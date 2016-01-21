Детская дружба: нужно ли учить ребенка дружить

Как часто мы глядим на своего кроху (дошколенка, младшеклассника, подростка), когда он учится дружить, - и очень хотим помочь. Объяснить, когда нужно быть искренним и доверять, а когда лучше защитить себя. Но стоит ли? Ведь в разном возрасте дети по-разному относятся к друзьям и приятелям, дружба тоже проходит разные фазы роста и зрелости, служит разным задачам. Давайте присмотримся.

Дружба - это жизнь

Дружба имеет огромное значение для развития и самочувствия человека. Друзья поддерживают друг друга, расширяют кругозор и выводят на новые рубежи. Они дарят нам радость бескорыстного искреннего общения, сочувствия, единства, игры. Уже более 75 лет в Гарварде идет исследование о том, как развиваются люди во взрослом возрасте, и теперь ученые могут с уверенностью сказать: на качество жизни и ее продолжительность, на состояние здоровья больше всего влияют хорошие отношения, которые человек поддерживает в течение жизни. Если ты умеешь заботиться и принимать заботу, радостно общаться, дружить – то будешь жить долго и счастливо. В общем-то, мы и так это знали, но теперь получаем научное подтверждение. Так что помочь малышу научиться дружить, строить добрые связи, налаживать благодатный обмен с людьми – очень даже важно.

При этом стоит держать в уме одно обстоятельство в отношении детей и дружбы. Маленький ребенок – заслуженный эгоист, и это нормально! Он смотрит на мир как на игровую площадку, а себя ощущает сияющим пупом земли. Постепенно он растет, развивается, открывает для себя странное обстоятельство, что другие люди – любят и защищают прежде всего самих себя, а не его (и это не всегда приятное открытие). Он проникается волшебной возможностью – сочувствовать другому и ценить другого. Так постепенно человек развивается и зреет. К сожалению, преодоление детской эгоцентрической позиции случается не со всеми и не всегда, некоторые люди так и застревают в инфантильном эгоизме на годы и десятилетия. Это печально и страшно неудобно, особенно для близких, это тормозит развитие самого человека и преодолевается с трудом. Так что лучше помочь ребенку постепенно выходить из эгоистических оболочек еще до взросления, и дружба здесь будет очень полезна.

От года до трех

До годика малышу нужны мама-папа и другие члены семьи, о дружбе в этом возрасте речи не идет, младенцы просто «не видят» друг друга или воспринимают другого малыша как странную игрушку. А вот после годовалого возраста (или чуть раньше) они уже начинают взаимодействовать. Но это именно совместная возня или беготня, радость от шумовых эффектов. Дети могут весело смеяться, а потом отчаянно драться за одну игрушку или посыпать друг друга песком, сколько бы их не просили не обижать Катю или Ваню. Пугаться такой «агрессии» не стоит, потому что малыши еще просто не понимают чувств другого человека и последствий своих поступков. Сочувствие начнет рождаться из восхищения, из умиления, причем не всегда к сверстникам. Испытать умиление и симпатию проще к котенку, а восторг и уважение – к старшему ребенку, который так много умеет! Но и ровесник может вызвать интерес, если он строит песочный замок или классно катается на самокате, - и тогда дети удивительно быстро сближаются, играют вместе. Но забывают о своем новом «друге» буквально сразу же. Зато могут так же легко наладить контакт с другим интересным ребенком.

Строго говоря, ребенку до трех лет дружба просто не нужна, поэтому не стоит специально сводить малышей и пытаться их подружить, скорее всего, они будут развлекаться «друг об друга» или шкодить. В этом возрасте отличный воспитательный вариант – найти площадку с «правильными» малышами более старшего возраста, с которых можно брать пример. Ваш ребенок будет с любопытством и жадностью следить за детьми, копировать их игры, копать ямки в песочнице, кататься с горки и катать машинки или кукол в коляске… Так он научится многим замечательным вещам и благополучно пройдет предварительный этап социализации, убедившись, что другие дети тоже могут быть интересны и полезны.

От трех до пяти

В этом возрасте ребенок продолжает ценить других детей за их «интересность». Детям важны друзья, которые любят те же игры, которые носят красивые вещи, у которых есть интересные игрушки. Другом может стать удобный ребенок: например, отлично подружатся яркая девочка-лидер и тихий задумчивый мальчик, который готов слушаться подругу и с интересом участвовать в ее затеях. Дружба у малышей еще не крепка, друзья могут меняться каждый день: сегодня товарищем назначается тот, кто дал покататься на велосипеде, завтра с ним уже происходит ссора из-за того, что он дерется или дает покататься на велосипеде другому ребенку. Не нужно к этим переменам относиться строго, пусть ребенок сам выбирает, с кем ему играть и дружить.

