Без истерик! Учим ребенка справляться с чувствами и выражать их

Каждому родителю хоть раз приходится иметь дело с вопящим ребенком. Иногда малыши так сильно и громко переживают, что взрослые тоже начинает злиться, и все это правда непросто. Поэтому расскажем, как создавать условия, в которых истерик будет меньше, а взаимопонимания и теплой связи между вами и ребенком — все больше.

Истерика — только вершина айсберга. Стратегическая задача родителей здесь — не «загасить» истерику, потому что это работает только в моменте. Важнее создать условия, когда срывов не возникает.

При этом важно разрешать детям выражать свои чувства, иначе они со временем учатся подавлять эмоции, становятся тревожными, напряженными, требовательными и капризными.

Чтобы научить ребенка любого возраста постепенно справляться со своими сложными чувствами, создавайте правильную атмосферу. Вот несколько пунктов, которые помогут сориентироваться.

Научитесь сами справляться с негативными эмоциями

Замечайте свои чувства и принимайте их, но не совершайте грубых действий. Да, вы злитесь или напуганы, но это не значит, что вы будете громко кричать на детей или шлепать их. Это трудно, и никто не совершенен — люди всю жизнь учатся управлять собой. Главное — двигаться в правильном направлении.

Укрепляйте эмоциональную связь с ребенком

И малыши, и подростки нуждаются в том, чтобы ощущать тесную связь с родителями, иначе они не чувствуют себя в безопасности и от этого хуже контролируют себя. После любой истерики, ссоры, а еще если вы долго не виделись, восстанавливайте связь с ребенком. Обнимайте, слушайте его, рассказывайте ему что-нибудь и показывайте, как вы его любите. Когда ребенок чувствует связь, он лучше слушает и слышит родителей.

Принимайте любые чувства детей

Малыши часто хотят невозможного и выходят из себя, если все идет не так. В магазине мама вместо шоколадки покупает бананы, а в самый разгар игры оказывается, что пора идти домой из гостей. Жизнь полна разочарований.

Но даже если ребенок злится и вредничает, старайтесь оставаться спокойными и теплыми. Проявляйте сочувствие, когда видите, что ребенку сложно: «Малыш, я вижу, как ты расстроился, я знаю, что ты хотел играть, но мы не можем…»

Ребенок будет знать, что ему не надо много кричать, чтобы его услышали и пожалели.

Говорите об эмоциях

Эмоциональный интеллект развивается, когда родители не боятся при детях говорить о переживаниях, принимать их и интересоваться чувствами других людей.

Нас охватывают самые разные чувства: «Я расстроилась… Мне весело с тобой… Ты злишься… Тебе интересно?» Бывают сложные состояния, но их надо не прятать, а учиться проживать: «Ты устал и сердишься, давай отдохнем и послушаем сказку, выпьем молока с печенькой». А еще у родителей тоже бывают сложные моменты, но они с этим справляются, поэтому не стесняйтесь признаться ребенку: «Я тебя прекрасно понимаю. Со мной тоже так бывает!»

Останавливайте ребенка, если он что-то рушит

Ребенку нужно помогать проживать свои чувства, но это не значит, что ему можно бить и обзывать кого-то, пинать или ломать вещи. Рассерженные малыши могут вести себя агрессивно, говорить и делать то, о чем потом будут жалеть. Поэтому останавливайте ребенка в такие моменты, говорите, что так делать мы не будем. Старайтесь помочь ему прийти в себя без больших потерь для окружающих.

Проявляйте заботу, когда ребенок злится

Детям очень трудно контролировать эмоции, поэтому сочувствуйте им, показывайте свою спокойную поддержку, тогда ребенок будет чувствовать себя в большей безопасности и, скорее всего, не «уйдет в штопор». А позже, когда страсти утихнут, можно будет обсудить произошедшее. И еще восстановить связь: «Мы так расстроились, что стали кричать. Конечно, так лучше не делать, я могу тебя слушать и без крика. Но сейчас мы успокоились. Расскажи, почему ты расстроился?»

Не наказывайте ребенка за сильные чувства

Малыш может яриться, кричать от злости или от страха, обзываться — все это бывает неприятно и некрасиво. Но если стыдить ребенка, шлепать, отталкивать его от себя, это не поможет ему научиться проживать чувства. Так дети только поймут, что некоторые эмоции «плохие», и они сами плохие, когда их испытывают. Они начнут подавлять такие чувства, и это может привести к новым срывам и неуправляемости.

Старайтесь быть взрослыми и сильными

Именно родители устанавливают границы, создают атмосферу в доме, следят за порядком. Если мама с папой этого не делают, дети не чувствуют себя в безопасности и больше беспокоятся. Они могут стать требовательными и капризными, могут перестать рассказывать взрослым о себе — и все это не полезно для их развития.

Напряженный ребенок не может решать задачи своего возраста — например, пробовать что-то новое, учиться, строить отношения со сверстниками.

Поэтому работайте над собой и создавайте для детей здоровые безопасные условия. Это в самом деле требует от родителей много усилий. Но в итоге от таких проявлений нашей любви выиграют все — и дети, и взрослые.