Самоубийство подростков. Профилактика суицида

Источник: rg.ru

Фото: www.globallookpress.com

Неразрешимая, по мнению подростка, проблема, непонимание и одиночество могут подтолкнуть его попытаться решить свою проблему разными неконструктивными способами.

Около 20 случаев на 100 тысяч человек - таков, по данным ВОЗ, средний показатель самоубийств среди российских подростков. Итог этой печальной статистики таков, что в 2013 году наша страна занимала первое место по количеству суицидов среди подростков в Европе, тогда Следственный комитет зафиксировал 461 такой случай. Что же толкает детей на столь отчаянный шаг?

Уже более года общественное сознание будоражит новость о том, что в социальных сетях активно работают группы, позиционирующие себя как сообщества помощи подросткам, думающих о самоубийстве, но в действительности подталкивают их к решительному шагу из окна.

Страшная трагедия

Вчера произошла страшная трагедия в семье моей подруги, мамы трех замечательных мальчиков, которых я знаю с ранних лет! Погиб старший сын - повесился дома! 19 лет!!!

Ничего не предвещало трагедии, сдал сессию, каникулы, дома все спокойно, любящие, заботливые родители, бабушка, братья. Удивительная семья, которые очень трепетно и бережно относятся к детям!

Все факты указывают на то, что смерть шла из соцсетей, и была очень хорошо продуманной постановкой одной из "Групп смерти" в Вконтакте. "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20" "Синий кит"... Сколько их там еще...

За 2 недели до смерти мальчик удалил страничку в вк, зачистил всю историю браузера в день Х. Очевидно, что он действовал по чьей-то инструкции, продуманной до мелочей. Ему бы не хватило сил это сделать самостоятельно и не было никаких явных причин!

До вчерашнего дня ни я, ни родители погибшего мальчика не знали о существовании подобных организаций, которые с помощью многоуровневых квестов подталкивают детей к самоубийству, раскачивают детскую психику.

А те кто решают "соскочить" в последний момент, получают сообщение, в котором написано: "я знаю твой адрес", и пишут его!!! Адрес действительно нетрудно выяснить с помощью провайдеров, зная IP адрес компьютера) и маленькое дополнение "если ты не сделаешь этого, то я убью твоих родителей или братьев-сестер!"

И ВСЕ! КОНЕЦ ИГРЕ!

Покалеченные, убитые горем семьи, родители, которым самим теперь не понятно, где взять сил, чтобы жить.

И ведь это случается в благополучных семьях, с умными, любознательными, но слишком чувствительными и восприимчивыми ребятами. А кто в этом возрасте не чувствительный, кто не любознательный????

130 случаев суицида детей и подростков за 2015-2016 годы, ДОКАЗАННО СВЯЗАННЫХ с группами смерти!

Статья о расследовании техники зомбирования детей в этих группах

Руководитель центра информационной безопасности "Лиги безопасного Интернета" Никита Медведев рассказал "РГ" о причинах детского синдрома Вертера в сети.

Никита Медведев: Самая главная причина - это семья. Всегда бывают моменты в детстве, когда хочется выйти из окна, чтобы посмотреть, как надо мной плачет мама. И эти мысли могут закрепиться, когда психологическое состояние ребенка нестабильное.

И в этот момент его подхватывают социальные сети? Зачем это кому-то нужно?

Никита Медведев: Мне кажется, что основной двигатель тут - деньги. Блогеры, владельцы пабликов решили собрать публику на теме суицидов. Этому же поспособствовал регламент сети "ВКонтакте", который номинально запрещает склонение к самоубийству, но в реальности чаще всего игнорирует жалобы на такой контент.

Чем они заманивают детей?

Никита Медведев: Чаще всего ребенок закрывается от родителей из-за нехватки внимания. Он начинает искать в сети отражение своих внутренних переживаний. И вначале находит группы с разными картинками - неспециалист даже не определит, что они относятся к суицидальной тематике. Ножики розового цвета, летящие киты. Это вторит его настроению - грусти, уныния с одной стороны и парящему ощущению восторженности, мечтательности романтизма - с другой.

На следующем уровне группы с более жестким содержанием. И в конце ребенок может оказаться в закрытой группе, где выкладывают видеозаписи самоубийств. Для ребенка важно ощущение принадлежности к субкультуре, которой он нужен.

Ужас от склонения детей к самоубийствам в социальных сетях охватывает не своим наличием. И не только механикой, которая вовлекает детей в круги, фильтрующие готовых к решительной трагедии от неготовых. Но тем, что инструмент коммуникации здесь не понятие, а образ. Образ кита, который выбрасывается на берег, или двух людей, стоящих на краю крыши. Эти картинки не предполагают толкования, а потому сила их воздействия увеличивается в разы.

Образы (в отличие от слов) вызывают куда больший трепет и реакцию взрослых людей, обладающих опытом и культурным бэкграундом. Что говорить о детях, которые таким опытом не обладают? Страх перед провокацией детского суицида в сети заключается в том, что насаждение мыслей и идей происходит с помощью манипуляции - подлой и циничной - картинками, которые не могут быть восприняты холодно и неэмоционально.

