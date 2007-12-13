Ребенок один дома. Правила поведения

Урок первый - Как разговаривать по телефону с незнакомцами читайте здесь!

В наше время, когда родители успешны, но бесконечно заняты, многие дети вынуждены некоторое время проводить дома в одиночестве. Чему и как нужно обучить ребенка, чтобы душа за него не болела, чтобы не вздрагивать от каждого телефонного звонка в ожидании чего-нибудь ужасного? Как организовать обучение, чтобы ребенок спокойно оставался дома, не страшась каждого звонка и уверенно действуя в любых ситуациях?

Продолжая разговор, начатый на первом уроке, обратимся к опыту заокеанских профессионалов. Пола Статмен, признанный специалист по обучению родителей способам развития у детей устойчивых навыков безопасности, автор вышедшей на русском языке книги «Безопасность вашего ребенка: Как воспитать уверенных и осторожных детей», считает: «Нам необходимо быть спокойными и деловитыми, когда мы обсуждаем с нашими детьми вопросы личной безопасности. Говорите о ней так же, как вы говорите о прочих правилах поведения. Малышей можно научить аналитически мыслить в минуты опасности. Но если мы не контролируем собственные опасения и если мы запугиваем их, рассказывая ужасные истории, они не смогут в случае необходимости применить навыки уличной безопасности, скорее всего, они просто замрут от страха».

Помните, реагировать правильно в опасной ситуации дети могут, только вспоминая четкую информацию, а не опасения своих родителей!

Нужно воспитывать детей таким образом, чтобы научить их распознавать риск и опасности. Необоснованные меры безопасности могут негативно повлиять на детей и сделать их робкими, неуверенными, неспособными преодолевать даже небольшие трудности.

Поэтому, обучая ребенка, очень удобно и эффективно регулярно задавать ему универсальный вопрос: «Что ты будешь делать, если…»

Например: «Что ты будешь делать, если кто-то подойдет к входной двери и попросит тебя впустить его, чтобы позвонить?» Или: «Что ты будешь делать, если кто-то постучит в дверь и попросит открыть ее, представившись милиционером?»

Обучая ребенка, вы даете ему знания не только о том, как вести себя в конкретной ситуации в ближайшее время, но и ставите «вакцину безопасности» на всю жизнь.

Тема сегодняшней беседы звучит следующим образом: «Чему нужно обучить ребенка, вынужденного оставаться на некоторое время дома без родителей».

Для начала – данные СМИ:

В Красноярске, позвонив в квартиру, мужчина попросил мальчиков, находившихся дома, дать ему ручку и бумагу для того, чтобы написать записку знакомому. Когда дети открыли дверь, мужчина зашел в квартиру и, угрожая ножом, потребовал передать ему ценные вещи и деньги. Дети остались живы. Сейчас преступник задержан. Ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге злоумышленник проник в квартиру дома на проспекте Юрия Гагарина, сказав школьнице, что принес посылку. Оказавшись в жилище, мужчина напал на пятиклассницу.

Происшествия случились в декабре этого года. Такие попытки предпринимаются чаще, чем нам кажется. К сожалению, средства массовой информации пишут именно о происшествиях с печальным исходом. Практически нет новостей о том, как сотни и тысячи детей не открывают дверь незнакомым людям и остаются в безопасности. Мальчики и девочки выполняют правила, которым их научили любящие мамы и папы, дедушки и бабушки, братья и сестры. Основательно усвоив эти законы, малыши пронесут их через всю свою жизнь, пользуясь ими как в детстве и юности, так и во взрослой жизни.

Итак, чему родители должны научить своих детей? За основы возьмем рекомендации, данные Юрием Петровичем Дубягиным, полковником милиции, криминалистом, доктором юридических наук, профессором, написавшим в соавторстве с О. Богачевой прекрасную книгу «Школа выживания, или 56 способов защитить ребенка от преступления».

