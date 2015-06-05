Мифы XXI века о воспитании ребенка

Когда я стала мамой, начала бороться с бабушкиными стереотипами о воспитании и уходе за малышом. Ох, как трудно было убедить не кутать ребенка, не заменять человеческие слова лялечными, не утешать конфеткой, не докармливать «за маму, за папу»… Откинув все старое, наше с вами поколение и не заметило, что породило новые стереотипы! Вот лишь некоторые из них.

Стереотип №1. Мой ребенок – гений. Сверхраннее развитие

Мы боимся увидеть свое чадо в числе аутсайдеров. Естественный страх за ребенка превратил множество современных мамочек в педагогических маньяков. И мы пичкаем наших детей всевозможными знаниями: английский с 6 месяцев, чтение с года, школа развития с полутора, в оперный - с трех…

Рынок угодливо предлагает нам пособия, игры и даже энциклопедии для воспитания маленьких гениев. В ответ на спрос открываются мини-садики с ранним обучением, но специалисты все чаще призывают к осторожности. Они уверяют, что большая нагрузка приводит к общесоматическим заболеваниям, неврозам и даже к уничтожению мотивации к обучению.

Популярные воспитательные «перегибы»:

Если ребенок часто будет слышать классическую музыку, то вырастет более культурным и гармонично развитым человеком.

Младенец быстрее начнет говорить, если постоянно будет слышать речь, например, из включенного телевизора.

Нужно приучать ребенка к горшку как можно раньше, как только он встанет на ножки.

Ребенок способен научиться читать и говорить одновременно.

Каждое из этих утверждений оспаривается психологами, педиатрами, просто здравым смыслом.

К счастью, я не была настойчива в своем педагогическом рвении. Я «грузила» сына огромным количеством информации, но не требовала от него демонстрации новых умений или знаний. Поэтому обошлось без неврозов. С появлением второго ребенка я поняла, что действительно всему свое время. И полугодовалому ребенку интересны книжки вовсе не потому, что он, такой гениальный, следит за сюжетом. А потому, что мама рядом, разговаривает смешно на разные голоса и картинки все время сменяют друг друга.

Стереотип №2. Мой ребенок должен стать лидером

Ответственность, инициативность, уверенность – основные качества лидера. Согласитесь, даже взрослые не всегда ими обладают в силу индивидуального темперамента и характера. Так что лидер - это, скорее, заслуга не воспитания, а генов. Поэтому бессмысленно культивировать лидера в ребенке-интроверте, склонном к созерцанию и анализу. Если он не станет душой компании и заводилой – это вовсе не означает, что будет несчастен.

Мифы о правильном воспитании лидерства:

Не стоит вмешиваться, когда малыши или дошколята ссорятся на площадке. Так они учатся отстаивать свою точку зрения и преодолевать трудности

В играх и соревнованиях взрослый должен проигрывать, чтобы у маленького победителя повышалась самооценка

Оставлять ребенка наедине с его проблемами, чтобы тот самостоятельно учился искать выход из трудной ситуации

Психологи говорят, что распознать задатки вожака можно лишь к трем годам. Такой ребенок с удовольствием общается с незнакомыми людьми, является душой компании сверстников, охотно участвует в концертах и конкурсах. Во многом ребенок перенимает стиль поведения родителей. Нам самим нужно быть инициативными и активными, чтобы дать пример чаду.

Стереотип №3. Я воспитываю настоящего мужчину (истинную женщину)

«Вытри слезы, ты же мужик!» - рычит папа на упавшего с велика трехлетку. «Не ходи по лужам, ты же девочка», - упрекает мамаша двухлетку в бантиках.

Давайте сначала разберемся с мальчиками. Нам хочется видеть и развивать в них традиционно мужские качества: самостоятельность, ответственность, умение принимать решения, силу воли. Эти качества невозможно проявить в состоянии неволи и принуждения, правда? Значит, чем меньше мы воспитываем, насаждаем, настаиваем, тем больше у ребенка шансов вырасти мужественным и психологически сильным. Лично я решила не мешать природе и давать сыну больше самостоятельности, хотя это порой бывает мучительно трудно.

Гендерные мифы о воспитании:

Мальчики не должны играть девчачьими игрушками и наоборот.

Девочки должны носить длинные волосы, только юбки и платья, брюки только для спортивных занятий.

Ребенок должен посещать спортивную секцию или кружок в соответствии со своим полом. Никакого бокса для девочек, никакого рукоделия для ребят.

Мальчиков нужно наказывать более жестко, чем девочек.

Теперь о девочках. На одном из форумов прекрасно описана самая популярная ситуация: «Мне все время говорили: нельзя, ты же девочка! Ты должна быть аккуратной, ты же девочка! Ты посмотри в свою тетрадь! Как ты пишешь?! Ты же девочка! Словом, я поняла, что худшее, что можно было сделать в жизни - это родиться девочкой. И я попала на все 100. И с этим надо как-то жить. Мне уже за 40. И недавно мужчина рассказал часть анекдота со словами: "Я не хочу революцию! Я хочу новое платье, я же девочка!" С этих пор началось моё новое осознание себя».

Даже не хочется здесь ничего прибавлять. Лично я усвоила, что своей дочери буду говорить о том, что она девочка, не через упрек. Просто будем вместе осваивать сложную женскую науку: вместе заботиться о котенке, вместе наводить марафет, вместе лечить папе порезанный палец. Это по-нашему, по-женски.

