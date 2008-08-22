Я в беду не попаду! Детская безопасность дома

Что может быть дороже для нас, родителей, наших любимых малышей? Вопрос банальный и имеет один единственный ответ. Кому из мам и пап, даже самых здравомыслящих, не рисуются время от времени страшные картины того, какие опасности могут подстерегать их сына или дочурку? Возможно, все те правила и советы, о которых речь пойдет ниже, покажутся кому-то простыми и понятными. Но именно от их соблюдения зависит здоровье, а иногда и жизнь ребенка.

У каждого из родителей свои взгляды на то, до какой степени следует опекать малыша. Кто-то считает, что лучше ребенку изучать основы безопасности на собственном опыте, падая и обжигаясь, но запоминая эти уроки на всю жизнь. А кто-то впадает в другую крайность, чрезмерно опекая и охраняя ребенка едва ли не до совершеннолетия. Обе крайности одинаково опасны. Первая может привести к серьезным травмам, которых вполне можно было бы избежать. А вторая делает ребенка совершенно беспомощным перед лицом возможной опасности, не способным должным образом среагировать и защититься. Где же отыскать ту самую "золотую середину"? Как научить малыша необходимой осторожности?

Жизнь по правилам

Воспитывать у малыша бережное отношение к своей и чужой жизни имеет смысл с самого раннего возраста. Практически все ребятишки любят различные ритуалы и следят за их неукоснительным выполнением. Попробуйте-ка не помыть крохе руки после прогулки, не прочитать сказку перед сном или не напоить вечерним молоком с медом, если все это повторялось изо дня в день. Он непременно возмутится и напомнит вам о необходимых мероприятиях. Подобным образом нужно позиционировать и правила безопасности, именно как ритуал, который обязательно должен соблюдаться. Тогда ребенок охотнее будет соглашаться с некоторыми требованиями и ограничениями.

Разговаривать на темы безопасности нужно регулярно: дома, на улице, в транспорте, используя подходящие ситуации и истории из жизни. И не просто рассказывать, а обязательно задавать малышу вопросы, чтобы убедиться, что он все правильно понял и запомнил. Очень важно не запугивать, не рассказывать "страшилки" вроде стишков о "маленьком мальчике", а давать четкую, правдивую информацию, обязательно поясняя, что подобного несчастья никогда бы не случилось, если бы мальчик или девочка поступили так-то и так-то... Ребенок должен знать как вести себя в экстремальных ситуациях, которые могут произойти дома: пожар, короткое замыкание, утечка газа, авария водопровода. Периодически возвращайтесь к уже "пройденным" темам, не бойтесь говорить об одном и том же снова, снова и снова. Дети имеют обыкновение многое забывать и порой делают всякие глупости просто по незнанию, из-за того, что мы вовремя не напомнили им простые правила...

Дом без опасностей

Одна из основ детской безопасности – это наша родительская предусмотрительность. Главный ее закон: "Предвидеть, по возможности избегать, при необходимости – действовать". Попытайтесь взглянуть на свой дом не взглядом мудрого взрослого, а глазам шустрого активного карапуза. Ему все хочется потрогать и всюду сунуть свой любопытный носик. Важно как можно чаще ставить себя на место ребенка. Только так можно предвидеть.

Если в доме нет конструкций, которые могут легко завалиться, значит, малыш никогда ничего на себя не перевернет. Если вы привыкли всегда убирать свисающие вниз шнуры от бытовой техники, значит, стоящий на гладильной доске утюг или электрочайник на кухонном столе никогда не свалится малышу на голову. Если все ящики вашей мебели имеют специальные фиксаторы, значит, ребенок никогда не вытащит ящик целиком и не уронит на себя все его содержимое. Если у вас в ванной комнате лежит нескользкий коврик и вы никогда не оставляете там ребенка без присмотра, значит, вы свели возможность травматизм в этом помещении до минимума. В целях безопасности ставьте на двери ванной и туалета только такие замки, которые можно легко открыть снаружи. И никаких крючков и шпингалетов, которые ребенок может закрыть случайно или специально, из шалости. Когда-то давно именно так и поступил один расшалившийся четырехлетний малыш, закрывшись от бабушки на балконе. Ей пришлось выбить стекло, чтобы открыть крючок. А ведь ничего этого не произошло бы, не будь на балконной двери этого самого крючка. Пока ребенок не научится аккуратно открывать и закрывать двери, лучше поставить на них специальные фиксаторы, которые закрепляются над дверями и мешают им захлопываться.

