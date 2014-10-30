10 способов воспитать неудачника

Существует несколько проверенных временем подходов к воспитанию, которые помогут вырастить человека, зависящего от других людей и от обстоятельств, неспособного управлять собой и своей жизнью.

1. Вы умнее и опытнее ребенка, а значит, лучше знаете, что ему нужно.

Поэтому вы вправе решать, что надеть на него в детский садик, какую игрушку купить, в какой секции заниматься, с кем дружить, кого позвать на день рождения. Не нравятся товарищи чада по играм — добейтесь, чтобы он их больше не видел. Ваша задача организовать своему подростку поступление в тот вуз или колледж, который обеспечит ему достойное будущее — он же совсем ничего не знает о жизни и не сможет сделать правильный выбор. То же самое, кстати, касается и того, с кем встречаться вашим повзрослевшим сыну или дочери.

Если постепенно ваш ребенок разучится чего-либо хотеть по-настоящему, то тем лучше: меньше бредовых идей будет будоражить его ум. А ведь вы всегда сможете помочь советом! На крайний случай, за сына или дочь непростой выбор сделает кто-нибудь другой — друзья, супруг, начальство, брат по вере.

2. Помогайте ребенку решать каждую сложную задачу, с которой он столкнется.

Жизнь будет подкидывать вашему малышу кучу проблем, до которых он еще не дорос. Заботливые родители должны ограждать его от трудностей: вдруг не справится и испортит себе самооценку. Да и вообще: зачем ребенку тратить драгоценное время на то, что вы сделаете за него в два счета. Согласитесь, проще накормить годовичка кашей, чем отмывать кухню после того, как он поест сам; да и колготки на двухлетку вы быстрее натянете. За пятилетнего можете смело сделать аппликацию: бабушкам-дедушкам будет аккуратный подарок, и клей нигде не размажется, а дитятко посидит рядом и поможет по мере сил.

Когда в «началке» зададут сделать проект или поделку на конкурс, участвуйте в процессе подготовки как можно активнее. Ничего, если большую часть работы выполните вы: зато результат будет сногсшибательный и вашего ребенка в школе высоко оценят. Ничего зазорного нет и в том, чтобы написать домашнее сочинение за девятиклассника: ну не любит ваш ребенок литературу, а учительница все время придирается – не портить же из-за этого аттестат.

Есть, конечно, вероятность, что ребенок окончательно разуверится в своих силах и перестанет даже пытаться самостоятельно решать возникающие перед ним сложные задачки. Но ведь мир не без добрых людей, а проблемы, бывает, и сами рассасываются.

3. Делайте за ребенка то, что ему не нравится делать.

Ведь должно же у него быть счастливое детство! Успеет еще в жизни нахлебаться бытовых хлопот и тяжелой работы. Пусть пока мал, живет в свое удовольствие и ни о чем не беспокоится. А вам ведь не трудно позаботиться о любимом чаде — даже приятно.

Правда, бывает, со временем надоедает собирать с пола валяющиеся вперемешку по всему дому вещи 14-летнего подростка. Тогда можете для порядка поворчать, чтобы так уж сильно не разбрасывал всё. Но не забывайте, что главное для него сейчас — учиться, и не отвлекайте на второстепенные вопросы.

4. Уступите ребенку, если он очень просит.

Сделайте это, даже если сначала успели отказать. Порой можно и изменить свое решение, чтобы не портить отношения. Особенно, если вопрос очень важен для чада.

Как понять, что ребенок чего-то действительно хочет? Да очень просто: в дошкольном возрасте он будет падать на пол и сучить ногами; в школьном — обиженно спрашивать: «Значит, ты меня совсем не любишь?»; в подростковом — хамить и угрожать сбежать из дому. Будьте внимательны, и не позволяйте наиболее важным желаниям оставаться нереализованными. Ничего, что вновь купленная машинка будет сто двадцать первой и уже завтра окажется забытой. Не страшно, если сын еще полчасика поиграет на компьютере, хотя на часах уже двенадцать, а завтра рано вставать. Да и если дочка пятый вечер за неделю проведет у подружки, тоже не смертельно; заниматься правда совсем перестала, но что поделаешь? Если очень хочется — значит можно.

