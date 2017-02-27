Как перестать кричать на ребенка

Вряд ли кто-нибудь из нас, представляя себе будущую семью, рисовал в своём воображении, как он кричит на собственных детей. Но мечты и реальность нередко расходятся так далеко, что остаётся только удивляться. И однажды мы вдруг понимаем, что, исчерпав все доступные способы достучаться до горячо любимого чада, нередко переходим на крик.

Ни одному нормальному родителю это не кажется правильным. Повысив голос, мы потом переживаем и даём себе обещание, что больше никогда ничего подобного не повторится. Но срываемся вновь и вновь. А потом замечаем, что и дети всё чаще общаются между собой на повышенных тонах, да и в разговоре с нами позволяют себе говорить громче, чем нам хотелось бы.

Как же вырваться из замкнутого круга?

Правило первое: Разобраться в себе

Заметили за собой склонность к переходу на ультразвук? Попробуйте понаблюдать за собой и ответить на вопрос: «Когда я кричу?»

Вскоре вы наверняка сможете увидеть некую систему. Возможно, вы кричите только утром, когда дети медленно собираются в детский сад или школу. Или не можете сдержаться во время прогулки, наблюдая за тем, как чистые яркие комбинезоны превращаются в нечто невообразимое. Или вас так и разбирает по вечерам, потому что вы классический «жаворонок» и к ночи уже совсем без сил?

Выявили цикличность? Постарайтесь устранить раздражающие факторы. Если вам кажется, что дети копаются утром, будите их чуть раньше, готовьте форму с вечера и т.д. Огорчаетесь из-за грязной одежды? Одевайте детей на прогулки в то, что попроще. Таким образом можно устранить большинство раздражителей или хотя бы уменьшить их воздействие.

Правило второе: Не ворчать

Большое начинается с малого. Крик – с привычки ворчать. Ворчание крайне непродуктивная форма поведения. Нам не нравится, что и как делают дети, и мы, не имея возможности отдохнуть, отвлечься, расслабиться, начинаем «пилить» их. Ворчание – сухой хворост. Рано или поздно на него обязательно попадёт искра, а там и до крика недалеко.

Ворчим мы обычно по мелочам. Поэтому стоит задуматься, а действительно ли раскиданные элементы конструктора или отпечатки детских ладоней на зеркальном шкафу такое уж горе в масштабах Вечности? Хочется раздражённо побурчать – утешайте себя тем, что дети растут и скоро всё изменится. Только вот станем ли мы от этого счастливее? Ведь сияющий чистотой пустой дом для большинства из нас не является символом счастья.

Правило третье: Не повторять, а действовать

Это правило вытекает из предыдущего. Как бы родителям хотелось, чтобы дети слышали нас с первого раза и тут же выполняли просьбы. Но обычно приходится повторять и по десять раз, а дело не движется с мёртвой точки. Как тут не начать ворчать, а потом и кричать?

Для того чтобы избежать накапливания раздражения, которое неизбежно происходит при многократных повторениях одного и того же, вооружитесь очень действенным правилом «не повторяем, а действуем». Этот способ гораздо действеннее криков и нравоучений.

Ребёнок раскидал кубики и не убирает? Спокойно попросите его ликвидировать беспорядок. Не хочет? Возьмите малыша за руку и начните вместе собирать их. Делайте это его руками. Не позволяйте ему отвлечься на другие дела, пока не закончите это.

И так необходимо действовать во всех случаях. Кроха кусается? Спустите с рук. Кричит? Оставьте одного. Действовать нужно немедленно и всегда одинаково. Если сегодня вы смеётесь, когда вас дёргают за волосы, а завтра кричите – ребёнок не поймёт.

Правило четвёртое: Не приписывать детям своё понимание происходящего

Родителям нередко кажется, что дети специально упрямятся, вредничают и «доводят» их своими капризами. Конечно, и такое бывает. Но всё же далеко не всегда. Нередко «выкрутасы» начинаются вовсе не по причине врождённого коварства отпрысков и их неискоренимого желания сделать так, чтобы маме с папой жизнь не казалась мёдом.

Чаще всего за капризами скрываются

усталость,

нездоровье,

искреннее непонимание того, почему необходимо сделать именно так,

заложенное природой стремление познавать жизнь опытным путём.

Во всех этих случаях наш переход на крик для ребёнка как гром среди ясного неба. Особенно если мы делаем это не слишком часто, и он не привык. Если же подобное звуковое сопровождение для него норма, то крик и вовсе ничего не изменит.

Правило пятое: Посмотреть на себя со стороны

Как бы ни было трудно, постарайтесь посмотреть на себя со стороны. Перед зеркалом изобразите то, как вы кричите на ребёнка. Представьте, каково ему видеть это перекошенное гневом, а то и ненавистью лицо.

Правило шестое: Понимать последствия крика

Удивительно, но многие из нас искренне считают, что если даже родители регулярно кричат, то дети при этом у них вырастут спокойные и тихие.

На самом деле, возможны два варианта:

Чаще всего у «громких» родителей вырастают не менее «громкие» дети.

Иногда в результате такого воспитания дети становятся забитыми и вечно испуганными.

Ну, что, дорогие родители? Какой вариант нам больше по душе?

Испорченные отношения, изуродованное детство, крах дружной семьи, внутренний надлом, тяжёлые комплексы – все эти слова могут показаться слишком громкими, но психологи убеждены, что они абсолютно верно описывают последствия родительского крика.

Правило седьмое: Брать тайм-аут

В самые сложные минуты обязательно находите возможность уйти и остыть. Пусть даже вы уже завелись и повысили голос. Вспомнили об этом правиле – немедленно уйдите. Пейте маленькими глотками воду, считайте до триллиона, медитируйте, принимайте контрастный душ, делайте себе точечный массаж – в общем, делайте, что хотите и что приводит вас в чувство, но к детям возвращайтесь только когда сможете говорить, а не кричать.

Правило восьмое: Помнить, что дети тоже люди

Как бы сильно мы ни любили наших детей, частенько забываем о том, что они тоже люди, а не наша неодушевлённая собственность. Они тоже совершают ошибки. Ведь и мы тоже их совершаем. Но только мы взрослые, у нас опыт, знания и воспоминания о том времени, когда сами были детьми, а у наших отпрысков ничего этого нет. Поэтому именно мы должны понимать, сочувствовать, жалеть, подавать пример правильного общения.

Правило девятое: Простить себя за прошлое

Постоянное чувство вины не делает нас лучше. Наоборот, оно снова и снова возвращает в стрессовую ситуацию. Если вы пытаетесь прекратить кричать, но иногда всё же срываетесь, постарайтесь простить себя за это. Не оправдывать, а именно простить. То, что было, уже прошло. Хватит есть себя поедом за прошлые ошибки.

Правило десятое: Никогда не поздно остановиться

Даже если вы кричите давно и часто, не думайте, что ничего нельзя изменить. Остановиться и попытаться исправить ситуацию можно в любой момент. Дети умеют прощать своих родителей, особенно, если видят, что те стараются. Конечно, если они уже большие, на вырабатывание привычки жить «мирно» уйдёт больше времени, но всё равно ваши усилия не пройдут даром.

Постепенно «приступы крика» будут случаться всё реже и реже, а потом и вовсе сойдут на нет. А ради мира в доме и счастливых детских глаз стоит постараться.

