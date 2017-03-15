Как воспитывают детей в разных уголках мира

В каждой стране детей воспитывают по-своему. Где-то родители помешаны на оценках, а где-то на безопасности, где-то детям можно все, а где-то им надо ложиться строго по расписанию. Все мы разные, иногда даже удивительно насколько.

Редакция Tlum.Ru сделала подборку из 8 разных стран с отличными друг от друга системами воспитания. Давайте узнаем, где дети до 30 живут с родителями, а где в школах ребенка научат правильно улыбаться.

Япония

До 5 лет ребенку в Японии позволяют практически все. Хочешь — рисуй на обоях, хочешь — бегай голышом по улице, хочешь — бей посуду. Но с 5−6 лет малыша загоняют в очень жесткие рамки правил и ограничений. И попытаться ослушаться — означает «потерять лицо», выбиться из коллектива, а для японцев это очень важно. Голос на детей в Японии не повышают, наказывают их молчанием, отчуждением от группы. Японцы не мыслят себя без общества, поэтому отлучение от дома воспринимается ими как катастрофа.

Также в Японии широко практикуется ранее развитие. С трех лет ребенок обычно идет в детский сад. Попасть туда не так-то просто, малыш должен пройти достаточно сложное тестирование, денег это тоже будет стоить приличных, так как родители стараются отдать детей в элитные сады, которые находятся под опекой главных университетов. В Японии обычное дело с младенчества готовить ребенка для той или иной профессии, сад при школе, школа при университете. Поэтому уже с рождения ребенка мама может сказать: «Поздравляю, у нас врач».

Как вырастить гения

Индия

Главное в воспитании детей у индусов — это стремление к доброте, терпению и гармонии. Ребенка учат уважать не только людей, но и природу, поэтому дети-индусы никогда не разоряют птичья гнезда и не обижают собак. Также большое внимание уделяют самообладанию — кричать нельзя, эмоции надо сдерживать. Вдохновляют на это родители, которые тоже никогда не повышают голос в присутствии ребенка.

В школе детей учат йоге, проводят уроки медитации, основное направление берется не на знания, а на воспитание. За оценки тут не ругают, главное, чтоб человек был хороший. Общение с детьми тут более неформальное. Учитель, да даже незнакомый человек, может погладить ребенка по голове в знак симпатии или приобнять, чтобы успокоить, и никто не смотрит на это косо. Все добры и открыты друг другу. Ну, чего еще ждать от страны, где в школах на уроках детей учат правильно улыбаться.

Китай

В Китае нет традиционного разделение на воспитания мальчиков и девочек, здесь всех воспитывают одинаково, так как и во взрослой жизни распределений обязанностей на «женские» и «мужские» в семье нет. Как папа, так и мама могут зарабатывать или, наоборот, сидеть дома с ребенком.

Главное в воспитании детей в Китае — это послушание. Еще с детского сада ребенок должен неукоснительно делать то, что ему говорят взрослые. Весь день ребенка четко расписан, распорядок меняют крайне редко. Обязанности по дому детям назначают еще в дошкольном возрасте. В это же время ребенка отдают в различные кружки и секции, по желанию родителей. Перечить им — нельзя. Они выбирают досуг ребенка, даже то, в какие игрушки ему можно играть. При этом хвалят детей в Китае крайне редко.

Англия

В Англии, напротив, принято с младенчества развивать в ребенке уверенность в себе. Родители постоянно хвалят свое чадо, даже за самые небольшие достижения, чтобы ребенок не имел низкой самооценки. Это касается как родителей, так и воспитателей в яслях и детских садах, замечания детям делают крайне редко. Обычно ограничиваются словами, пытаются объяснить, как делать можно, а как нельзя.

В школе в детях развивают стремление к индивидуализму, ценят неординарную точку зрения, стараются к каждому ученику подбирать свой подход. Ребенок сам выбирает, что ему интересно и занимается этим сколько хочет. Родители крайне уважают личное пространство детей и никогда не входят в комнату сына или дочери без спроса. Однако, при этом англичане всегда строги и предъявляют к своим детям очень много требований, многие из которых часто бывают завышены.

Швеция

В Швеции ребенок — это полноценная личность, ничем не отличающаяся от взрослого. У него есть свои права и обязанности, а главное, о чем заботятся родители — это его безопасность. Еще в 70-ых в Швеции запретили телесные наказания на законодательном уровне, здесь практикуется «воспитание без стресса». «Поступай с ребенком так, как хотел бы, чтобы с тобой поступили» — вот основное правило. Ребенок имеет право на диалог, объяснение и время взрослых.

Интересно, что родители часто спят в одной кровати с детьми, считается, что днем времени проявить свою любовь и провести время вместе не хватает, поэтому этот пробел они заполняют ночью.

США

В США детей редко отдают в детский сад, обычно с ребенком сидят родители или няня. Также часто детей берут с собой куда угодно: в кино, театр, даже на работу. Семья в США — это святое, поэтому там часто проходят семейные сборища, пикники или воскресные ужины. Детям обычно дают свободу действий и возможность выбора, наказывают американские родители не строго — лишают игрушки или сажают подумать на специальный стул.

Родители очень много участвуют в жизни детей — помогают со школьными проектами, приходят на матчи их команд, посещают какие-то мероприятия. Свободы американским детям дают больше, например, никто не подумает проверять легла ли спать их дочка-семиклассница или лежит и читает. Это ее выбор.

Франция

Французские семьи крепкие, родители обычно не стремятся отпустить детей в свободное плаванье и могут жить вместе до 30 лет. Но это не значит, что ребенок не самостоятелен, мамы рано выходят на работу и ребенку приходится учиться делать многие вещи самому. Поэтому французские дети часто выполняют небольшие поручения по дому, ходят в магазин или присматривают за младшими.

Родители с детства переселяют ребенка в отдельную комнату, уже 6 месячный ребенок должен спать как минимум в отдельной кроватке. Родители часто дают ребенку самому получить отрицательный опыт, не остерегая его от небольших опасностей. Лучше пусть один раз попробует сам, чем сто раз ему это объяснит мама.

Италия

В Италии также существует культ семьи, клана. Родня, какой бы дальней она не была, своего не бросит. К рождению ребенка относятся как к дару, в детстве детей балуют, задаривают подарками и закармливают сладостями. Ребенку позволяется все, но при этом за каждым их шагом родители неустанно наблюдают. Слово «нельзя» ребенок почти не слышит, поэтому вырастают итальянцы зачастую грубыми и капризными.

В Италии размыт барьер «взрослый-ребенок», поэтому дети обращаются ко взрослым на «ты» и спокойно могут нагрубить в духе: «Теть, ты мне мешаешь, подвинься». Такое поведение даже не особо карается родителями.

Источник: Tlum.Ru