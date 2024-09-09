Как легко научить ребенка дисциплине, не ущемляя его достоинства

Дисциплинированность – это особое свойство личности, которое помогает человеку поддерживать порядок в собственной жизни. Быть дисциплинированным – значит, точно понимать время для дела и для потехи, уметь планировать бюджет, выходить за рамки комфорта и добиваться цели.

Большинство взрослых успешных людей прекрасно знает, что такое самодисциплина, хотя и позволяет себе определенные отклонения. А начинается дисциплинированность с дисциплины в детстве.

Сразу хочу сказать, что мы не призываем к муштре и беспрекословному подчинению. Дисциплина – это умение соблюдать правила. А вот какие правила и сколько их нужно – в этом и будем разбираться.

Дисциплина, порядок и правила

Нам хорошо знакома ситуация, как нервничает маленький ребенок, увезенный в гости на несколько часов. И при этом, он быстро успокаивается, попав в привычную обстановку. Дети готовы поддерживать прядок в своей жизни больше, чем взрослые, чтобы не переживать стресс. У малышей есть любимые книжки, которые они готовы каждый день слушать на ночь, они спят с одними и теми же игрушками, любят есть из «своих» тарелок, а в детском саду у них свое место и свой шкафчик.

Порядок – это то, что помогает сделать наш мир стабильным. Это то, что делает нас защищенными. Нам не приходится думать о простых вещах: если там порядок, то мы можем думать о чем-то большом.

Порядок – это не строгое местоположение предметов, вещей и событий, это просто их нахождение и использование по назначению. За весной приходит лето, а потом осень – это порядок. Дома не ходят в уличной обуви, а посуду после еды моют – это тоже порядок. Вечером мы ложимся спать, а утром встаем. Это общий порядок, а конкретный устанавливаем в своей семье сами.

Соблюдать порядок – значит, быть дисциплинированным.

Может ли быть дисциплина бесконфликтной? Может! Для этого нужно правильно устанавливать правила.

Правила правил

Правила очень нужны ребенку. С ними он точно знает, что можно делать, а что нельзя. Правда, иногда дети «бунтуют» против правил, но об этом нужно поговорить отдельно.

Дети интуитивно чувствуют, что в правилах скрывается забота о них.

Например, разговор младших подростков во дворе:

- Мне пора домой. Мне можно гулять до 8 вечера.

- И что с тобой сделают родители?

- Да ничего не сделают, просто завтра мне в школу, а им на работу, нужно вовремя лечь спать.

- А я гуляю, сколько хочу. Мне никто не запрещает.

- А твоим родителям не жалко тебя, ведь ты же не выспишься?

Итак, в каждой семье устанавливаются свои правила. Но чтобы они помогли поддержать бесконфликтную дисциплину их нужно правильно устанавливать.

Во-первых, правила в жизни ребенка просто должны быть. Это особенно касается сторонников «свободного» воспитания и тех, кто боится конфликтов с собственным ребенком. Кажется, что проще все разрешать и идти на поводу у ребенка. Но это простое попустительство – то есть не воспитание, а его отсутствие. Его последствием будет эгоцентризм, манипуляции, неспособность к волевым поступкам и много других негативных особенностей.

Во-вторых, правила должны быть гибкими. Запретов и ограничений не должно быть много, иначе мы получим беспрекословного солдата, а не думающую личность. Чувство меры должно быть во всем и уж, тем более, в воспитании. Не давите детей авторитетом, не используйте постоянное «нельзя» и «должен». Это может создать впечатления полного ограничения свободы. Пусть «можно» и «хочешь» будет не меньше, чем запретов и требований.

В-третьих, правила не должны противоречить потребностям ребенка. Например, нельзя запрещать детям бегать, прыгать, лазать, рисовать, шуметь, так как это противоречит детским потребностям. Одно дело ограничить некоторые действия (бегать можно во дворе, играть в мяч подальше от окон, рисовать на бумаге, сидя за столом), а другое полностью запрещать. Помните об этом.

В-четвертых, все правила должны быть согласованы всеми взрослыми. Недопустимо, что одни взрослые запрещают, а другие разрешают. В таком случае ребенок не научится дисциплине, а вот умение хитрить и манипулировать усвоит быстро.

В-пятых, правила всегда сообщаются дружественно-объяснительным тоном. Правило – это не наказание и не произвол. Поэтому сообщать его нужно спокойным тоном, всегда объясняя причину.

Цветные зоны правил

Как же найти золотую середину между авторитаризмом и попустительством?

Нам помогут четыре цветные зоны, в которые мы легко впишем все наши правила.

