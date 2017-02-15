Уступчивые дети. Кому хорошо, когда ребенок послушен?

Фото: www.globallookpress.com

Неконфликтные, мягкие дети – подарок для родителей, воспитателей и учителей. И не каждый из взрослых знает, что нередко самим «беспроблемным» детям живётся нелегко. А всё дело в таком безобидном, на первый взгляд, качестве, как уступчивость.

Золото, а не ребёнок!

Именно так обычно отзываются окружающие об этих детях. Список их достоинств почти бесконечен: они чуткие и откровенные, умеющие ценить дружбу и принимать позицию другого человека, внимательные и старательные, усидчивые и обучаемые.

Благодаря своей душевной чуткости, эти дети раньше других приходят к избирательному отношению к людям, начинают понимать границы дозволенного. Со взрослыми они обычно послушные, слабых готовы поддержать, в коллективе стараются не выделяться. Именно им достаточно даже не замечания, а просто строгого или недовольного взгляда родителей, чтобы тут же исправить своё поведение со слегка шаловливого (чрезмерное озорство – это вообще не про уступчивых детей) на идеальное.

А уж манеры таких детей и вовсе бальзам на душу любого взрослого. Грубость, вульгарность, агрессивность – всё это не про них. Вежливые и даже любезные, они умиляют буквально каждого встречного (если, конечно, растут в соответствующей атмосфере, ведь культура поведения всё же прививается, а не рождается одновременно с ребёнком).

«В людях»

Казалось бы, какие проблемы могут быть с таким детьми? И действительно, для любящей семьи такой ребёнок – радость. Но ведь приходит время, когда чадо надо выпускать «в люди». А что ждёт его там?

Поначалу в детском саду и младшей школе тоже всё может быть очень даже неплохо. Воспитатели и учителя таких детей любят и стараются вовлечь в дела группы или класса. Да и сами уступчивые ребята при должной поддержке взрослых часто легко включаются в общественную жизнь, с удовольствием вживаются в роль ученика, любят совместные игры и коллективные задания. Это верные помощники взрослых, которые при этом не «перетягивают одеяло» на себя, не претендуют на лидерские позиции и не борются за власть и внимание к своей персоне.

А что внутри?

Однако всё не так просто. Далеко не всегда уступчивые дети действительно полностью довольны тем, что происходит вокруг них. Но они стесняются и даже побаиваются демонстрировать свои переживания, недовольство, огорчения, не хотят привлекать к себе внимание. Дать отпор обидчикам, пусть даже и всего лишь вербально – для них целая проблема. Вместо этого они подолгу терпят, а потом выпаливают что-нибудь «убийственное», вроде: «А вы… вы… вы… некультурные! Вот вы кто!» Они не знают других способов взаимодействия, кроме уступок, они привыкли только «отступать».

К сожалению, окружающие быстро понимают, что представляет из себя уступчивый ребёнок, и начинают этим пользоваться. И добродушные, хотя и надоедающие подшучивания – это ещё самое безобидное. Иногда даже те, кто называет себя близкими друзьями, пользуются особенностями характера безответного приятеля и позволяют себе жестокие выходки или резкие ранящие высказывания. Нередко такие дети становятся мишенью едва ли не для всех одноклассников. А уступчивые дети терпят и никому не жалуются.

Отравляет покладистым детям жизнь и их нередко чрезмерные чувствительность к критике и мнению окружающих, зависимость от других. Им тяжело даётся смена коллектива, адаптация к новым условиям. Внешне примерные и успешные ученики они могут ночами плакать от нежелания идти в школу или даже заболевать.

Все эти трудности приводят к тому, что уступчивые ребята занимают единственно возможную, как им кажется, для них выжидательную позицию: отказывают себе в праве выбора друзей, парты, за которой сидеть, игры, команды на физкультуре и т.д. На этом фоне у них развиваются ещё более осложняющие жизнь обидчивость, раздражительность, мнительность.

И без того тяжёлую ситуацию может усугублять и реакция родителей. Узнав о переживаниях ребёнка, многие занимают в корне неверную позицию, обвиняют его в безволии, слабохарактерности и бесхребетности. Однако психологи, работая с такими семьями, нередко сталкиваются с тем, что и сами родители мягких детей оказываются людьми безынициативными, предпринимающими какие-то активные действия только в самых крайних случаях, не умеющими отстаивать свою позицию. Если же родители сами активны, то для них уступчивый ребёнок чуть ли не инопланетянин, которого они не могут понять, но зато очень хотят перевоспитать, лишь только ухудшая состояние чада.

Психологи уверены: загоняемые внутрь переживания – бомба замедленного действия. Увы, спокойные неконфликтные ребята нередко носят эту «бомбу» в себе, не зная, как выразить те чувства, которые их обуревают, а это может приводить к психологическим и психосоматическим проблемам.

Что делать?

Но неужели ничего нельзя сделать? Ведь уступчивые дети – потенциальные жертвы, в том числе и возможных агрессивных или насильственных действий. А это угроза уже не только психологическому комфорту, но даже и жизни ребёнка.

К счастью, всё не так безнадёжно, как может показаться. Есть возможность снизить тревожность и градус психологического напряжения. И, конечно, первыми должны прийти на помощь родители. Учителя, воспитатели, школьные или детсадовские психологи – все они тоже могут и должны оказать содействие. А задача родителей, обратить их внимание на проблемы ребёнка.

Какие же шаги необходимо предпринять?

По возможности отказаться от критических высказываний об уступчивости и безволии ребёнка.

Поощрять любые, даже самые незначительные проявления активности. Однако это должно быть делом добровольным, а не навязанной сверху инициативой. Если «ломать через колено», то ситуация только усугубится.

Поддерживать попытки высказывания собственного мнения.

Не навязывать свои вкусы, взгляды на жизнь, идеи.

Давать право выбора.

Советоваться с ребёнком, прислушиваться к его позиции.

Не ругать за излишнюю эмоциональность, острые реакции.

Признавать за ребёнком право на искреннее проявление чувств, даже негативных.

Если ребёнок решится на борьбу за независимость от одноклассников, обязательно поддерживать его.

Кроме того, необходимо учитывать, что уступчивые дети очень зависимы от мнения окружающих. Это может сказываться даже на учёбе, если в классе, например, не «модно» учиться хорошо. В этом смысле таким детям больше подойдут сильные школы, где у учеников высокая мотивация.

Как ещё помочь таким детям?

Обязательно постарайтесь найти ту область, в которой ребёнок если не талантлив, то хотя бы одарён. Среди единомышленников, разделяющих его увлечения, школьнику будет проще найти настоящих друзей.

Важно объяснить ребёнку, что общение – это шаги на встречу с двух сторон. Игра в одни ворота – это не дружба. Поэтому ему не стоит ругать себя, если отношения не складываются.