Бусинки и компания

Конечно, все слышали о пуговицах, фасолинах и других мелких предметах, которые лор-врач достает из ушей, носа или дыхательных путей малышей. Возможно, вы думаете, что это удел крошечных несмышленышей, которые еще не понимают, что так делать "ай-ай-ай"? Далеко не всегда. Крошки могут засунуть себе что-нибудь в нос или ухо, скорее всего, случайно, неосознанно, а вот 3-6 летний ребенок сделает это совершенно сознательно, и причина тому – любовь к экспериментам. Малыш растет, становится более умным и изобретательным, расширяются сценарии сюжетных и ролевых игр, усиливается познавательный интерес к окружающему миру и себе самому. Одна мама обнаружила у четырехлетней дочери в носу крупную бусину, которую она засунула туда из чистого любопытства: "А что произойдет с моим носом, если я так сделаю?" К счастью, ничего произойти не успело... Эта же девочка, играя в больницу, складывала в рот пуговицы "как будто таблетки". И чем развитей воображение, тем более изобретательными могут стать поступки ребенка. И бесполезно прятать все мелкие предметы в доме (да это и не возможно). Это обезопасит грудничка, но не спасет шустрого, вездесущего пятилетку. Способ борьбы с горе-экспериментаторами есть только один. Это четкое и понятное объяснение ребенку возможных последствий таких экспериментов, но не путем крика и запугивания, а на основе знаний о своем теле и его функциях. И чем раньше вы начнете такие беседы, тем лучше.

Даже трехлетний малыш способен на своем уровне понять основы физиологии. Но объясняйте не тогда, когда "гром уже грянул", а в качестве профилактики. Это касается не только инородных тел, а и абсолютно всех остальных правил безопасности. Ведь отступление от любого из них ведет к нарушению работы отдельных органов или всего организма. Для этого нужна детская энциклопедия о человеке с хорошими реалистичными картинками. Расскажите малышу о дыхательной системе, о том, как мы дышим, как важно, что бы дыхательные пути оставались свободными для прохождения воздуха и к каким печальным последствиям может привести остановка дыхания. Это относится не только к бусинам и пуговицам, а и к всевозможным играм с одеванием кульков на голову и ремней или поясов на шею ("я собачка и буду ходить на поводке"). То же относится и к органу слуха. Рассмотрите устройство уха и расскажите ребенку, как тяжело не слышать пение птиц, шум ветра и дождя, прекрасную музыку, голоса близких людей. А именно к этому может привести засовывание в уши палочек, спичек, горошин и других предметов. Аналогично рассказывайте и о последствиях других необдуманных поступков.

Загадочный ток

Нельзя сбрасывать со счетов и электричество. Обязательно расскажите ребенку назначение и устройство розеток. А еще лучше пусть папа разберет розетку вместе с малышом. Однажды увидев ее устройство, ребенок, скорее всего, не захочет разбирать ее самостоятельно. Объясняйте и постоянно напоминайте, как опасно засовывать в розетку разные предметы, особенно металлические. Этой болезнью страдают практически все дети самых разных возрастов. В доме, где есть малыши, стоит пользоваться специальными заглушками, а вот подросших карапузов лучше научить правилам пользования электроприборами. Это куда эффективнее, чем запрещать и прикрикивать. Объясните малышу, как правильно вставлять вилки электроприборов в розетку и вытаскивать их, обратив внимание на то, что нельзя дотрагиваться руками до металлических контактов. И особенно не нужно этого делать мокрыми руками.

На помощь придут и подходящие сказочные истории. Так, у детского писателя и поэта А. Усачева в книге "Умная собачка Соня" есть поучительная, но не страшная история о Сониных экспериментах с электричеством: "Взяла собачка Соня и сунула хвост в розетку. А там кто-то как вцепится в него зубами!.." Прочитайте эту сказку вместе с малышом, пусть кроха сделает для себя соответствующие выводы.

А что в бутылочках?

Мы все много раз слышали и отлично знаем правило: лекарства, моющие средства, бытовая химия и прочие ядовитые вещества должны храниться в закрывающихся ящиках или шкафах и быть недоступными для ребенка. Знать-то знаем, но выполняем ли? Статистика безжалостна. Именно отравления бытовой химией стоят на первом месте среди всех несчастных случаев, происходящих с детьми. И, как правило, случается это из-за нашей халатности. Чаще всего, дети пробуют содержимое флаконов по ошибке, спутав их со знакомыми продуктами питания (сок, мед, варенье) или польстившись на красивый цвет и приятный запах. Особенно часто это происходит, если родители хранят бытовую химию в емкостях от пищевых продуктов. Например, в пластиковых бутылках из-под напитков.