5. Если ребенок не реагирует на ваши просьбы, не обращайте на это внимание.

Ведь любому очевидно, что мир и покой в семье дороже, чем прибранные игрушки или вынесенный мусор. К тому же, вы и сами можете сделать то, о чем сначала попросили, а напоминать свою просьбу по двадцать раз куда утомительнее.

Конечно, будущему супругу (супруге) такого человека не позавидуешь, но это уже их проблемы.

6. Чтобы утешить ребенка в случае неудачи, обвиняйте в случившемся окружающих.

Начинайте с самого детства. К примеру, малыш долго баловался с детским стульчиком, и в итоге упал. Погрозите стульчику пальцем: «Ай-я-яй, нехороший стульчик!» И крапивка на улице тоже так и норовит маленького ужалить: «Ай-я-яй, какая!» Ну и дальше в том же духе. Никто не хочет играть с сыном в песочнице — значит, дети плохие, а то, что он перед этим их крепость сломал: так это он в шутку. Что они шуток не понимают? Дочка поссорилась с подружкой — знаем мы эту подружку, у нее и мама ужасно склочная тетка. Учителя — те и вовсе, с первого класса придираются, потом возникают преподаватели, которые во время сессии стараются «завалить» во что бы то ни стало. Особенно вашего ребенка — почему-то они его невзлюбили с первого курса.

Одним словом, зачем пытаться кого-то понять или выстраивать отношения с этими черствыми окружающими, если они не видят всех несомненных достоинств вашего отпрыска?

7. Непременно вмешивайтесь во все конфликтные ситуации, если в них оказывается ваш ребенок, и занимайтесь ими до полного урегулирования.

Нельзя травмировать детскую психику общением с неприятными людьми! Не позволяйте другим детям отбирать у вашего трехлетки игрушки. Если два шестилетних малыша спорят на детской площадке, не оставайтесь в стороне, и защитите своего ребенка от сверстника, который нагло качает права. Если дети подрались, выясните, кто первый начал. По итогам надо вызвать на суровую беседу родителей обидчика вашего чада. В том случае, когда учительница несправедливо поставила оценку или пожурила, надо бегом бежать в школу и разбираться, причем лучше сразу в кабинет директора.

Да, в результате ваш ребенок будет теряться, сталкиваясь с теми, кто пытается нарушить его личные границы, не научится постоять за себя. Не сможет определить, где нужно дать отпор обидчику, где уступить, а где договориться. Зато он будет знать, что родители всегда рядом и готовы защитить от всех невзгод.

8. Если ребенок поступил неправильно, поэмоциональнее отчитайте его, чтобы он в полной мере осознал свою вину.

Должна же у него формироваться совесть! Повторяйте про недопустимые в поведении вещи как можно чаще: чтобы запомнил. Вода, как известно, камень точит. Так и чадо когда-нибудь поймет, что родители правы были.

Несомненно, со временем кричащая мама и ворчащий папа станут главной проблемой в жизни растущего ребенка, и он будет пытаться всячески избегать их нотаций. Правда, не факт, что ради этого прекратит делать то, за что его «пилят». Но это не страшно. Будьте последовательны — продолжайте в том же духе, даже если ваши воспитательные беседы стали просто фоном, и не вызывают никакой видимой реакции.

9. Ваша задача оберегать ребенка от всех последствий его неверных действий

— на то вы и родитель, чтобы за все отвечать. Поругать — ваш долг, но потом-то надо помочь! Не допускайте развития проблемы: срочно берите дело в свои руки и исправляйте ситуацию. Проспал в школу — задержитесь на работу и подвезите. Прогулял — напишите записку учителю. Не успел сделать уроки — помогите доделать. Нагрубил бабушке — утешьте ее и извинитесь за ребенка. Потерял телефон — сразу купите новый, снова потерял — купите еще один, и уж, конечно, не хуже прежнего, чтобы долго не расстраивался. Истратил карманные деньги не чепуху, а на следующий день увидел вещь, о которой давно мечтал — дайте еще денег — не такая уж это большая для вас сумма.

