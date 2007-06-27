http://www.kid.ru/

В жизни каждого ребенка наступает момент, когда он упорно стремится обозначить границы себя. Ничего позитивного ему в голову пока не приходит, и он идет от противного: "Вы - так, а я - наоборот!" Или: "Только что я хотел так, а сейчас хочу наоборот!" Тем самым он подчеркивает, что его личность не просто отдельна, не просто суверенна, но и изменчива. Господа взрослые, подстраивайтесь!

Пресловутый "бес" называется утверждением своего "Я". Безусловно, этот период очень труден для родителей, но нужно запастись терпением и помнить, что, во-первых, он скоро пройдет, а во-вторых, он пройдет, не оставив дурных последствий, в том случае, если отнестись к нему с пониманием. Не сердимся же мы на детей, когда они капризничают при высокой температуре! Считайте, что у вашего ребенка повышен градус упрямства.

Каприз или ревность?

Иногда упрямство и капризы детей все же имеют серьезные основания, о которых взрослые могут даже не подозревать. У семилетнего Темы было прелестное, обрамленное крупными локонами лицо и обиженно-печальное выражение глаз. Его мама жаловалась на неукротимое упрямство сына, вспыхнувшее внезапно, как эпидемия. До трех лет Тема полностью соответствовал своей миловидной внешности и у мамы не было с ним никаких проблем. И вдруг - все резко поменялось: сопротивление буквально по любому поводу, ежедневные слезы, истерики. Четыре года назад, как раз тогда, когда Теме было три года, родилась младшая дочь, сестренка Темы. Мама в значительной степени переключилась на новорожденную. Как стало понятно позже, "приступы" негативизма главным образом приходились на те моменты, когда мать возилась с дочерью: брала ее на руки, кормила, одевала. Тема чувствовал себя отодвинутым на второй план. Он очень остро все это переживал и мстил матери за "предательство". Материнский гнев и отчаяние были для него доказательством ее неравнодушия.

К счастью, мама, которая очень любила сына, быстро все поняла и, вняв нашим советам, стала ярче проявлять свою любовь к Теме. Постепенно она включила его в круг своих помощников. И чувство ответственности потеснило ревность. Ведь, если его просят помочь, значит, он уже взрослый, ему доверяют. Вскоре упрямство улетучилось бесследно.

Воспитание характера

В определенный период развития ребенка упрямство совершенно нормально. Это так называемый "возрастной негативизм". В первый раз он овладевает ребенком в четыре-пять лет. Малыш вдруг непонятно почему начинает все делать наперекор: родители тянут его в одну сторону - он идет в другую. Только что требовал яблоко, но не успев получить, яростно мотает головой в знак отказа. Плачет из-за того, что не может правильно сложить конструктор, а когда предлагаешь ему помощь и подсказку - решительно ее отвергает. Окружающим взрослым выдержать такую перемену в характере и не схватиться за ремень невероятно сложно. Через некоторое время горячка упрямства пройдет, воля же ребенка укрепится. Теперь нужно стараться приучить себя к новым отношениям с ним, дать ему максимум самостоятельности, причем именно такой, к которой он стремится.

К сожалению, большинство родителей считают самостоятельностью умение одеваться и раздеваться без помощи взрослых. Но дети стремятся не к этому: прежде всего им нужна возможность волевого выбора. Они жаждут сами решать, куда пойти на прогулку, что надеть, что съесть, к кому отправиться в гости. И если стоять на своем, во что бы то ни стало переламывая детское упрямство, можно получить в итоге массу неприятных последствий. Своенравие, например, может перейти в хроническую форму. А если воля ребенка будет жестоко подавлена строгими родителями, он может вырасти безынициативным, неспособным к творчеству и даже к принятию простых самостоятельных решений. Часто такие дети не могут ответить практически ни на один вопрос, не оглянувшись на родителей.

Как победить упрямство?

Если ребенок еще мал, чтобы победить его упрямство, достаточно продемонстрировать, что капризничая по пустякам, он многое теряет, лишает себя массы приятных вещей, а также подвергается опасностям. Разыграйте с его любимыми игрушками несколько небольших театральных этюдов или расскажите поучительную историю про капризную собаку.

Выйдя на прогулку, собака заартачилась, не желая идти в ту сторону. Куда звал ее хозяин, и пошла в противоположную. Там оказалась страшная грязь, она вся измазалась, пришлось вернуться домой. Потом выяснилось, что там, куда хотел пойти хозяин, был цирк-шапито, где показывали… (Перечислите как можно больше захватывающих цирковых номеров, демонстрируя на ширме какие-то детали, скажем клоуна, слона, обезьянку.)

Хозяин привел собаку на собачью выставку, где нужно было сделать…(Перечислите, что именно.) Но она наотрез отказалась от участия, хотя согласилась остаться в качестве зрителя. Каково же было ее удивление. Когда она увидела, какими медалями и призами наградили собак победителей! А потом и всем остальным участникам выставки вручили чудесные подарки… (Перечислите как можно больше любимых ребенком вещей.)



Однажды во время прогулки хозяину и собаке нужно было перейти улицу. Хозяин велел собаке стоять смирно. Дожидаясь зеленого света, но она заупрямилась и побежала на красный. В результате она чуть не попала под машину, а хозяина оштрафовали. Это как раз были те деньги, на которые он собирался купить собаке… мороженое, банан, шоколадку и т.п.

Что предпринять?

Градус упрямства у всех детей разный. Даже очень покладистые, кроткие дети в каких-то вопросах проявляют поистине ослиное упрямство. И его нужно уважать, как хрупкий оплот независимости и достоинства.

Пользуясь уже закрепившейся в характере ребенка привычкой противодействовать, "упираться рогом", постарайтесь направить эту привычку в иное русло. Пусть сопротивляется неблагоприятным обстоятельствам, пусть противостоит неудачам, пусть преодолевает преграды - как внешние, так и внутренние, - мешающие в достижении цели. Иными словами, упрямство можно превратить в упорство.

За внешним упрямством могут стоять самые разные мотивы; от неуемной жажды лидерства до болезненного страха или ревности. Постарайтесь понять, что беспокоит ребенка.