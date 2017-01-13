5 способов сохранить хорошие отношения с подростком

Быть родителем подростка - довольно экстремальный опыт. Подростковый возраст не зря считается трудным: ребенок чудит и конфликтует, родители нервничают и тревожатся, сложно всем. Как сохранить мир и хорошие отношения с сыном или дочкой в это непростое время? - ю-мама обратилась к опыту психологов и сделала выводы.

“Само” не пройдет

Возраст 12-16 лет в самом деле непростой, “переходный”. Ребенок должен перейти из детства во взрослость, начать жить своим умом. До сих пор отношения с родителями были для него самой настоящей основой жизни - а теперь он должен сделать рывок и отделиться от семьи. Этого требует природа, общество и бурление собственных чувств. Пройдет несколько лет - и костлявый подросток превратится в складного юношу или милую девушку, перестанет вредничать и остепенится. Может быть, тогда и отношения с родителями исправятся сами собой? И надо лишь перетерпеть пубертат, отойдя в сторонку?

В этом есть доля правды: когда растерянные поведением любимого ребенка родители срочно “берутся за воспитание”, - это чаще всего только портит отношения. Подросток закрывается, отдаляется, подчеркивает свою независимость и равнодушие. Но верно и другое: подростку очень часто не хватает близости с родителями, он страдает от одиночества и непонимания. Остро нуждается в уважительной поддержке и внимании, хочет восстановить контакт с мамой и папой - и не знает как. Охлаждение отношений в переходном возрасте часто приводит к тому, что выросшие дети еще больше дистанцируются. Они уже не пытаются возобновить связь, все тепло и радость общения остались в далеком детстве.

Если же отношения с родителями в целом остаются хорошими, подросток продолжает считать их авторитетом, даже если не признается в этом самому себе. Он благодарен за то, что близость сохраняется и мама с папой продолжают быть рядом. Это придает ему уверенности и сил, уберегает от эмоционального истощения и опасных выходок. А еще - помогает шаг за шагом пройти кризисное время, пронести через него детско-родительскую любовь и найти новую форму для детско-родительских отношений.

Поэтому стоит проявить гибкость и все свое великодушие в этот период. И вот 5 советов на эту тему.

1. Смиритесь: он уже вырос

Потребуется время, чтобы свыкнуться с мыслью, что ваш мальчик или девочка выросли и пытаются выйти из-под родительской опеки. Это влечет за собой сразу несколько страхов.

Во-первых, страх за ребенка. Куда он такой - маленький, глупый, неопытный? Мы-то лучше знаем жизнь, надо заставить его слушаться, окутать заботой еще на несколько лет, чтобы уж потом он вышел в мир по-настоящему взрослым, умным и устойчивым.

Во-вторых, страх за себя. А чем же я теперь буду заниматься?.. Особенно тяжело смириться с взрослением чада тем, кто “жил ради детей”. Ведь отделение ребенка угрожает самому смыслу их жизни. Как жить дальше в “пустом гнезде” и без уютной родительской роли?

Эти страхи работают против ребенка и против родителя. Ребенок никогда не повзрослеет по-настоящему без собственного жизненного опыта. Развить волю, интерес к жизни и уверенность в себе он может только путем проб и ошибок. А для этого ему нужно расширить свое личное пространство, иметь свои взаимоотношения с друзьями, иметь свое мнение, секреты, провалы и победы. Это путь, полный риска, но по-другому нельзя. И жесткий контроль со стороны мамы или папы - это худшее, что может быть в подростковый период.

Психологи дают важный (и может быть, главный) совет родителям подростка: больше заниматься собой и своей жизнью. Ребенок уже не требует постоянного ухода - и хорошо! Теперь у вас больше свободного времени, больше возможностей заняться любимым делом и что-то поменять, реализовать отложенные планы, научиться новому… Когда в жизни есть интересные дела, встречи, проекты - “пустое гнездо” перестает пугать. Подростковый период - это переходное время и для взрослого. Нужно научиться жить иначе, чтобы новая жизнь была радостной и наполненной. А там, глядишь, и детка остепенится, можно будет общаться на новом уровне, без давления и борьбы.

2. Больше свободы - больше ответственности

Итак, мы даем ребенку больше личного пространства и свободы. Но во всем должна быть мера - ради безопасности ребенка и спокойствия родителей. Каждая семья устанавливает границы дозволенного по-своему, главное - чтобы внутри семьи было согласие по поводу этих границ. Важный нюанс: чем больше свободы предоставляется ребенку, тем больше ответственности он должен нести и брать на себя новые обязанности.

Найдите время обсудить правила поведения. Взрослым хорошо бы договориться об этом отдельно и заранее, обсудить разногласия, а потом поговорить с ребенком. И поговорить мирно, за чаем, послушать его возражения или предложения. В котором часу он возвращается домой, как часто наводит порядок в комнате, какие домашние дела берет на себя.

