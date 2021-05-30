Что-то изменилось в нашем мире: нынешние дети не готовы уважать старших только за их возраст. Это касается, учителей, родителей, бабушек и дедушек. Что с этим можно сделать и как стать таким родителем, которого ребенок уважает?

Что такое уважение

Мы интуитивно чувствуем разницу между любовью и уважением, хотя объяснить это бывает трудно. Уважение — очень важный компонент любых близких отношений. Чтобы отношения были добрыми, комфортными и «питательными», в них должно быть примерно пополам любви и уважения, говорят психологи. И к детско-родительским связям это относится на 100%.

Любовь — это глубокое чувство симпатии и привязанности. Можно сказать, что любовь рождается в сердце, и мы вряд ли можем ее контролировать — наоборот, часто она руководит нами.

Уважение — это особое отношение к другому человеку: мы видим его как отдельное ценное существо, наделенное достоинствами и свободой. Уважение живет, скорее, в разуме, для него важны справедливость, соблюдение правил и границ, внимание к интересам другого человека. Это тоже очень глубокое и древнее чувство, оно свойственно даже животным, как и любовь.

Если в отношениях много любви и мало уважения, мы обращаемся с человеком, как с игрушкой, стремимся присвоить его и управлять им: можем тискать, прерывать его занятия без спроса, не придавать значения его просьбам и желаниям.

Если, наоборот, много уважения и мало любви — из таких отношений уходит душа, они становятся сухими и формальными.

Что значит «ребенок меня не уважает»

Часто в отношениях с детьми мы хорошо ощущаем их любовь и привязанность, чувствуем, что дети нуждаются в нас. Но не видим уважения к себе. В чем это выражается?

— Дети игнорируют наши просьбы, их нужно десять раз звать за стол или напоминать про уроки.

— Они могут без спроса «нарушать территорию»: брать наши вещи, заходить в аккаунт на компьютере, валяться на нашей кровати.

— Они грубят, общаются с нами панибратски, как с приятелями, могут подтрунивать, дразнить.

— При конфликтах дети орут-кричат , хлопают дверью, оскорбляют и не планируют извиняться.

То есть, если ребенок не уважает родителя, он не видит в нем то самое отдельное ценное существо с достоинствами и личными интересами. Иногда это происходит из-за недочетов в воспитании — скажем, мама с папой давали плохой пример общения внутри семьи. А иногда это значит, что ребенок в самом деле в родителях глубоко разочарован и не видит причин их уважать.

Как плохие привычки ломают уважение

Самый простой способ восстановить уважительные отношения с детьми — провести чек-ап ваших семейных привычек. Может быть, в доме такой стиль общения, что дети автоматически воспроизводят не лучшее поведение взрослых: орут из-за плохого настроения, занимаются поиском виноватых вместо решения проблемы и могут буднично сказать за чаем: «Ты что, совсем тупой?»

Проверьте, нет ли в этом списке пунктов, которые описывают привычки вашей семьи.

— Эмоциональная неустойчивость: кто-то из родителей может легко взорваться, разыгрывать драму или ходить угрюмо, игнорируя домашних. Для взаимного уважения нужна стабильная и предсказуемая обстановка.

— Непоследовательность: родители устанавливают правила, тут же их меняют или нарушают, обещают и не выполняют, спорят друг с другом по одним и тем же вопросам.

— Грубости с близкими: родители оскорбляют друг друга в глаза или за глаза, громко выясняют отношения, не умеют решать проблемы без перекладывания ответственности и «я тебе говорил/а».

— Неспособность признать свою неправоту и извиниться: с возрастом дети все лучше осознают родительские недостатки и видят, в чем они неправы. Без признания собственных ошибок родители снижают доверие к себе.

— Лицемерие: например, родители запрещают что-то , а сами нарушают этот запрет.

— Сухие правила: в отношениях с ребенком мало чувств, доверия и открытости, зато есть формальные правила, которые надо соблюдать без учета ситуации и состояния.

— Слишком много запретов: ребенку отвечают «нет» на любые просьбы, не прислушиваются к его мнению, вгоняют в слишком строгие рамки.

— Сравнение ребенка с другими детьми: ребенку говорят, что он не так хорош, как «сын маминой подруги», заставляют его кому-то подражать.

— Отсутствие у ребенка права голоса: к сыну или дочке не прислушиваются, не придают значения его желаниям.

— Требование уважения: как ни грустно, не работает призыв уважать взрослого просто за то, что «я твоя мать» или «я тебя кормлю, одеваю и плачу за твои айфоны». Скорее, такое требование вызовет только сопротивление. При этом вы совершенно точно можете уважать себя за то, что воспитываете ребенка и много делаете для него!

Если вы нашли в этом списке «свои» пункты — не стоит унывать. Представьте, что это квест или жизненный вызов — улучшить свое поведение внутри семьи. Результаты принесут пользу и вам, и детям на много лет вперед. Ведь если взрослые ведут себя уважительно, то ребенок будет их копировать.

Как добиться уважения ребенка: высший пилотаж

Развитие и обучение ребенка строится на подражании почти целиком. Помните эту занудливую поговорку: «Повторенье — мать ученья»? — она про подражание и копирование поведения, а не про число повторов ради заучивания. Мы уже проговорили, что в семье с «уважительными» привычками дети тоже будут вести себя прилично. Но это еще не все.

Пожалуй, главный секрет заключается в том, что ребенок очень хорошо чувствует, счастливы его родители или нет. Довольны ли собой, строят ли интересные планы, имеют ли энергию для жизни. И если это не так — он частично отключает подражание и ищет другие образцы. И уважение отключает тоже. Это эволюционный механизм, который позволяет нам улучшать свою жизнь. Конечно, многое зависит от особенностей психики ребенка — его уверенности или тревожности, но в целом это так.

Поэтому если мама или папа «вкалывают как проклятые», «еле доползают до подушки» и просто устали от жизни, то вряд ли они дождутся почитания от детей. Возможно, это будет сочувствие или жалость, возможно, пренебрежение. Но не уважение.

А человек увлеченный, довольный жизнью, имеющий свои интересы и цели всегда вызывает уважение и желание подражать. Он обладает уверенностью, магнетизмом, и его хочется ценить. С ним приятно общаться и обмениваться эмоциями, он интересен сам по себе.

Поэтому придется повторить еще одно знакомое правило: «Воспитывайте себя, а дети подтянутся». Не всегда это просто: многие семьи живут в сложных условиях, и сил хватает только на самое важное — работу, быт, школу, помощь близким.

Но надо искать выход. Стараться делать жизнь интереснее и счастливее, умнеть, мудреть, работать над собой, становиться живым и энергичным человеком. Мы делаем это не только для себя, но и для детей. И это лучший способ стать родителем, которого ребенок уважает.