Единственное, к чему надо быть готовым, так это к тому, что необдуманные поступки отпрыска будут приобретать все более глобальный масштаб, вплоть до организации вечеринок с разносом всей квартиры, воровства в супермаркете, опытов с наркотиками, а там и до приводов в детскую комнату милиции не далеко. Но ведь вам не привыкать: вы — любящие родители, а значит, и с этими бедами справитесь.

10. Почаще жалуйтесь на жизнь,

чтобы ребенок понимал, в каком непростом мире вам приходится его растить. Рассказывайте о людях, которые обманывали вас или предавали, которые были настолько невнимательны, что не смогли понять, что вам нужно, и не пожелали помочь, хотя и могли это сделать. Объясните, что даже один плохой человек в состоянии поломать вашему дитятке жизнь, и, значит, надо быть осторожным. Регулярно ругайте начальника и власти всех уровней, из-за которых вам приходится влачить никчемное существование. Прочно вбейте в голову растущего человека мысль, что от него ничего в этой жизни не зависит — на все есть судьба, а везет по жизни немногим. Со временем сын или дочка на практике убедятся, что именно так дела и обстоят.

Если следовать всем этим правилам неукоснительно, то без сомнения вам удастся воспитать человека, который будет знать, что в его проблемах всегда виноват кто-то другой или как минимум, неудачное стечение обстоятельств.

Даже если он будет любить своего будущего супруга или супругу, то не перетрудится на почве построения счастливых семейных отношений: слышать и понимать потребности другого он вряд ли сможет, а вот манипулировать партнером будет научен отменно. Одним словом, рассчитывать на сколько-нибудь продолжительный брак с эмоционально зрелым человеком ему вряд ли придется.

Впрочем, профессиональных успехов подросшим сыну или дочке тоже не стоит ожидать, даже если чудом ребенку представится случай пойти по подходящей для него стезе. Ведь чтобы чего-то достичь, нужно преодолевать препятствия, уметь общаться, видеть связь между своими действиями и получаемыми результатами, и, в конце концов, следовать каким-то правилам и осознанно нарушать их, когда это необходимо. Дети, которым не привиты подобные навыки, превращаются во взрослых, неспособных строить жизнь в соответствии со своими желаниями. У них всегда найдутся причины, чтобы не пойти в компанию мечты: строгий дресс-код, неудобный график или необходимость проходить конкурсный отбор. В продвижении по службе им будут вечно «мешать» подлые коллегии или дураки-начальники.

Дети с несформированными границами дозволенного на протяжении жизни не будут понимать слово «нет» и не научатся его говорить. Они так и не смогут удовлетворять свои настоящие потребности (потому что для этого требуется упорная работа), зато в исполнении сиюминутных желаний себе не откажут. Они будут твердо рассчитывать на то, что близкие все равно устранят возникшие неприятные последствия их капризов и маленьких радостей. Если мама прикрывала прогулы сына в школе, то почему бы не ждать, что жена прикроет его запои перед начальником. Если дочь привыкла без удержу вытягивать с родителей деньги, то почему бы в будущем ей не набрать с десяток кредитов, которые невозможно выплачивать.

Тем же родителям, которым хочется добиться каких-то других результатов в воспитании, стоит забыть про большинство из перечисленных выше способов поведения, а к каким-то прибегать только в крайнем случае (прибрать комнату ребенка, когда он болеет; вмешаться в действительно опасный конфликт и т.д.).

О способах, которые помогут научить ребенка быть хозяином своей жизни, управлять эмоциями, видеть связь между своими поступками и получаемыми результатами, мы поговорим в следующей статье.