Попробуйте смотреть на ребенка как на почти взрослое существо, которое отвечает за себя. Верьте в него, будьте спокойны, тогда ваша уверенность передастся ему, и он лучше почувствует свою ответственность, не захочет “схалтурить” при случае. Родителям важно понять, что так ребенок учится жить во взрослом мире по взрослым правилам, и у него все получится. Когда он только родился - ему пришлось смириться с холодом воздуха, с жесткими пеленками, пришлось научиться есть и трудиться для этого. Так и теперь он должен смириться с тем, что во внешнем мире много холодного и жесткого, нужно часто ограничивать себя в чем-то и трудиться, ибо ничего не дается даром.

3. Уверенность, твердость, уважение

Родители подростка, помните: это у ребенка сейчас неустойчивая психика, а у вас - устойчивая. Конечно, все человеческие эмоции заразительны, а бурные проявления дочери или выходки сына вызывают в нас ответное клокотание. Но это ребенок не умеет контролировать свои эмоции. А мы умеем - это наша зона ответственности. Очень важно помнить, что каким бы тоном ни говорил вредный подросток, он нас очень любит и нуждается в нашей устойчивости. Даже если кажется, что он хочет нас уничтожить. Как писал Макаренко, “ребенок, победивший своих родителей, - самый несчастный ребенок”. Поэтому лучшей вашей заботой о подростке будет спокойное, невозмутимое состояние и твердость.

Положительный момент пубертата - в том, что дети в это время учатся быть взрослыми, и мы можем их этому научить. Поведением, умением вести беседу, реакциями на окружающий мир. Дети тайком (но очень внимательно) смотрят на нас и пытаются понять, как жить во взрослом мире, заботиться о себе, решать проблемы. Они сопротивляются нравоучительному занудству, но по-прежнему берут с нас пример (или с кого-то другого, если сами мы выглядим слишком беспомощно и несчастно).

Так что контроль, самодисциплина взрослого и уважительное отношение к подростку - это вещи первоочередной важности. Следите за тем, как разговариваете с деткой, не обрушивайте на него горы критики, не оскорбляйте. Даже если он грубит - будет ли лучше, если взрослый тоже потеряет лицо? Доброжелательность, спокойствие и незлой юмор помогут сохранить связь с ребенком и атмосферу в доме.

4. Два шага вперед - один назад

Ребенок развивается, минуя череду кризисов. После каждого кризиса он готов все дальше уходить в мир и все меньше нуждается в родителях. Но если что-то идет не так, если ребенок не справляется с жизнью, он может немного вернуться назад - на прошлую стадию развития, чтобы прийти в себя рядом с источником любви и заботы - рядом с мамой, папой, бабушкой. Годовалый кроха просится на ручки, как грудничок, первоклашка влезает на колени, десятилетка берет нас за руку.

Подросток тоже может немного “впасть в детство”, или “регрессировать”, как говорят психологи. Если он в стрессе, переживает неудачу, то может начать вести себя, как маленький. Приходить к нам пить чай с конфетами (хотя давно предпочитает отсиживаться в своей комнате), просить посмотреть вместе мультик и даже валяться в родительской кровати, как когда-то. Это просто может означать, что ему нужно больше защиты и заботы, что у него сейчас сложный период, и нужно побыть рядом. Он напитается нашим теплом, успокоится - и снова пойдет вперед.

5. “Детям нужно давать теплыми руками”

Нужно понимать, что подростковый возраст - это время ограничений и для ребенка, который рвется “наружу”, и для родителя, который вынужден иметь с этим дело. В природном мире подростки-слоны или подростки-волчата уже очень мало зависят от своих родителей. В человеческих обществах в течение тысяч лет юноша в 13-16 лет уже мог стать воином, торговцем, мореходом, охотником, а девушка пряла или вышивала наравне со старшими и готовилась в жены. Наши дети вынуждены сидеть “у юбки” дополнительные несколько лет. Очень непросто смирять себя, откладывать подвиги на будущее и быть благоразумным.

Общество сегодня устроено так, что мы вынуждены длить зависимость детей от нас и преодолевать конфликты. Но посмотрите: маленьких детей мы и контролируем, и балуем. Что же остается подростку? - один холодный контроль. Немудрено, что отношения рушатся, ибо зачем детям такая неприятная связь. Поэтому если приходится искусственно задерживать отпрыска в детстве, то нужно сохранить хотя бы часть плюсов детства. Есть выражение: “Детям нужно давать теплыми руками”, - сердечно, с любовью, даже если эти дети уже выросли. Погладьте иногда по голове, принесите к чаю его любимые печеньки, погуляйте вместе, поболтайте-посмейтесь. Тогда проживать пубертат и юность в одном гнезде станет радостнее и проще.

Любовь, уважение, терпение и юмор - все это поможет вам аккуратно и тепло прожить сложный для семьи период. Однажды пубертат тоже закончится, и пусть ваши отношения с ребенком за это время наполнятся глубиной и взаимной благодарностью.

Что почитать:

Людмила Петрановская “Привязанность. Тайная опора в жизни ребенка”.

Людмила Петрановская “Если с ребенком трудно”.

Дэниел Сигел “Вне зоны доступа. Как не потерять контакт с ребенком” (другое название “Растущий мозг”).

Франсуаза Дольто “На стороне подростка”.

Нелли Литвак “Наши хорошие подростки”.