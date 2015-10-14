Мы не мыши, мы не птахи,

Мы ночные Ахи-страхи!

Мы летаем кружимся,

Нагоняем ужасы, ужасы…

Труса мы дрожать заставим,

Смелый глянет - мы растаем.

Смелых ы пугаемся,

В страхе разлетаемся

Как победить детские страхи? Как бороться с детскими страхами? Я прочитала очень много литературы на эту тему, но так и не победила ни одного своего страха. И сейчас я понимаю, почему. Потому что любая борьба - это огромная трата различных ресурсов, которая в конечном итоге приводит к тому, что мы фокусируем на этом свое внимание, а туда, куда направлен фокус нашего внимания, то и растет. Можно конечно отдать все свои силы на победу и выиграть ее, но это будет уже "Пиррова победа" и сил на дальнейшее гармоничное развитие уже не останется… Поэтому сегодня я говорю, что страхи нужно учиться преобразовывать…

Уничтожить страх нельзя, ведь это естественная реакция организма, вызываемая инстинктом самосохранения, это базовый инстинкт любого живого существа. И если человечество еще живо, то только благодаря нашему базовому страху - страху смерти. Человек - как лукошко, где хранятся остатки клубков ниток. Сначала появляется один клубочек, маленький, но со временем к нему складываются еще и еще клубки разных цветов, разных размеров. Иногда какие-то клубки используются, но в большинстве случаев наоборот - туда добавляются и добавляются новые клубочки. И если вовремя не придумать, что с ними делать, коробочка может наполниться до краев. В работе со страхами, как и в случае с клубочками, нужно просто придумать, куда их использовать, для чего они могут нам пригодиться, а вовсе не бороться с ним, запутываясь в них еще больше.

Что такое страх

Итак, страх – это защитная эмоциональная реакция организма, побуждающая человека избегать опасности в своих действиях и поступках. Если посмотреть на определение страха, то можно увидеть, что ничего плохого в нем нет, скорее наоборот. Тогда почему же мы так усиленно с ним боремся? И тут очень важно понимать и уметь отличать реальный, естественный страх от фобий, навязчивых страхов.

Сегодня ученые выделяют более 600 фобий, которые существуют, но все они так или иначе вытекают из 3 основных страхов:

Страх внезапной смерти.

Страх потери контроля.

Страх оценки, осуждения или страх мучительного стыда.

Причины появления фобий тоже различны: от психических расстройств до тревоги родителей. Как правило, фобией становится тот страх, который для данного ребенка оказался очень сильным и зафиксировался на бессознательном уровне психики. В итоге произошло так называемое "залипание" на ситуации, которое чаще всего не осознается и может передаваться затем из поколения в поколение. Специалисты отмечают, что страхи детей и родителей очень похожи. Понаблюдайте за своими детьми, я уверена, что и вы найдете эту взаимосвязь между своими страхами и страхами ваших детей. По крайней мере, я четко эту связь проследила.

Возрастные страхи

Психологи отмечают, что каждому возрасту ребенка характерны определенные страхи. Это связано с особенностью психики ребенка, и чем меньше ребенку лет, тем легче возникают страхи. Возрастные страхи считаются типичными и нормальными, т.к. с возрастом они проходят, не оставляя заметного следа и не причиняя особого вреда ребенку (это при условии, что данный страх не был вызван серьезной психической травмой и не зафиксировался в психике).

Возрастные страхи более выражены у девочек, т.к. их психика более подвижна, причем у мальчиков в возрасте 6-7 и 11-12 лет количество страхов снижается, а у девочек, наоборот, возрастает. Ярче всего возрастные страхи проявляются в период 3-4, 12 и 16-18 лет. Нормальным для дошкольников считается наличие 11 страхов, у школьников норма - 9 страхов и к 15 годам среднее число страхов в норме – 7-6.

Самое значительное количество страхов приходится на возраст 3-5 лет. Большая часть страхов имеют выдуманную природу. Наиболее распространенные страхи этого возраста – одиночества, смерти родителей, собственной смерти, боязнь ночных кошмаров, темноты, животных, сказочных персонажей, боли, резких звуков.

Для детей в возрасте 5-8 лет характерны такие страхи, как боязнь нападения бандитов, хулиганов, страх смерти родителей, боязнь отца или матери, страх наказаний, мифических чудовищ, природных катаклизмов, глубины, высоты, пожара, крови, замкнутых пространств, войны, огня, открытых пространств и больших улиц.

В возрасте 8-11 лет характерно сочетание инстинктивных, магических и социальных страхов. Это и страх несоответствия требованиям общества и страх смерти родителей, своей смерти, страх красной и черной руки, пиковой дамы, страх школы.

На возраст 11-16 лет приходится пик страхов нищеты, смерти, физического и психологического насилия, войны, страх собственного уродства, страх одиночества и собственной нереализованности.

Как работать со страхами

Самым важным этапом для работы со страхом является их выявление. В младшем возрасте ребенок сам говорит о своих страхах, но не всегда и не о всех, а становясь старше, дети очень часто скрывают свои страхи в силу разных причин, а еще бывает просто маскируют один страх другим.

Очень часто признаком того, что ребенка беспокоит тот или иной страх, являются необоснованные капризы, беспокойный сон, причуды, нервозность, излишнее волнение. И тут очень важно понять, чего боится ребенок на самом деле, тогда и работа с этим страхом будет более эффективна.