Роспотребнадзор уже не первый год борется с подобными интернет-ресурсами, но на место закрытых приходят новые. Но только ли в том проблема, что Роспотребнадзор не успевает закрывать подобные страницы? Пользователи соцсетей с тем же успехом предлагают запретить продавать в магазинах все опасные предметы.

Руководитель Центра экстренной психологической помощи, кандидат психологических наук Олеся Вихристюк призывает не делать поспешных выводов:

- Если ребенку не хватает реального общения с родителями и друзьями, нет человека, которому мог бы доверять, он находит это в социальных сетях. Вопрос только в том, куда это общение может завести ребенка?

По словам психолога, у детей с определенного возраста появляется своя личная жизнь, в которую не всегда заглянешь, как в открытую книгу. И далеко не всегда они готовы делиться со взрослыми своими мыслями. Поэтому родителям так важно быть внимательными и вовремя увидеть признаки эмоционального неблагополучия своего ребенка.

- Для подростка, в силу возраста, кризисной может стать любая ситуация, которую лично он переживает как неразрешимую - проблемы с учебой, неразделенная любовь, конфликты с учителями или одноклассниками, стресс перед экзаменом, - объясняет Олеся Вихристюк. - Взрослые могут не оценить всю серьезность переживаний и не оказать вовремя необходимой эмоциональной поддержки. Это рождает у ребенка ощущение непонимания и одиночества и может привести к попыткам решить свою проблему разными неконструктивными способами.

Чувство одиночества

Анализ некоторых суицидов подростков говорит о том, что ребята не планировали реально уйти из жизни, надеялись, что подойдут взрослые и спасут, потому совершали суицид близко ко времени прихода родителя.

- Импульсивные суициды - серьезная проблема, - продолжает эксперт. - Подросток может вести себя нормально, жить полной жизнью, строить планы, и вдруг, совершенно неожиданно, решиться на крайнюю меру.

Дело в том, что в подростковом возрасте человек проходит так называемый хаотический кризис идентификации и борьбу за независимость. Обычно, цель суицида - повлиять на поведение другого человека и лишь небольшое желание умереть. Только в Мурманской области в 2015 году следственный комитет проверили 15 фактов покушения подростками на самоубийство.

- Как показал проведенный анализ, в большинстве случаев имеют место парасуициды, то есть суицидальные попытки, - говорит замруководителя отдела процессуального контроля следственного управления Мурманской области Елена Линар. - Причины, которые вслух называли выжившие дети - внутрисемейные конфликты и проблемы с противоположным полом, чувство одиночества. Но необходимо отметить и негативное влияние на детей информации, размещенной в сети Интернет.

- Помочь могут только отношения в семье, - уверена семейный психолог Людмила Петрановская. - Если между родителем и ребенком прочные привязанности, то есть надежда, что они, как хорошая страховка, его удержат от рискованного поведения и суицида.

Если есть опасения насчет своего подростка, спросите себя, что с вашими отношениями. Доверяет ли он вам? Уверен ли, что любим, ценен, нужен? Часто родителям кажется само собой разумеющимся, что они ребенка любят, а вот он вовсе в этом не уверен, наоборот, считает, что "без меня им будет только лучше", "я всем порчу жизнь".

Если 90 процентов общения с ним - "пилеж" и объяснения, что он сделал не так, как вам надо, а детские радости вроде ласковых слов, совместных прогулок и подарочков "просто так" давно позади, какой еще он может сделать вывод?

На страницах заблокированных групп, содержащих суицидальный контент, администрация социальной сети "ВКонтакте" разместила ссылку на проект психологической онлайн-помощи. Для того чтобы пообщаться с профессиональным психологом, пользователю не нужно ни звонить, ни регистрироваться. Следует просто написать сообщение в открывшемся окне. Общение с психологом в формате чата, по мнению специалистов, позволяет преодолеть целый ряд подростковых комплексов.

Что делать, если ваш ребенок переживает кризисную ситуацию:

* Разговаривать, поддерживать эмоциональную связь с подростком.

* Выражать поддержку способами, близкими и понятными именно вашему ребенку (это могут быть объятия, совместные занятия, подарки, вкусная еда, похвала и др.).

* Направлять эмоции ребенка в социально приемлемые формы (агрессию в активные виды спорта, физические нагрузки; душевные переживания в доверительные разговоры с близкими, творчество, поделки).

* Стараться поддерживать режим дня подростка (сон, режим питания). Чаще давать подростку возможность получать радость, удовлетворение от повседневных удовольствий, вещи, приносящие удовольствие, не менее важны, чем учеба и дела по дому.

* Помогать конструктивно решать проблемы с учебой. Физическое и психологическое благополучие ребенка важнее школьных оценок.

* Научиться самому и научить ребенка применять навыки расслабления в сложных, критических для него жизненных ситуациях.

* При необходимости обращаться за консультацией к специалисту.