Кроме того, в этом возрасте малыш уже должен уметь сознательно наладить контакт и постоять за себя. Поэтому нужно научить его правильным словам: как познакомиться («Привет, меня зовут Саша, а тебя как зовут? Давай играть в поезд!»), как и за что благодарить, извиняться, просить, отказывать… Малыш учится играть по правилам, давать свои игрушки другим и забирать их назад, соблюдать принцип «очереди», участвовать в ролевых играх типа автомобильных гонок или «дочки-матери». Ситуации для тренировки этих навыков будут возникать каждый день, и нужно учить малыша действовать правильно, самостоятельно добиваться своего, стоять за себя, но и не влезать в чужие границы. Если расстроенный ребенок, у которого отобрали игрушку или с которым не хотят играть, приходит за помощью к вам – сначала помогите ему самому решить конфликт, подскажите слова и поведение. И только если конфликт затягивается – корректно вмешайтесь, дайте ребенку пример вежливого и уверенного взаимодействия с обидчиком. После конфликта можно обсудить события с ребенком, помочь ему понять, кто был прав, а кто нет, и как нужно было себя вести.

От пяти до семи

Чем старше становятся дети, тем дольше они могут играть вместе. При этом их общение не ограничивается игрой или выполнением ролей, они уже разговаривают на отвлеченные темы, обсуждают мультики, книжки, события, даже сплетничают. В этом возрасте становится важна хорошая репутация у друзей, поэтому на площадке или в садике наши дети могут вести себя совсем не так, как дома. Это нормально, ведь и взрослые на работе или в дружеской компании часто ведут себя иначе.

Чтобы не навредить репутации ребенка и не ранить его, не ругайте его при всех, не зацеловывайте, держитесь рядом с ним уважительно, ребенок это оценит и будет благодарен. Если случается конфликт – наблюдайте, пока ситуация не выходит из-под контроля. И только в случае драки или затяжного конфликта можно подойти к детям и выяснить подробности, помочь им разобраться в ссоре с позиций независимого судьи, не принимая чью-то сторону. Объединяйте детей по интересам: гуляйте с детьми, с которыми ваш ребенок ходит на танцы или на рисование, вместе они учатся обсуждать увиденное и услышанное. В этом возрасте дети уже начинают оценивать личные качества друзей (а не просто красивую кепку, платьице или велосипед), они могут привязываться к друзьям и страдать, если те обходятся с ними несправедливо. Обсуждайте с ребенком сложные ситуации, поясняйте мотивы поведения друзей и проговаривайте мотивы поведения самого ребенка. Это поможет ему лучше понимать людей, быть наблюдательным и меньше раниться в отношениях, не принимать чужие неловкие поступки близко к сердцу.

Младшие школьники

Если прежде мама могла выбирать ребенку «приличную компанию», то теперь дети уже полностью сами выбирают друзей, даже если мама считает их выбор «плохой дружбой». В этом возрасте дети в основном руководствуются личными симпатиями: они могут дружить с мальчиком или девочкой, который восхищает их своей ловкостью или веселостью, с которым интересно играть и общаться. Поэтому даже если ваш сын или дочка выбрали себе пугающих (для вас) друзей, не переживайте и будьте терпеливы, обычно время само все расставляет на свои места. Может быть, ребенок учится: у друга-агрессора – стойкости и энергичности, у невоспитанного – независимости, а у жадного – бережливости. Это пройдет. Стоит бить тревогу, только если вы замечаете нежелательные изменения в поведении своего ребенка в повседневной жизни.

Поскольку в этом возрасте контролировать дружбу ребенка все сложнее, чаще приглашайте его друзей в дом. Пока дети играют вместе, пьют чай и разговаривают, вы сможете понять, как вашей детке удается общение, стоит ли ему в чем-то помочь и кого он выбирает в друзья. В этом возрасте ребенка уже можно учить самостоятельно делать выводы, разговаривая о дружбе: друзья звонили или проведывали его, когда он болел? Будут ли они дружить, если у ребенка не станет игровой приставки или айфона?