1. Родители сами должны соблюдать правила безопасности. Если родители будут открывать дверь, не спрашивая «Кто там?» и не глядя в глазок, ребенок будет делать точно так же.

2. Ребенок должен знать телефоны, по которым он может мгновенно попросить о помощи. Перечень определяется родителями. Например: сотовые, рабочие телефоны родителей, всех других значимых родственников, проверенных соседей, знакомых, а также короткие номера телефонов экстренных служб. Напишите номера телефонов на листке бумаги около стационарного телефонного аппарата. Напротив номеров напишите нужные имена или наклейте фотографии. Например, 01 – фотография или рисунок пожарной машины.

3. Нужно не только обучить ребенка правилам безопасности, но и регулярно контролировать знание этих правил и их выполнение. Устройте экзамен, договорившись со знакомым.

4. Оставляя ребенка одного, проверьте, не может ли он чем пораниться, оставьте включенным свет, зашторьте, если нужно, окна.

5. Ребенок должен закрыть дверь на задвижку.

В этом действии заложен глубокий смысл. Если родители сами закрывают дверь ключами снаружи, а потом открывают, ребенку не нужно открывать дверь и делать какой-либо выбор. Все делают родители. Если же ребенок закрыл дверь на задвижку, он должен знать все эти правила. Ко всему прочему, это повышает его безопасность в несколько раз. Ведь ключи родители могут потерять, у них их могут украсть, забрать силой и т.д. В этих случаях только задвижка может спасти квартиру от ограбления, а ребенка - от возможного похищения. Цепочка не всегда подходит, так как ее могут легко перекусить специальными кусачками. Поэтому – мощная, легко перемещаемая задвижка на крепкой двери.

6. Нужно написать для ребенка список тех людей, которых он может пустить. Эти люди попадают в категорию «знакомые». Остальные – «незнакомые», в том числе все соседи, если их нет в списке.

Ребенок может открывать дверь только знакомым людям, или, как это обычно говорят, ребенок никогда не должен открывать дверь незнакомым людям, даже если они представляются работником ЖЭКа, милиции. Если пришли гости, не знавшие о том, что ребенок будет один, они должны прийти позже, в то время, которое назовет ребенок.

Пришел человек, представившийся почтальоном, принесшим посылку, – попросить унести посылку обратно, чтобы ее потом забрали родители. Принес телеграмму – пусть прочитает через дверь. Нужна роспись? Родители позже распишутся.

7. Чтобы открыть дверь знакомому человеку, нужно сделать следующее.

Во-первых, родителям желательно договориться о времени прихода, чтобы ребенок приготовился к открытию двери.

Во-вторых, он должен обязательно спросить: «Кто там?» Попросить человека полностью назвать себя.

В-третьих, посмотреть на человека в дверной глазок. Если ребенок не достает до глазка, нужно подставить заранее приготовленную легкую, но устойчивую табуретку или стул. Если нет глазка – его нужно заранее установить в двери, вызвав надежного, квалифицированного мастера. Можно даже установить дополнительный глазок на уровне глаз ребенка.

Очень удобно, хотя и дорого, использовать видеокамеры, вмонтированные снаружи в косяк двери и отображающие информацию на специальном экране в коридоре.

8. Ребенок ни в коем случае не должен говорить, что он дома один. Хорошим ответом может быть: «Дядя спит и откроет потом, когда проснется». После этого ответа ребенок должен отойти от двери и позвонить родителям, рассказав о неожиданном визите.

9. Если незнакомец утверждает, что из квартиры ребенка льется вода и заливает соседа снизу, нужно срочно позвонить родителям, и они примут решение. Самое хорошее в этом случае – иметь добрые отношения с кем-нибудь из соседей по дому. Тогда сам ребенок может позвонить этому человеку и попросить проверить, что происходит у соседей снизу. Конечно, такие отношения нужно устанавливать заранее и всячески их поддерживать.