Но просто запирать банки и флаконы на замок мало. Мы не сможем оберегать малыша от окружающего мира бесконечно. Значит, как и во всех других случаях, детский интерес нужно предвидеть и предупредить. Покажите ребенку имеющуюся в доме бытовую химию и объясните ее назначение. Обратите внимание малыша, что многие средства настолько ядовиты, что работать с ними лучше в перчатках. Причем, они могут причинить вред даже просто попав на кожу. Ребенок должен абсолютно четко знать, что никакие из этих средств нельзя пить и есть, даже если они "съедобно" пахнут. Напоминайте об этом почаще и обязательно рассказывайте о возможных последствиях подобных "дегустаций". А самые опасные вещества – бытовые яды и удобрения – должны быть категорически недоступны детям.

Это же касается и лекарств. С ними тоже проблем хватает. Любой ребенок хоть раз в жизни их употреблял, и часто уверен, что лекарства – штука нужная и полезная. Не стоит его в этом разубеждать, но объясните, что лекарства может назначать только врач или, иногда, мама. Каждое лекарство помогает при определенной болезни, а в других случаях может быть опасным. Таблетки и сиропы (даже "безобидные" витамины) – не конфеты, и не варенье и их нельзя есть столько, сколько хочется. Только в определенной дозе лекарство лечит, в других дозах оно может стать ядом. Никогда не доверяйте даже очень сознательному ребенку самому принимать необходимые лекарства, он должен делать это всегда под вашим контролем.

Никогда не оставляйте лекарства в доступных для ребенка местах. Даже безобидный на наш взгляд флакончик сосудосуживающих капель, которым мы капаем нос при насморке, может быть смертельно опасным для малыша, если он его выпьет...

Есть одна у летчика мечта...

Следующая опасность – окна, балконы и прочая высота. Ее актуальность обратно пропорциональна возрасту ребенка: ребенок взрослеет – риск снижается. Но, до определенного предела. Для обеспечения безопасности крохи достаточно поставить специальные ограничители на окна и двери, для проветривания открывать только форточки и не оставлять малыша без присмотра на балконе. Старший же ребенок уже знает, что высота – это опасно, но, вместе с тем, она может притягивать его будто магнит. Есть определенная категория детей, которые боятся высоты, но попадаются и другие, у которых инстинкт самосохранения как бы притуплен, и они способны на некоторые необдуманные поступки. И снова случай из жизни со счастливым концом. Одна девушка рассказала, как лет в шесть ей захотелось посидеть на балконных перилах, свесивши вниз ноги. И она это почти осуществила на своем балконе, на... девятом этаже. Подставив табурет, она начала перекидывать ногу через перила, но, к счастью, уронила вниз тапок. Испугавшись, что мама будет ее ругать (а мама в это время спала после ночной смены), девочка побежала вниз за тапочкой и больше уже не решилась повторить задуманный подвиг. Возможно, именно полет обуви подействовал на нее отрезвляюще. И разве она не знала, что высота – это опасно? Знать-то знает, но понимала ли? Наверняка, у многих из вас есть какие-то подобные детские воспоминания и ощущения. Хорошо бы о них не забывать. Тогда вам будет гораздо легче понять поступки и психологию вашего малыша и предотвратить возможную трагедию.

Для ребенка должно быть абсолютным табу, выглядывая в окно или с балкона, подставлять под ноги стул или иное приспособление. Зазевавшись, он может слишком сильно высунуться наружу. И только доверительные, регулярные беседы помогут донести до сознания маленького "летчика" все возможные последствия опасных игр с высотой. Для особо бесстрашных и строптивых ребят можно провести "шоковую" терапию, показав, как летит из окна и разрывается при ударе о землю бумажный или целлофановый пакет, наполненный водой. Такое своего рода запугивание – крайние меры, но в некоторых случаях оно приносит ощутимую пользу.

Кухонные страдания

Кухня не зря считается самой опасной зоной во всей квартире. Но беды не случится, если мама будет четко выполнять простые правила. Приучите себя всегда разворачивать кастрюли и сковородки ручками к центру плиты, а малышу как можно раньше объясните, что плита может быть очень горячей. Дайте возможность ребенку самому в этом убедиться, слегка дотронувшись рукой до разогревающейся духовки. Обжечься он не успеет, но температуру почувствует. Любые подвижные игры на кухне должны быть для малыша абсолютным табу. Следите за соблюдением этого закона неукоснительно.

