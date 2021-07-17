Ребенок не общается со сверстниками: что делать?

В статье расскажем, почему дети избегают общения с ровесниками, как помочь ребенку преодолеть стеснение и как родители могут помочь наладить контакт.

Дети постоянно взаимодействуют друг с другом. Их связывают совместные игры, учебная деятельность, общие интересы. И даже когда дети сидят, уткнувшись в гаджеты, они общаются друг с другом через соцсети или онлайн-игры.

Очевидно, что каждый родитель желает, чтобы ребенок имел друзей, легко сходился с людьми, не затруднялся во взаимодействии. Умение общаться не появляется в одночасье. Коммуникабельность нужно формировать и развивать с детства, и в этом важную роль играют родители.

Проблемы общения

Общение у детей по-прежнему ведущий вид деятельности, просто изменилась его форма. Настала эпоха мессенджеров и соцсетей, дающая более широкие возможности взаимодействия.

Однако есть дети, которые «прячутся» в гаджетах от живого общения. И причина не в существовании смартфонов, а в их психологических потребностях. Проблемы общения детей кроются глубоко внутри них самих.

Особенности развития

Дети развиваются неодинаково. Каждый ребенок уникален и имеет собственную траекторию развития. Дошкольники очень терпимы друг к другу. Плохо развитая речь, нарушения звукопроизношения, разница в возрасте не являются помехой для взаимодействия. Но ближе к школьному возрасту начинает проявляться разница между развитием детей. Активные дети с высоким интеллектом тянутся к таким же сверстникам, так как им интереснее друг с другом. Дошкольники менее активные или отстающие в социальном, умственном и речевом развитии, часто предпочитают играть в одиночестве, чтобы не быть осмеянным сверстниками за шепелявость, заикание или неумение обращаться со смартфоном. Одиночество сначала является защитой от душевной боли, а потом перерастает в привычку и необходимость.

Застенчивость

Застенчивость – это качество человека, характеризующееся робостью, боязливостью, нерешительностью. Не стоит путать застенчивость и скромность. Застенчивому ребенку жить очень трудно: он боится идти к доске, даже если хорошо подготовился к уроку; боится задать вопрос незнакомому человеку, войти в чью-то игру. Любое взаимодействие вызывает у него страх. Даже публичная похвала вызывает у ребенка смущение и дискомфорт. Корни застенчивости в неуверенности в себе. Застенчивый ребенок нуждается в общении, но боится его, ощущая барьер.

Интровертность

Люди отличаются друг от друга по разным показателям, в том числе по психологической направленности личности. Большинство людей являются экстравертами: они нуждаются в общении, их энергия направлена на других. Но есть категория, называемая интровертами, чья энергия направлена на себя самого. Им некомфортно в коллективе, они не склонны проявлять эмоции. Такие люди вызывают недоверие окружающих, потому что не понятно, о чем они думают, что чувствуют.

Ошибки воспитания

Большинство родителей не уделяет внимания развитию навыков общения у детей, в итоге дети не знают, как правильно общаться, какие слова нужно использовать. Потребность высказать свое мнение перерастает в громкий монолог, перебивание окружающих, требования и агрессию. Как следствие – у этих детей нет друзей, а окружающие стараются избежать общения с ними.

Учим детей общаться

Если ваш ребенок не стремится к общению с другими детьми, то попытайтесь найти причину. Для начала исключите дефекты речи и психологические проблемы у вашего ребенка, или начните их устранять.

Дошкольный и младший школьный возраст являются сенситивными периодами для развития коммуникабельности. Начните прямо сейчас.

Шаг 1: Уверенно демонстрируйте навыки социального взаимодействия

Дети копируют поведение близких взрослых. Поэтому важно постоянно показывать им пример:

- будьте вежливы;

- проявляйте заботу об окружающих;

- показывайте свою заинтересованность в общении с другими людьми;

- не конфликтуйте.

Шаг 2: Учите детей быть культурными людьми

Изучайте правила вежливости и поведения в общественных местах. Учите детей взаимодействию с окружающими. Навыки культуры формируются в детстве, а остаются всю жизнь.

Шаг 3: Делайте шире круг общения

Знакомьте детей с другими людьми, посещайте новые места.

Шаг 4: Учите детей самостоятельно разрешать конфликты

Дети склонны ссориться, но должны уметь находить выход из ситуации мирным путем. Во время конфликтов не спешите становиться на сторону ребенка, разберитесь в проблеме. Поощряйте проявления дипломатичности в поведении вашего ребенка.

Шаг 5: Учите детей принимать решение

Старайтесь всегда предоставлять ребенку выбор, даже в самых мелочах. При этом он должен осознавать важность собственного решения.

Все мы желаем добра своим детям. Быть успешным - значит уметь взаимодействовать с другими людьми, так как наш успех должен быть принят окружающими. Научите своих детей общаться. Этот монотонный труд принесет свои плоды очень скоро. Вы не раз порадуетесь успехам своих детей.

Фото: www.pexels.com, globallookpress.com