10. Если неожиданно пришли в гости знакомые мальчики или девочки, ребенок ни в коем случае не должен их пускать. О таких встречах нужно договариваться заранее; при этом дома обязательно должны быть родители.

11. Если человек из-за двери просит о помощи, дверь открывать также нельзя. Но можно помочь. Например, просят что-нибудь дать: воды попить, ручку с бумагой для записей. Нужно вежливо отказать и предложить купить это в соседних магазинах. Если говорят, что человеку плохо, что нужен телефон, ребенок может попросить продиктовать номер, по которому нужно позвонить и вызвать лечащего врача или «Скорую помощь». Если просят срочно лекарство, которое есть в доме, ребенок может предложить сбросить его на улицу в окно, но дверь даже в этом случае не открывать.

12. Если кто-то стучит в дверь и говорит, что в подъезде пожар и что нужно срочно покинуть квартиру, ребенок должен действовать в соответствии с рекомендациями, данными ему родителями. Например, позвонить знакомым соседям, родителям на работу либо действовать самостоятельно. Если ребенок в глазок видит, как соседи спускаются вниз по лестнице, а несколько пожарных стучат в квартиры, возможно, пожар настоящий. Действовать нужно по ситуации.

13. Если начинают ломать дверь, то необходимо срочно вызывать милицию. Ребенок, имея перед глазами указанный выше листок с номерами телефона, наберет нужный номер и прочитает написанный опять-таки на листке бумаги свой адрес и даст ориентиры, как быстрее добраться.

Конечно, если родители планируют оставлять ребенка одного, нужно подумать об укреплении двери, дверных косяков и подборе надежных замков, чтобы злоумышленник, подобно волку из сказки о трех поросятах, не разрушил всю конструкцию одним ударом.

Очень сильно выручить сможет установленная профессиональной службой охраны тревожная кнопка, нажав которую, ребенок подаст сигнал. Время прибытия – несколько минут, которых, если дверь крепкая, вполне хватит вооруженному наряду, чтобы обезвредить злоумышленников.

В известной комедии «Один дома» герой Маковея Калкина мог сделать один толковый звонок в полицию, и ничего смешного бы не случилось. То ли телефона не было дома, то ли сценарий такого прозаического финала не предусматривал.

14. На случай взлома двери, если есть такая возможность, специалисты рекомендуют также подготовить комнату, в которой ребенок мог бы укрыться и продержаться до приезда вызванной милиции. Это может быть, скажем, укрепленная кладовка, в которой будет дешевый сотовый телефон с настроенными на быстрый вызов всеми нужными телефонами.

Если родители считают, что ребенок уже достаточно взрослый, можно обучить его пользоваться простыми средствами самообороны и держать такие средства (например, тяжелые предметы, перцовые баллончики или простые аэрозоли) в известном ребенку месте.

Именно в такой укрепленной комнате можно поставить надежный сейф, в котором взрослые могут хранить настоящее оружие самообороны.

15. Если такой комнаты нет, после вызова милиции специалисты рекомендуют ребенку выйти на балкон или открыть окно и громко кричать: «Пожар!» В этом случае велика вероятность того, что злоумышленники постараются скрыться.

В этом перечне, как может показаться, слишком много пунктов. Тем не менее, родители, которых волнует безопасность собственного ребенка и которые стремятся воспитать его осторожным, но уверенным в себе, способным принимать решения, найдут время на обучение.

И всякий раз, возвращаясь домой, будут на свой стук в дверь с гордостью за проделанную работу слышать уверенный детский голос: «Кто там?»

Заложив основу безопасности в нежном возрасте, вы сможете пожинать плоды десятки лет, чувствуя опору и защиту в лице Вашего живого, здорового и обученного правилам безопасности ребенка.

В этой статье мы постарались ответить на вопрос: «Чему нужно обучить ребенка, вынужденного оставаться на некоторое время дома без родителей?».