Мужчины и мальчики склонны заниматься тем, что требует усилий и даже риска. Например, неинтересно бегать просто так - а интересно, когда на пути есть препятствия или когда сегодня ты бежишь быстрее и дальше, чем вчера!

Если мама знает и чувствует эти особенности мужской культуры, ей гораздо проще воспитывать сына. Достаточно не корить его за действия, которые соответствуют этой культуре, и даже поощрять их. Подрался? Понимаю… Соперничаешь с одноклассником? Разумеется… Полез проверять силы и преодолевать? Конечно, ты же мальчик…



Мифы о мальчиках - на то и мифы, чтобы показывать идеальные образцы - как под увеличительным стеклом, ясные и заостренные. Но жизнь разнообразнее. И ваш сын - это именно ваш ребенок, который может где-то не вписываться в “мужской стандарт”. А вы - знаете своего ребенка лучше всех и лучше всех чувствуете, когда его лучше приободрить: “Давай, соберись!” - а когда дать поплакать. Хотя мифы остаются для нас ориентирами, но пусть родительская интуиция помогает мальчишкам расти живыми и чувствующими, гибкими и сильными - разными!

Фото: http://globallookpress.com