Для каждого возраста есть свои способы и методы выявления страхов. Меня очень заинтересовал метод теста-сказки. Он показался мне универсальным, ведь если заменить слово сказка на "история", "вот такой случай произошел", то его можно использовать даже с подростками. А еще его можно использовать и как метод предотвращения страха, и как коррекцию страха, так как он развивает воображение, творческие способности, это в свою очередь помогает формировать у детей адекватную самооценку, уверенность в себе, позитивное мышление, что является залогом здоровой психики.

Метод теста-сказки

Суть данной методики заключается в том, что вы читаете ребенку небольшую сказу, а окончание этой сказки ребенок должен придумать самостоятельно, отвечая на поставленный вам вопрос. Ниже несколько таких сказок, можно использовать их, можно самим сочинять подобные истории, ориентируясь на особенности вашего ребенка.

Сказка "Бельчонок"

Помогает понять, насколько ребенок зависит от родителей.

Текст: Жила-была в дупле одного высокого дерева беличья семья: папа, мама и бельчонок. Однажды налетел ветер и вытряхнул беличью семью из дупла. Папа ухватился крепкими лапами за толстый сук и взобрался на дерево, мама ловко зацепилась пушистым хвостом за ветку, а маленький бельчонок скатился вниз на землю.

Вопрос: Давай придумаем, что же стало с бельчонком?

Как правило, нормой считаются следующие детские ответы: он тоже забрался на дерево, забрался на дерево к маме и папе, потому что испугался, он позвал на помощь и мама с папой забрали его. Патологическими ответами будут : бельчонок остался на земле потому что был очень слаб, умер от удара на землю (голода, холода ), о бельчонке все забыли, его утащили волки ( или любые другие страшные существа).

Сказка "Теленок"

Помогает выяснить наличие ревности и успешному переходу от грудного вскармливания.

Текст: Жила была корова Зорька, и у нее был теленок Борька. Борька был уже большой теленок, кормили его травой и сеном, но очень любил молоко и, поэтому мама иногда перед сном давала ему молока. Но однажды Зорьке принесли совсем маленького теленочка, который не умел есть травку, а мог пить только молоко. Зорька тогда сказала Борьке, что теперь ему придется обойтись без молока, ведь на 2 телят молока не хватит, а он уже умеет есть травку.

Вопрос: как поступит Борька?

В норме будут следующие ответы: теленок будет есть больше травки, он сначала будет капризничать, а потом все равно будет есть травку, Борька пойдет к другой корове и попросит молока у нее, Борька будет плакать, но потом увидит, какой другой теленок хорошенький и беззащитный, он полюбит его и будет есть травку. Патологическими ответами могут быть: Борька будет прогонять маленького теленочка, Борька будет сердиться очень сильно на маленького теленка и маму, Борька сделает вид, что послушался, а сам потом прогонит маленького теленка, Борька будет искать другую маму корову для маленького теленка.

Сказка "Скорая помощь".

Позволяет определить отношение ребенка к смерти и ко всем членам его семьи.

Текст: Возле подъезда стоит машина скорой помощи. Все подходят и спрашивают, что случилось. Один человек указывает на окно квартиры и говорит: "Сильно заболел человек, который живет вон там"

Вопрос: кто же заболел?

Нормальными будут ответы: незнакомый человек, чей-то дедушка или бабушка, старенький человек. К патологическим ответы: какой-то ребенок, кто-то из родителей, чей-то брат или сестра.

Сказка "Страх".

Поможет определить конкретные страхи.

Текст: Один мальчик (девочка) боится всего на свете. Каждую минуту он шепчет себе: "ой боюсь, как страшно!".

Вопрос: чего боится ребенок?

И тут важно понимать, относятся ли его страхи к возрастным и характерным для этого периода или ребенок "завис" на каких-то страхах.

Это позволит лучше корректировать эти страхи.

Сказка "Известие".

Помогает выяснить нереализованные мечты, желания и скрытые страхи.

Текст: Вернулся однажды мальчик (девочка) домой из детского сада (прогулки, магазина, школы), а мама ему и говорит: "Я так тебя ждала, так ждала. Садись, я хочу тебе рассказать одну новость".

Вопрос: что хочет сказать мама?

Нормой будет: к нам придут гости, мы сами идем в гости, кто-нибудь родился, мы куда-то идем (например, цирк, зоопарк и пр.), что важного и интересного она узнала сегодня по телевизору, радио, в интернете, мы решили подарить тебе собаку, по радио сказали, что будет гроза.

К патологическим ответам следует относить : кто-то заболел (умер), мама хочет за что-то поругать ребенка, мама хочет что-то запретить, наказать , мама сердится за то, что ребенок пришел грязный (получил плохую отметку и пр., родители уезжают, а его оставляют одного, папа сильно поссорился с мамой, ребенка поведут завтра к врачу, позвонил воспитатель, классный руководитель и маму вызывают.

Конечно, разделение на нормальные и патологические ответы ребенка очень условно, мы ведь помним о возрастных страхах и особенностях конкретно нашего ребенка.

Чем мне нравятся эти сказки-тесты? А тем, что они не только выявляют страх, но и помогают его тут же корректировать, поскольку рассказывание сказок создает атмосферу доверия само по себе, а потом вместе с ребенком вы можете придумать хороший исход этой сказки.

А для закрепления результата нарисуйте хороший конец этой истории с ребенком. Или слепите. В общем, займитесь творчеством, ведь творчество во все временя было самым лучшим способом преобразовать наши страхи и тревоги.

Как работать со страхами?