Всегда можно Зеленая зона. Здесь находится то, что всегда разрешается ребенку в соответствии с его желанием. Например, всегда можно играть в свои игрушки, брать книги и тд. На самом деле очень мало, что можно беспрекословно расположить в этой зоне. Но сделать это нужно. Можно при условии Желтая зона. Здесь находится относительная свобода, то есть то, что всегда можно, но при условиях. Например, можно: - брать фрукты из холодильника и есть их, если предварительно помыть; - гулять одному во дворе, но не выходить за его пределы; - в любое время сесть за уроки, но сделать их до определенного времени; - играть в игровую приставку, но после выполнения уроков и не более 2-х часов в день; - ходить по лужам, но в резиновых сапогах. Эта зона важна. Она дает детям свободу и одновременно приучает к дисциплине. Родители доверяют ребенку, приучая к самоконтролю. Большинство условий продиктованы безопасностью и вашей заботой о них, и дети это понимают. Большинство «условных» разрешений легко усваиваются и принимаются детьми, так как здесь элемент равновесия: тебе можно, если ты... Разрешение и требование одновременно. При этом у ребенка всегда есть выбор. Не хочу подчиняться правилам – могу просто этого не делать. Здорово! Например: - Нельзя есть конфеты перед ужином, они перебьют аппетит (ограничение с объяснением). - Но я хочу конфету. - Тогда ты ее обязательно съешь после ужина (разрешение с условием). - Но я не хочу кушать. - Хорошо, что ты пока не голоден. Значит, мы можем подождать папу и поужинать вместе. Ты что хочешь на ужин: рыбку или котлету? (выбор). Нужно, но иногда можно не делать Оранжевая зона. Здесь находятся ситуации, в которых приходится нарушать правила при особых обстоятельствах. Например: - нужно ложиться спать в 10.00, но сегодня приезжает папа из длительной командировки и можно его подождать; - нужно ходить в детский сад каждый день, но приехала бабушка и можно остаться с ней; - нужно есть полезный завтрак (кашу), но сегодня день рождения и можно съесть на завтрак кусок именинного пирога. Заметьте, здесь нет запретов с исключениями. Это требования, которые можно смягчить в силу определенных обстоятельств. Не стоит бояться исключений из правил. Дети всегда очень благодарны родителям за возможность отступить от правил по их просьбе, тем более что на это есть причины. Рассматриваем просьбу, обсуждаем причины, идем на уступки. Дети четко понимают, что нужно уметь делать выбор в некоторых обстоятельствах. Нельзя Красная зона. Здесь находятся все наши категорические нельзя. Нельзя всегда, без исключений. Нельзя: - обижать людей и животных; - брать без спроса чужие вещи; - стоять на окне; - играть с огнем (острыми предметами); - трогать провода и розетки; - обманывать. Список этих нельзя будет меняться и «взрослеть». И эти нельзя должны быть жесткими и безусловными у каждого члена семьи без исключения.

Если ребенок не подчиняется правилам

Такое может быть, хотя при правильных правилах это встречается крайне редко.

Неподчинение может быть по двум причинам:

1. Попытка выйти из под контроля, если ребенок «вырос» из определенных ограничений.

2. Соблазн был велик, и ребенок с ним не справился (все пошли, и я пошел).

В любом случае должно последовать наказание. Даже если после этого вы пересмотрите ограничения, наказание должно быть.

Иногда последствия нарушения запретов сами наказывают детей:

- ребенка оцарапала чужая кошка, которую нельзя было гладить;

- заболел живот после немытого яблока;

- сломалась электрическая игрушка, которую взял без спроса.

В этом случае ваши наказания уже не нужны, а важно повторить правила, нарушение которых это вызвало.

Как наказывать? Ответ снова в равновесии. Ты сделал что-то плохое (нарушил правила), значит, ты будешь лишен чего-то хорошего. Не нужно отвечать плохим на плохое, это не приведет к позитивным результатам. Лучше отмените что-то хорошее. Причем свой выбор ребенок сделал сам. Подчеркните это: «Ты знал, что нельзя уходить с площадки, но сделал это. Мы очень волновались за тебя и были огорчены. Значит, теперь мы не пойдем в парк на выходные. Пойдем в другой раз, если ты больше не будешь огорчать нас».

Ничего страшного не произошло. Ритм жизни не изменился, просто что-то хорошее перенеслось на другое время.

В каждой семье должна быть «зона радости» - список дел, которые ребенок ждет и знает, что они обязательно будут. Это такое же правило, как и все остальные. Но приятные события придется отменить, если совершен проступок. Но не угрожайте отменой по мелочам.

Зона радости – обязательна для всех. Это золотой фонд детских воспоминаний. Но иногда им нужно жертвовать.

Итак, порядок и дисциплина. Все это может быть спокойным и бесконфликтным при одном условии – правильных правилах.

Подумайте над ними, обсудите в своей семье, уравновесьте запреты и разрешения и соблюдайте их сами, не забывайте пересматривать. И совсем скоро вы увидите, как ваш ребенок становится думающим дисциплинированным человеком. Всю ценность этих качеств он поймет во взрослой жизни.