Подростки

С 11-12 лет у ребенка возникает потребность сопереживать и делиться сокровенным – по крайней мере, он начинает этому учиться. И другом становится тот, кому можно рассказать о наболевшем, кто поймет и выслушает. Теперь отношение к другу становится особенным, именно подростки часто очень ревнуют друзей. Близкие друзья порой делаются авторитетом поважнее мамы с папой, и родителей такое поведение может задевать. Но нужно помнить, что ребенок получает с друзьями очень важный для жизни опыт. Именно в более «взрослой», а не ранней детской дружбе ребенок учится осознавать самого себя, свои потребности, включая потребность в близком человеке. На этих отношениях он будет учиться соотносить свои и чужие переживания, интересы, цели и ценности.

Подростковая дружба необходима ребенку для обмена эмоциями, ощущения принадлежности к полу, социальной среде, ради ощущения духовного родства. Теперь друзья и «тусовка» становятся важны для общения, а игра остается лишь дополнением к дружбе, а не её основой. И если вы спросите ребенка, почему он дружит с этим человеком, то он назовет привлекательные качества друга: добрый, веселый, всегда поможет, честный, умный. Хотя раньше вы бы услышали, что друг просто умеет быстро разбирать машинки или придумывать игры. Ссоры между друзьями старшего возраста хоть и возникают, но от этого дети дружить не перестают, в то время как младшие просто прекратили бы общаться на следующий же день. Это и говорит об осмысленности и важности дружбы для детей школьного возраста, они начинают ценить дружбу и понимают, что без друзей жизнь не так полна и интересна. При этом чем старше становится ребенок, тем меньше настоящих друзей у него остается. Если раньше друзьями могли считаться хоть вся детсадовская группа, то в школе выделяются до 5-ти человек, которых ребенок может назвать своими друзьями.

В то же время родителям стоит следить за тем, с кем дружит их ребенок и в какой компании вращается. И если ребенок водится с откровенно опасными подростками – нужны меры: займите его разными секциями и кружками, а в серьезных случаях смените школу или даже место жительства.

Воображаемые друзья

Некоторые дети «заводят» себе воображаемых друзей, а их мамы тут же начинают переживать: малышу не хватает общения, он растет замкнутым, его никто не понимает. Но психологи говорят, что чаще всего воображаемый друг – это признак хорошей фантазии. Так малыш интуитивно находит способ бороться со страхом (в темноте вместе с «другом» не так страшно) и другими переживаниями, проявлять свои новые интересы и способности. Поэтому не смейтесь над вымышленным другом крохи и не критикуйте их общение, потому что ребенок скорее будет обижаться на вас, а все свои переживания высказывать невидимому товарищу.

Конечно, если вас тревожит поведение ребенка, то стоит посоветоваться с психологом, но опасной ситуация становится тогда, когда воображаемый друг захватывает сознание и жизнь ребенка, и он больше не может отличить игру от реальности. Стоит еще обратить внимание на то, жестоки ли истории и игры ребенка со своим «другом». Еще один повод обратиться к специалисту – отказ ребенка играть с реальными детьми и появление воображаемых друзей в подростковом возрасте.

Родительское поведение

Конечно, в идеале родители не вмешиваются в детскую дружбу, а стоят неподалеку, чтобы помочь чаду: научить знакомиться и предлагать играть, подсказать нужные слова и поведение при конфликте, поддержать в момент разочарований и пояснить поведение друзей с позиций своего опыта. Психологи говорят, что наибольшая поддержка в дружбе будет нужна ребенку от пяти до пятнадцати лет: сначала ему будет не хватать дружеских навыков, потом он будет переживать обиды и потери, непонимание, - и вот здесь понадобится аккуратная поддержка, чтобы ребенок научился строить отношения, избегать зависимости, сохранять самоуважение.

К слову о зависимости в дружбе. Родителям порой кажется, что некий друг плохо влияет на их ребенка. В большинстве случаев, оснований для беспокойства нет, и не рекомендуется обвинять этого «плохого друга», чтобы не потерять контакт с ребенком - лучше обсудить с ним некоторые черты друга: обзывается ли он, делится ли с ним игрушками, рад ли его видеть. Сравните жизнь и ощущения ребенка до этой дружбы и во время ее. Может быть, ребенку следует подыскать новый круг общения, записав его в секцию, чтобы отделить от нежелательного друга. И если эта дружба в самом деле разрушительна, стоит сказать ребенку, что его безопасность вам важнее, чем его обида на ваш запрет общаться с другом.

Детскую дружбу называют репетицией взрослых отношений. Часто именно друзья детства остаются самыми родными людьми и во взрослой жизни, а полученные в детстве радость и трепетность дружбы становятся важными маячками все дальнейшие годы. Поэтому так важно помочь своему ребенку научиться строить связи, дружить и сохранять дружбу!