Другая кухонная опасность – это ножи и прочие режуще-колющие предметы. Полезно знать об одной интересной детской особенности. Малыши-дошкольники воспринимают все слова с частицей "не" несколько иначе, чем взрослые. Любые запреты нередко вызывают у них подсознательное желание сделать все наоборот. Поэтому, лучше не злоупотреблять фразами вроде "Не делай! Не трогай! Не бери! Не лезь!" Вместо того, чтобы запрещать, лучше научить пользоваться опасными предметами правильно и осторожно. Фразу "никогда не трогай нож" лучше заменить такой: "С ножом нужно обращаться очень аккуратно. Он острый и ты можешь порезаться. Будет больно." Бывает, что и мы сами, готовя пищу, можем случайно порезать палец. Покажите порез малышу. Пусть он убедится, что ваши предостережения не просто слова. Привлекайте маленького помощника к приготовлению ужина, дав ему пластмассовый ножик и вареные овощи. Пусть нарежет их кружочками, соломкой или кубиками. А подросший карапуз может проделывать простые кухонные манипуляции и настоящим неострым ножом, но под вашим чутким руководством. Эту же рекомендацию можно отнести и к бытовой кухонной технике. Если малыш хоть раз увидит, во что превращается мясо после знакомства с электромясорубкой или кухонным комбайном, он вряд ли захочет совать туда пальцы. Самый простой способ борьбы с опасным детским любопытством – это его безопасное удовлетворение. А умение правильно пользоваться ножом и вилкой сведет возможность травматизма на нет.

Кто стучится в дверь ко мне?

Трудно сказать однозначно, с какого возраста можно оставлять ребенка дома одного. Все зависит от самого ребенка: от его разумности, сознательности и психологической готовности. Одно точно: малыша дошкольника оставлять одного нельзя, а приучать к самостоятельности имеет смысл постепенно. Вы должны быть уверены, что ребенок не побоится находиться дома без вас, что он сможет найти себе содержательное занятие, и твердо усвоил основные правила безопасности.

Как же часто мы напоминаем своему малышу: "Никому не открывай дверь!" Но подобные слова для ребенка могут остаться пустыми словами, если мы не дополним их некоторыми пояснениями. Малыш может понять ваши предостережения совершенно по-своему. Например, так: "Нельзя открывать дверь бандитам, а соседу дяде Коле можно, и этой симпатичной тетеньке тоже можно, ведь она назвалась почтальоном..." Часто в детском воображении преступники рисуются непременно злобными, страшными, с ножами и пистолетами. Ребенок даже не предполагает, что милый, симпатичный человек может быть самым настоящим бандитом. В ответ на звонок ребенок должен посмотреть в глазок и спросить: "Кто?" Вы должны четко объяснить малышу, что "никому не открывать дверь" – это значит НИКОМУ, кем бы человек не представлялся и чтобы ни говорил. Если за дверью кто-то хорошо знакомый, пусть ребенок попросит его прийти позже, когда вернется мама или папа. Если же посетитель ребенку не знаком, лучше сказать что-нибудь вроде: "Папа сейчас в ванной, когда выйдет – он вам откроет".

Может показаться, что хороший выход из ситуации – это запереть малыша снаружи на ключ, чтобы он вообще не смог никому открыть дверь. Но делать этого категорически нельзя. Напротив, вы должны быть уверены, что ребенок при необходимости сможет самостоятельно открыть дверь и выбраться из квартиры. Случиться может всякое, и путь к спасению должен быть свободным.

Как можно раньше научите малыша пользоваться телефоном. Особенно это важно в тех случаях, если вам придется часто оставлять ребенка дома одного. Напишите крупно на листе бумаги и повесьте на видном месте номера скорой помощи, пожарной охраны, милиции, мобильные родителей, а также телефонный номер кого-нибудь из родственников, друзей или надежных соседей, живущих поблизости и готовых в случае необходимости прийти на помощь малышу. Ребенок должен четко знать, в каком случае и по какому телефону он должен позвонить, уметь назвать свою фамилию и адрес. Кстати, об адресе. Объясните малышу, что, отвечая на телефонные звонки, он ни при каких обстоятельствах не должен сообщать звонящему то, что он дома один и не называть свой адрес. Самым лучшим ответом будет: "Мама сейчас занята. Перезвоните позже". Приучайте ребенка к мысли, что при малейших сомнениях в правильности своих действий, он должен незамедлительно перезвонить вам на мобильный телефон, рассказать о случившемся и спросить совета. Да и вы сами время от времени звоните домой, что бы убедиться, что у ребенка все в порядке и поинтересоваться, чем занимается сын или дочурка.

Дети во всем копируют взрослых, помните об этом. И детская безопасность начинается с нас самих: c нашего здравомыслия, положительного примера, с нашей способности предвидеть поступки ребенка. И, конечно, с нашей безусловной и искренней родительской любви! В общем, побольше вам, дорогие родители, изобретательности, любви, понимания и здравомыслия. И тогда с вами и вашими малышами никогда ничего не случится...

